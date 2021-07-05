В Кремле заявили о сильном влиянии сторонников Бандеры на политику Украины

Кремль не считает, что на Украине нацистская власть, но признает значительную роль сторонников нацизма и бандеровцев в политической и общественной жизни страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почете, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины. Это первое. А что касается заявления Владимира Рудольфовича Соловьева, то он волен делать любые заявления. Это журналист, это не официальное лицо, это журналист, который тонко чувствует пульс, что называется, и политологический, и экспертной мысли. И он волен давать те оценки, которые считает нужным», – сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле тезис, высказанный журналистом Владимиром Соловьевым, о том, что к власти в Украине пришли бандеровцы, которые исповедуют нацистскую идеологию, передает РИА «Новости».

Также Песков заявил, что президент России Владимир Путин сам работает над статьей про Украину, никакой помощи в этом ему не нужно. «Никакой помощи не нужно, президент сам работает над этой статьей, как только она будет готова, мы ее опубликуем», – заявил Песков.

Отвечая на вопрос о возможном выпуске полного издания сочинений Путина, куда бы были включены его речи и интервью, Песков ответил, что все эти материалы опубликованы на сайте президента и доступны всем желающим. «Вы знаете, они фактически изданы. Все они на сайте президента и доступны желающим ... Это все доступно для любого гражданина и для любого издательства, потому что это находится в открытом доступе для всех граждан», – отметил Песков.

Ранее на прямой линии с гражданами Путин заявил, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу.