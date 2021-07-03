Азербайджан передал Армении 15 человек в обмен на карты минных полей

В Японии предупредили США о «новом Перл-Харборе» из-за российских учений

США и Японии следует с осмотрительностью отнестись к российским учениям возле Гавайских островов, продемонстрировать сдерживание по отношению к России и к Китаю, заявил замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма, проведя параллели между действиями Москвы и налетом на Перл-Харбор в 1941 году.

На прошлой неделе несколько российских кораблей провели военные учения всего в 50 километрах от Гавайев. На этом фоне в ходе видеоконференции Института Хадсона замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма провёл параллели между действиями России и налётом на Перл-Харбор, передает ИноTV.

«Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор, однако сейчас США и Япония – это очень хорошие союзники, одни из лучших союзников во всем мире. Я не хочу напоминать об этой атаке 70-летней давности, но к учениям русских нам следует отнестись с осмотрительностью. Они действуют к западу от Гонолулу на Гавайях», – заявил он.

При этом, по словам Накаямы, Россия и Китай координируют учения. «Нам необходимо демонстрировать сдерживание по отношению к Китаю; при этом это делать нужно не только по отношению к нему, но и к русским, потому что, как я уже упоминал, они проводят совместные учения», – подчеркнул Накаяма.

Всего в непосредственной близости от США оказалось около 20 российских судов, а также военная авиация, которая практиковалась в уничтожении кораблей противника.

В ходе учений у побережья Гавайев за действиями России следили американские войска. В частности, представитель Индо-Тихоокеанского командования США капитан Майк Кафка заверил общественность, что Вашингтон не собирается пускать ситуацию на самотек.

«Индо-Тихоокеанское командование США следит за российскими судами, действующими в международных водах в западной части Тихого океана. Мы действуем в соответствии с международным морским и воздушным правом с целью сделать так, чтобы все страны могли заниматься тем же самым без страха или помех, а также ради того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был свободным и открытым», – заявил он.

«Учитывая, что Россия действует в этом регионе, мы ожидаем, что она будет заниматься этим, не нарушая международного права», – добавил Кафка.

Ранее сообщалось, что российские корабли отработали уничтожение авианосной группы в Тихом океане. Эпизод учений происходил на удалении 2,5 тыс. миль (около 4 тыс. км) от Курил в сторону Гавайских островов, которые отделяет от России расстояние более 5 тыс. км.