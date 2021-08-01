Власти Крыма объявили чрезвычайную пожарную опасность Пожар в районе Бодрума взят под контроль 1 августа 2021, 11:58

Фото: Cenk Gencdis/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Лесной пожар в районе турецкого курорта Бодрум, из-за которого были эвакуированы несколько отелей, взят под контроль, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. «Пожар в районе Бодрума провинции Мугла взят под контроль. Продолжается работа по охлаждению территории», – сообщил Пакдемирли, передает РИА «Новости». Министр добавил, что «с 28 июля по 1 августа взяты под контроль 107 лесных пожаров. Продолжаются пять пожаров в провинциях Анталья (районы Манавгат, Гюндогмуш) и Мугла (Мармарис, Кёйджегиз, Милас)». Накануне он заявлял, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях, продолжается тушение десяти пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие. В субботу мэр Бодрума Ахмет Арас сообщил об эвакуации из-за лесного пожара трех отелей в качестве меры предосторожности. Как уточнил представитель генконсульства Росси в Анталье, около 100 российских туристов, эвакуированных из турецкого Бодрума из-за пожара, временно размещены в других отелях, угрозы для их жизней нет. Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной лесных пожаров, в результате которых несколько человек погибли и сотни людей пострадали. Он объявил зоной бедствия пострадавшие регионы страны. В тушении пожаров участвуют российские противопожарные самолеты Бе-200. При этом СМИ сообщили, что в нескольких населенных пунктах зафиксированы новые пожары. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.

Российские Бе-200 начали тушить пожары в Турции 29 июля 2021, 15:55

Фото: Россия 24/Youtube

Текст: Алина Назарова

Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции, сообщило российское посольство в Анкаре. «Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее, с минимальным ущербом», – говорится в сообщении российской дипмиссии, передает РИА «Новости». Посольство разместило также видеоролик, где показано тушение лесных пожаров с участием российского самолета. Ранее в Минобороны России сообщили, что глава министерства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Тем временем вслед за Манавгатом и Мармарисом, которые расположены в Анталье и Мугле соответственно, пожары вспыхнули в четверг в ряде турецких провинций. Так, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын. Кроме того, пожары разгорелись в Адане, Кайсери и Мерсине. Туроператор рассказал о судьбе эвакуированных из отеля «Титаник» в Бодруме россиян 29 июля 2021, 18:15 Текст: Вера Басилая

Российских туристов из отеля «Титаник» в турецком Бодруме временно переводят в расположенные рядом отели, которые пока не эвакуировали, сообщила заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Яна Муромова. «Сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно. Горит прилегающий к нему лес на горе, на склоне которой располагаются корпуса пятизвездочного отеля Titanic Deluxe Bodrum. Пока туристов из этого отеля временно переводят в расположенные рядом премиальные отели Lujo Bodrum и La Blanche Resort Bodrum. В отношении этих последних решения об эвакуации на настоящий момент нет»,– цитирует РИА «Новости» Муромову. Ранее сотрудница эвакуированного из-за лесного пожара отеля в Турции рассказала о грозившей туристам опасности. Турецкие СМИ сообщили, что в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. До этого в Минобороны России отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Генконсульство в Турции рассказало о судьбе эвакуированных из отелей россиян 31 июля 2021, 20:09 Текст: Вера Басилая

Порядка 100 граждан России, находящихся на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе, они находятся в безопасности, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье. «31 июля около 15:00 серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте», – передает ТАСС слова представителя дипмиссии. «Среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым», – добавили дипломат. Ранее в Бодруме были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей из-за нового лесного пожара в регионе. Президент Турции Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной пожаров в стране. Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием. Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. Постояльцев трех отелей эвакуировали из-за нового пожара в Турции 31 июля 2021, 18:41

Фото: Арсен Хасанов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

В Бодруме были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей из-за нового лесного пожара в регионе, угрозы для местных жителей или туристов нет. «Сегодня вспыхнул новый пожар в районе Умурча в Бодруме где-то в 12:40, затем он дошел до района Ичмелер. Из соображений безопасности при содействии сотрудников жандармерии были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей. На месте бедствия ведутся работы по борьбе с пожаром, на данный момент угрозы для местных жителей или туристов нет», – передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Турции. На данный момент не сообщается, были ли среди эвакуируемых гостей граждане России. Ранее президент Турции Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной пожаров в стране. Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием. Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. Задержан подозреваемый в поджоге леса в Турции 31 июля 2021, 22:15 Текст: Антон Антонов

В связи с пожаром в Миласе задержан один человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган прибыл в кризисный центр в провинции Мугла, чтобы ознакомиться с ситуацией в районах пожаров. Глава государства заявил: «Если это диверсия, то наказать виновных – наш долг», – передает РИА «Новости». Напомним, Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной лесных пожаров, в результате которых несколько человек погибли и сотни людей пострадали. Он объявил зоной бедствия пострадавшие регионы страны. В тушении пожаров участвуют российские противопожарные самолеты Бе-200. При этом СМИ сообщили, что в нескольких населенных пунктах зафиксированы новые пожары. Сотрудница отеля с российскими туристами в Турции рассказала об эвакуации 29 июля 2021, 17:50 Текст: Вера Басилая

Сотрудница эвакуированного из района Гюверджинлик турецкого Бодрума отеля «Титаник» рассказала об эвакуации, а также о грозящей опасности туристам из соседней гостиницы. «Представляете, в нашем и в соседнем отеле в общей сложности около 5 тыс. человек – гостей и персонала! И эвакуация началась как раз, когда у нас была пересменка. И на нас идет огромный пожар! Его потушить будет очень сложно. Мы сейчас приехали в Бодрум, а на той стороне сейчас очень опасно», – приводит РИА «Новости» слова сотрудницы отеля. Она отметила, что оба отеля находятся в не в самом Бодруме, а в 25 километрах от него. Эвакуирован пока только отель «Титаник». Ранее в городе Бодрум в Турции из-за лесного пожара эвакуировали отель. Турецкие СМИ сообщили, что в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. До этого в Минобороны России отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Эвакуация отелей из-за пожара началась в турецком Мармарисе 29 июля 2021, 15:21 Текст: Алина Назарова

Власти турецкого Мармариса начали эвакуацию местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар, передает телеканал NTV. Телеканал показывает кадры, на которых видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов и отелей. Отмечается, что их эвакуация идет в профилактических целях. Направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий, передает РИА «Новости». Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе Мармариса. Тем временем CNN Turk сообщает, что вслед за Манавгатом и Мармарисом, которые расположены в Анталье и Мугле соответственно, пожары вспыхнули в четверг в ряде турецких провинций. Так, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын. Кроме того, пожары разгорелись в Адане, Кайсери и Мерсине, передает ТАСС. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Подсчитана сумма ущерба от сильных ливней и подтоплений в Крыму 30 июля 2021, 23:22 Текст: Антон Никитин

Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составляет 4,6 млрд рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24». «Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба [составляет] 4,6 млрд рублей. Это дороги, ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья, которое попало под затопление. Но у коллег еще на порядка 12 млрд рублей есть дополнительные пожелания», – приводит слова Хуснуллина ТАСС. Вице-премьер добавил, что просьба о выделении средств будет направлена в министерство финансов и руководству страны. Напомним, Крым дважды – в июне и июле – пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту. Кроме того, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек. Прямой ущерб от обильных осадков и подтоплений оценили в 12,5 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб. Эрдоган заявил о расследовании разведкой причин пожаров 30 июля 2021, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

Расследование причин пожаров в Турции ведут полиция и разведка страны, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган. «Расследование этих возникших одновременно в разных местах пожаров продолжается. Усиленно работают разведка, полиция. Об итогах будет объявлено. Мы тушим пожары четырьмя-пятью самолетами, 45 вертолетами. Есть самолеты из РФ, Украины, еще один будет отправлен из Азербайджана», – цитирует Эрдогана РИА «Новости». По его словам, сейчас ситуация с тушением пожаров «развивается в положительном ключе, 57 пожаров взяты под контроль». Между тем атташе генконсульства России в Анталье Андриан Андрианов сообщил, что туристы в Мармарисе вернутся в отели, где отдыхали, поскольку пожарная опасность миновала. «По ситуации на 12.00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей <...> миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме, принимать новые туристические группы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха», – пояснил Андрианов в эфире «России 24», передает ТАСС. Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожаров достигло четырех, пострадали 183 человека. Ранее Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента Турции, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров, среди которых три российских самолета-амфибии Бе-200. Турецкие СМИ сообщали, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. До этого в Минобороны России отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. Пострадавшие от пожаров регионы Турции объявили зоной бедствия 31 июля 2021, 11:33 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган заявил, что «мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия», власти Турции продолжат «предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб», передает ТАСС. Ранее Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможные силы для борьбы с лесными пожарами. По данным администрации президента, более 1,1 тыс. единиц техники задействованы в тушении пожаров, среди которых три российских самолета-амфибии Бе-200. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. В курортных регионах Турции возникли три новых пожара 29 июля 2021, 16:56 Текст: Елена Мирошниченко

В Турции в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары, сообщает телеканал CNN Turk. По данным министерства сельского и лесного хозяйства, в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери также продолжается тушение лесных пожаров, передает РИА «Новости». Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль. Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. Турецкий телеканал сообщает, что началась эвакуация местных жителей и туристов из отелей в районе, где бушует сильный лесной пожар. Ранее в Минобороны России сообщили, что глава министерства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Тем временем вслед за Манавгатом и Мармарисом, которые расположены в Анталье и Мугле соответственно, пожары вспыхнули в четверг в ряде турецких провинций. Так, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла, недалеко от Дидима в провинции Айдын. Кроме того, пожары разгорелись в Адане, Кайсери и Мерсине. Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами в Турции 31 июля 2021, 14:12 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Эрдоган «тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку»: ранее из России в Турцию направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми. «Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган поблагодарил Путина за отправку в Турцию для тушения пожаров пяти самолетов Ил-76 с водозабором 40 тонн и трех пожарных вертолетов Ми-8. В свою очередь, российский президент пожелал скорейшей нормализации обстановки», – говорится в сообщении администрации Эрдогана, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин и Эрдоган позитивно оценили заседание двусторонней Межправительственной комиссии. Главы государств выразили обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах. Как ранее сообщило посольство России в Анкаре, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Эрдоган назвал поджоги вероятной версией причин пожаров в Турции 31 июля 2021, 17:30 Текст: Вера Басилая

Турецкие власти расследуют причины охвативших юг страны лесных пожаров, рассматривается также версия поджогов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. «Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана. Между тем, число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 410. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 185 пострадавших. «На данный момент у нас 410 человек, которые пострадали от пожаров. Выписаны 400 человек, 10 находятся в стационаре», – написал глава минздрава республики Фахреттин Коджа в Twitter. Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции, заверив его в продолжении оказания помощи в борьбе со стихийным бедствием. Напомним, три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров, а также пообещал активно бороться с проблемой и дальше. Эрдоган также заявил о расследовании разведкой причин пожаров. Между тем турецкие СМИ сообщили, что в населенных пунктах Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. МИД опроверг сообщения о пожаре в генконсульстве России в Стамбуле 29 июля 2021, 20:09 Текст: Вера Басилая

В МИД России опровергли распространенную турецкими СМИ информацию о пожаре в Генеральном консульстве России в Стамбуле, уточнив, что горело соседнее с представительством здание. «В ряде турецких СМИ ошибочно была распространена информация о пожаре на территории Генерального консульства России в Стамбуле. В действительности пожар случился в близлежащем здании. По имеющейся информации, пожар ликвидирован», – говорится в сообщении МИД в Facebook. Ранее туроператор рассказал о судьбе эвакуированных из отеля «Титаник» в Бодруме российских туристов. Сотрудница эвакуированного из-за лесного пожара отеля в Турции рассказала о грозившей туристам опасности. Турецкие СМИ сообщили, что в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. До этого в Минобороны России отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало В Турции из-за пожаров эвакуирован отель 29 июля 2021, 17:07 Текст: Алексей Дегтярев

В городе Бодрум в Турции из-за лесного пожара эвакуировали отель, сообщил глава министерства сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. «Один отель эвакуирован в Гюверджинлике в районе Бодрума», – цитирует Пакдемирли РИА «Новости». Ранее турецкие СМИ сообщили, что в населенном пункте Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникей в районе Аланьи были зафиксированы новые лесные пожары. До этого в Минобороны России отмечали, что глава ведомства Сергей Шойгу по указанию президента Владимира Путина направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль, тушение продолжается. Число погибших при пожаре в Анталье возросло до трех человек. Информации о пострадавших россиянах не поступало.