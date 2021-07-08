Эксперт: Отговаривать от вакцинации могут только некомпетентные медики

Рекомендации врачей не делать прививку от коронавируса в случае отсутствия противопоказаний говорят о непрофессионализме таких специалистов, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Так он отреагировал на советы некоторых врачей не прививаться от коронавирусной инфекции.

«Среди врачей есть определенный процент профессионально не состоятельных людей. Именно они могут советовать не делать прививку от коронавируса», – считает главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава, заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов.

После объявления в России массовой вакцинации от COVID-19 в интернете начали появляться сообщения пользователей о том, что врач (причем это может быть как терапевт, так и медик другой специализации) отговаривает их от вакцинации против коронавируса.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль объяснил такие советы простым заблуждением. «Врачи тоже люди, и, к сожалению, могут и они ошибиться. Считаю, что «Спутник V», который прошел все стадии испытаний, и которым привились уже миллионы, в том числе и я, отвечает всем требованиям», – заявил Рошаль.

Чуланов подчеркивает, что «рекомендация врача профессионально не состоятельна, если расходится с информацией, указанной в инструкции по применению вакцины». «Единственное противопоказание – наличие тяжелых аллергических реакций в анамнезе – анафилактический шок, отек Квинке, – связанных с жизнеугрожающими состояниями. Это нельзя путать с обычными аллергическими реакциями на фрукты, орехи и прочие аллергены, с которыми сталкивался каждый человек», – подчеркнул эксперт.

По его словам, врач может неверно интерпретировать слова пациента о том, что у него была аллергия на клубнику и не рекомендовать вакцинацию. «Но на самом деле это не является противопоказанием», – говорит главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава.

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