В Кремле прокомментировали драку в центре Симферополя Эксперты: «Яблоко» вправе призывать к признанию Крыма украинским 30 июля 2021, 17:01

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Требование депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова снять «Яблоко» с выборов за позицию по Крыму похоже на пиар, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он прокомментировал жалобу, которую Антонов подал на «Яблоко» в ЦИК за то, что партия ставит целью признание суверенитета Украины в границах 2013 года. «ЦИК не может снять с выборов в Госдуму партию «Яблоко» по жалобе депутата Ростислава Антонова. Если в партийных документах «Яблока» и указана цель «добиться признания суверенитета Украины в границах 2013 года», то это не является юридическим утверждением. Это политическая риторика партии, ее отношение к событиям вокруг Крыма. Так что подача жалобы попытка пиара Антонова», – считает политтехнолог Марат Баширов. В четверг депутат горсовета Новосибирска Антонов сообщил на странице в Facebook – он обнаружил в опубликованных на сайте «Яблока» документах утверждения о том, что своей целью партия ставит признание суверенитета Украины в границах до 2014 года, поскольку считает Крым украинской территорией. В пятницу депутат сообщил, что Центризбирком принял его заявление по поводу отмены регистрации партийного списка «Яблока» на выборах в Госдуму. С точки зрения Антонова, такая позиция партии могла рассматриваться как мнение до 2020 года. «Однако теперь, когда мы приняли поправки в действующую Конституцию и закрепили статус Крыма и Севастополя как субъектов Российской Федерации, требовать признания украинских границ образца 2013 года – равнозначно требованию о нарушении границ России. Со всеми вытекающими правовыми последствиями», – полагает новосибирский депутат. Баширов, со своей стороны, отмечает – поводом для снятия партии с выборов может быть только нарушение закона. «Партия «Яблоко» обсуждает статус Крыма не в правовом поле, а в дискуссионном – это не запрещено. Если, например, «Яблоко» будет предпринимать какие-то антиконституционные действия, например, по изменению федеральных законов, то это должно будет получать правовую оценку. ЦИК не является органом, который выносит правовую оценку. Он является органом, который наблюдает за легитимностью выборов, за соблюдением процедуры», – уточнил Баширов. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко тоже уверен, что партии ничего не угрожает. «Яблоко» с высокой долей вероятности останется в бюллетене, но имиджево это ударит по партии», – сказал Минченко газете ВЗГЛЯД. В феврале 2016 года тогдашний председатель «Яблока» Эмилия Слабунова утверждала, что партия «сможет разрешить конфликт с Украиной, не отдавая при этом Крым и Севастополь». «Мы не отдадим Крым, мы говорим, что нужно цивилизованно разрешать ту ситуацию, которая сложилась в связи с аннексией Крыма», – говорила политик в интервью РСН. В декабре 2014 года один из основателей партии Григорий Явлинский заявил, что «нужно отказаться от Крыма, чтобы эта проблема не преследовала Россию всю жизнь». Политик предлагал «провести второй легитимный референдум о статусе Крыма, организованный по украинским законам». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Депутат от КПРФ не признал Крым российским 28 июля 2021, 14:25

Фото: msk.kprf.ru

Текст: Мария Бобылева

Вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата Саратовской думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. В итоге политик отказался признать, что республика входит в состав России. Видео с коммунистом появилось в Telegram-канале «Заборовский». Ролик сопровождает подпись: «Вопрос, выводящий предателей на чистую воду». «Вы хотите, чтобы я сказал, что Крым – наш? Не скажу», – заявил депутат, передает Рен ТВ. Автор поста, комментируя ответ депутата, добавил: «Член КПРФ, скандалист Бондаренко считает, что Крым не принадлежит России? Мельчает нынче «коммунист». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Литва призвала ЕС не говорить с Москвой без отказа России от Крыма 27 июля 2021, 22:54 Текст: Антон Антонов

Нельзя говорить о саммите Россия – ЕС, пока Украина не получит контроль над Крымом, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «С нашей точки зрения, Россия сначала должна уйти с востока Украины и вернуть Крым. Это минимум. Тогда можно говорить», – приводит его слова RT со ссылкой на Die Welt. Ландсбергис выразил разочарование сделкой Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». Канцлер Германии Ангела Меркель, по его словам, «очень много сделала для развития Европы». Он заявил, что «восхищается ориентированной на компромисс политикой, которую проводят немцы». «Но «Северный поток – 2» – это разрыв именно с этой политикой», – сказал Ландсбергис, упрекнув Германию в том, что она «не учла мнений своих маленьких партнеров». Он полагает, что Берлин «спровоцировал в Европе раскол на сторонников и противников проекта по строительству трубопровода». Глава МИД Литвы утверждает, что российский газ якобы небезопасен. Он сказал, что у его страны «есть соответствующий опыт» – «трубопроводы из России сломаны уже многие годы». «Что, если под таким же предлогом будут остановлены поставки газа на Украину? Тогда нам, европейцам, останется только возмущаться. Россия же не пойдет навстречу», – заявил дипломат. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Судно с туристами перевернулось у берегов Крыма из-за медузы 30 июля 2021, 10:29

Фото: крмут.мвд.рф

Текст: Дмитрий Зубарев

Прогулочное маломерное судно с десятью туристами перевернулось у берегов Крыма из-за морского животного, сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД на транспорте. Судно перевернулось на расстоянии около 10 километров от береговой линии, в районе мыса Фиолент на юго-западе Крыма. «Установлено, что во время морской прогулки люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. На помощь терпящим бедствие пришли два проходящих рядом экскурсионных судна. Людей вытащили из воды и доставили на берег. Катер береговой охраны отбуксировал судно к берегу. Следователями организована проверка в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна. «Пострадавших нет», – подчеркнули в управлении. Ранее шесть человек утонули в Югре из-за перевернувшейся лодки. Киев рассказал о работе над законом о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму 28 июля 2021, 01:57

Фото: РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Осенью правительство Украины планирует направить в Верховную раду законопроект о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму, сообщил вице-премьер страны по вопросам реинтеграции так называемых оккупированных территорий Алексей Резников. Он сообщил, что документ «почти на финализации с точки зрения рассмотрения в правительстве». После утверждения кабмином проект закона направят в Раду. Резников рассчитывает, что депутаты рассмотрят законопроект осенью. По его словам, законопроект о переходном периоде – «фундаментальный документ, который позволит безопасно реинтегрировать временно оккупированные территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения», пишет «РБК–Украина». Напомним, по версии Киева, документ призван обеспечить «деоккупацию» и безопасную «реинтеграцию» территорий, которые на Украине считают «временно оккупированными». Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны стратегия «деоккупации» и «реинтеграции»; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Отметим, что Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по «переходному периоду» для Донбасса в сентябре. Резников также подчеркнул, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса. В Кремле прокомментировали драку в центре Симферополя 30 июля 2021, 14:10

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Кремль в курсе сообщений о недавнем конфликте двух компаний молодых людей в центре Симферополя, но считает это вопросом правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Разумеется, такие инциденты президенту не докладываются, это частные инциденты», – заявил Песков, передает ТАСС. По его словам, в администрации президента видели сообщения прессы о драке в Симферополе, но не имеют какой-то «специальной информации» на этот счет. «Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции», – заметил Песков, подчеркнув, что «совершенно необязательно Кремлю с кем-то (из руководителей соответствующих ведомств) об этом говорить». Комментируя утверждения, что участники конфликта угрожали прибывшим на место сотрудникам правопорядка, Песков отметил: «В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы (участвовали в драке), это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами». Как ранее сообщил источник во властных структурах полуострова, конфликтная ситуация, видеозапись которой накануне стала активно распространяться в интернете, произошла 23 июля на одной из центральных улиц Симферополя. Между двумя молодыми людьми из разных компаний возник словесный конфликт, один из них ударил оппонента, однако затем драку пресекли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Как отметил источник, утверждения о массовости драки, использовании оружия и «регулярности таких ситуаций» в Симферополе «оказались беспочвенными». В Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси 29 июля 2021, 11:35

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Украины Владимир Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях, заметил глава крымского парламента Владимир Константинов. Константинов указал, что, вероятно, «бывший шоумен (Зеленский) по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов», так как иначе невозможно объяснить то, «что в «дети» к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии», передает РИА «Новости». При этом, по его словам, и вовсе смешно звучит упоминание среди «детей» Крыма. «Если уж речь идет о крещении Руси, то Крым для нее скорее не сын, а крестный отец. Одним словом, неплохо было бы президенту Украины какую-нибудь книжку почитать. Или хотя бы дочитать внимательно последнюю статью нашего президента. Глупо выглядит Зеленский», - заключил глава парламента. Ранее Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров». До этого президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского: по его мнению, в своей речи президент Украины «юлит и изворачивается», так как не имеет возможности доказать древность Украины. «Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина – это и есть факт (...) А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали», – заявил Пушков. Первую партию пресной воды добыли из скважины в Азовском море 30 июля 2021, 13:52

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Первая партия пресной воды добыта из находящихся под Азовским морем источников. В данный момент проверяется ее качество, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас проверяют ее состояние», – передает ТАСС слова Хуснуллина. Также он уточнил, что данные по качеству пресной воды, найденной под Азовским морем, а также об объемах ее запасов, будут получены к концу сентября, когда дополнительно пробурят еще несколько скважин. Между тем, по его словам, Крым обеспечен питьевой водой на ближайшие два года. «Мы имеем запас подземных вод, мы имеем сегодня экономию в сетях, на всякий случай готовим систему по опреснительной установке. И сейчас у нас на ближайшие два года проблема (с водой) в Крыму решена», – передает РИА «Новости» слова Хуснуллина. Вице-премьер добавил, что к этому результату привела системная работа по поиску новых запасов подземной воды и уменьшение потерь в существующих сетях. «За этот короткий промежуток – полгода – у нас 110 тыс. кубов воды (в сутки), скважины разбурены, обвязаны, вода подана в сеть, это уже остроту сняло. Второе – большие работы производятся по снижению потерь. 14 объектов находятся в стройке, в ближайшие месяц-два должны быть закончены. Потери в сетях – одна из причин, почему воды не хватало. Эта работа системно ведется», – сказал Хуснуллин. Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды. По информации вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, разведка Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас ведет одна из ведущих компаний России. Напомним, в мае Хуснуллин сообщил, что два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, первые скважины пробурят в июле. Эксперт объяснил невозможность «сделки» России и Турции по Крыму 27 июля 2021, 22:36

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Олег Мельник

«Признание Москвой независимости Турецкой республики Северного Кипра в обмен на признание Анкарой Крыма частью России обернется разрывом отношений с Грецией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он отреагировал на слова турецкого профессора Хасана Унала о возможном сценарии признания Турцией Крыма российским. «В случае признания независимости Турецкой республики Северного Кипра мы навсегда потеряем Грецию, которая фактически является нашим агентом влияния в НАТО. России категорически нельзя идти на такую сделку», – уверен доктор военных наук Константин Сивков. Ранее во вторник профессор стамбульского университета Малтепе Хасан Унал предположил возможную сделку Москвы и Анкары по вопросу статуса Крыма в обмен на признание Россией турецкого Северного Кипра. Эту провозглашенную в 1974 году республику сейчас признает лишь Турция. Остальное мировое сообщество, включая Россию, считает, что суверенитет над островом есть лишь у Республики Кипр (де-факто она контролирует только южную, греческую часть). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого эксперта, заверил, что российские регионы никогда не будут предметом сделок с другими странами. «Это исключено», – подчеркнул представитель Кремля. По мнению Сивкова, гипотетический обмен признаниями может быть выгоден только Турции. «Разрыв отношений с Украиной, по большому счету, не навредит Анкаре, зато ей будет выгоден разрыв отношений России и Греции – постоянного соперника Турции в регионе. А киевский режим, в любом случае, заинтересован в дружбе с турками, да и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объяснит Украине, что этот размен был сиюминутным шагом», – полагает эксперт. С точки зрения Сивкова, даже в случае признания Крыма частью России, внешняя политика Турции не претерпит изменений. «Анкара уже вошла в зону наших интересов на постсоветском пространстве, и уходить оттуда не намерена», – констатировал эксперт. Отметим, что во вторник зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш заявил бакинскому изданию Trend – Турция налаживает с Азербайджаном взаимодействие по принципу «одна нация – два государства». Добавим, что зампред профильного комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал неправомерной саму постановку вопроса о «сделке» между Россией и Турцией по обмену признания Крыма. «Мы говорим о свободе и волеизъявлении народа, проживающего как на территории Северного Кипра, так и на территории Крыма. И в данном случае Крым – это волеизлияние людей, которые референдумом подтверждают свое желание, и только поэтому мы защитили людей, проживающих на территории Крыма. Неважно, русскоязычные это, украинцы или крымские татары», – сказал Чепа. Однако член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с РИА «Новости» назвал интересным предложение Унала. «Но признание Северного Кипра в обмен на это – вопрос очень непростой, мы можем испортить отношения с Кипром. Все взвешенно надо смотреть», – заявил сенатор, призвав решать вопрос непризнанных территорий не по отдельности и не об обмене, а в комплексно, всем мировым сообществом. Крым стал российским регионом после референдума 16 марта 2014 года. Более 96% участников плебисцита высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последних инициативах Эрдогана по кипрскому вопросу. Турецкий лидер дал понять, что не допустит объединения греческой и турецкой общин острова в единое государство. Проявлением неоосманской политики Эрдогана стало решение вернуть статус курорта части северокипрского города Фамагуста, откуда во время турецко-греческого конфликта 1974 года было изгнано греческое население. Ни о каком возвращении домов и гостиниц греческим владельцам сейчас речи не идет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Крымские татары призвали Анкару признать Крым частью России 28 июля 2021, 08:16

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к властям Турции с призывом признать Крым частью России. «Если руководство Турции хочет быть последовательным, и поддержка крымских татар – это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью Российской Федерации. Мы дома, и это наш выбор», – сказал РИА «Новости» Умеров. При этом, по его словам, Россия никого не принуждает и не просит признавать Крым российским. «Де-факто и де-юре полуостров в составе Российской Федерации с 96-процентной поддержкой населения. Признание Крыма российским необходимо, прежде всего, странам-партнерам, которые хотят выстраивать конструктивные взаимоотношения с нашей страной. Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать», – сказал Умеров. Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы страны не могут стать предметом каких-либо сделок. Военный эксперт Константин Сивков объяснил невозможность «сделки» России и Турции по Крыму. Гидрометцентр сообщил об экстремально жаркой погоде на Сахалине и в Крыму 28 июля 2021, 05:20 Текст: Антон Антонов

Экстремально жаркая погода ожидает ряд регионов России: Сахалин, Южно-Курильские острова, Приморский край, Краснодарский край, Ростовскую область и Крым – сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сообщил, что уже почти неделю «экстремально высокая температура» держится на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае. Так, «на Сахалине температура выше 30 градусов». Вильфанд сообщил, что «такая погода сохранится». Она вызвана «теплыми воздушными массами из Японского моря, эти же массы и в Токио, где сейчас, во время Олимпиады, изнемогают от жары». Кроме того, «жаркая погода наблюдается и на севере Красноярского края – в Эвенкии температура достигает 30–35 градусов», а на Таймыре температура поднимается до 25–26 градусов. «Жара несусветная», – приводит слова Вильфанда ТАСС. Жара будет и на юге европейской части России. В Краснодарском крае и Крыму днем прогнозируется 31–36 градусов, в Ростовской области – до 38. При этом «в Крыму даже ночью температура около 24–25 градусов». «Это минимальные значения, и это очень много даже для юга», – пояснил Вильфанд. Напомним, до конца июля в европейской части России будут идти дожди. Также сильные дожди и опасный ветер ожидаются на юге Сибири и в большинстве северокавказских республик, прогнозируется экстремально высокая водность на Амуре, а на севере Якутии – холод. «Родина» оспорит в суде исключение из списка кандидатов в Госдуму футболиста Булыкина 27 июля 2021, 20:12 Центризбирком исключил из списка «Родины» на выборы в Госдуму мастера спорта России по футболу Дмитрия Булыкина, партия намерена подать в суд, сообщил лидер объединения, действующий депутат Алексей Журавлев. «ЦИК РФ по очень спорным и сомнительным основаниям принял решение исключить из списка нашего товарища, мастера спорта России по футболу Дмитрия Булыкина», – сообщил Журавлев в своем Twitter. Он подчеркнул, что в партии «Родина» категорически не согласны с решением Центризбиркома, там намерены добиваться отмены исключения через суд. Между тем член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что у Булыкина были указаны сведения о владении облигациями восьми зарубежных компаний на момент после подписания им обязательства об отчуждении таких активов, передает РИА «Новости». По мнению ЦИК, кандидат не выполнил предписанное законом обязательство об отчуждении иностранных финансовых инструментов. «Мы не без труда выносим это решение, не без дискуссии. Но в данном случае рассмотрение в суде позволит предъявить все документы, которые могут быть предъявлены, и которые комиссия за пределами срока не может принять. Я надеюсь, юридическая служба представит их в суде, и Дмитрий Олегович (Булыкин) примет участие в кампании», – сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Напомним, Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов от «Родины» в количестве 280 человек. Из списка исключены трое кандидатов в связи с наличием у них судимости, сведения о которой они не указали. Также у одного кандидата нашли гражданство иностранного государства, что также стало поводом исключения из списка. Медик оценила предложения ЕР по развитию здравоохранения в стране 29 июля 2021, 14:51 Текст: Наталья Макарова

«В центре всей системы должен быть пациент. Это главное, что обсуждалось в ходе стратегической сессии ЕР по вопросам медицины», – сказала газете ВЗГЛЯД член-корреспондент РАН, ученый-медик Оксана Драпкина, комментируя предложения, собранные «Единой Россией» для народной программы партии по теме здравоохранения. «На этом собрании рассматривались очень важные предложения и вопросы. Я бы обратила внимание на пациентоцентричность. В центре всей системы здравоохранения должен быть пациент. Соответственно, в стране должны работать все известные способы поддержки здоровья и профилактики болезней», – отметила директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины», член-корреспондент РАН Оксана Драпкина. Собеседница указала на важность развития первичного звена здравоохранения. «Обычно именно на уровне первичного звена происходит первый контакт пациента с лечащим врачом или с врачом общей практики. Поэтому важно, чтобы этот контакт был профессиональным, результативным и комфортным», – подчеркнула она. Драпкина также обратила внимание на проблему кадрового дефицита, «особенно это касается сельской местности». «Для молодых специалистов необходимо создавать комфортные условия работы и давать возможности использовать новые технологические, инструментальные, лабораторные методы исследований», – сказала собеседница. В среду на площадке «Единой России» состоялась стратегическая сессия, в рамках которой обсуждались предложения медиков из регионов для народной программы партии. Выступая на сессии, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что системе здравоохранения необходим новый стандарт первичной медпомощи, основой которого должен стать принцип «пациентоцентричности». Для выполнения этой задачи, по его словам, потребуется система переподготовки кадров. «Все процессы должны крутиться не вокруг амбулаторной карты, направлений, обсуждений, консилиумов, а именно вокруг пациента», – цитирует врача сайт партии. Проценко, напомним, входит в федеральную пятерку «ЕР» на выборах в Госдуму. По мнению Проценко, внедрение нового стандарта должно проходить параллельно с повсеместным внедрением современных IT-технологий. Участники обсуждения указали, кроме того, на проблему нехватки медицинских специалистов – особенно на селе. Согласно предложениям, которые поступают на сайт народной программы, этот вопрос входит в число трех самых важных. Для решения проблемы нехватки медицинских кадров в селах высказывались такие предложения, как корректировка программы «Земский доктор», увеличение количества бюджетных мест на узкопрофильные медицинские специальности, создание института наставничества и другие. В Минздраве поддержали предложения медиков в народную программу «Единой России». Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко поблагодарил приглашенных экспертов за инициативы, и подчеркнул, что ведомство готово к совместной работе по ряду направлений – в том числе в части лекарственного обеспечения, расширения программы строительства ФАПов, обеспечения регионов передвижными мобильными комплексами и реформы первичного звена здравоохранения. Директор Центра политического анализа Павел Данилин сказал газете ВЗГЛЯД, что «необходимо возрождать фельдшерско-акушерские пункты и наполнять специалистами провинциальные больницы». Эксперт раскритиковал КПРФ и СР за отказ подписать соглашение о безопасных выборах 27 июля 2021, 19:12 Текст: Андрей Резчиков

«Отказ от соглашения о санитарной безопасности выборов – не лучшая попытка сделать себе пиар», - сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Константин Комков, комментируя отказ нескольких партий поддержать инициативу «Единой России» о соблюдении антиковидных мер в ходе предвыборной кампании. «Инициатива «Единой России» по безопасным выборам неслучайно поддержана совершенно разными общественными и партийными структурами. Государство последовательно стремится обеспечить медицинскую безопасность в ходе избирательной кампании. Партии, соответственно, поддерживают такие меры, проявляют свою социальную ответственность», – считает член Общественной палаты России, директор Центра регионального развития Константин Комков. В свою очередь, те партии, которые отказались от соглашения, используют данный повод для «поднятия информационной волны», полагает эксперт. Аналогичная ситуация возникала и во время думской кампании 2016 года, когда «Единая Россия» предлагала подписать соглашение «О честных выборах», но КПРФ, как и в этот раз, уклонилась от его подписания. «Отказ от соглашения о санитарной безопасности выборов – не лучшая попытка сделать себе пиар, потому что безопасность, сохранение здоровья – ключевой момент для выборов этого года. Напротив, проявить политическую волю и подписать такое соглашение – это было бы позитивным шагом, который оценили бы многие избиратели», – уверен Комков. Комков назвал серьезным поведение партий, подписавших соглашение вместе с ЕР. «Суммарная поддержка ЛДПР и «Единой России» превышает половину избирателей в России. «Справедливая Россия» и КПРФ не считаются ключевыми партиями по уровню поддержки», – уверен эксперт. Во вторник пять партий поддержали инициативу «Единой России» о соблюдении антиковидных мер безопасности на думских выборах. Свои подписи под соглашением поставили представители ЛДПР, «Родины», «Зеленых», «Новых людей» и «Гражданской платформы». КПРФ и «Справедливая Россия» отказались от соглашения. Участники соглашения обязались максимально сократить агитационные мероприятия, рекомендовать всем своим кандидатам, агитаторам и наблюдателям пройти вакцинацию, а также избегать «непрофессиональных» выступлений в прессе по вопросам пандемии. «У нас разные политические взгляды, программы, но все мы вместе – одна страна и один народ. В сложную минуту мы должны быть примером ответственного поведения и соблюдения необходимых санитарных требований. Вне зависимости от политических взглядов участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан», – сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал соглашение правильным. «Меня возмущает что левые силы практически постоянно против всего. Это те партии, которые занимают разрушительную позицию. Это не идеология. Ладно, они не хотят заботиться о своем здоровье – они ведут пропаганду. Она направлена на что? Чтобы люди болели. Это риск безопасности. Если ты будешь заражать, будучи больным, должна наступать ответственность», – подчеркнул лидер ЛДПР в ходе церемонии подписания. Зампред ЦИК Николай Булаев счел инициативу ЕР «правильной и своевременной». «Уверен, что наша общая работа в этом направлении получит оценку избирателей и членов комиссии», – сказал он. Сенатор заявила о новой волне информационных атак Запада с целью скомпрометировать выборы в Госдуму 29 июля 2021, 18:20 Текст: Елена Мирошниченко

Запад запустил новую волну информационных атак на предстоящие выборы в Государственную Думу, заявила член Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Ольга Ковитиди. В Telegram-канале комиссии сообщается, что в среду британское издание The Independent опубликовало статью с критикой электоральных процессов в России. Похожие публикации в последние несколько дней появились и в других СМИ, включая «Радио Свобода*» и Deutsche Welle, отмечается в сообщении комиссии. По мнению Ковитиди, обвинения в адрес России строятся вокруг тезиса о недопуске на выборы «оппозиционных кандидатов». На основании этого тезиса Запад последовательно защищает различных нарушителей российского законодательства, сообщили в комиссии. «Все эти статьи преследуют одну единственную цель – подготовить почву для негативных оценок проведения выборов в Государственную Думу и их итогов. На это прямо указывают приводимые в The Independent слова сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца, заявившего, что сентябрьское голосование в принципе нельзя считать выборами. На примере «Голоса» мы видим, как выдающие себя за независимых наблюдателей структуры еще до самого голосования распространяют выгодные Западу оценки и фабрикуют ложные обвинения», – приводятся слова Ковитиди. Сенатор также добавила, что «российские выборы открыты для наблюдателей на протяжении всего процесса голосования. Однако мы не потерпим никаких попыток вмешаться в выборы, замаскированных под наблюдение. Все такие попытки будут своевременно выявляться и пресекаться». Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В «Ростелекоме» заявили о надежности защиты системы электронного голосования от взлома 28 июля 2021, 22:29 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Система дистанционного электронного голосования на предстоящих в сентябре выборах защищена от атак даже самых подготовленных хакеров. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД разработчик данной системы Юрий Сатиров. Он выступил на семинаре, посвященном электронному голосованию в России. «Как и в любой серьезной информационной системе, у нас есть модель угроз, согласованная с нашим регулятором – Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, и с Федеральной службой безопасности», – пояснил заместитель генерального директора РТЛабс по цифровизации избирательных процессов Юрий Сатиров. По его словам, используемые создателями архитектуры программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ПТК ДЭГ) средства криптографической защиты имеют наивысший класс – КА. «При построении системы мы ориентировались, в том числе, и на внешних нарушителей с максимально высоким потенциалом», – рассказал IT-специалист. По словам Сатирова, система ДЭГ, созданная под эгидой «Ростелекома», успешно применялась в ходе выборов в двух российских регионах в прошлом году. «Сейчас мы проводим несколько циклов полномасштабных испытаний для проверки готовности всех ее элементов к использованию в сентябре, в единый день голосования. Нам очень важно завоевать доверие к ДЭГ как у избирателей, так у экспертного IT-сообщества, вот почему мы решили раскрыть информацию об используемых технологиях», – добавил разработчик. Сатиров выступил в среду в Москве на семинаре, в рамках которого опубликовал высокороуровневое описание целевой архитектуры системы ДЭГ. В ходе презентации эксперты перечислили основные подходы ПТК ДЭГ, в том числе: анонимизация по алгоритму, подпись «вслепую» для каждого бюллетеня, операции над зашифрованными данными и другие. Ранее Центризбирком утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре. Дистанционное электронное голосование в сентябре будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах: в Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. ДЭГ будет проводиться с 8:00 по московскому времени 17 сентября до 20:00 по московскому времени 19 сентября. Подать заявление на участие в ДЭГ можно на портале Госуслуги (избирателям, зарегистрированным в Москве, также на портале mos.ru) не ранее 2 августа и не позднее 13 сентября. Принять участие в электронном голосовании смогут граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства в одном из семи регионов, где применяется ДЭГ.