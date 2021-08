Адмирал заявил о способности АПЛ «Казань» нести ракеты «Циркон» Шойгу заявил о возросшем в три раза доверии россиян к армии 10 августа 2021, 15:46 Текст: Наталья Ануфриева

Уровень доверия россиян к Вооруженным силам России возрос почти в три раза за прошедшие 12 лет, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу заявил на молодежном форуме «Территория смыслов», что «по социологии двенадцатилетней давности, доверие к Вооруженным силам в нашей стране было 27-29%», на данный момент это от 79 до 86%, то есть армия стала «самым доверяемым институтом в нашей стране», передает РИА «Новости». На втором месте среди таких институтов, по его словам, православная церковь. «Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности», – добавил министр. Он также сообщил, что к концу 2021 года доля современного оружия в войсках составит 71,9%. Напомним, результаты опроса ВЦИОМ в ноябре 2020 года показали, что россияне больше всего поддерживают деятельность российской армии, Русской православной церкви и правоохранительных органов.

В США оценили российские «Робокатюши» 8 августа 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Россия разрабатывает роботизированную систему залпового огня, которая сможет самостоятельно поражать цели и будет способна одним залпом уничтожить целый населенный пункт, пишет журналист издания The National Interest Майкл Пей. Новинка, которая в статье называется «Робокатюшей», вероятно будет размещаться на беспилотном автомобиле, который сможет самостоятельно добираться до линии фронта. Если проект получится успешно реализовать, западные компании будут обращаться к России за помощью в создании беспилотного автомобиля, полагает автор, передает РИА «Новости». РСЗО «Торнадо» создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем «Град» и «Смерч». «Торнадо» имеет более совершенную систему управления огнем и выпускается в вариантах «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра и «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров. Ранее гендиректор ведущего российского предприятия-разработчика реактивной артиллерии – НПО «Сплав» имени Ганичева (входит в концерн «Техмаш» Ростеха) Александр Смирнов рассказал в интервью Sputnik, что разработанные в России реактивные системы залпового огня, такие как «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», имеют компоненты, которые могут стать основой для перспективной роботизированной РСЗО. Политолог назвала «проектом-мечтой» план Шойгу по строительству новых городов в Сибири 7 августа 2021, 19:09 Текст: Андрей Резчиков

План Сергея Шойгу по строительству в Сибири нескольких городов будет стимулом для развития экономики и научного прорыва России, это сильный вдохновляющий всю страну проект, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Так она прокомментировала предложение министра обороны Сергея Шойгу построить в Сибири пять городов. «Это огромный прорывной проект, который скажется на стране в целом, но в первую очередь на развитии Сибири. Потому что это огромный стимул для развития экономики, создания рабочих мест. Но самое главное – это сильный и вдохновляющий проект, потому что строительство новых городов – это проект-мечта», – считает политолог Анна Федорова. Эксперт уверена, что реализация проекта привлечет в регион огромное количество высококвалифицированных специалистов. А то, что инициатива была озвучена министром обороны, означает, по ее мнению, уверенность в реализуемости плана. «Сергей Шойгу не из тех публичных людей, которые любят поболтать. По складу своего характера и занимаемой должности видно, что он не бросает слов на ветер. То, что об этом заявил именно Шойгу, прибавляет вес новому проекту», – отметила политолог. По ее словам, сейчас не только в России, но и во всем мире есть огромный запрос на что-то прорывное. «Всех немного подкосили кризисные времена, хочется надежды на то, что Россия способна сделать большой шаг. План Шойгу будет очень благоприятно воспринят людьми – именно как надежда на перемены к лучшему и на то, что именно Россия способна на такой рывок», – подытожила Федорова. О том, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, с населением больше 500 тыс. человек, министр обороны России Сергей Шойгу заявил в минувший четверг. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами. «Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300–500 тыс., лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – пояснил он на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. В качестве примера Шойгу, который входит в пятерку федерального списка «Единой России», напомнил о масштабных проектах времен СССР, когда был построен Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль. США отправили бомбардировщики B-52 в Афганистан для борьбы с талибами 7 августа 2021, 17:47

Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Keifer Bowes

Текст: Вера Басилая

Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress отправлены для борьбы с боевиками радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), самолеты наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд, сообщает газета Times. Самолеты вылетели в Афганистан с авиабазы США Эль-Удейд в Катаре, их количество не уточняется. Они наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. При авиаударах используются также самолеты огневой поддержки AC-130, передает РИА «Новости». В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Накануне боевики запрещенного в России и признанного террористическим движения «Талибан» захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. В тот же день Афганистан заявил о наличии доказательств поддержки талибов Пакистаном. До этого Москва предупредила о заметном увеличении активности талибов в Афганистане и деградации ситуации в стране из-за решения НАТО задержать вывод войск из страны. На учениях на границе с Афганистаном применили «вертолетную карусель» 10 августа 2021, 07:17

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Активная фаза учений с участием 2,5 тыс. военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана прошла на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Экипажи армейской авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений «вертолетная карусель», уничтожив укрепленный район незаконного вооруженного формирования. Действуя в составе звеньев, экипажи боевых вертолетов Ми-24, выстроившись в боевой порядок «круг», наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником. Для этого летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО. Там добавили, что для проведения зачистки местности и уничтожения оставшихся в живых «боевиков» экипажи десантно-транспортных вертолеты Ми-8 высадили тактический воздушный десант, обеспечив огневую поддержку мотострелкам с воздуха. «Также летчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах с учетом особенностей горного рельефа местности. Всего результате авиационного удара экипажи вертолетов поразили более 100 наземных целей», – уточнили в округе. В учениях принимают участие российские ударные вертолеты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций. В ЦВО добавили, что военнослужащие России, Таджикистана и Узбекистана при поддержке артиллерии и авиации разгромили условное незаконное вооруженное формирование, перешедшее государственную границу на юге Таджикистана в ходе завершения основного этапа учений на полигоне Харб-Майдон. «По замыслу учений, группа вооруженных боевиков незаконно перешла государственную границу Таджикистана для совершения терактов на территории республики. Экипаж самолета Л-39 выполнил воздушную разведку местности, в ходе которой обнаружил места скопления боевиков. Летчики передали координаты целей российским и таджикистанским экипажам ударных вертолетов Ми-24, а также расчетам реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган». После нанесения огневого удара мотострелковые подразделения трех стран на бронетранспортерах БТР-82А, боевых машинах пехоты БМП-2, усиленные экипажами танков Т-72 завершили разгром основных сил противника», – сообщили в пресс-службе. Для блокирования отступающих к скальной гряде боевиков подразделения специального назначения Таджикистана осуществили высадку десанта парашютным способом с самолета Ан-26. «Помощь в нейтрализации условного противника, укрывшегося в горах, оказали расчеты минометных орудий 201-й военной базы России и вооруженных сил Узбекистана, выполнившие стрельбы по навесной траектории», – добавили в округе. В пресс-службе отметили, что участники учений также отработали совместные маневренные действия на сложном рельефе местности, развертывание системы связи и управления, нормативы поражения целей и противоогневые маневры, взаимодействие подразделений в единой оперативной обстановке. В пресс-службе рассказали, что перед началом учений в районе полигона наблюдалась песчаная буря, которая не повлияла на проведение практических действий. Всего в учениях трех стран задействованы 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил: «Мы завершаем совместные учения вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирийской арабской республике». Он отметил, что учения проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и угрозы проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны Центральноазиатского региона. «Уверен, что будущие совместные действия позволят укрепить боевое содружество, обезопасить наши страны от боевой агрессии», – добавил командующий войсками ЦВО. Напомним, 5 августа на полигоне Харб-Майдон (Таджикистан) в 20 км от границы с Афганистаном стартовали совместные военные учения России, Таджикистана и Узбекистана. Россия подала в МС ООН ответный меморандум по спору с Украиной 9 августа 2021, 15:31 Текст: Елена Мирошниченко

Россия подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации», сообщает МИД России. В меморандуме содержатся правовые доказательства несостоятельности обвинений Киева, Россия настаивает на отклонение требований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский МИД. В ноябре 2019 года Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной. Напомним, в июне 2018 года Украина подала в Международный суд ООН меморандум о якобы нарушении Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российские власти выразили возражения относительно юрисдикции МУС в разбирательстве с Украиной. Британцев рассмешил «перехват» российских Ту-142 8 августа 2021, 10:40 Текст: Алина Назарова

Читатели британского таблоид The Daily Mail с иронией прокомментировали материал о «перехвате» двух российских противолодочных самолетов Ту-142 британскими истребителями недалеко от воздушного пространства Соединенного Королевства. Ранее в британских ВВС заявили, что истребители Typhoon вылетали в пятницу на «перехват» двух Ту-142 «около воздушного пространства Соединенного Королевства». О нарушении границ ведомство не заявляло. Согласно сообщению, истребители следили за Ту-142 «все время, пока они были в районе интересов Великобритании». Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Жаль, что они не могут патрулировать Ла-Манш в поисках лодок (с мигрантами), которые никто не остановит», – написал пользователь Marko. «Они должны защищать нас от самой большой угрозы, патрулируя Ла-Манш и топя шлюпки!» – заявил I love you, передает РИА «Новости». «Следует больше беспокоиться о нелегальных иммигрантах, которые высаживаются на ваших пляжах», – заметил jawrip. «Русские упускают одну хитрость с полетами над Великобританией. Просто купите 200 резиновых лодок и гребите, есть шанс, что их даже бесплатно подвезут последние 20 миль», – сыронизировал null. «Район интересов... Так-то это не наше воздушное пространство», – указал bill p. Как сообщили ранее в пресс-службе Севфлота, два Ту-142 провели 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями ВМФ в Северо-Восточной Атлантике. Полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики. В пресс-службе отмечали, что полеты Ту-142 выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств. Рогозин заявил о завершении наземной отработки МБР «Сармат» 7 августа 2021, 21:53 Текст: Алексей Дегтярев

Наземная отработка жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» почти завершена, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Фактически завершаем наземную отработку всей системы. Никогда еще Россия не создавала такого рода ракету», – сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС. В пятницу глава Роскосмоса заявлял, что «Сармат» на ближайшие десятилетия будет гарантией мирной жизни. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что летные испытания «Сармата» начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м. По его словам, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в следующем году. Эксперт: Строительство новых городов в Сибири привлечет в регион сотни тысяч человек 7 августа 2021, 18:39 Текст: Андрей Резчиков

Строительство в Сибири новых городов позволит привлечь туда сотни тысяч человек, а сам регион получит новые возможности для развития, заявил газете ВЗГЛЯД член центрального штаба ОНФ Михаил Киселев. О том, что в Сибири нужно построить пять городов, ранее на этой неделе заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Для развития Сибири нужны большие агломерации, которые позволят создать дополнительные кластеры, привлечь промышленность. Такие крупные проекты нужны и важны, они позволяют развиваться территориям», – считает член центрального штаба ОНФ, руководитель Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев. По его мнению, строительство новых городов в Сибири приведет там к появлению профильных кластеров опережающего развития.



Киселев полагает, что в появлении новых городов и развитии региона заинтересованы в первую очередь жители самой Сибири, ведь это поможет остановить отток людей. «Проект позволит привлечь в регион сотни тысяч человек. Люди, которые будут участвовать в строительстве, в научно-производственных разработках, выберут для себя замечательный сибирский край в качестве места проживания», – уверен он. Киселев подчеркнул, что план Шойгу может стать мечтой, которая объединяет всю Россию. Он также уверен в успехе реализации этой идеи: «Сомневаться в словах нашего министра обороны нет смысла, потому что Сергей Кужугетович всегда доводил до конца те крупные инициативы и большие проекты, которые брал на себя». О том, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, с населением больше 500 тыс. человек, министр обороны России Сергей Шойгу заявил в минувший четверг. Он уверен, что эти города станут отраслевыми экономическими центрами. «Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300–500 тыс., лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – пояснил он на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. В качестве примера Шойгу, который входит в пятерку федерального списка «Единой России», привел планы, существовавшие в советское время незадолго до распада СССР, когда были реализованы такие крупные советские проекты, как строительство Комсомольска-на-Амуре, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали. По экспертным оценкам, в результате строительства новых городов объем ВВП Сибири вырастет на 30%, а инициатива министра позволит России стать мировым лидером научного и промышленного потенциала. Создаваемые кластеры смогут выйти на полную мощность в ближайшее десятилетие. Строительство этих городов решит и ряд иных проблем. Так, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов уверен, что сейчас Россия излишне централизована: «В Москве и Подмосковье живет седьмая часть населения. С учетом Петербурга и Сочи получается, что запад страны перетягивает на себя все активное население. Необходимо этот переток прервать». Также этот шаг принесет пользу и в геополитическом смысле. «Сегодня мировой центр уже фактически сформировался в Тихоокеанском регионе, и нам нужно максимально приблизиться к нему. Тогда российская элита будет лучше понимать и Китай, и Японию, и вообще евразийское пространство. Пока же она крайне европеизирована», – отметил Крупнов. Анонсирована сдача трех атомных подлодок до конца года 9 августа 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Военно-морской флот России получит до конца 2021 года сразу три атомные подводные лодки (АПЛ), сообщил источник в кораблестроительной отрасли. Как пояснил источник, речь идет о стратегической подлодке «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А»), многоцелевой «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и носителе беспилотных «Посейдонов» «Белгород» (проект 09852), – передает РИА «Новости». По его словам, «Князя Олега» передадут флоту в сентябре, а «Новосибирск» сдадут в декабре. Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон». Лодка относится к проекту 949А «Антей» (аналог «Курска»), который был переработан специально для системы «Посейдон». Напомним, в январе источник в ОПК сообщил, что третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – будет передан ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года. Российские военные после учений покинули Узбекистан 8 августа 2021, 16:38 Текст: Алексей Дегтярев

Участвовавшие в учениях у границы Афганистана в Узбекистане российские военные вышли из этой центральноазиатской страны, сообщили в Центральном военном округе. В учениях на полигоне Термез участвовали около 1,5 тыс. военнослужащих ВС России и Узбекистана, передает «Интерфакс». В пятницу стало известно, что активная фаза тактических учений России и Узбекистана «Юг-2021», проводимых на фоне дестабилизации ситуации в Афганистане, завершилась. В ходе маневров российские Ту-22М3 провели серию ударов по лагерям «боевиков». Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с запрещенным в России и признанным террористическим движением «Талибан», боевики которого овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил : «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Российско-китайские учения вызвали обеспокоенность Запада 10 августа 2021, 11:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Проходящие в Китае российско-китайские учения «Взаимодействие-2021» вызывают обеспокоенность США и западных аналитиков, в частности, в свете вывода американских войск из Афганистана, сообщили британские СМИ. Как пишет Financial Times, учения России и Китая вызывают у западных аналитиков «опасения» относительно того, что «два противника США развивают совместные оперативные возможности». В частности, беспокойство связано с выводом американского контингента из Афганистана – в то время как и Пекин, и Москва контактировали с талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России). «На фоне вывода Соединенными Штатами своих оставшихся сил из Афганистана и после того, как Пекин и Москва вступили в контакт с талибами, за учениями внимательно следят с целью выявления признаков того, что китайские и российские силы учатся координировать миссии и проводить совместные операции», – передает РИА «Новости» сообщение издания. Отмечается, что, хотя Москва и Пекин официально не заявляют о существовании между ними оборонного союза, аналитики полагают, что военные двух стран могут якобы обменяться друг с другом доступом к системам электронной связи и создать совместные командные структуры. Ранее в Минобороны России сообщали, что российские и китайские военные в середине августа проведут совместные учения «Взаимодействие – 2021» с участием около 10 тыс. человек. Учения проведут на территории КНР, в них задействуют «боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику». Россия укрепила арсенал 201-й базы на фоне эскалации в Афганистане 10 августа 2021, 12:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК «Верба» поступили на крупнейший военный объект России за рубежом – базу в Таджикистане, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Все они были задействованы в учениях России, Таджикистана и Узбекистана, проводившихся на фоне дестабилизации в Афганистане. «На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК «Верба». Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводились на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Ранее на учениях на границе с Афганистаном применили «вертолетную карусель». Первый полный полк «Авангардов» пообещали поставить на дежурство до конца года 10 августа 2021, 14:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый полк стратегических ракетных комплексов с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» в полном составе заступит на боевое дежурство до конца года, сообщил командир 13-й ракетной дивизии генерал-майор Андрей Черевко. «В 13-й ракетной дивизии продолжаются мероприятия по перевооружению на новые ракетные комплексы стратегического назначения. В соответствии с поставленной задачей в 2021 году предусмотрено завершение постановки на боевое дежурство первого ракетного полка с ракетным комплексом «Авангард», – передает РИА «Новости» слова Черевко министру обороны Сергею Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции. «Ведутся работы по подготовке двух шахтных пусковых установок с ракетами. Перевооружение проводится по утвержденному графику. Загрузка ракет в шахтные пусковые установки и приведение их в готовность к боевому применению запланировано на четвертый квартал 2021 года», – уточнил он. По словам Черевко, второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения к 2023 году. «В период до 2023 года предусмотрена постановка на боевое дежурство еще одного ракетного полка в 13-й ракетной дивизии с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард», – доложил Черевко. Первый полк, вооруженный «Авангардом», заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в неполном составе в декабре 2019 года. Шойгу сообщил о завершении строительства объектов РВСН в четырех городах 10 августа 2021, 14:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Завершено строительство инфраструктуры подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Козельске и Тейково, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции. По его словам, основные силы военных строителей были направлены на возведение объектов спецназначения «для размещения новых образцов вооружения и военной техники, прежде всего в интересах обустройства трехкомпонентной группировки сил и средств ядерного сдерживания». «Построены объекты инфраструктуры подразделений РВСН в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково», – передает РИА «Новости» слова министра. Шойгу добавил, что с начала года развернуты полномасштабные работы по развитию аэродромной сети, совершенствованию системы базирования ВМФ и обустройству инфраструктуры Арктической зоны. Ранее сообщалось, что стратегические ракетные комплексы «Ярс» в ходе перевооружения в 2021 году получат два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Адмирал заявил о способности АПЛ «Казань» нести ракеты «Циркон» 10 августа 2021, 14:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Новая российская многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М», принятая в состав ВМФ в мае, способна нести гиперзвуковые ракеты «Циркон» для ударов по наземным и морским целям, сообщил командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков в ходе единого дня приемки военной продукции. Контр-адмирал напомнил, что «Казань» - второй корабль серии «Ясень» и головной крейсер, построенный по модернизированному проекту «Ясень-М», передает ТАСС. «Особенностью проекта является наличие универсальных пусковых установок, позволяющих размещать противокорабельные ракеты «Оникс», гиперзвуковые ракеты «Циркон» или крылатые ракеты «Калибр», что обеспечивает возможность нанесения многочисленных ударов как по надводным, так и по наземным объектам противника», – доложил Заренков министру обороны Сергею Шойгу. Командир дивизии отметил, что корабль «отличается от предшественников большей скрытностью, улучшенными системами маневрирования, усовершенствованными средствами связи и гидроакустики, улучшены условия обитаемости». Заренков добавил, что по стратегии развития ВМФ подводные лодки проекта «Ясень-М» призваны стать основой ударных подводных сил в отечественном флоте. Напомним, 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной.