На Украине обвинили ЕС в нежелании «разрушить» Россию санкциями

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Киев» упрекнул Евросоюз за то, что он не желает не хочет вводить против России более жесткие санкции, чтобы «разрушить» ее.

«Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС – нет», – передает его слова РИА «Новости».

По мнению Климкина, США усилят антироссийскую санкционную политику только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них не получится «договориться» с Москвой. Однако даже в этом случае США будут действовать постепенно, поскольку в Вашингтоне, по его словам, есть стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией.

Кроме того, экс-министр подчеркнул, что Киев «проиграл битву» за «Северный поток – 2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что продление Украиной санкций в отношении российских компаний можно расценивать как шаг по недопущению встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги.