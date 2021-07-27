Губернатор Тюменской области: Мы можем быть инвестиционным драйвером для других регионов

Тюменская область заняла третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности, это закономерный результат той большой работы, которую власти региона ведут не первый год, заявил губернатор области Александр Моор.

«В рейтинге состояния инвестклимата учитываются 42 показателя. Мы проанализировали, по каким позициям отстаем и работали, что называется, точечно. Высокое итоговое место – это результат сотрудничества: предпринимателей и власти. И, конечно, нахождение в тройке лидеров рейтинга АСИ – это почетно и выгодно региону, ведь рейтинг работает на нас, подтверждая репутацию Тюменской области как надежного делового партнера», - заявил губернатор в интервью ЭИСИ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

По его словам, Тюменская область может выступать драйвером для других регионов с точки зрения инвестиционного климата. Моор отметил, что в регионе существуют эффективные инструменты поддержки бизнеса, свои подходы к работе с потенциальными инвесторами, также сформирована хорошая практика по развитию сельского предпринимательства.

В частности, отметил губернатор, 2020 год в Тюменской области был объявлен Годом сельского предпринимательства. В его рамках была запущена программа «Капитаны бизнеса». «Суть в том, что крупные местные бизнесмены, которые уже добились каких-то высот и набрались опыта, выезжают в муниципалитеты, собирают молодых предпринимателей и проводят обучающие сессии. Они не просто общаются, но и делятся секретами технологий. Мы получили большой отклик от всех участников, поэтому решили продолжить практику. Сейчас продумываем структуру программы и механизм кураторства каждого муниципалитета. Возможно, бизнесмены будут соревноваться друг с другом, формировать и реализовывать идеи за счет существующих мер поддержки либо через создание новых. Мы сами прошли путь развития, а сейчас можем помочь молодым предпринимателям в этом вопросе. Считаю, что это хорошая история», - заявил он.

Также Мотор отметил, что Тюменской области есть что рассказать коллегам про развитие здравоохранения: повышение эффективности системы, цифровизация, а также про вовлечение населения в обсуждение общественных проектов.

Кроме того, губернатор высказался об активном развитии туризма в Тюменской области. «Раньше, когда говорили о туризме в Тюменской области, у людей это вызывало улыбку: где Тюмень и где туризм. Но команда, которая занималась созданием и продвижением этой отрасли, за счет своей энергии многого добилась и продолжает идти вперед. Хорошие показатели мы получили в 2019 году, тогда в регион приехало 3,2 млн человек. В 2020-м, по понятным причинам, был спад, но тем не менее около 2 млн гостей посетили нашу область. Работа в этом направлении продолжается. Взять, например, Тобольск – туристическую жемчужину Сибири», - отметил Моор.

По его словам, во-первых, в развитие города были вложены большие инвестиции. Ключевым стало появление СИБУРа, вместе с ним была реализована программа «Тобольск 2020» – за счет налоговых поступлений построили более 40 объектов в разных сферах. Также уделили внимание восстановлению историко-культурного наследия. Сегодня Тобольск – это комфортное для проживания место, которое по уровню и количеству объектов социальной инфраструктуры догоняет Тюмень.

«Во-вторых, важной составляющей по продвижению всей области и города Тобольска выступает кинематограф. Вышли фильм и сериал «Тобол» про историю Сибири и Тобольска времен Петра I. В-третьих, в Тобольск едут для того, чтобы увидеть город, в котором последние месяцы своей жизни провела царская семья. Два года назад мы открыли Музей Семьи Императора Николая II. Была проделана большая работа по реставрации здания Губернаторского дома, где почти год после отречения жила царская семья, и благоустройству прилегающей территории», - добавил он.

Концепция губернаторов новой волны была представлена ЭИСИ в декабре 2020 года. В докладе авторы выделили три ключевых черты таких губернаторов: эффективные управленцы, близкие к людям и решают проблемы. В рамках исследования были выделены ТОП-10 губернаторов, которые наиболее точно соответствуют этому понятию. Среди них Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (врио губернатора Белгородской области), Александр Моор (Тюменская область), Владислав Шапша (Калужская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Алексей Текслер (Челябинская область).