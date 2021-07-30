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На авиабазе Хмеймим в Сирии началась ревакцинация военнослужащих
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Медики проводят ревакцинацию российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил старший ординатор хирургического отделения Дмитрий Кутик.
«Ревакцинация у нас проводится в плановом порядке. Вакцинируем всех военнослужащих, находящихся на авиабазе Хмеймим. На данный момент еще не было ни одного медицинского отвода», – приводит слова старшего ординатора ТАСС. При этом он уточнил, что повторную вакцинацию проходят военнослужащие, кто привился более полугода назад.
По словам военного врача, вакцинация проводится, как и прежде, российским препаратом «Спутник V». Перед ней все военнослужащие проходят медицинский осмотр, у них измеряют температуру, давление, уточняют, имеются ли противопоказания к вакцинации. После прививки военные находятся три дня под наблюдением квалифицированных медицинских специалистов.
Напомним, в июне министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как удалось защитить армию от коронавируса. Напомним также, в середине февраля на российской авиабазе Хмеймим в Сирии начался второй этап добровольной вакцинации военнослужащих.
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Проценко в интервью «Знанию» назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии
Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко в эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ рассказал об отличиях третьей волны заболеваемости от ситуации начала эпидемии.
По словам Проценко, сейчас изменился портрет пациента, и это еще один аргумент в пользу вакцинирования молодых пациентов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм дельта. Его первая особенность – тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность – более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие - появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов», – рассказал Проценко.
По его словам, необходимо соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и не расслабляться.
«Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации», – подчеркнул эксперт.
Проценко призвал всех проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию, не дожидаясь новой волны инфекции – это поможет снизить ее интенсивность.
«Вакцинация – единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких. В 2021 году ответственность перед социумом и беспокойство о близких – это самая большая свобода, которую мы должны ценить», – заключил спикер.
Проценко, напомним, входит в федеральную пятерку «ЕР» на выборах в Госдуму.
Просветительская инициатива «Разберемся в вакцинах вместе» направлена на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе.
Обнаружено необычное последствие коронавируса у пожилых
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Специалисты установили, что у переболевших COVID пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи, сообщили в лабораторной службе «Хеликс» по итогам исследования, проведенного совместно с экспертами Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
«Возраст – наиболее сильный фактор, влияющий на концентрацию антител IgG в крови после перенесенной коронавирусной инфекции. У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания», – передает ТАСС сообщение службы.
При этом тяжесть заболевания также влияет на количество антител. «Особенно данная тенденция заметна в возрастной группе старше 50 лет: уровень антител в таких случаях, как правило, выше в два раза, чем при легком течении болезни», – отметили специалисты «Хеликса».
Эксперты выяснили, что у мужчин и женщин уровень антител в крови меняется по-разному: если у мужчин он достигает пика через 45 суток после заражения и начинает снижаться после 60 суток, то у женщин концентрация антител IgG постепенно нарастает до 60 суток, причем наблюдается и дальнейшее значительное увеличение их уровня вплоть до 180 суток.
Всего в исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 69 лет, перенесших коронавирусную инфекцию в бессимптомной, легкой или тяжелой форме. В рамках проекта за период наблюдения с августа 2020 по май 2021 года проводился анализ изменения уровня антител в течение 180 суток после перенесенной болезни.
В рамках проекта также исследовались спектр и частота встречаемости симптомов коронавирусной инфекции, рассказали в «Хеликсе». Выяснилось, что чаще всего заболевшие сталкивались с частичной или полной потерей обоняния (77%), повышением температуры (72%), головной болью (67%). Более чем в половине случаев наблюдались боль в мышцах, отсутствие или снижение вкуса, кашель и насморк. Менее чем в 50% случаев отмечались потливость, боль в горле, диарея, одышка, боль в животе, а также рвота.
При этом, как правило, раньше всего болезнь проявлялась повышением температуры, на вторые-третьи сутки появлялись боль в горле, мышцах, животе, головная боль, потливость, насморк, диарея, а на третьи-пятые – кашель, одышка, снижение или потеря вкуса и обоняния. Из данных исследования следует, что максимальное проявление симптомов фиксировалось на третьи сутки болезни, а начиная с шестых-восьмых при легкой и средней тяжести течения симптоматика снижается.
Лаборатории «Хеликс» в первой половине 2021 года выполнили по всей России более 1,4 млн тестов на антитела IgG к коронавирусу, из них 56% дали положительный результат. В Москве, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге показатель оказался немного выше – 59%, 58% и по 60% соответственно, в Санкт-Петербурге – немного ниже, 55%.
Доля положительных результатов в целом по компании за шесть месяцев 2021 года не претерпела существенных изменений, оставаясь на уровне около 55%.
Ранее врач рассказал о нарушении когнитивных функций после COVID.
Турция призвала Россию не беспокоиться из-за поставок оружия Украине
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Москве не следует переживать из-за поставок оружия из Турции на Украину, заявил старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз.
«Турция, налаживая отношения с одной страной, не создает проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем», – сказал он, передает РИА «Новости».
Кючюкйылмаз также заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по С-400, удовлетворяет потребности Турции, поэтому оно продолжится. «По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками – будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», – заявил Кючюкйылмаз.
Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Стали известны подробности госпитализации актера Стеклова
Художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов и его родные, вероятнее всего, больны коронавирусом, медики прибыли домой к актеру, когда он упал в обморок, передают СМИ.
«73-летний Владимир Стеклов упал в обморок. Дома находилась жена, 40-летняя Ирина с трехлетней дочкой (у артиста это уже четвертый брак). Врачам актер пожаловался на кашель, одышку и температуру 39 градусов. ПЦР Владимир Александрович не делал. С подозрением на коронавирус пациента госпитализировали», – передает «Московский комсомолец».
Отмечается, что жена актера также чувствует себя плохо, у нее температура около 40 градусов, женщина вызвала врача из поликлиники.
Ранее стало известно, что художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом.
Вирусолог назвал страны, где будут «выковываться» новые штаммы COVID-19
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Мьянма - весьма бедная страна с очень слабой санитарией и высокой скученностью населения, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов. Так он прокомментировал заявление ООН о превращении Мьянмы в суперраспространителя COVID.
Спецдокладчик ООН по ситуации в Мьянме, находящийся в в Юго-Восточной Азии, Том Эндрюс предупредил, что страна превращается в суперраспространителя коронавирусной инфекции, поскольку в соседних государствах живет примерно треть населения мира.
«В этом случае все достаточно очевидно: страна действительно перенаселена, с очень слабой санитарией, высокой скученностью населения, высокими температурой и влажностью, что создает благоприятные условия для коронавируса. То есть здесь воздействуют физико-географические синусоиды, которые способствуют распространению вируса. Влияет и то, что это бедная страна, где из-за большой численности населения и слабой санитарной службы вирус хорошо распространяется», – говорит Чепурнов.
Он подчеркивает, что в государство успешно «стекаются» все штаммы вируса, в том числе из Индии, которая расположена неподалеку. Однако под угрозой находятся граничащие с Мьянме Китай и Бангладеш, куда заболевание может распространиться, что также достаточно опасно.
«Естественно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена этой ситуацией. Но я бы сказал, что это, скорее, чисто бюрократический подход. Сейчас каждая страна так или иначе борется сама за себя, тем более, что на первом этапе мы увидели нежелание очень многих стран как-то участвовать во всемирной борьбе с пандемией. Стоит вспомнить то, как в прошлом году некоторые страны ЕС не могли добиться помощи, а Россия тогда помогала Италии», – рассказывает собеседник.
Для ВОЗ важно, чтобы санитарная и иммунологическая защищенность более активно распространялась на другие страны, поэтому она регулярно возмущается тем, что более богатые государства не оказывают вакцинной помощи бедным, продолжает вирусолог.
«Но бедные страны этой помощи не получат до тех пор, пока богатые не провакцинируют свое население. Потому что любое государство должно в первую очередь позаботиться о себе. Поэтому ВОЗ положено говорить о том, что возникают все новые и новые опаснейшие очаги, о проблемах, которые это может создать вокруг, но пока все остальные просто ничего не могут с этим сделать», – считает Чепурнов.
Он убежден, что через какое-то время производство вакцин более-менее наладится и страны, имеющие их производство и провакцинировавшие большую часть своих граждан, смогут делиться данным препаратом более активно. Так, рано или поздно все придут к тому подходу, который был использован ВОЗ, США и Советским Союзом для того, чтобы покончить с оспой – для устранения болезни была проведена мировая кампания по вакцинации.
«А пока богатые страны не могут помочь остальным, в бедных мы продолжим наблюдать более высокий уровень подъема сезонных волн коронавируса, а также именно там и будут выковываться в значительной степени новые штаммы», – заключил специалист.
Ранее ВОЗ сообщила, прежде чем начинать ревакцинацию, богатые страны должны подумать о бедных, в которых еще не организована даже первичная прививочная кампания медработников, передает Reuters.
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Изменились правила въезда из-за границы для непривитых россиян
Не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не переболевшим COVID-19 россиянам, возвращающимся из-за рубежа, необходимо в течение четырех дней после прибытия в страну загрузить на портал «Госуслуги» результаты ПЦР-теста, следует из приказа главного государственного санитарного врача России.
Из опубликованного на официальном портале правовой информации документа следует, что с 30 июля прибывающие из других стран россияне должны разместить результаты ПЦР-тестов на портале «Госуслуги» в течение четырех календарных дней, а не трех, как ранее.
«...после слов «в обязательном порядке размещаются» дополнить словами «в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», – говорится в тексте документа.
Ранее прибывающие из-за границы россияне должны были разместить результаты ПЦР-тестирования на едином портале государственных услуг в течение трех дней.
Напомним, в конце апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяну Голикову, освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи ПЦР-теста, если они сделали прививку, а также отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцинацию не прошел.
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Онищенко призвал молодежь сохранить умственные способности с помощью прививки
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Молодежи следует обратить внимание на исследования о снижении умственных способностей после заболевания COVID-19, и вакцинироваться, чтобы не допустить таких последствий, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Мы имеем дело с тромбоцитами, с дрейфом крови в сторону сгущения, в сторону образования тромбов. И то, что это снижает умственные способности, не лишено смысла. Потому что если идет тромбоцитопения, то она, конечно, влияет на кору головного мозга, а, следовательно, на умственную деятельность, на память», – пояснил Онищенко в ходе онлайн-конференции, передает ТАСС.
«Начнете заговариваться, начнете забывать вещи, которые совсем недавно вы знали и так далее. Зачем же вам это терять? Поэтому давайте привьемся, уйдем от бравады, уйдем от беспочвенной демагогии насчет прав человека. Воспользуйтесь правом не заболеть и не потерять свой интеллектуальный потенциал, который является вашим капиталом. Это я, прежде всего, к молодежи [обращаюсь]», – добавил Онищенко.
По его словам, несмотря на то, что молодые люди чаще всего переносят заболевание легко, последствия все равно наносят ущерб организму. Поэтому, уверен Онищенко, такие исследования «должны насторожить» молодежь, так как они небеспочвенны.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что вакцинация помогает предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций.
Военные ЦВО вылетели в район совместных учений на границе с Афганистаном
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Российские военные начали передислокацию из Самарской области в район совместных с узбекскими военными учений на границе с Афганистаном, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
«Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО начали перегруппировку войск на полигон «Термез» для участия в совместном учении России и Узбекистана, которое пройдет в Сурхандарьинской области Узбекистана», – цитирует сообщение ЦВО «Интерфакс».
В округе пояснили, что в самарском международном аэропорту «Курумоч» военные погрузили в Ил-76 оружие, вещи, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез.
Учения пройдут с 30 июля по 10 августа, военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению целостности государств Центрально-Азиатского региона.
До этого в четверг в ЦВО сообщали, что российские Су-25 с объединенной российской военной базы в Киргизии отправились на учения к афгано-таджикской границе.
«Звено самолетов Су-25 переброшено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром «Гиссар» в Таджикистане для участия в трехстороннем учении, которое состоится с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне «Харб-Майдон», – отмечали в округе.
Ранее российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном.
Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. В Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город страны.
При этом талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан.
В Афганистане продолжается противостояние сил правительства и боевиков запрещенного в России террористического движения «Талибан». Талибы овладели значительными территориями в сельских районах, они начали наступление на города.
Болгария отменила обязательные ПЦР-тесты для привитых «Спутником V» россиян
Власти Болгарии отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для прибывающих в страну российских туристов, сделавших прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Болгарии.
«В соответствии с распоряжением министра здравоохранения в Болгарии с 29 июля введены временные противоэпидемические меры. Россия определена как государство, которое попадает в оранжевую зону риска. Лица, прибывающие из данной зоны, могут быть допущены на территорию Болгарии только при предоставлении одного из документов: действующего цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или аналогичного документа, показывающего данные, соответствующие сертификату ЕС [о прохождении вакцинации], отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия в страну или отрицательного теста на антиген, проведенного за 48 часов до прибытия в страны», – передает ТАСС со ссылкой на болгарское ведомство.
Согласно распоряжению минздрава, в список вакцин, которые учитывают власти Болгарии, входят 9 препаратов, включая российский «Спутник V».
Ранее власти Болгарии заявляли, что прибывающие в Болгарию российские туристы с 8 июля должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда.
Россия с 28 июня возобновила авиасообщение с Болгарией.
За сутки в России выявили 23,3 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 270 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3356, Санкт-Петербурге – 1925, Московской области – 1325.
Всего в стране выявлено 6 218 502 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 568 363 человек, из них 20 834 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 156 977 человек.
Накануне, 28 июля, в России выявили 22 420 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 850.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В ОАК раскрыли ряд возможностей нового сверхтяжелого транспортника
Перспективный сверхтяжелый транспортный самолет существенно расширит свои характеристики по сравнению с Ан-124 «Руслан», если будет иметь герметичную грузовую кабину, способность садиться на грунт и возможность для десантирования грузов, сообщил первый заместитель гендиректора ОАК Сергей Ярковой.
«Существенным расширением характеристик может стать возможность парашютного десантирования груза. Для этого необходимо создавать полностью герметичную грузовую кабину», – сказал Ярковой в интервью ТАСС.
По его словам, также важным свойством в плане использования перспективного самолета, станет возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах. «Если в целом рассуждать о сверхтяжелом транспортнике, то направление, безусловно, перспективное, в том числе для гражданской авиации», – добавил первый заместитель гендиректора ОАК.
Он отметил, что в настоящий момент с Министерством обороны прорабатывается перспективный облик военной версии тяжелого транспортника (ПАК-ВТА).
Напомним, в январе 2020 года стало известно, что стоимость разработки техпроекта модернизации сверхтяжелого транспортника Ан-124 «Руслан» превысит 1 млрд рублей.
Актер Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом
Художественный руководитель Московского cовременного художественного театра (МСХТ), народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом, сообщил директор МСХТ Руслан Банковский.
«Он госпитализирован вчера, состояние средней тяжести. Коронавирус», – передает ТАСС слова Банковского.
Директор театра уточнил, что 73-летний Стеклов почувствовал недомогание 27 июля.
В Кремле оценили участие Азербайджана в учениях НАТО
В Кремле считают важным, чтобы сценарии учений Североатлантического альянса не подразумевали завуалированно действий против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия оценивает участие Азербайджана в учениях Agile Spirit.
«Азербайджан – это суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном. Это партнерские отношения, и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений. Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то... завуалированные действия в отношении нашей страны», – сказал Песков.
Он отметил, что «сценарии учений верстаются в НАТО, в альянсе, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них», передает РИА «Новости».
В то же время Песков отметил, что в Кремле считают учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания. «Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, а главное – это, конечно, обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители», – сказал Песков.
Во вторник в Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран и партнеров НАТО, в том числе из Азербайджана.
Противники вакцинации заблокировали центр Братиславы
В центре Братиславы территорию перед президентским дворцом заблокировали около 600 участников акции протеста против вакцинации от коронавируса, призывая отказаться от ношения масок и респираторов, выступая против преимуществ, предоставляемых привитым, сообщил телеканал ТА3.
«Участники протеста заявили о том, что объявляют генеральную забастовку, направленную против ограничения прав и против геноцида словацкого народа. Манифестанты держат плакаты и выкрикивают лозунги, критикующие президента Зузану Чапутову, членов правительства и депутатов парламента. Активисты призывают сограждан отказаться от ношения масок и респираторов, некоторые прыгают перед автобусами и машинами, мешая их проезду», – говорится в сообщении телеканала, передает РИА «Новости».
Полиция перекрыла движение перед президентским дворцом и на некоторых соседних улицах и призывает водителей временно объезжать данный район. По данным телеканала, акция предварительно не была объявлена, поэтому считается незаконной. Однако полиция ситуацию пока лишь просто контролирует и оценивает. На месте присутствует специальное подразделение полицейских в бронежилетах.
Ранее митинг протеста против ограничения властями Словакии прав отказавшихся от вакцинации против коронавируса граждан прошел перед зданием правительства республики на площади Свободы в центре Братиславы, полиция вынуждена была применить для его разгона водометы.
Напомним, за период с 26 декабря 2020 года до начала июля 2021 года словацкие медики выявили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один оказался связан с российской вакциной «Спутник V».
В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Братислава настаивала, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам. В начале июля Россия выкупила у Словакии партию «Спутника V» с истекающим сроком годности.
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Шойгу поручил ускорить процесс постановки на воинский учет
Министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах.
«Сокращение с 30 до 10 дней на оформление подобного рода документов - это, конечно, серьезный результат. Но нам нужно выходить на одни сутки. Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение», – передает РИА «Новости» слова Шойгу после ознакомления с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области.
Министр выразил надежду, что все позиции, представленные в презентации, будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику.
В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что все военкоматы, которых порядка 30 в регионе, будут отремонтированы и приведены к стандартам современного военкомата.
«Самое главное – это содержание, чтобы молодым людям и ветеранам, всем гражданам было просто и удобно, несмотря на то, какие действия они там совершают, а иногда даже, не выходя из дома», – заключил Воробьев.
Напомним, 9 июня министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Тверскую область объявил о начале программы обновления военкоматов во всех регионах страны. Днем ранее глава военного ведомства посетил московский военкомат с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие необходимого оборудования.