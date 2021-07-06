В посольстве Кубы назвали «технической проблемой» ситуацию с изолированными российскими туристами

Кубинские власти привержены незамедлительному урегулированию ситуации с российскими туристами в Варадеро, заявил советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона, отметив, что это техническая проблема, которая не должна повторяться.

Карлос Эскалона также подчеркнул, что на Кубе борьба с третьей волной пандемии была весьма напряженной из-за весьма агрессивного и заразного штамма. По его словам, в результате некоторые лаборатории работают на пределе своих возможностей, передает РИА «Новости».

«На Кубе насчитывается более 30 лабораторий, из которых более половины были созданы за последние 12 месяцев. В разгар эпидемии Куба также сталкивается с погодными явлениями и их последствиями. С другой стороны, на Кубе продолжается массовая вакцинация с использованием собственных вакцин, и уже почти два миллиона кубинцев вакцинируются тремя дозами, что составляет 20% населения страны», – заявил советник, подчеркнув, что последнее, хотя и является позитивным фактором, создает дополнительную нагрузку на кубинскую систему здравоохранения.

Ранее посол в Гаване Андрей Гуськов заявил, что резонанс от новостей про изоляцию туристов из России на Кубе с подозрением на заражение коронавирусом не способствует продвижению на российском рынке туристических поездок в эту страну.

Напомним, в понедельник утром более 150 туристов из России после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 россиян изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян выявили коронавирус. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД России заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.