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В Киеве Украину сочли способной лишить Германию и Францию главенства в ЕС
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Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО, так как боятся утратить свое доминирование, заявил политолог Вадим Карасев.
По его словам, Берлин и Париж не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, так как это грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной.
«Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24» слова политолога.
Как заявил Карасев, Украина – это «большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь».
«И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию», – добавил политолог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
На украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами
Злоумышленники разрисовали краской автомобили с российскими номерами в украинском курортном городе Бердянск, сообщили СМИ.
По информации местного портала ProБердянск, инцидент произошел в ночь на 7 августа, пострадали два автомобиля, находившиеся возле одного из отелей.
Отмечается, что неизвестные закрасили номерные знаки автомобилей и оставили на них надписи. По данным портала, таким образом вандалы могли пытаться продемонстрировать, что «Бердянск – не место для отдыха российских автомобилистов».
При этом выяснилось, что владельцами автомобилей оказались граждане Украины. По факту происшествия местные правоохранители проводят разбирательство.
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
Политолог объяснил, почему украинские спортсмены братаются с россиянами
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«Легкоатлетка Ярослава Магучих не боится публично выражать свою симпатию к россиянам, потому что может в любой момент сказать «прощай» Збройным силам Украины и уехать в другую страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее украинская легкоатлетка подверглась критике минобороны Украины за совместное фото с российской коллегой.
«Украинцы, ставшие звездами в спорте высоких достижений, не боятся выражать свое дружелюбие к российским коллегам, потому что чувствуют свою независимость, у них есть чувство собственного достоинства. Они знают себе цену», – пояснил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
В этой связи он вспомнил и чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который также регулярно заявляет о своей дружбе с россиянами. «Усик тоже не боится выражать свое отношение к России и при этом «глубоко имеет в виду» всех национально озабоченных украинцев. Это ж не какой-нибудь провинциальный бизнесмен, который при малейшем окрике власти будет вилять хвостом», – пояснил эксперт.
Кампанию травли в адрес Магучих инициировали две группы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Первая – украинские националисты. «Есть часть общества, которая ненавидит Россию, и она будет реагировать на любое подобное братание украинцев с россиянами», – отметил Погребинский. Вторая группа – чиновники, поставленные следить за идеологической чистотой общества. «Например, в задачи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и его ведомства фактически входит организация гонений на русский язык, давление на русскоязычных жителей», – указал киевский политолог.
То, что госаппарат подключился к травле Магучих, вполне объяснимо, добавил Погребинский: «Для наших властей спорт стал одной из арен идеологической борьбы, хотя в нормальном обществе этого быть не должно».
При этом участники травли не представляют мнение большинства общества, полагает Погребинский. «Напомню: согласно весенним опросам киевских социологов, больше 40% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. И в эти 40% входит и большинство спортсменов. Так что объятия Магучих и Ласицкене – это не героизм, а норма», – уверен собеседник.
Напомним, на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзу в прыжках в высоту, обнялась и сделала фото с получившей золотую медаль россиянкой Марией Ласицкене. При этом Магучих держала за спиной флаг Украины, а Ласицкене – флаг Олимпийского комитета России, отмечал портал «Страна.UA».
После этого Магучих подверглась критике со стороны украинских блогеров, к которым позже присоединились власти. Минобороны пообещало провести беседу со спортсменкой. Замглавы военного ведомства Анна Маляр напомнила, что Магучих – младший лейтенант Вооруженных сил Украины, и каждое ее действие может использоваться для «информационных спецопераций врага».
«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру, фото объятий со спортсменами – гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку», – заявила Маляр.
За Магучих заступились депутаты Верховной рады Макс Бужанский и Даниил Гетманцев, назвавшие травлю спортсменки «мракобесием» и предупредив, что такое отношение к олимпийцам может привести к тому, что потенциальные украинские медали в будущем будут попадать «в другой карман». Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих.
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В Совфеде раскритиковали идею запрета на въезд в Россию за притеснение русскоговорящих
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«Если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя предложение парламентариев запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих. Ранее об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению сенатора Владимира Джабарова, России следует «не запреты вводить, а вести переговоры с руководителями республик, где притесняются русскоговорящие». «Когда в советское время я работал в Бишкеке, меня поразило то, как блестяще киргизы говорили на русском языке. Сейчас русский язык там все еще остается вторым официальным языком. Я думаю, эти случаи с нападением на русскоговорящих – последствия действий тех лиц, которые пытаются стравить русских и киргизов», – считает он.
«Россия на протяжении 30 лет независимости Киргизии оказывала ей максимальную помощь. В частности, Москва списывала многие кредиты, которые выдавались Бишкеку. Также не стоит забывать и то, что первый официальный визит президент Киргизии Садыр Жапаров совершил именно в Россию», – напомнил зампред комитета Совета Федерации по международным делам.
Поэтому в случае введения запрета на въезд пострадает в первую очередь Киргизия как страна, констатировал собеседник. «Но и Россия от этого не выиграет, – отметил Джабаров. – Между нашими странами действует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Кроме того, в России работает много мигрантов именно из Киргизии. У нас всегда были хорошие отношения».
«Я уверен, если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет. А ухудшение отношений с Россией может обернуться тяжелыми последствиями для Бишкека. Я думаю, власти Киргизии это понимают, и вряд ли дело дойдет до этого», – резюмировал Джабаров.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил
, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. Так он прокомментировал нападение на работницу детского центра в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.
«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», – приводятся его слова на сайте Госдумы. Также, по словам Володина, депутаты подготовили обращение на имя председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии с просьбой взять на личный контроль эту ситуацию.«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны», – добавил Володин.
Напомним, мужчина в Бишкеке напал на сотрудницу детского центра за то, что она обратилась к нему на русском языке.
При этом на прошлой неделе уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кто недоволен языковой политикой государства. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским.
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Чечню на украиноязычных картах Apple показали как «ЧР Ичкерия»
Чечня на украиноязычных картах Apple Maps обозначена как запрещенная в России террористическая организация «Чеченская Республика Ичкерия».
Отмечается, что при использовании карт Apple Maps на русском языке данный российский регион обозначен правильно как Чечня, однако на украиноязычных картах приложение показывает этот субъект как «Чеченська Республіка Ічкерія», передает РИА «Новости».
Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия (1991-2000) появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР в нарушение законодательства России. Она была ликвидирована российской армией в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Ранее министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр.
Россия подала в МС ООН ответный меморандум по спору с Украиной
Россия подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации», сообщает МИД России.
В меморандуме содержатся правовые доказательства несостоятельности обвинений Киева, Россия настаивает на отклонение требований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский МИД.
В ноябре 2019 года Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной.
Напомним, в июне 2018 года Украина подала в Международный суд ООН меморандум о якобы нарушении Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российские власти выразили возражения относительно юрисдикции МУС в разбирательстве с Украиной.
В Госдуме объяснили планы запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих
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«В любой стране есть отморозки, которые оскорбляют женщин или пожилых людей, говорящих на русском языке. Поэтому запрет будет касаться не только Киргизии, но и других государств», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Леонид Калашников, комментируя предложение парламентариев запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих. Ранее об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Это очень хорошая инициатива. Будучи председателем комитета, я изначально сформулировал это предложение, после чего наш комитет внес его на рассмотрение в Госдуму», – отметил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
При этом Калашников заметил, что запрет на въезд в Россию будет касаться не только граждан Киргизии, притесняющих русскоговорящих граждан, но и других государств. «В любой стране хватает отморозков, которые оскорбляют женщин или пожилых людей, говорящих на другом языке. В частности, это процветает на Украине. Киргизия здесь не самая показательная страна, поскольку там русский язык имеет статус официального наряду с киргизским», – пояснил депутат.
В то же время Калашников уверен, что такая мера не будет распространяться, например, на президента Украины Владимира Зеленского. «Все-таки он – президент, поэтому находится в несколько иной категории граждан», – объяснил он.
Собеседник уверен, что в случае принятия этой инициативы Россия не пойдет по пути Украины, которая создает списки посещавших Крым, публикуя их на сайте «Миротворец». «Но списки таких людей будут направлены в Главное управление по миграции МВД России, которое будет заниматься этим вопросом», – заключил Калашников.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил
, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. Так он прокомментировал нападение на работницу детского центра в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.
«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», – приводятся его слова на сайте Госдумы. Также, по словам Володина, депутаты подготовили обращение на имя председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии с просьбой взять на личный контроль эту ситуацию.«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны», – добавил Володин.
Напомним, мужчина в Бишкеке напал на сотрудницу детского центра за то, что она обратилась к нему на русском языке.
При этом на прошлой неделе уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кто недоволен языковой политикой государства. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским.
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На Украине назвали темы переговоров Зеленского и Байдена
На предстоящих переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и темы безопасности, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Будет три блока вопросов. Первый – это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй – безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий – экономика», – сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, Украина не скрывает, что хотела бы видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях. Также он добавил, что Украина может построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и финансовыми учреждениями, поэтому к визиту Зеленского в Вашингтон готовятся конкретные проекты на рассмотрение американской стороны.
«По результатам встречи будет совместный документ двух президентов, будут подписаны документы, некоторые из них уже буквально на финальной стадии обработки. Некоторые требуют дополнительной проработки. Будут конкретные документы по результатам визита, в этом я уверяю», – сказал Кулеба.
Визит Зеленского в США планируется на конец августа.
Напомним, руководитель МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита лидера страны Владимира Зеленского в США. Председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
Лукашенко обвинил Украину в переброске боевиков в Белоруссию
Украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их в республику, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора».
«И что меня в этой истории удручает – Украина и Белоруссия? Вы же видели мою позицию по Украине? Я вокруг Владимира Владимировича (Путина, президента России) вертелся, как юла, вокруг (бывшего президента Украины Петра) Порошенко, (нынешнего президента Украины Владимира) Зеленского..., как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо (то)... Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?» – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
По его словам, оружие в Белоруссию поступает в основном с Украины, в связи с чем Минск был вынужден «намертво» закрыть границу, хотя сделать это трудно.
Также глава государства отметил, что политические отношения Киева и Минска находятся «в самой низкой точке», чего не скажешь об экономических отношениях.
«Белорусско-украинские политические отношения, чего пока не скажешь об экономических, находятся в самой низкой точке. Причины вы знаете. Я говорил, что наверху мы тут шумим, такие наши отношения. Но мы ведем диалог», – заявил он.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что оружие для радикалов ввозится с Украины в Белоруссию, на этом фоне Минску пришлось усилить охрану границы.
2 июля Лукашенко заявил о раскрытии «спящих» террористических ячеек, деятельность которых координируется из ряда стран, включая ближайших соседей – Литву, Польшу и Украину.
Зеленскому на военных учениях показали украинское и зарубежное оружие
Президент Украины Владимир Зеленский посетил военные учения в Николаевской области, ему продемонстрировали использование украинского и зарубежного вооружения, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
«Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил командно-штабную тренировку с участием командования объединенных сил и других органов военного управления вооруженных сил Украины с привлечением воинских частей и подразделений», – говорится в сообщении на сайте украинского лидера.
Сообщается, что учения проходят в центре подготовки подразделений «Широкий лан». В ходе тренировок Зеленскому продемонстрировали, как противовоздушная оборона отрабатывает отражение воздушного нападения противника, а армейская авиация осуществляет поддержку наземных сил и обеспечивает высадку десанта. В маневрах приняли участие истребительная, штурмовая, транспортная и беспилотная авиация, в частности турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
«Также Владимир Зеленский наблюдал за действиями ракетных войск и артиллерии с боевыми стрельбами из разных артиллерийских систем, в частности реактивных. Кроме того, успешно прошли практические стрельбы противотанковых подразделений прямой наводкой и из ракетных комплексов Javelin, «Стугна», «Корсар» по бронированным объектам противника», – сообщает пресс-служба
Также на сайте сообщается, что Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений с участием командования объединенных сил ВС Украины и всех видов и родов войск. Во время учений морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиление охраны и обороны Змеиного.
Согласно сообщению, украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные возможности агрессора захватить украинский остров.
Ранее в акватории Черного моря началась активная фаза многонациональных противоминных учений «Дайв – 2021», которые проводятся с участием Военно-морских сил Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии.
Киев потребовал от России не «наступать на свободу» Белоруссии
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МИД Украины выступил с заявлением в связи с годовщиной белорусских президентских выборов, которые «не были признаны международным сообществом, в частности Украиной».
Киев призвал Минск «вернуть» страну «в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека».
При этом Киев также «предостерегает» Россию от «наступления на свободу и суверенитет» Белоруссии. Утверждается, что Россия якобы поглощает Белоруссию, а также «грубо нарушает международное право, продолжает свою агрессивную политику против Украины» и других стран, передает ТАСС.
Кроме того, украинский МИД заявил, что «поддержку Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», Киев будет считать «поддержкой российской агрессии». Это «повлечет за собой соответствующие международно-правовые последствия».
МИД заявил о солидарности с народом Белоруссии, который «является одним из самых близких и дружественных для Украины». Киев считает, что «не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов».
Напомним, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу.
Зеленский сменил нескольких командующих в Вооруженных силах Украины
Президент Украины Владимир Зеленский осуществил ряд назначений в руководстве вооруженных сил.
«Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными силами – генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовыми войсками – полковник Максим Миргородский», – представил Зеленский новых командующих в Вооруженных силах Украины во время своей поездки на остров Змеиный, говорится на сайте главы государства.
Андрея Ковальчука Зеленский назначил командующим оперативным командованием «Юг», Олега Микаца – командующим оперативным командованием «Восток», Сергея Литвинова – командующим оперативным командованием «Запад», Владимира Коваля – заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Ранее Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука, на его место глава государства назначил Сергея Шапталу.
Стало известно о предстоящей встрече Меркель и Зеленского в Киеве
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, по предварительным данным, ее визит состоится 22 августа, сообщили украинские СМИ.
По информации источника агентства «РБК-Украина», Меркель приедет в Киев и проведет встречу с Зеленским, при этом темы переговоров пока неизвестны. Предварительно согласована дата визита – 22 августа.
Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Киев не услышал от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, как они собираются поддерживать суверенитет Украины.
Первый в истории Рады темнокожий депутат заступился за Магучих
Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которую на Украине затравили за фото с россиянкой Марией Ласицкене.
Беленюк выразил уверенность, что Магучих – «патриот Украины», а также заслуживает того, чтобы ее считали героем. Он выступил против «травли ребенка, которой 19 лет». Он считает, что представители украинской делегации на Олимпиаде должны были заранее вести «разъяснительные мероприятия». По его мнению, Магучих «в состоянии эйфории искренне обняла конкурентку, с которой они соревновались», передает канал «Наш».
Напомним, темнокожий борец греко-римского стиля Жан Беленюк прошел в Раду по списку партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа».
Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Захарова отреагировала на травлю украинской спортсменки из-за фото с россиянкой
Травлю украинской легкоатлетки Ярославы Магучих из-за совместного фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх устроили нездоровые люди, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мне кажется, что настоящими врагами Украины, в том числе украинского спорта, являются как раз те самые люди, провокаторы, люди, которые исповедают националистическую идеологию, в принципе, возможно, не очень здоровые люди, которые устроили травлю украинской спортсменки, которая привезла медаль своей стране, только за то, что она проявила абсолютно спортивные товарищеские качества в ходе этих выступлений», – сказала Захарова в эфире «Россия 1».
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.
Украинский каратист и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих в скандале вокруг фото с Ласицкене.
«Украинские железные дороги» возглавил бывший менеджер олигарха Ахметова
Наблюдательный совет компании «Укрзализныця» удовлетворил заявление об увольнении временно исполняющего обязанности председателя правления Ивана Юрика, вместо него назначен Александр Камышин.
«Наблюдательный совет «Укрзализныци» получил заявление от временно исполняющего обязанности председателя правления Ивана Юрика об освобождении его от выполнения таких обязанностей. Наблюдательный совет также принял к сведению рекомендации, указанные в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 июля 2021, а также связанные с этим обсуждения, включая поручения министерства инфраструктуры, основанные на решении кабинета министров, акционера «Укрзализныци», – говорится на сайте предприятия.
Также «наблюдательный совет рекомендовал кабмину согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления до 31 декабря 2021 года либо до избрания нового постоянного председателя правления».
В 2012–2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM миллиардера Рината Ахметова. До назначения в «Укрзализныцю» работал советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.