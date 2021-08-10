В Киеве Украину сочли способной лишить Германию и Францию главенства в ЕС

Политолог объяснил, почему украинские спортсмены братаются с россиянами

«Легкоатлетка Ярослава Магучих не боится публично выражать свою симпатию к россиянам, потому что может в любой момент сказать «прощай» Збройным силам Украины и уехать в другую страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее украинская легкоатлетка подверглась критике минобороны Украины за совместное фото с российской коллегой.

«Украинцы, ставшие звездами в спорте высоких достижений, не боятся выражать свое дружелюбие к российским коллегам, потому что чувствуют свою независимость, у них есть чувство собственного достоинства. Они знают себе цену», – пояснил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

В этой связи он вспомнил и чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который также регулярно заявляет о своей дружбе с россиянами. «Усик тоже не боится выражать свое отношение к России и при этом «глубоко имеет в виду» всех национально озабоченных украинцев. Это ж не какой-нибудь провинциальный бизнесмен, который при малейшем окрике власти будет вилять хвостом», – пояснил эксперт.

Кампанию травли в адрес Магучих инициировали две группы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Первая – украинские националисты. «Есть часть общества, которая ненавидит Россию, и она будет реагировать на любое подобное братание украинцев с россиянами», – отметил Погребинский. Вторая группа – чиновники, поставленные следить за идеологической чистотой общества. «Например, в задачи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и его ведомства фактически входит организация гонений на русский язык, давление на русскоязычных жителей», – указал киевский политолог.

То, что госаппарат подключился к травле Магучих, вполне объяснимо, добавил Погребинский: «Для наших властей спорт стал одной из арен идеологической борьбы, хотя в нормальном обществе этого быть не должно».

При этом участники травли не представляют мнение большинства общества, полагает Погребинский. «Напомню: согласно весенним опросам киевских социологов, больше 40% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. И в эти 40% входит и большинство спортсменов. Так что объятия Магучих и Ласицкене – это не героизм, а норма», – уверен собеседник.

Напомним, на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзу в прыжках в высоту, обнялась и сделала фото с получившей золотую медаль россиянкой Марией Ласицкене. При этом Магучих держала за спиной флаг Украины, а Ласицкене – флаг Олимпийского комитета России, отмечал портал «Страна.UA».

После этого Магучих подверглась критике со стороны украинских блогеров, к которым позже присоединились власти. Минобороны пообещало провести беседу со спортсменкой. Замглавы военного ведомства Анна Маляр напомнила, что Магучих – младший лейтенант Вооруженных сил Украины, и каждое ее действие может использоваться для «информационных спецопераций врага».

«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру, фото объятий со спортсменами – гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку», – заявила Маляр.

За Магучих заступились депутаты Верховной рады Макс Бужанский и Даниил Гетманцев, назвавшие травлю спортсменки «мракобесием» и предупредив, что такое отношение к олимпийцам может привести к тому, что потенциальные украинские медали в будущем будут попадать «в другой карман». Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих.

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