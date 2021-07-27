Психолог рассказала о влиянии небинарного персонажа Disney на детей

Демонстрация небинарного героя в мультфильме компании Disney – это безопасный способ для детей проиграть, посмотреть, попробовать, сказала газете ВЗГЛЯД психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева, отмечая, что «это не заразно».

Компания Disney впервые внедрила в небинарного (не являющийся ни мужчиной, ни женщиной) героя, который появится в мультипликационном телесериале «Дом совы». Озвучит этого персонажа также небинарный актер Ави Рок, который и сообщил о новости в своем Twitter.

«Я знаю принципы формирования гомосексуальности, и это не от визуала происходит. От «насмотренности» на какие-то такие примеры гомосексуализм не возникает. Можно смотреть это сколько угодно, и даже находится в обществе с нетрадиционной ориентацией, но не поменять от этого влечение к тому или иному полу. Поэтому в демонстрации мультфильмов детям, где есть какие-то гендерно-нейтральные персонажи и так далее, нет абсолютно никакой опасности», – говорит Васильева.

Она объясняет, что при просмотре такого рода контента ребенок воспринимает это как норму, но его предпочтения формируются уже позже и совершенно по другим принципам.

«Это не заразно. От того, что ребенок посмотрел на какого-то бесполого героя или персонажа с нетрадиционной ориентацией, он не станет от этого таким же. Дети себя ассоциируют с поведением, поступками, какими-то словами, фразами героя, но не с полом. Да, они могут в чем-то повторять модель поведения, но это не будет означать, что при этом они становятся гомосексуальными. В этом нет опасности на глубинном уровне», ­– подчеркивает психолог.

При этом дети могут для ассоциации выбирать абсолютно разных персонажей, продолжает собеседник, в том числе и тех, кто является антигероем, например, волком из «Красной шапочки» или нестандартным героем как Шрек из одноименного мультфильма.

«Дети очень часто выбирают неформальных героев для ассоциации, потому что им трудно проживать в обычной жизни агрессию, злость или что-то такое необычное. Иногда родителей это пугает, но на самом деле это просто способ прикоснуться к чему-то непохожему на них. В случае с демонстрацией небинарного героя тоже может быть так: это безопасный способ проиграть, посмотреть, попробовать. Это нормально, когда в возрасте 7–8 лет мальчик наряжается в платье, а девочка играет в машинки. Это ни в коем случае нельзя запрещать», – считает Васильева.

В 2019 году стало известно, что в новом мюзикле «Золушка» появится гендерно-нейтральная фея-крестная, роль которой исполнит американский актер, открытый гей Билли Портер. В мае этого года в Сети появились первые кадры из фильма.

Весной, после выхода мультфильма «Out» с героем нетрадиционной ориентации Роскомнадзор предупредил канал Disney о недопустимости показа вредного для детей контента. Компания же заверила, что и не планировала показывать данный контент в России.