Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с российскими туристами на Кубе

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на Кубе, где не менее 150 российских туристов находятся в изоляции из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус, сообщили в ведомстве.

«Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами в Республике Куба и находится на связи с посольством Российской Федерации в этой стране», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Российские туристы, в свою очередь, выступили с обращением.

«Все пассажиры прилетели с отрицательными ПЦР-тестами на ковид, сделанными в России, как требуется, не позднее чем за 72 часа до вылета. <...> Среди (якобы) зараженных ковидом большая часть привита от коронавируса и имеет на руках COVID-паспорта. В половине выданных справок с результатами местных тестов не указано, на какой возбудитель делался ПЦР-тест, – говорится в документе. – У туристов, оказавшихся в изоляции, нет никаких симптомов (ни кашля, ни температуры, ни потери обоняния и т.д.)».

Администратор телеграм-канала, посвященного проблемам туристов в изоляции на Кубе, Елена отметила, что многие туристы сообщают об отсутствии полноценной информации от туристических компаний перед покупкой путевок о рисках, связанных с повторным ПЦР-тестированием на острове и последующей возможной изоляцией. «Очень бы хотелось обратить внимание, что часто подобные ситуации происходят по вине туроператоров и турагентов, которые не до конца честно информируют туристов о том что происходит на Кубе. Если бы информация давалась честно, многие бы выбрали другое направление для отдыха, – отметила собеседница. – К сожалению, многие отрицают, что есть такая ситуация, поэтому она повторяется».

Напомним, ранее в понедельник российский генконсул Нана Мгеладзе сообщила, что более 150 туристов из России изолированы после прибытия на Кубу, их тесты на коронавирус оказались положительными.

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