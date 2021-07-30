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30 июля, пятница | Последнее обновление — 14:52 | vz.ru
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Песков прокомментировал встречу Байдена и Тихановской
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя встречу президента США Джо Байдена с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, заявил, что контакты американского лидера – его суверенное дело, они не влияют на ситуацию в Белоруссии.
«Здесь вопрос один – кого представляет госпожа Тихановская. С кем встречается президент США - это его суверенное право, и здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело», – сказал Песков.
Он добавил, что такого рода встречи не влияют на ситуацию в Белоруссии, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
После этого Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.
Захарова высмеяла восторг Тихановской из-за «печенек из Белого дома»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден при встрече угостил ее «печеньками».
«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram.
При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета.
«Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД.
«Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она.
Ранее Байден сообщил, что в среду утром встретился в Белом доме с Тихановской. До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
«Печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи.
Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому
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То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев.
«Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог.
В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа.
Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
В Киеве захотели «конкретных результатов» от визита Зеленского в США
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами».
Кулеба заявил, что в данный момент «прорабатывается конкретная дата визита (украинской делегации в Вашингтон) Белым домом и Госдепом США», на повестке будет «подготовка встречи президентов и конкретно подготовка договоренностей президентов, потому что мы не хотим церемониального визита», передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что и Киев, и Вашингтон хотят, чтобы визит украинского президента был предметным и «с конкретными результатами».
Ранее пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа.
Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с американским лидером, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе. Он также уточнил, что рассчитывает обсудить «угрозы, которые «Северный поток – 2» представляет для Украины».
Между тем американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины.
При этом ранее стало известно, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа.
Политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что США унизили Зеленского с помощью министра-гея.
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В Киеве отказались от идеи говорить с Байденом «на повышенных тонах»
На Украине признали, что глава правящей фракции Давид Арахамия «погорячился» с высказыванием о том, что Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах» из-за «Северного потока-2».
«Глава правящей фракции Давид Арахамия заявил, что Зеленский будет так говорить с Байденом из-за «Северного потока-2», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
Его слова прокомментировала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, объяснив, что это будет разговор равноправных партнеров.
«Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», – пояснила она.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами».
В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США
В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости».
Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная».
«Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля.
Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией.
Белорусов предупредили о серьезной опасности американских «печенек»
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«Это стандартная практика американцев – выменивать территории в обмен на бусы или печенье», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден подарил ей коробку с «печеньем».
«Еще со времен колонизации Америки европейцы, ставшие впоследствии американцами, выменивали целые территории у индейцев за бусы, часы и другие безделушки. Так что это стандартный прием американцев», – считает донецкий историк и публицист Владимир Корнилов.
Он напомнил, что до недавнего времени самым дешевым приобретением в мире считалась покупка голландцами нынешнего Нью-Йорка (в то время он назывался Новый Амстердам) за вещи, которые оценивались в 60 гульденов, или 24 доллара.
«Но в 2014 году это достижение переплюнула официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд, которая за печенье выменяла огромную территорию Украины», – отметил собеседник. «Теперь эта практика применяется в отношении Белоруссии. Американцы пытаются «купить» и ее, используя полюбившийся инструмент – печенье, что несет серьезные риски для белорусов. Так что время идет, а приемы американцев не меняются», – заключил Корнилов.
В среду президент США Джозеф Байден провел
встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден.
Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа. По мнению украинских экспертов, тем самым Байден продемонстрировал свое отношение к Зеленскому.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла поведение Тихановской.
«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram.
При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета.
«Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД.
«Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она.
Отметим, что «печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи.
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В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике
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Заявления президента США Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны, налицо ошибочные знания Белого дома о современной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, соответствующее выступление Байдена проходило перед американским разведсообществом, где подобные «бравурные заявления» востребованы, передает ТАСС.
«Они (заявления Байдена) как минимум неверны по своей сути. Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия – это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно», – подчеркнул Песков.
Он также заявил, что Россия и США вряд ли являются партнерами. «Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента также призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать дух встречи лидеров России и США. «Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия», – заявил Песков.
Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов – это и кибербезопасность, и стратегическая стабильность. «Что касается кибербезопасности и стратстабильности – контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно», – уточнил Песков.
Коме того, он уточнил, что Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем – младшим.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.
В Литве незаконные мигранты по ошибке присоединились к протестам местных жителей
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В Литве на митинг против наплыва мигрантов случайно вышли четверо чернокожих мужчин, которые только что перешли границу.
«Об этом пишет Delfi. Жители Девянишкес крайне возмутились, когда во время протеста из-за нелегалов к ним подошли четверо чернокожих мужчин. Как выяснилось, все они пересекли границу Литвы и пришли в этот городок», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Мы даже не знаем, плакать нам или смеяться. Это ещё одно доказательство того, что граница не защищена», – пояснили местные жители.
Уточняется, что протестующие вызвали полицию, мигрантов задержали.
Ранее в Литве местные жители устроили протест против строительства палаточного лагеря для мигрантов. Кроме того, Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Британцы раскритиковали Байдена за слова о «проблемах» Путина
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Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, напомнив, что в первую очередь Вашингтону следует решать проблемы в США.
Комментаторы призвали Байдена обратить внимание на внутренние проблемы Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».
«Байден шутит, верно? Наша экономика смешна: цены растут, а мигранты прибывают с такой скоростью, что мы не успеваем уследить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина. Лучше заниматься своими проблемами, чем беспокоиться о делах других стран», – утверждает DAYZEE31.
«Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов», – отметил PaulS72.
«Проснись, Байден, США – не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которыми они были раньше, и не Великобритания. В чужом глазу видит соринку, а в своем бревна не замечает», – написал EnglandMyEngland.
Некоторые пользователи и вовсе перешли на личности. «А проблема Америки в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы», – резко высказался TheCynical1.
«У них есть товары. Еда, напитки, одежда и так далее. Тебе действительно стоит просто замолчать, Джо», – уверен Okey-dokey.
«Боже, я скучаю по Трампу», – признался Maidstalk.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова американского лидера неверными по своей сути. Он отметил низкое качество справочной информации, которую сотрудники аппарата Белого дома готовят для Байдена. По словам Пескова, если в 2010 году доходы от нефти и газа в российском бюджете составляли 46%, то к 2020 году их доля упала до 28%.
В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина
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Американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения.
Politico утверждает, что в команде Байдена не уверены в способности санкций дать ощутимые результаты. Белый дом опасается, что санкции в отношении «российских олигархов» лишь усилят их зависимость от государства. При этом в администрации Байдена ссылаются на санкции, введенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе.
Также утверждается, что США опасаются спровоцировать кризис в России, помня о «хаосе эры после холодной войны» – указывается, что может возникнуть ситуация, при которой российское ядерное оружие попадет в ненадежные руки, передает РИА «Новости».
В 2018 году минфин США составил «кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей – они, по мнению Вашингтона, составляют российскую элиту.
Пушков высмеял заявления Киева о встрече Байдена и Зеленского
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Сенатор Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал предстоящую встречу американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.
«Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!» – сыронизировал Пушков в своем Telegram-канале.
Представитель Совфеда выразил сожаление, что мир не увидит, как Зеленский «устроит выволочку» Байдену и заставит его «каяться» за позицию по российскому газопроводу.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
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Тихановская назвала ошибкой свой отъезд из Белоруссии во время протестов
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что считает ошибочным решение покинуть страну во время протестов.
«Во-первых, хорошо, что нет у истории сослагательного наклонения. Потому что, оглядываясь назад, наверняка были сделаны ошибки. И лично с моей стороны, мне кажется, что сейчас я бы не уехала из страны в тот момент», – заявила Тихановская телеканалу RTVI, комментируя ситуацию в августе 2020 года, передает РИА «Новости».
При этом она отметила, что сами белорусы оказались тогда не готовы к протестам.
«У нас не было никакой структуры. У нас не было какого-то понятного, четкого плана действий. Можно было бы, наверное, все изменить, но уже невозможно», – отметила она.
Ранее Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».
До этого она встретилась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
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Байден рассказал о встрече с Тихановской
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что провел встречу с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.
«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил глава американской администрации, передает РИА «Новости».
Ранее Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».
До этого она виделась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
Лукашенко уволил постпреда Белоруссии при ЕС Михневича
Постпред Белоруссии при Евросоюзе и посол в Бельгии Александр Михневич освобожден от должности в связи с выходом на пенсию, соответствующий указ издал президент страны Александр Лукашенко.
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Белоруссии в Бельгии и по совместительству в Люксембурге в связи с выходом в отставку», – говорится в сообщении на сайте главы белорусского государства.
Указ президент подписал 29 июля.
Также Михневич освобожден от должности постоянного представителя Белоруссии при Европейском сообществе по атомной энергии и при Организации Североатлантического договора.
Тихановская выступила за «самые сильные» санкции США против Белоруссии
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Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.
«Я надеюсь, что США наложат самые сильные санкции на белорусский режим и закроют лакуны, которые остались после санкций ЕС», – приводит слова Тихановской РИА «Новости».
На вопрос о том, что обсуждалось на ее встрече с президентом США Джо Байденом, Тихановская ответила без конкретики. «Обсуждалось многое, и я уверена, что все, что мы обсуждали, будет выполнено», – сказала Тихановская в интервью CNN.
На вопрос о том, получила ли она какие-либо обещания, она ответила отрицательно и добавила, что это прерогатива Байдена и его команды. «Мы не ищем обещаний... Вместе мы пытались найти пути выхода из ситуации», – сказала Тихановская.
Напомним, в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Тихановская говорила о намерении обсудить введение новых американских санкций против Белоруссии, в том числе секторальных. Кроме того, по словам Тихановской, в ходе визита в Вашингтон она собиралась обсудить необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
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