Путин пообещал помочь Белгородской области с обеспечением водными ресурсами

Федеральные власти помогут Белгородской области решить вопрос с нехваткой воды, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио главы региона Вячеславом Гладковым в режиме видеоконференции. «Что касается воды, то вы уже знаете, Белгородская область относится к территориям, малообеспеченным водными ресурсами. Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра. Над этим, так же как и над другими вопросами, которые вы поставили, обязательно вместе поработаем», – сказал Путин, обращаясь к Гладкову. В ходе встрече врио главы региона доложил президенту, что справиться самостоятельно с вопросом водоотведения региону «тяжеловато». Гладков назвал вопросы воды и канализации «не просто болезненными, а необходимыми инфраструктурными решениями», передает ТАСС. Ранее Путин попросил Гладкова заняться вопросами здравоохранения и обратить внимание на сокращающийся уровень постоянного населения региона.

Выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше – со 2 августа вместо 16 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году, заявил президент Владимир Путин на совещании с главой Минтруда. На совещании в среду по подготовке к новому учебному году глава государства поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к том, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа. «Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей», – сказал министр, докладывая главе государства. «Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. Котяков уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно. «Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей», – подчеркнул министр. Он также отметил, что Пенсионный фонд России уже получил 12,4 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5 миллионов детей. «На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей», – рассказал министр главе государства, передает РИА «Новости». Котяков напомнил, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов детей школьного возраста. Средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, составляют 204 млрд рублей. Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата. С 15 июля в России стартовала подача заявлений на выплаты родителям школьников 10 тыс. рублей, деньги более чем на 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа. К 19 июля заявление на «школьную» выплату подали 10 миллионов родителей на 14 миллионов детей на портале госуслуг. Путин заявил о влиянии эмиссии доллара на мировую экономику 27 июля 2021, 15:52

Эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам. Президент отметил, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками. Так, по его словам, инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и США уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. «И этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот, отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской (экономики) для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты», – сказал Путин, передает ТАСС. Последние несколько лет Россия последовательно переходит на расчеты по экспортным оружейным контрактам в национальных валютах. Причина «дедолларизации» ВТС – угроза санкций, вводимых США против заказчиков российского оружия в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции». Кроме того, в июле Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта – до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота – 20,2%. В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США 28 июля 2021, 15:46 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости». Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная». «Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля. Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией. Путин запустил движение по второму Байкальскому тоннелю 28 июля 2021, 13:42

Президент Владимир Путин в среду по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю, который пересекает Байкальский хребет и соединяет Иркутскую область и Бурятию. Путин назвал создание второй нитки Байкальского тоннеля большим, важным достижением, и поздравил железнодорожников с наступающим праздником. «Сегодня мы запускаем железнодорожное движение по второй нитке Байкальского тоннеля. Его создание - это большое, безусловно, важное достижение для нашей транспортной отрасли, да и очень важное для всей национальной экономики. Приятно, что именно такое значимое событие предваряет традиционный праздник - День железнодорожника, его мы будем отмечать 1 августа. Я искренне поздравляю с наступающим торжеством всех, кто работает в отечественном железнодорожном комплексе», – сказал Путин. Он отметил, что благодаря напряженному, добросовестному труду этих специалистов обеспечивается надежность перевозок по всей территории России, успешно реализуются перспективные проекты развития. Путин также поблагодарил железнодорожников за преданное, ответственное отношение к своему делу. Он отметил работу специалистов, которые принимали участие в строительстве второго Байкальского тоннеля. «Разрешаю», – сказал Путин, после чего движение было запущено, передает РИА «Новости». Церемония запуска движения прошла в режиме видеоконференции. В ней также участвовали строители тоннеля, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и «УСК МОСТ». Строительство этого объекта началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых узких мест на БАМе: поездам на перегоне Дельбичинда – Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным. В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина 28 июля 2021, 03:51

Американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения. Politico утверждает, что в команде Байдена не уверены в способности санкций дать ощутимые результаты. Белый дом опасается, что санкции в отношении «российских олигархов» лишь усилят их зависимость от государства. При этом в администрации Байдена ссылаются на санкции, введенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе. Также утверждается, что США опасаются спровоцировать кризис в России, помня о «хаосе эры после холодной войны» – указывается, что может возникнуть ситуация, при которой российское ядерное оружие попадет в ненадежные руки, передает РИА «Новости». В 2018 году минфин США составил «кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей – они, по мнению Вашингтона, составляют российскую элиту. Британцы раскритиковали Байдена за слова о «проблемах» Путина 29 июля 2021, 09:02

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, напомнив, что в первую очередь Вашингтону следует решать проблемы в США. Комментаторы призвали Байдена обратить внимание на внутренние проблемы Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». «Байден шутит, верно? Наша экономика смешна: цены растут, а мигранты прибывают с такой скоростью, что мы не успеваем уследить. Наш девальвированный доллар скоро будет стоить около десяти центов, а он ругает Путина. Лучше заниматься своими проблемами, чем беспокоиться о делах других стран», – утверждает DAYZEE31. «Путин сидит на ядерном оружии и нефти, в то время как США сидят на долге в размере 30 триллионов долларов», – отметил PaulS72. «Проснись, Байден, США – не тот крупный производитель стали, автомобилей и электроники, которыми они были раньше, и не Великобритания. В чужом глазу видит соринку, а в своем бревна не замечает», – написал EnglandMyEngland. Некоторые пользователи и вовсе перешли на личности. «А проблема Америки в том, что у нас в Овальном кабинете сидит идиот. У России хотя бы нет такой проблемы», – резко высказался TheCynical1. «У них есть товары. Еда, напитки, одежда и так далее. Тебе действительно стоит просто замолчать, Джо», – уверен Okey-dokey. «Боже, я скучаю по Трампу», – признался Maidstalk. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова американского лидера неверными по своей сути. Он отметил низкое качество справочной информации, которую сотрудники аппарата Белого дома готовят для Байдена. По словам Пескова, если в 2010 году доходы от нефти и газа в российском бюджете составляли 46%, то к 2020 году их доля упала до 28%. Путин оценил уровень инфляции в России 27 июля 2021, 15:12

Восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, но выходит за целевые ориентиры, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом – сейчас только говорил на примере США, – также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, роль здесь играют разные факторы – и внутренние, и внешние. «Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были – еще раз хочу это подчеркнуть – скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», – заявил президент. Он предложил участникам совещания обсудить первоочередные задачи в этой сфере. Президент попросил министра финансов Антона Силуанова начать с доклада о результатах мероприятий по линии «Большой двадцатки», в которых тот принимал участие. «Он мне уже об этом докладывал, но все-таки, мне кажется, было бы правильно, если бы и все коллеги послушали, а потом мы пообсуждали бы и то, о чем там говорилось применительно к ситуации в нашей стране», – заключил Путин. Также глава государства отметил, что регулярно обсуждает с кабмином вопросы экономики. «Смотрим обычно на текущую ситуацию и на ближайшую перспективу, на более отдаленную. Нужно сверять часы – это совершенно очевидный факт – и координировать свою работу», – сказал он. «Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками», – предложил Путин. Ранее Путин заявил, что экономика страны вышла практически на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие. Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди 26 июля 2021, 16:10 Текст: Алексей Дегтярев

Детей-инвалидов и сопровождающих их в кафе, поликлиниках, магазинах будут обслуживать вне очереди, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Внести в указ президента РФ от 2 октября 1992 года №1557 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»... изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов «инвалиды I и II групп» словами «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей», – цитирует документ РИА «Новости». В соответствующем абзаце закона говорится об обслуживании вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях. Указ вступает в силу со дня подписания. Путин поздравил гимнасток и тхэквондиста с золотыми медалями в Токио 27 июля 2021, 18:00 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поздравил российских гимнасток с первой за всю историю победой в командных соревнованиях на Олимпийских играх. «Впервые Россия выиграла олимпийское «золото» в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. От души поздравляю вас с заслуженной победой. Этот успех стал достойной наградой за ваш талант и упорство в достижении поставленных целей, за дух товарищества, сплоченность и красивое, грациозное исполнение самых сложных элементов», – обратился глава государства к российским спортсменкам. Текст телеграммы в адрес Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой опубликован на сайте Кремля. Президент отметил, что им удалось обойти в честной и бескомпромиссной борьбе обойти именитых соперниц, а также вписать «яркую страницу в летопись олимпийских достижений» и оправдать надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков, почитателей спортивной гимнастики. Также Путин поздравил победителя Олимпийских игр по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограмм Владислава Ларина. «Ваш успех – яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы. Так держать», – отмечается в телеграмме президента. Путин выразил благодарность тренерам, наставникам Ларина и другим специалистам сборной. В понедельник женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. В этот же день Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду. Путин поздравил генерал-губернатора Канады с вступлением в должность 26 июля 2021, 22:57 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание представительнице коренных народов Канады Мэри Саймон, которая в понедельник официально вступила в должность генерал-губернатора страны, сообщила пресс-служба российского посольства в Оттаве. «Президент России Владимир Путин направил письмо <…> Мэри Саймон с поздравлениями по случаю ее вступления в должность 30-го генерал-губернатора Канады. Посольство присоединяется к поздравлениям <…> и желает ей успешного и плодотворного управления», – говорится в сообщении на странице российского посольства в Оттаве в соцсети Twitter. 73-летняя Саймон является представительницей народности инуитов. Она стала первой представительницей коренных народов Канады на посту генерал-губернатора Канады. Ранее Саймон занимала должность посла в Дании, пост представителя МИД Канады по делам Арктики, а также работала в качестве радиожурналиста. Генерал-губернатор традиционно назначается британским монархом после консультаций с канадским премьер-министром. Саймон стала 13-м представителем Елизаветы II в Канаде. Предыдущий генерал-губернатор Жюли Пейетт покинула свой пост в январе этого года после скандала с подчиненными. Назначение Саймон состоялось на фоне скандала с обнаружением на территориях так называемых резидентских школ останков более 1 тыс. детей коренных народов Канады. Последнее подобное заведение было закрыто только в 1996 году. Напомним, в начале июля представители коренных народов Канады облили статуи британских королев Виктории (1819-1901) и Елизаветы II в провинции Манитоба краской, а затем сбросили монументы с пьедесталов. Ранее стало известно, что представители коренного населения Канады обнаружили возле здания бывшей школы-интерната сотни безымянных могил. В ноябре 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время поездки в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор принес «запоздалые» извинения индейцам за издевательства в «резидентских школах». В 1876 году при правлении премьер-министра Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. По статистике, от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. детей. Управлением учебными заведениями занималась Римско-католическая церковь. Путин поучаствует в открытии движения по новому Байкальскому тоннелю 27 июля 2021, 17:41 Текст: Алексей Дегтярев

В запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю примет участие президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. «28 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта Российской Федерации: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Республике Бурятия», – цитирует сообщение РИА «Новости». Тоннель начали строить в 2014 году в рамках проекта развития БАМа и Транссиба, проект реализуется в соответствии с поручениями президента и кабмина. Первый однопутный Байкальский тоннель возвели в 1985 году, это одно из самых «узких» мест БАМа, из-за чего поезда на перегоне Дельбичинда – Дабан могут простаивать. Теперь же движение станет двухпутным. Под землей проложили дорогу в сложных геологических условиях длиной в 6682 метра. Скорость проходки достигала 300 метров в месяц. Тоннель залегает на глубине 300 метров. На строительстве задействовали 1,5 тыс. человек и свыше 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом 26 июля 2021, 19:26 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин наградил ряд медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить почетной грамотой президента РФ», – цитирует распоряжение главы государства РИА «Новости». Некоторым медикам объявлена благодарность президента страны. Путин также наградил ряд медработников почетной грамотой за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности. Путин поздравил саблистку Позднякову с победой на Олимпиаде в Токио 26 июля 2021, 17:49 Текст: Елена Мирошниченко

Россиянку Софию Позднякову, завоевавшую на Олимпиаде в Токио золото в соревнованиях по фехтованию на саблях поздравил президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. «Уважаемая София Станиславовна! Примите поздравления с отличным, триумфальным выступлением в Токио. В соревнованиях по фехтованию на саблях вы блестяще справились с поставленными задачами, вновь убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, умение бороться до конца и побеждать. И конечно, самые теплые слова признательности в адрес ваших тренеров и наставников, которые верили в вас и помогли добиться успеха, стать олимпийской чемпионкой», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Он также пожелал победительнице новых спортивных достижений и всего наилучшего. В понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую. Путин назвал недопустимым количество школ в аварийном состоянии 28 июля 2021, 15:30 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас в стране около 10% школ, которые требуют капитального ремонта, и находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо. «Как вы знаете, в соответствии с подписанным мной указом, мы должны подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. У нас 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67,5 тыс, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента – немного, но, тем не менее, недопустимо – школ находятся в аварийном состоянии», – пояснил он на совещании о подготовке к учебному году, передает РИА «Новости». Путин также добавил, что эта программа должна быть подготовлена правительством до конца этого года с выделением необходимого финансирования. Кроме того, глава министерства просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания сообщил, что около 700 зданий школ пройдут капитальный ремонт в 2022 году. По его словам, Минпросвещение в следующем году будет, прежде всего, ремонтировать те здания, где есть уже проектно-сметная документация, потому что капитальный ремонт требует соответствующих документов. «На сегодняшний день мы собрали порядка 700 зданий, это на 22-й год. С учетом продолжения программы, конечно, темп будет увеличен, мы уже просчитали, чтобы все здания, требующие капитального ремонта, максимально были отремонтированы», – пояснил Кравцов. Президент прокомментировал планы Минпросвещения по проведению капремонтов школ и попросил пересмотреть их. «Вот смотрите, вы сейчас сказали, что 700 школ планируется в следующем году отремонтировать, да? А всего зданий, если мы говорим, что это 10 с небольшим процентов, всего это 7353 здания. Если вот таким темпом будем капитально ремонтировать школьные здания, то тогда это будет более 10 лет», – подчеркнул Путин. Президент также добавил, что для того, чтобы выполнить программу по ремонту школ в намеченный срок – до 2026 года, нужно не по 700 зданий в год ремонтировать, а по 1400-1500. «Сергей Сергеевич, смотрите, у нас если вот таким темпом пойдет работа, то объемы финансирования будут увеличиваться. А они должны идти ровным темпом. Поэтому 700 на следующий год недостаточно», – заметил президент. Путин также обратил внимание на то, что трудно будет добиться своевременно качественных документов от всех участников процесса. «Это вы будете разговор вести не до 2026 года, а до 2056 года. Поэтому нужно не просто ждать, пока они вам представят эту документацию проектно-сметную, а нужно помочь им подготовить ее. Давайте я дополнительные поручения еще сформулирую для строительного блока, для вице-премьера (Марата – прим. ВЗГЛЯД) Хуснуллина. Они должны подключиться самым активным образом. Надо помочь регионам подготовить эти документы», – сказал глава государства. По его словам, иначе поставленная задача решена не будет. «И я вас прощу пересмотреть эти планы на 2022 год», – резюмировал Путин. «Есть, Владимир Владимирович. Так и сделаем, и доложим отдельно», – ответил министр. 30 июня президент Владимир Путин заявил о необходимости запуска программы капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет, поручив «Единой России» держать этот вопрос на контроле. Путин и Пахор договорились отмечать день дружбы России и Словении 28 июля 2021, 13:15 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и его словенский коллега Борут Пахор договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы, сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров. «Президенты России и Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. Условлено, что он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также Путин поблагодарил Пахора и весь словенский народ за усилия по сохранению памяти о наших соотечественниках, погибших в годы Первой и Второй мировых войн, бережный уход за их захоронениями. Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы двусторонних связей. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в том числе в контексте предстоящего в 2022 году 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Словенией. Затрагивались также некоторые аспекты международной и региональной повестки дня в свете председательства Словении в Совете Европейского союза во второй половине этого года.