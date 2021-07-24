Лавров обвинил США в создании на Украине раскольнической и бесправной церкви

Ответственность за создание раскольнической и бесправной церковной структуры – неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) – в первую очередь несут официальные власти США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров заявил в интервью телеканалу «Россия-24» по случаю 55-летия митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), что «на поверхности это преподносится как движение за то, чтобы каждый православный народ имел право выбора», однако «мы все прекрасно знаем, как создавалась Православная церковь Украины», передает ТАСС.

«Это не просто инициатива Константинопольского патриарха Варфоломея. Она прямо продиктована США. Они, по большому счету, этого не скрывают. Специальный посланник по свободе вероисповедания, назначенный при прошлой администрации США, делал вещи, прямо противоположные своему мандату: подрывал свободу вероисповедания, навязывая организационные параметры, выражаясь бюрократическим языком, различным поместным церквям. Разрушая единство православных России и Украины, создавая там раскольническую, бесправную, по сути дела, церковь», – указал министр.

По его словам, то же самое происходит в отношении канонической территории Сербской православной церкви.

При этом у России есть четкое понимание того, что «действия Константинополя, которые напрямую манипулируются из Вашингтона, не имеют ничего общего с идеалами православия, с теми традициями, на основе которых всегда было организовано взаимодействие поместных церквей».

«Полностью поддерживаем РПЦ. У нас много совместных проектов по работе с соотечественниками. Приходы РПЦ в других странах окормляют огромное количество прихожан. Это дополнительные возможности поддерживать людей, которые хотят сохранять связь со своей родиной», – отметил глава МИД.

Лавров также указал, что «просвещенный Запад» тормозит принятие в рамках ОБСЕ декларации против христианофобии, исламофобии и любых фобий в отношении религиозных убеждений людей, передает РИА «Новости».

Между тем российский МИД и РПЦ предпринимают «конкретные шаги по защите христиан, особенно на Ближнем Востоке и Севере Африки».

«Необходимо возвысить голос в пользу того, чтобы мировое сообщество не просто обратило внимание на эту проблему, а предприняло конкретные меры по пресечению преследования христиан. Это крайне важно. Но вот как коллеги на Западе относятся к этому вопросу. Несмотря на то, что там подавляющее большинство населения христиане, уже седьмой год мы не можем в рамках ОБСЕ принять документ, который возвышал бы голос мирового сообщества в защиту христиан и мусульман в Европе», – заявил Лавров.

Он отметил, что предложение о принятии документа поступило давно, «когда была принята Декларация о недопустимости антисемитизма».

«Обозначили необходимость быть последовательными, не допускать никаких фобий в ответ на религиозные убеждения людей (...) Я уверен, что вместе с РПЦ, с Отделом внешних церковных связей, с владыкой Иларионом мы добьемся результатов», – добавил министр.

Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» Украины (раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ).

Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.

В РПЦ призывали к всеправославному обсуждению проблем признания ПЦУ.

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