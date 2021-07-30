Выборы-2021: Рашкин перенимает тактику навальнистов, ЛДПР посулила россиянам «поместья»

Полиция задержала группу активистов КПРФ, пытавшихся устроить в Москве несанкционированную акцию в поддержку бизнесмена Павла Грудинина. «Справедливая Россия» пообещала создать коалицию левопатриотических движений. ЛДПР предложила раздать российским семьям по гектару земли.

В центре Москвы полиция задержала 18 сторонников КПРФ, проводивших несанкционированную акцию. Участники акции выражали недовольство решением ЦИКа исключить из предвыборного списка коммунистов директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Теперь им грозит административное наказание по ч. 5 ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». На акции присутствовал первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. В минувшие выходные ЦИК исключил Грудинина из предвыборного списка КПРФ на основании данных Генпрокуратуры о наличии у него доли в офшорной компании Bontro Ltd в Белизе.

Сопредседатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что в конце августа инициирует Всероссийский форум общественных движений левопатриотической направленности. По его словам, СР уже стала центром притяжения широкого круга сил: не только «Патриотов России» и движения Захара Прилепина «За правду», но и Социал-демократического союза женщин, Союза добровольцев, Лиги защиты пациентов, Движения добра, мечты и победы, фонда «Доктор Лиза» и других.

Депутаты от ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов внесли проект закона, разрешающего создавать семьям «поместья» на государственных землях. Парламентарии предлагают безвозмездно передавать россиянам в пользование участки площадью не меньше гектара. Участки можно будет передавать от отца к сыну, из поколения в поколение.

Как пишут авторы документа, несмотря на действие программы «Дальневосточный гектар», в России остается много пустующих земель. При этом жители периферии массово уезжают работать в Москву и Петербург. В ряде регионов из-за оттока населения замедляется экономический рост, снижаются налоговые поступления в местные бюджеты.

«Партия Геннадия Зюганова явно переходит красную линию, провоцирует власть на жесткий ответ», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя попытку актива КПРФ провести митинг без санкции городских властей. – «Оправдывается прогноз о том, что в ходе выборной кампании КПРФ фактически будет сращиваться с несистемной оппозицией в их методах, дискурсе, деструктивной деятельности».

«Заведомо было понятно, что Грудинина не зарегистрируют кандидатом. Когда Зюганов лично настоял на включении этого бизнесмена в верхнюю часть федерального списка – это была провокация. Уже было известно о мутных делах в плане собственности Грудинина за рубежом. Тем не менее, похоже, обязательства ЦК перед ним – перед спонсором партии – пересилили здравый смысл», – полагает эксперт. – «Но, думаю, это лебединая песня Геннадия Зюганова. После провала на этих выборах мы больше не увидим КПРФ, какой мы ее знали последние 30 лет. Взамен на левом фланге появится новая партия».

Сама по себе несогласованная акция, по словам Мартынова, – это «попытка шантажировать власть угрозой бунта». Задержанные должны «отвечать строго и по закону», – они ничем не отличаются от сторонников блогера Алексея Навального, которые зимой «тоже призывали к бунту». «Неслучайно на протестной акции оказался и Валерий Рашкин, который аффилирован через систему «умного голосования» со штабом Навального еще с прошлых парламентских выборов. Они оказывают друг другу взаимные услуги. Это секрет Полишинеля», – говорит эксперт.

Что касается планов Сергея Миронова сформировать коалицию из сил левопатриотической направленности, то Мартынов сомневается в возможности лидера эсеров их исполнить. «Все последние десятилетия каждую выборную кампанию я слышу то от зюгановцев, то от мироновцев обещания создать единый левопатриотический фронт, объединить прогрессивные социалистические силы. Все это остается предвыборными симулякрами», – напомнил эксперт.

Инициативу партии Владимира Жириновского по наделению российских семей поместьями Мартынов назвал классическим примером популизма, поскольку экономически она явно не просчитана. «Расчет на то, что этот лозунг привлекательно прозвучит для многих людей, особенно в глубинке. Если делать замер по тому, кто больше всего использует популизм в выборных проектах – здесь ЛДПР нет равных. И они совершенствуются раз от раза. Кстати, партия резво стартанула и сейчас, чего нельзя сказать про их вечных соперников за второе место – зюгановцев», – считает политолог.

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