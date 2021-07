Желавший скрыться от жены и шести детей мужчина «заминировал» вокзал Хабаровска ЦБ предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях 29 июля 2021, 08:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Организаторы финансовых пирамид стали чаще использовать соцсети для продвижения своих «проектов», зачастую обходясь без сайта, чтобы не оставлять никаких координат для отслеживания, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. «Мы видим, что финансовые пирамиды все чаще появляются в соцсетях – причем зачастую создатели таких схем не только не открывают офис, но обходятся даже без сайта. Они создают контент, который живет очень недолго («Предложение действует не более 24 часов»), и распространяют его исключительно через социальные сети – например, делают Live в Инстаграме», – передает РИА «Новости» слова Ляха. По словам эксперта, для социальных сетей мошенники создают образ успешного человека, свободного от обязательств: молодые люди и девушки катаются на кабриолетах, отдыхают, несмотря на карантин, на пляжах, – в общем живут так, как мечтают многие. «Их принцип: хватай, пока есть, пользуйся моментом, пока клиент тебе верит. Причем мошенники не оставляют практически никаких координат, по которым их можно найти «вживую», – отметил Лях. Если же речь идет об организации, имеющей хоть какое-то зарегистрированное юрлицо, то очень часто местом «прописки» выбирается иностранное государство – от ЮАР до Новой Зеландии. Это, пояснил собеседник агентства, делается, чтобы, с одной стороны, показать свою легальность, определенную успешность, а с другой стороны – чтобы правоохранительные органы и Банк России не дотянулись до них оперативно. «Если это именно онлайн-проект, то его организаторы создают, как правило, видимость деятельности и присутствия в интернет-пространстве. Иногда у них есть почтовый ящик где-то на зарубежном сервере или даже – адрес офиса. Но на самом деле зачастую адрес придуман, что называется, «из головы», он даже не ищется в интернете», – заключил Лях. Ранее эксперты перечислили основные признаки финансовой пирамиды.

Немцы предложили Украине научиться самой «зарабатывать на пропитание» 28 июля 2021, 11:05

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Читатели немецкой газеты Die Zeit осудили критику в адрес Германии из-за «Северного потока – 2», заявив, что Украина должна сама «зарабатывать на пропитание» вместо того, чтобы «собирать мзду у дороги». Новый виток дискуссии вызвала статья обозревателя издания Тео Зоммера, в которой автор назвал кампанию, развернувшуюся против «Северного потока – 2», чистым лицемерием. Многие пользователи согласились с мнением журналиста, отметив, что практически все индустриально развитые страны зависят от поставок энергоресурсов из России, передает РИА «Новости». «Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС, чтобы понять, что любая критика была чистым лицемерием. Россия – самое богатое сырьем государство», – написал insLot. «Остановка строительства («Северного потока – 2») была бы безответственным шагом. Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле «зеленые», – рассуждает panicameusa. Другие комментаторы не забыли напомнить о роли США в противодействии реализации газового проекта, охарактеризовав действия Вашингтона как «экономический фашизм». «Со стороны США и Великобритании речь идет о поддержании послевоенной геостратегической доктрины, призванной сохранять экономический и политический клин между континентальной Европой и Россией», – заключил RickDeckard. По мнению некоторых читателей, те, кто осуждал Германию за поддержку «Северного потока – 2», преследовали лишь одну цель – заставить Берлин и дальше финансировать Украину. «Теперь, правда, нам придется расплачиваться за это лицемерие, участвуя в финансировании геополитического опорного пункта США под названием Украина», – написал Mamakic. «Я и дальше буду вынужден участвовать в получении Украиной дохода, ради которого она практически ничего не делает. … Украинцы должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать себе на пропитание вместо того, чтобы собирать мзду у дороги», – подытожил uhuplus. Ранее читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена». Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Депутат от КПРФ не признал Крым российским 28 июля 2021, 14:25

Фото: msk.kprf.ru

Текст: Мария Бобылева

Вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата Саратовской думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. В итоге политик отказался признать, что республика входит в состав России. Видео с коммунистом появилось в Telegram-канале «Заборовский». Ролик сопровождает подпись: «Вопрос, выводящий предателей на чистую воду». «Вы хотите, чтобы я сказал, что Крым – наш? Не скажу», – заявил депутат, передает Рен ТВ. Автор поста, комментируя ответ депутата, добавил: «Член КПРФ, скандалист Бондаренко считает, что Крым не принадлежит России? Мельчает нынче «коммунист». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Зеленский заявил о готовности к переговорам в нормандском формате 28 июля 2021, 11:25

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) и добавил, что их проведение зависит от Москвы. «Еще раз подтверждаю готовность к переговорам в нормандском формате. Считаю, что встреча будет, все зависит от России. И не надо нам перебрасывать этот мяч (о затягивании встречи по вине Киева) от тех или иных источников российских медиа», – сказал президент Украины, передает ТАСС. В мае замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. При этом он не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским форматом». Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. Зеленский заявил «дальним родственникам» о единоличном праве Украины на наследие Киевской Руси 28 июля 2021, 14:17

Фото: Efrem Lukatsky/АР/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси и заявил, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Зеленский заявил, что «крещение великим князем Владимиром Киевской Руси – это не часть нашей истории, это и есть наша история», и «нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями», так как «наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне», не в «мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», передает ТАСС. Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров». Зеленский также провел видеоэкскурсию по святым местам в Киеве и разным уголкам Украины, которые связаны с историей христианства. Он напомнил о религиозном многообразии Украины и призвал граждан страны «совместно стремиться к одному: что построено – не потерять, что разрушено – восстановить, захвачено – вернуть», «а значит – сохранить себя и государство». Ранее патриарх Кирилл поздравил Зеленского с Днем Крещения Руси. День Крещения Киевской Руси-Украины – государственная памятная дата, которая с 2008 года после издания соответствующего указа президента страны отмечается ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как православие создало русскую нацию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин объявил о переносе начала «школьных выплат» на более ранний срок 28 июля 2021, 15:14

Фото: Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше – со 2 августа вместо 16 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году, заявил президент Владимир Путин на совещании с главой Минтруда. На совещании в среду по подготовке к новому учебному году глава государства поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к том, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже 2 августа. «Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей», – сказал министр, докладывая главе государства. «Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. Котяков уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно. «Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей», – подчеркнул министр. Он также отметил, что Пенсионный фонд России уже получил 12,4 миллионов заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5 миллионов детей. «На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей», – рассказал министр главе государства, передает РИА «Новости». Котяков напомнил, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов детей школьного возраста. Средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, составляют 204 млрд рублей. Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата. С 15 июля в России стартовала подача заявлений на выплаты родителям школьников 10 тыс. рублей, деньги более чем на 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа. К 19 июля заявление на «школьную» выплату подали 10 миллионов родителей на 14 миллионов детей на портале госуслуг. Эксперт: Встречей с Тихановской Байден демонстрирует отношение к Зеленскому 28 июля 2021, 21:59

Фото: twitter.com/POTUS

Текст: Андрей Резчиков

То, что Байден провел встречу со Светланой Тихановской раньше, чем с Владимиром Зеленским, демонстрирует отношение президента США к переговорам с главой Украины, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. «Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской подчеркивает приоритетность. Тут у Владимира Зеленского осадочек, безусловно, останется. Тем более Тихановская – белорусский аналог бывшего лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который также возник из ниоткуда, но по причине абсолютной никчемности и бесполезности был спрятан куда-то в чулане», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Тихановская, добавляет эксперт, «пока еще в работе, но ее встреча в Белом доме с Байденом – уже пустая трата времени». «Если бы в Вашингтоне Зеленского ожидал мажорный формат встречи и речь шла о позитивных моментах, то Владимир Александрович летел бы на эту встречу как на крыльях. Но разговор будет тяжелым с учетом тех пяти позиций, по которым госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал домашнее задание Киеву, начиная с судебной реформы, реформы СБУ и заканчивая преследованием олигархов. Плюс еще Донбасс и «Северный поток – 2», так что нелегкий будет разговор для украинского президента», – прогнозирует политолог. В среду президент США Джозеф Байден провел встречу в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека», – заявил Байден. Таким образом, американский лидер встретился с белорусской оппозиционеркой раньше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским, визит которого в Вашингтон был перенесен на месяц и теперь запланирован на 30 августа. Ранее Тихановская, которую в США называют «белорусским лидером», встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. До этого она провела переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам Энтони Блинкен. На этих переговорах Тихановская просила США ввести секторальные санкции против Белоруссии, однако в Вашингтоне заявили, что сами решат, какие санкции вводить. В Киеве захотели «конкретных результатов» от визита Зеленского в США 28 июля 2021, 12:41

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами». Кулеба заявил, что в данный момент «прорабатывается конкретная дата визита (украинской делегации в Вашингтон) Белым домом и Госдепом США», на повестке будет «подготовка встречи президентов и конкретно подготовка договоренностей президентов, потому что мы не хотим церемониального визита», передает ТАСС. Министр подчеркнул, что и Киев, и Вашингтон хотят, чтобы визит украинского президента был предметным и «с конкретными результатами». Ранее пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с американским лидером, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить, в частности, ситуацию в Донбассе. Он также уточнил, что рассчитывает обсудить «угрозы, которые «Северный поток – 2» представляет для Украины». Между тем американские конгрессмены направили обращения в адрес Белого дома с просьбой изменить дату визита президента Украины. При этом ранее стало известно, что вместо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис участие в «Крымской платформе» на Украине может принять первый открытый гей на посту министра США, глава Минтранса Питер Буттиджич. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Политолог Владимир Скачко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что США унизили Зеленского с помощью министра-гея. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле заявили о работающих на территории России спецслужбах США 28 июля 2021, 15:46 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее – России или США, но заверили, что у России есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом Москву беспокоит работа американских спецслужб, которая «испокон веков» не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о том, что российского лидера Владимира Путина якобы «адски беспокоит», что американские разведчики «лучше, чем его команда», что, во-первых, спецслужбы США «работают у нас и, конечно, это нас беспокоит», это «было испокон веков и это не прекращается», передает РИА «Новости». Он признал, что «американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная». «Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками», – заключил представитель Кремля. Напомним, Байден заявил, что у Владимира Путина в распоряжении якобы только ядерное оружие и нефть, а также выразил мнение, что президент России «беспокоится» из-за сильных американских разведчиков. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией. ФСБ показала кадры с передачей оборудования к С-300 украинскими агентами 28 июля 2021, 12:30 Текст: Алексей Дегтярев

Факт передачи входящего в состав ЗРК С-300 оборудования украинскими агентами в России сняли на видео, которое опубликовали в ФСБ, сообщают СМИ. Гражданин Армении в ролике ФСБ Арарат Хачатрян на оперативной съемке погрузил коробки с оборудованием в багажник своей легковой машины, также на записи продемонстрирован подвал в доме другого осужденного Дениса Лобова, в нем хранилось оборудование, передает РИА «Новости». Также в ролике запечатлен задержанный Хачатрян, сидящий на фоне компонентов к ЗРК. Кроме этого, демонстрируются кадры из зала суда. Напомним, в среду Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к девяти годам и шести месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и пяти месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину. Их признали виновными в государственной измене и шпионаже. По данным ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Лобов хранил оборудование в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. «Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», – уточняли в спецслужбе. В Польше заявили о смирении с запуском «Северного потока – 2» 28 июля 2021, 10:50

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Достройка газопровода «Северный поток – 2» – вопрос решенный, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. «В данный момент, надо это с грустью признать, этот вопрос уже, скорее, решен, если речь идет об окончании этой нитки», – сказал Мюллер в эфире третьего канала Польского радио, передает РИА «Новости». При этом он выразил сожаление по поводу того, что Германия не присоединилась к попыткам блокировать строительство «Северного потока – 2». «К сожалению, Германия в очередной раз нарушила принципы энергетической солидарности. К сожалению, попытка блокады без европейской солидарности чрезвычайно трудная», – сказал представитель польского правительства. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с «Польским радио» заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода «Северный поток – 2». Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последуют «еще два тайма и серия пенальти». В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике 28 июля 2021, 14:53

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявления президента США Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, неверны, налицо ошибочные знания Белого дома о современной России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, соответствующее выступление Байдена проходило перед американским разведсообществом, где подобные «бравурные заявления» востребованы, передает ТАСС. «Они (заявления Байдена) как минимум неверны по своей сути. Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия – это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно», – подчеркнул Песков. Он также заявил, что Россия и США вряд ли являются партнерами. «Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнерами, скорее это наши оппоненты или наши визави. Пока никаких партнерских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя вы знаете, что президент (Владимир) Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента также призвал не предаваться иллюзиям и не преувеличивать дух встречи лидеров России и США. «Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия», – заявил Песков. Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов – это и кибербезопасность, и стратегическая стабильность. «Что касается кибербезопасности и стратстабильности – контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно», – уточнил Песков. Коме того, он уточнил, что Путин не поддерживает личных контактов с бывшими президентами США Бараком Обамой и Джорджем Бушем – младшим. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы» и «это делает его опасней». Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Украина выбыла из топ-50 общемедального зачета на Олимпиаде 28 июля 2021, 19:10 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сборная на Олимпийских играх в Японии на пятый день соревнований выбыла из топ-50 общего медального зачета среди всех стран, сообщают украинские СМИ. Сборная Украины 28 июля не смогла завоевать ни одной медали, это послужило причиной выпадения страны из списка, пишет УНИАН. Отмечается, что лишь трое украинцев в среду могли теоретически бороться за медали. Сейчас общемедальный зачет в Токио возглавляет Япония (13 золотых наград, четыре серебра и пять бронз), второе место занимает Китай (12-6-9), третье – США (11-11-9). Россия занимает четвертую позицию (7-10-6). В среду мужская сборная России завоевала серебро в дебютном олимпийском турнире в Токио по баскетболу 3х3. До этого 28 июля российская женская сборная завоевала серебряную медаль в той же дисциплине. Ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer 28 июля 2021, 21:40 Текст: Дарья Григоренко

Эффективность вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech за шесть месяцев снижается с 96% до 84%, что может свидетельствовать о необходимости третьей дозы препарата, сообщило издание Stat, специализирующееся на вопросах здравоохранения. Согласно исследованию, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, в течение шести месяцев эффективность вакцины Pfizer/BioNTech в предотвращении COVID-19 составляла в целом 91%. Каждые два месяца эффективность препарата в предотвращении коронавирусной инфекции, «вызывающей даже незначительные симптомы», снижалась в среднем на 6%. Пиковый показатель эффективности – 96% – был отмечен в течение двух месяцев после вакцинации, через шесть месяцев он был снижен до 84%, передает РИА «Новости». Отмечается, что в исследовании приняли участие более 44 тыс добровольцев. Издание указывает, что если эффективность вакцины со временем будет снижаться темпами, описанными в препринте исследования, то в течение 18 месяцев с момента вакцинации эффективность препарата будет составлять менее 50%. В таком случае необходима будет ревакцинация. Кроме того, по данным исследования выявили, что общая эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения болезни (к примеру, ведущего к госпитализации) составила 97%. Ранее ученые сообщили, что полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech и компании AstraZeneca дает высокую защиту от дельта-варианта коронавируса. Журова: Иностранный журналист вопросом пытался вывести из себя теннисиста Медведева 28 июля 2021, 16:35

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Теннисист Даниил Медведев, который не стал отвечать на провокационный вопрос иностранного журналиста и попросил его удалиться, поступил абсолютно правильно, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Светлана Журова. Российский теннисист Даниил Медведев во время общения в микст-зоне на Олимпиаде в Токио резко отреагировал на вопрос иностранного журналиста, в котором тот назвал всех российских спортсменов «читерами» (обманщиками – прим. ВЗГЛЯД). Медведев заявил, что впервые не станет отвечать журналисту, и попросил сделать так, чтобы этого человека больше не было в его поле зрения. «Все очень бурно обсуждали якобы выданную перед Олимпийскими играми спортсменам инструкцию, как правильно отвечать журналистам на некоторые вопросы, хотя как таковой ее не было. Были словесные рекомендации спортсменам, как лучше ответить на провокационные вопросы или же лучше не отвечать на них. По большей части советовали уходить от ответа, если вопрос не имеет отношения к тому, что спортсмен делает на Олимпийских играх. Наличие какой-то инструкции всех взбудоражило, а на деле случилось то, о чем предупреждали», – говорит Журова. Ранее в СМИ действительно появилась информация, что в Олимпийском комитете России (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать во время участия в Олимпиаде в Токио. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагается уходить от ответа или говорить: «No comment» (без комментариев). «Просто нужно понимать, что это в первую очередь вопросы, нацеленные на то, чтобы вывести спортсменов из себя. Здесь журналист пытался на что-то спровоцировать Медведева, обвиняя его, голословно между прочим, в том, что он, а также вся российская команда – обманщики. Я понимаю, что журналист, который задает такие вопросы человеку, которому еще предстоит выступать, делает это отчасти специально. Я считаю, что ни один человек не имеет право этого делать», – объясняет депутат. Собеседник подчеркивает, что если же соревнования уже закончились, а спортсмену больше не предстоит выступать в ближайшее время, то, возможно, в некоторых ситуациях подобного рода вопросы допустимы. Хотя, по ее мнению, формулировки сотрудников средств массовой информации явно должны быть гораздо мягче. «Медведев поступил в этой ситуации очень корректно и правильно: попросил удалить журналиста из зала. Хочу подчеркнуть, что эта история не про свободу слова, а про бескультурье и нарушение спортивной этики, которая обязательно должна учитываться журналистами, особенно освещающими такие большие события, как Олимпиада. Мы же не на шоу, это реально серьезное соревнование. Любой журналист, который пытается психологически повлиять на результат спортсмена, – провокатор, такое недопустимо», – уверена Журова, отмечая, что западные спортсмены отреагировали бы на подобное неуважение еще более резко. Она обращает внимание на то, что Россия имеет решение Международного олимпийского комитета (МОК), которое страна послушно выполняет. Поэтому обвинять российских спортсменов в том, что они выступают под национальным олимпийским флагом, и это обман – как минимум неэтично. «Все претензии пусть все недовольные предъявляют Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и МОК, а не российским теннисистам, да и спортсменам в целом, которым еще выступать. Тем более, которые еще могут стать олимпийскими чемпионами», – заключила заслуженный мастер спорта России. Напомним, в конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривавший дело Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), принял решение о запрете российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. США отказались отвечать на запросы России по кибератакам 28 июля 2021, 09:46

Фото: Silas Stein/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, в то время как 80 российских запросов остались без ответа Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Без реакции американской стороны остаются и запросы российских компетентных органов относительно кибератак. В 2020 году таких было 45, а в первом полугодии 2021 года – 35. Со своей стороны мы удовлетворили 10 обращений из США в прошлом году и два в текущем. Все это говорит о том, что нашим странам есть над чем работать», – сказал Антонов, передает РИА «Новости». В то же время дипломат отметил, что эксперты профильных ведомств России и США уже начали активно контактировать по кибербезопасности, Москва надеется на всесторонний подход к проблеме. «Что касается непосредственно реализации достигнутой в Женеве договоренности, то при координации Советов Безопасности двух стран эксперты из профильных министерств и ведомств уже начали активно контактировать. В процесс вовлечены и представители специализированных структур по реагированию на вызовы в цифровой среде, в том числе российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. И это очень важно», – сказал Антонов. «Американские коллеги, правда, выступают с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на вопросах кибервымогательства. Рассчитываем, что диалог все же приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информбезопасности намного шире», – добавил посол. «В любом случае надеемся, что регулярное предметное общение поможет снять накопившиеся в этой сфере озабоченности. Россия всегда открыта для честного и взаимовыгодного сотрудничества, без политизации и скрытых повесток. Мы ответственно подходим к вопросам обеспечения кибербезопасности. Свидетельство тому то, что Россия стала первым государством, разработавшим и внесшим 27 июля в ООН проект Конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», – добавил Антонов. В целом, по его словам, сотрудничество в этой сфере является одним из наиболее перспективных направлений российско-американских отношений. Ранее заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг заявил, что Россия лидирует в списке стран, с территории которых проводятся кибератаки на США, но Вашингтон не считает причастным российское руководство. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсуждали продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны.