В Петербурге задержали консула Эстонии

Эстонский консул Март Лятте задержан с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера, сообщила ФСБ.

«ФСБ РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат – консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

К дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ», – уточнили в ФСБ.

В апреле стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.

Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.

Из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел.