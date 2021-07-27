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27 июля, вторник  |  Последнее обновление — 03:57  |  vz.ru
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Кому в России коронавирус принес сверхдоходы

Российская промышленность – один из выгодополучателей коронакризиса Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Огромные деньги удалось заработать целым отраслям российской экономики в последнее время – и все благодаря кризису, вызванному коронавирусом. Кто выиграл от происходящего больше всего, сохранится ли этот денежный поток в будущем и на что в итоге будут потрачены коронавирусные сверхприбыли? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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В России начали прививать от COVID по новым правилам

Минздрав не торопится принимать решения по вакцинации подростков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян. Подробности...
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Литва стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко

Мигранты уже навязывают Литве свои правила Florian Bachmeier/Imagebroker/Global Look Press
В Литве, похоже, готовы признать поражение в борьбе с мигрантами и приступают к строительству городка для размещения 40 тыс. человек. Страна не может отгородиться от пришельцев, ибо в ней не хватает даже колючей проволоки. А незваные гости ведут себя столь чудовищно, что по стране раздаются призывы учиться стрелять, «чтобы очистить Литву от чужеродцев». Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Украинская идеология годится только для концлагеря

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Слово «национальность» – это совсем про другое

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи. Подробности...
Обсуждение: 76 комментариев

Почему Ленин желал России поражения в Первой мировой

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Советские республики расцветали одна за другой – Баварская, Венгерская и даже Персидская. Причем в той же Баварии авторитет Москвы был выше, чем в самой Москве – цитаты Ленина и «опыт русских товарищей» были лучшими аргументами. Подробности...
Обсуждение: 113 комментариев
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Крыму не нужен Че Гевара

Обсуждение: 6 комментариев

Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по &laquo;Северному потоку-2&raquo;?
  • Германия

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  • Украина
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    Синоптики рассказали о погоде в столице

    27 июля 2021, 03:57

    Текст: Антон Никитин

    Во вторник синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.

    По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 19 градусов тепла и ясно. К обеду воздух в Москве прогреется до 27 градусов. Вечером столбики термометров покажут плюс 25, возможны незначительные осадки. Ветер прогнозируется северо-западный, западный, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.


    Вирусолог объяснил сложность лечения штамма «дельта»

    26 июля 2021, 09:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Обычные тест-системы не показывают, каким именно вариантом коронавируса инфицирован человек. Об особенностях и значении точной диагностики заражения штаммом «дельта» рассказал вирусолог Александр Чепурнов.

    «Определять, «альфа» или «дельта» штамм у пациента, – относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса, – прим.ВЗГЛЯД), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли», – рассказал Чепурнов в беседе с радио Sputnik.

    Над диагностикой конкретного штамма будут работать, уверен вирусолог.

    «Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на «уханьском» варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать», – отметил Чепурнов.

    Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, добавил вирусолог.

    «Штамм «дельта» сложнее лечится, потому что для «уханьского» варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания», – объяснил он.

    Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций.

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    Саакашвили подсказал решение для Украины после запуска «Северного потока – 2»
       26 июля 2021, 07:26
    Фото: Danil Shamkin/ZUM/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава исполкома национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил уверенность, что геополитическое значение Украины после начала работы газопровода «Северный поток – 2» уменьшится.

    По его мнению, верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» сохранится, нельзя.

    «То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока – 2» будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зеленый» водород», – передает РИА «Новости» слова Саакашвили.

    При этом он обвинил Россию в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как на юге страны сосредоточены основные залежи «зеленого» водорода. «И Россия смотрит на эти вещи», – сказал он.

    На ваш взгляд

     
    Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?




    Обсуждение:  22 комментария

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.

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    Коментарии (75)
    В Кремле сказали, как поставить точку в территориальном споре с Японией
       26 июля 2021, 12:50
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Точку в территориальном споре России и Японии может поставить мирный договор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Вы знаете, что точку может поставить в этой истории мирный договор. Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом (Владимиром) Путиным, прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что со стороны России есть твердая политическая воля на развитие отношений с Японией. «На этом пути существуют известные, хорошо известные трудности, сложности, но несмотря на их наличие, по крайней мере, со стороны России существует твердая политическая воля на развитие добрых отношений с нашим восточным соседом, с Японией», – сказал Песков.

    Он отметил, что Россия очень ценит экономическое, инвестиционное взаимодействие, рассчитывает, что оно будет продолжаться.

    Комментируя протест Японии из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным Итурупа, Песков отметил, что глава правительства посещает те российские регионы, которые считает необходимым. «Это председатель правительства РФ, и он, конечно, посещает те российские регионы, которые считает необходимым, и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать», – сказал Песков.

    Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. При этом Россия отказалась принять протест.

    После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений.

    В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

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    Коментарии (58)
    В Киеве призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса
       26 июля 2021, 09:50
    Фото: Vitali Komar/AP/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Киеву следует готовиться к силовому освобождению территории Донбасса после парламентских выборов в России, заявил телеканалу Obozrevatel экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

    «Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории», – заявил он, передает РИА «Новости».

    По его словам, участие россиян, живущих в Донбассе, в выборах в Госдуму говорит о якобы намерении Москвы «присоединить» эту территорию.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что одновременное наличие российского и украинского гражданств не помешает жителям Донбасса принять участие в выборах.

    Коментарии (80)
    Льву Лещенко грозит в Грузии участь Владимира Познера
       26 июля 2021, 12:37
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Российский певец Лев Лещенко находится в Грузии, несмотря на то, что он нарушил «Закон об оккупации», посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году, заявила депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Хатиа Деканоидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По ее данным, пригласили его депутаты от правящей «Грузинской мечты».

    «Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера», – сказала Деканоидзе, напомнив о фактическом выдворении российского тележурналиста радикалами.

    Она сообщила, что Лешенко отдыхает на черноморских курортах Грузии.

    По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), накануне Лещенко находился в одном из популярных ресторанов Батуми, а принимает его миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты».

    Власти Грузии пока это не прокомментировали.

    Напомним, грузинские радикалы – сторонники экс-президента Михаила Саакашвили фактически выдворили из страны Владимира Познера за его «антигрузинские заявления», сделанные много лет назад. Тогда премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов

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    Губерниев жестко оценил выступление российских пловцов на ОИ
       26 июля 2021, 08:23
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике выступление мужской сборной России по плаванию в эстафете 4х100 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

    По мнению специалиста, тренерский штаб мог допустить ошибки в подготовке российской четверки к олимпийской эстафете.

    «Мы вдрызг проиграли кролевую мужскую эстафету 4 по 100 метров! Неужели наши тренеры мастера подготовки к чемпионату Европы в олимпийский год? Эх...», – написал он в своем Telegram-канале.

    Российская команда в составе Андрея Минакова, Владислава Гринева, Владимира Морозова и Климента Колесникова заняла седьмое место в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Золото досталось американцам. Серебро у Италии, бронзовые награды выиграли пловцы из Австралии.

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    Психиатр: Петербуржский адмирал в отставке убил жену и сына в состоянии аффекта
       26 июля 2021, 17:16
    Фото: кадр из видео
    Текст: Татьяна Косолапова

    В состоянии аффекта человек совершает действительно зверские убийства, сказал газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя версию о том, что отставной адмирал ВМФ Леонид Лобанов мог из ревности зарезать свою жену и сына в Петербурге.

    В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире бывшего адмирала флота России Леонида Лобанова тел его 84-летней жены и 56-летнего сына. Как сообщают источники в правоохранительных органах, у жертв были вспороты животы и перерезано горло, но до смерти убийца бил их сковородкой. Ранее один из соседей отставного адмирала рассказал, что женщина «не по-матерински любила своего сына», о чем мог узнать ее супруг и «в состоянии дикого аффекта совершть эту расправу».

    «Человек действительно в состоянии аффекта может совершить страшное преступление о котором, скорее всего, будет сильно жалеть. Может и быть такое, что после совершения преступления некоторые даже не помнят, что с ними произошло. Это такое состояние сознания, когда человек не осознает происходящее с ним, свои действия, не отдает им отчет», – говорит Фомин.

    Психиатр считает, что картина преступления говорит именно о том, что преступник действовал под влиянием эмоций.  «На специально спланированное убийство это не похоже. Именно в состоянии аффекта человек совершает действительно зверское убийство, например, сто ножевых ранений – это всегда какие-то чрезмерные действия. Запланированное убийство же выглядит как один удар в сердце или просто перерезанное горло. В этой же истории мы видим вспоротые животы, перерезанное горло – чрезмерное насилие, да и выместить злость можно на одном человеке, а здесь два тела, поэтому все указывает на состояние аффекта», – считает врач.

    Он объясняет, что через некоторое время после совершения убийства Лобанов мог прийти в себя и осознать ужас содеянного, после чего принял решение покончить жизнь самоубийством.

    «Он не стал пускать следствие по ложному пути, обеспечивать бы себе алиби и так далее. Он, вероятно, опасался, что его могут поймать раньше времени и заставить отвечать за преступление. Поэтому теория с убийством в состоянии аффекта выглядит на фоне остальных вполне логично», – считает Фомин.

    В середине июля Лобанов был обнаружен на путях железнодорожной станции Ручьи. Кроме того, установлено, что убийство его супруги и сына произошло не позднее 16 июля, в связи с чем именно он подозревается в совершении преступления.

    Коментарии (30)
    Украинский журналист возмутился из-за русской озвучки трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2
       26 июля 2021, 08:45
    Фото: GSC Game World/YouTube
    Текст: Алина Назарова

    Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 проявляют неуважение к украинской аудитории, публикуя трейлеры на русском языке и игнорируя мнение СМИ и украинцев, заявил журналист Сергей Коршунов.

    Как заявил Коршунов, он очень гордится тем, что данную серию игр создали на Украине. «А вот разработчики горячо ожидаемого S.T.A.L.K.E.R. 2, видимо, нет. По крайней мере, так выглядят их действия со стороны», – написал он в статье для издания УНИАН.

    Как указал журналист, в прошлогоднем дебютном трейлере игры можно было увидеть «одну важную деталь» – отрывок из поэмы «Катерина» Тараса Шевченко, помещенный мелким шрифтом на одну из локаций. «Уже в июне 2021-го, спустя месяц после напряженной ситуации с войсками РФ у границ Украины, на выставке E3 студия показывает второй полноценный трейлер… на русском языке. То есть украинцам еле заметную надпись на колбе с мутантом, а всему миру трейлер на русском? И это в такое время!» – возмутился Коршунов.

    При этом игра получила подзаголовок Heart of Chernobyl с русской транслитерацией названия города Чернобыль, из-за чего «украинцы в сети справедливо возмутились», продолжает он. По мнению автора, ситуация выглядит так, будто разработчики «добровольно позволяют присвоить свои достижения кому-то еще», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Коршунов выразил недовольство тем, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 не стали официально комментировать слухи о привлечении рэпера Моргенштерна к тестированию игры. «Напомним, что этот российский артист внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины», – заявил он.

    Также журналист раскритиковал наличие в игре, помимо русской и английской, украинской озвучки, так как это, по его мнению, выглядит не как «позиция» разработчиков, а «как кость, брошенная игрокам, мол, чтобы не устраивали скандал, что украинская игра выйдет без локализации на родном языке». «Разумеется, никто не говорит о том, что персонажи S.T.A.L.K.E.R. 2 должны носить вышиванки и распевать под гитару у костра украинский гимн. Но хотя бы можно четко обозначить свою позицию относительно болезненных для украинцев тем», – заключил Коршунов.

    Студия GSC Game World планирует выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 в апреле 2022 года.

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    Стали известны подробности убийства семьи адмирала в отставке в Петербурге
       26 июля 2021, 12:17
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Супругу и сына отставного адмирала ВМФ Леонида Лобанова убивали сковородками, а потом им перерезали горло, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    «После вскрытия двери в трехкомнатной квартире по указанному адресу, с гнилостными изменениями, колото-резаными ранами на теле обнаружены находящиеся на кровати трупы», – сообщил источник «Царьграда».

    Он пояснил, что у жертв вспороты животы и перерезано горло.

    Убийца сначала бил их сковородкой, ее нашли рядом с телами. В квартире ничего не украли, все деньги и ценности были на месте, следов распития алкоголя также не обнаружено, а дверь была закрыта.

    Жильцы дома сообщили, что адмирал пользовался большим уважением среди местных.

    «Довольно-таки серьезный человек, уважаемый, степенный, в звании адмирала. Его жена была немного взбалмошная женщина, не по-матерински любила своего сына. Очевидно, что это дошло до ушей адмирала. Предполагаю, что он застал их в очень интересном положении, и в состоянии дикого аффекта совершил эту расправу», – рассказал сосед отставного адмирала порталу 78.ru.

    Ранее в ГСУ СК по Петербургу сообщали, что по факту обнаружения тел возбудили уголовное дело. По данным СМИ, дочь Лобанова, живущая в Мурманске, не могла дозвониться до родственников и решила сообщить об этом в полицию. Соседи сообщали, что из квартиры доносится неприятный запах. Правоохранители установили, что тела пролежали на месте преступления около недели.

    Сам Лобанов погиб в середине июля, он был сбит поездом в Калининском районе города у железнодорожной станции. По данным прессы, в убийстве семьи подозревается сам Леонид Лобанов.

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    Россия из-за углеродного налога будет платить ЕС более 1 млрд евро в год
       26 июля 2021, 08:35
    Фото: Christian Ohde/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Углеродный налог Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений по меньшей мере в 1,1 млрд евро в год, когда налог начнет взиматься на 100%, следует из расчетов, заверенных Минэкономразвития.

    Поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут платить в бюджет Евросоюза не менее 1,1 млрд евро в год, когда власти европейских стран начнут в полной мере взимать трансграничный углеродный налог, официально предложенный Еврокомиссией 14 июля. Это следует из расчетов РБК по методике, подтвержденной в Минэкономразвития. Ведомство отвечает за консультации с ЕС по углеродному налогу.

    Исходя из объемов импорта 2020 года, налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти 7 млрд евро (7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Евросоюз), а в натуральном выражении – 16,3 млн тонн (в 2019 году – 18,4 млн тонн), следует из внешнеторговой базы данных Евростата. Для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров – 1,1 млрд евро от 7 млрд евро.

    Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России – 655 млн евро, азотных удобрений – 398 млн евро, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов.

    Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР), согласно которому Евросоюз заставит российских экспортеров заплатить углеродный налог с каждого «грязного» товара. Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно – с 2023 по 2026 год. По данным Минэкономразвития России, он охватит поставки железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из России на 7,6 млрд евро в год.

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    Гимнасты завоевали первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде
       26 июля 2021, 15:58
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли третье золото в копилку сборной.

    Гимнасты победили с результатом 262,500 балла, передает РИА «Новости».

    Победа в этой номинации стала первой для российской сборной с 1996 года.

    Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. После этого саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую.

    До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Олимпийских играх.

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    Медработница в Томске месяц уничтожала вакцину от COVID

    26 июля 2021, 16:20

    Текст: Елена Мирошниченко

    В одном из медучреждений Томска сотрудница на протяжении месяца вносила ложные сведения в реестр о привитых гражданах от коронавируса и уничтожала вакцину, сообщает областной главк МВД.

    «По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», – говорится в сообщении на сайте МВД.

    Сообщается, что причастной к растрате женщине 63 года, против нее возбуждено уголовное дело.

    Напомним, в Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было».  

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    Москва заявила послу Японии протест
       26 июля 2021, 13:42
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Алина Назарова

    Замглавы МИД Игорь Моргулов на встрече с послом Японии Тоёхисой Кодзуки заявил Токио решительный протест в связи с недружественными шагами по отношению к России.

    «Заместитель министра иностранных дел Российской Федераци Моргулов заявил японской стороне решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    Там указали, что Москва настойчиво призвала партнеров «не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях и вернуться к выполнению ранее достигнутых договоренностей лидеров о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах».

    Ранее первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу в Токио Михаилу Галузину в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. При этом Россия отказалась принять протест.

    После этого посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России для обсуждения двусторонних отношений.

    В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина. 

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    Врач рассказал о последствиях длительной медикаментозной комы для певицы МакSим
       26 июля 2021, 19:25
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Медикаментозная кома в состоянии певицы Марины Абросимовой (МакSим) полезна, вне зависимости от того, как долго артистка в ней пребывает, сказал газете ВЗГЛЯД врач-анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.

    Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что исполнительница стала чувствовать себя лучше. Она пояснила, что врачи периодически выводят девушку из комы, а как только видят, что ее организму нужен отдых – погружают в медикаментозный сон.

    «Медикаментозная кома ничем не вредит здоровью, она только полезна. Когда автогонщик Михаэль Шумахер разбился, он находился в коме с 2013 года. А недавно его вывели из комы, и он более-менее восстановился. Да, он не смог продолжать свою гоночную деятельность, но благодаря коме смог победить болезнь», – говорит Николаев.

    Он также вспоминает, как в 2009 году на санно-бобслейной трассе в Кенигзее в боб, где сидела российская спортсменка Ирина Скворцова с напарницей, на большой скорости врезались другие участники. Девушка приняла на себя страшный удар. Врачи предупреждали, что с такими травмами выживает один человек из ста, однако после четырехмесячной медикаментозной комы Скворцова пошла на поправку, а со временем смогла встать на ноги.

    «Медикаментозная кома – это практически наркоз. Она нужна для того, чтобы мозг мог немного отдохнуть, да и чтобы он в целом сохранился. У певицы ковид, ей нужно давать большие дозы кислорода. А для того, чтобы он хорошо усваивался, человек не должен никаким образом сопротивляться. А выводят ее периодически из комы для того, чтобы проверить общее состояние, способность организма функционировать, уровень вентиляции легких и так далее», – объясняет реаниматолог.

    Врач поясняет, что от медикаментозной комы никогда никаких рисков нет, а вот основное заболевание человека, из-за которого его погрузили в данное состояние, может по-разному вести себя в тех или иных ситуациях. В случае с певицей МакSим угрозу ее здоровью представляет исключительно основная болезнь.

    «Естественно, она вполне сможет восстановиться. Другое дело, что после ковида очень длительная реабилитация – необходимо восстановление легких. Но, по моему мнению, у нее очень много шансов: она молодая энергичная женщина, пройдет полную реабилитацию и все будет в порядке. Что касается времени, то здесь у всех по-разному: от полугода до нескольких лет длится восстановление», – заключил Николаев.

    Напомним, в начале июня певица почувствовала себя плохо, после чего отправилась в больницу с диагнозом «пневмония с поражением 40% легких». Через некоторое время исполнительнице стало хуже, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

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    Лев Лещенко покинул Грузию
       26 июля 2021, 15:06
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Российский певец Лев Лещенко находившийся в Грузии, покинул страну без проблем, сообщили грузинским СМИ в МВД страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В ведомстве отметили, что в его документах не фиксировалось посещение Абхазии.

    Ранее депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Хатиа Деканоидзе заявила журналистам, что Лещенко находится в Грузии, несмотря на то, что он нарушил «Закон об оккупации», посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году.

    «Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера», – сказала Деканоидзе, напомнив о фактическом выдворении российского тележурналиста радикалами.

    Она сообщила, что Лешенко отдыхает на черноморских курортах Грузии.

    По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), накануне Лещенко находился в одном из популярных ресторанов Батуми, а принимает его миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты».

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