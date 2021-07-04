Армения поблагодарила Россию за помощь в возвращении пленных из Азербайджана

Компании «ВкусВилл» начали угрожать после ЛГБТ-рекламы

Торговая сеть «ВкусВилл» начала получать угрозы после публикации рекламного снимка с однополой парой: угрожают не только представителям ретейлера, но и самим героиням материала.

Фотография девушек появилась в разделе, посвященном историям о покупателях и образу клиента «ВкусВилл». Посыл был таков: семьи в России бывают разные – это может быть человек и его собака, одинокая мама с детьми или две любящие друг друга девушки. На кадре были изображены две лесбиянки, а также сестра и мама одной из героинь, сообщает Пятый канал.

После публикации фотографии нетрадиционная семья, как и вся рекламная кампания, была раскритикована пользователями. Самое «дружелюбное» из негативных мнений заключалось в том, что компания пропагандирует гомосексуализм.

«А ориентация меняется сразу же, когда заходишь во «ВкусВилл», или только после оплаты на кассе?»; «Тема здорового питания в своих радикальных формах смыкается с другими радикальными субкультурами. Проще говоря, от воинствующего веганства до радикального феминизма – один шаг», – приводит RT комментарии пользователей.

Другие пользователи Сети оскорбляли участниц съемки и направляли угрозы в их адрес. Кроме того, угрозы поступили и представителям самой компании, передает телеканал 360. Некоторые также обещали пожаловаться на рекламу в компетентные органы и призывали бойкотировать фирму. Кроме того, клиенты пишут, что отказываются ходить в магазины сети и призывают других к тому же.

Как сообщил управляющий фабрикой контента сети Роман Поляков, реакция руководства компании и публики поначалу была в основном положительной. В первые дни после запуска кампании пришло лишь несколько негативных комментариев. Однако сейчас их многие тысячи, а в аккаунты ретейлера в соцсетях пришли новые люди – специально для продолжения травли.

«Такие семьи тоже есть, они тоже ходят в наш магазин, и поскольку мы решили, что все это соответствует нашим ценностям, мы с удовольствием включили их в публикацию: и на сайте, и в соцсетях… Это не было публикацией, как-то специально направленной на ЛГБТ», – объяснил Поляков.