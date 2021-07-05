Повторные тесты 52 изолированных на Кубе россиян оказались положительными

Умер режиссер Владимир Меньшов

Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса, сообщает пресс-служба «Мосфильма».

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», – говорится в сообщении на сайте «Мосфильма».

Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. «Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», – добавляется в тексте соболезнования.

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

О том, что Меньшов заболел коронавирусом, стало известно в конце июня. Из-за этого режиссер не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия – За правду» в Московской области. При этом сообщалось, что Меньшов заболел в легкой форме.

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку (Азербайджан). Его отец был сиротой, окончив мореходное училище, работал первым помощником капитана, затем служил в НКВД. Мать была домохозяйкой. Из-за работы отца семья сначала жила в Баку, потом в Архангельске, затем в Астрахани.

До поступления в институт Меньшов работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере в Баку, а также актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова.

В 1965 году окончил актерский факультет Школы-студии им. Немировича-Данченко при МХАТе, в 1970 году – аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). С 1965 по 1966 год работал актером драматического театра в Ставрополе. С 1970 по 1976 год работал по договорам на киностудиях «Мосфильм», «Ленфильм» и на Одесской киностудии.

В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова «Человек на своем месте». Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах, среди которых: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Перехват» (1986), «Где находится нофелет?» (1987), «Город Зеро» (1989), «Ночной дозор» (2004), «Дневной дозор» (2006), «Легенда № 17» (2012), сериалы «Диверсант» (2004), «Ликвидация» и другие.

Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом «Розыгрыш» о старшеклассниках по сценарию Семена Лунгина. В 1978 году начались съемки картины «Москва слезам не верит» по сценарию Валентина Черных. За первый год проката фильм посмотрели почти 90 млн зрителей, его купили более 100 стран. Мелодрама завоевала призы на многих международных кинофестивалях, создатели фильма получили Государственную премию СССР. В 1981 году Американская академия киноискусства присудила фильму «Оскар».

В 1984 году Меньшов снял картину «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина. На фестивале комедийных фильмов в испанском городе Торремолинас картина получила главный приз «Золотую ладью». В 1995 году вышел его фильм «Ширли-мырли». В 2000 году он выпустил лирическую трагедию «Зависть богов».

С 2009 года Владимир Меньшов вел мастерскую во ВГИКе, руководил режиссерской мастерской на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Он входил в попечительский совет ВГИКа.

Меньшов – народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1978) и Государственной премии СССР (1981). Награжден российскими орденами «За заслуги перед Отечеством IV (1999), III (2010) и II (2017) степеней. Меньшов также является лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Приз за актерскую работу» (1973), обладателем главного приза «За вклад в комедию» VI Российского фестиваля «Улыбнись, Россия!» (2005), премии Russia Movie Awards (2009). В 2014 году он получил премию «Золотой орел» за лучшую роль второго плана в кинофильме «Легенда № 17».

Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова.