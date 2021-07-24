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Пушков отреагировал на угрозы американского сенатора в адрес «Северного потока – 2»
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского конгрессмена Теда Круза о противодействии «Северному потоку – 2».
Пушков написал в Telegram, что Круз «слишком далеко заглядывает – за линию политического горизонта».
«Во-первых, на сегодня у республиканцев нет лидера, кроме (экс-президента Дональда) Трампа. И пока никого больше не просматривается», – подчеркнул он.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Сенатор выразил мнение, что Трампу будет нелегко победить на следующих выборах, потому прогноз Круза весьма спорен, а говорить о будущих санкциях против «Северного потока – 2» преждевременно.
«Кроме того, после 2024 года, когда «Поток» уже заработает, санкции маловероятны. Так что заявление Круза – не более, чем выпад против администрации демократов. И не самый удачный», – заключил он.
Ранее Круз заявил, что президент США Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу газопровода «Северный поток – 2», но следующий американский лидер якобы подвесит над ним дамоклов меч.
Напомним, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу, раскритиковали везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России.
У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
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Миллер заявил о готовности увеличить транзит газа через Украину
Транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину, заявил глава правления Газпрома Алексей Миллер.
«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств Газпром готов даже увеличить объемы транзита через Украину», – цитирует РИА «Новости» Миллера.
«Считаем участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС», – добавил он.
По словам Миллера, Газпром готов к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Ранее МИД назвал условие транзита газа через Украину.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину «отстать» от «Радио Свобода»
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Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве просил «отстать» от «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, американцы многие десятилетия не просто имеют закон об иноагентах, но и активно его применяют, в том числе к целому ряду западных стран, передает РИА «Новости».
«Это все было как бы в порядке вещей и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».
Глава МИД подчеркнул, что Россия первой никогда не начинает действий, направленных на усиление конфронтационных тенденций. «Но вот Russia Today и Sputnik были объявлены США иностранными агентами. И они, как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединенных Штатов», – сказал министр.
Он отметил, что Россия применила абсолютно зеркальный подход к «Радио Свобода*», обозначив их в качестве иностранных агентов, однако они категорически оказываются отмечать свой контент требуемым образом по закону. «А американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить «нехорошо так себя вести, давайте от них все-таки отстаньте», – заявил Лавров.
Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
Кремль осудил заявления Германии и США по «Северному потоку – 2»
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Кремль категорически не согласен с формулировкой в заявлении США и Германии о вредоносных действиях России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы не можем никак одобрить», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что Россия была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности. «Я хочу напомнить, что президент России неоднократно говорил и делал официальные заявления, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления. Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, или я бы даже говорил, в более широком, глобальном масштабе, что называется», – сказал Песков.
«Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет», – добавил он.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Эксперт оценил требование США к Украине не критиковать сделку по «Северному потоку – 2»
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«Такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя сообщение издания Politico о том, что власти США призвали украинских коллег воздержаться от критики сделки с Германией по «Северному потоку – 2».
«Подобного рода утечки служат для того, чтобы постепенно раскрутить маховик атак на Байдена, потому что любое давление на Украину воспринимается в США как шаг в сторону России. Думаю, такого рода информационное воздействие на Байдена будет возрастать», – полагает доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев.
В то же время, по словам эксперта, «мы видим едва ли не первый случай подобных сливов за последнее время». «В эпоху правления в США Дональда Трампа они имели чуть ли не ежедневный характер, в частности, по поводу Украины», – напомнил собеседник.
«Отсутствие утечек информации из команды Байдена означало некий консенсус внутри администрации Белого дома и силовых структур. Данная утечка говорит о том, что в команде Байдена появляются нелояльные силы», – убежден политолог.
Межуев отметил, что «в целом курс Байдена понятен». «Он ведет компромиссную политику в отношении Москвы и пытается не допустить развития альянса России с Китаем. Он старается сосредоточить американскую внешнюю политику на магистральном для нее направлении, а именно на поддержании гегемонии Вашингтона в евроатлантической цивилизации, что невозможно без нормальных отношений с Германией», – добавил эксперт.
«При этом Украину нужно оставить на втором плане, чтобы украинский кейс не был взрывоопасным, как это было в эпоху Барака Обамы и Дональда Трампа. Сможет ли Байден довести эту политику до конца – сложный вопрос. Пока такие сливы информации означают рифы для его политики», – считает собеседник.
Межуев добавил, что «за свое «молчание» Украина, вероятно, получит компенсацию». «Ее будут так или иначе поддерживать и со стороны США, и со стороны Германии», – спрогнозировал эксперт.
Ранее власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Об этом сообщило издание Politico.
Американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта.
Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался.
Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации.
Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом.
Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая.
По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона».
Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита.
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В Кремле указали на коммерческий характер переговоров о транзите газа
Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Любые переговоры – это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, планируются ли у президента России телефонные контакты с лидером Украины Владимиром Зеленским на тему транзита газа.
Ранее в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает.
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Германия увязала «Северный поток – 2» с Третьим энергопакетом ЕС
Германия будет соблюдать букву и дух Третьего энергопакета Евросоюза в отношении проекта «Северный поток – 2», а также готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России, говорится в совместном заявлении ФРГ и США.
«Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины и Центральной и Восточной Европы, в том числе ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС о разнообразии и безопасности поставок. Германия подчеркивает, что будет соблюдать как букву, так и дух Третьего энергетического пакета в отношении «Северного потока – 2», находящегося под юрисдикцией ФРГ, чтобы обеспечить разделение и доступ третьих сторон», – приводит текст совместного заявления ТАСС.
Вместе с тем указывается, что это включает в себя оценку любых рисков, связанных с сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения Евросоюза.
Третий энергопакет предусматривает, во-первых, обязательное отделение производственных активов энергетических компаний от транспортных и передачу транспортной инфраструктуры независимым операторам; во-вторых, резервирование до половины мощностей трубопроводов для перекачки энергоресурсов независимых компаний; в-третьих, в соответствии с требованиями транспарентности предусмотрено детальное информирование Еврокомиссии о работе объектов энергетической инфраструктуры, в том числе о порядке установления тарифов на транспортировку ресурсов.
Ранее в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает.
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Американцы на фоне испытаний «Циркона» предложили приступить к изучению русского языка
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Читатели Fox News усомнились в способности новой администрации США дать отпор России, особенно после новостей об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон», и предложили приступить к изучению русского языка.
Многие пользователи отметили, что в последнее время Москва и Пекин серьезно усилили оборонный и наступательный потенциал. «И Россия, и Китай за последние пару дней выступили с угрожающими заявлениями в адрес США. И это не рядовое бряцание оружием», – считает Skepticismisgood, передает РИА «Новости».
«Россия – это страна, воевать с которой нельзя ни при каких условиях. Не верьте ни единому слову, когда вам рассказывают про «слабые» российские вооруженные силы, потому что это вранье. … Война против них будет чрезвычайно болезненной», – почеркнул Commiesamongus.
При этом виновником этих опасений читатели назвали американского президента и его помощников. «Два дня, две угрозы от разных стран, а Байден дрыхнет за рулем», – написал pcbhog.
«США скоро не смогут выставить вообще никакой армии. … Надо держать ухо востро с этой администрацией. Байден понятия не имеет, какой сегодня день, Камале Харрис (вице-президенту) хоть палец покажи, все смешно, и бог его знает, кто там вообще все решает», – отметил buildthedamnwall877.
Некоторые комментаторы заявили о возвращении холодной войны, другие – не смогли воздержаться от шуток. «Думаю, времени выучить русский или мандаринский у нас все же хватит», – иронизирует Nanookanono28.
«Русские должны бояться Джо Байдена. И мы должны бояться, что Джо сам себе устроит «непреднамеренный конфликт»… Даже ракет никаких не понадобится», – написал другой пользователь.
Об испытаниях «Циркона» стало известно накануне. Российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил гиперзвуковую ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.
После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», заявив, что РФ разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их «потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу».
Пушков оценил угрозы Киева о «пенальти» по «Северному потоку – 2»
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «серии пенальти» в игре за «Северный поток – 2».
«Кулеба намерен сражаться с «Северным потоком – 2» в «овертайме и с помощью серии пенальти». Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла», – написал сенатор в своем Twitter.
По его словам, теперь Киев может лишь «клянчить» компенсацию у сильных игроков. «А настаивать на своем – все равно, что бить пенальти в свои ворота», – добавил сенатор.
Накануне Кулеба заявил, что соглашение между США и Германией по газопроводу не остановит Киев в борьбе против него. При этом он выразил мнение, что соглашение – это еще «не конец истории», а у Украины «есть еще два тайма и серия пенальти». Он также заявил, что сделка США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Между тем глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук посоветовал украинским властям вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии Евросоюза.
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Украине посоветовали вернуться к идее газотранспортного консорциума
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Украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, выразил мнение глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
«Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины – следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – приводит ТАСС заявление Медведчука, сделанное в интервью изданию «Стена» и опубликованное на сайте ОПЗЖ.
По мнению Медведчука, Киеву для защиты своих интересов «стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».
«Поскольку только Россия способна выступить гарантом поставок и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, необходимость безотлагательного создания трехстороннего газотранспортного консорциума выходит на первый план», – пояснил политик и добавил, что таким образом можно было бы также привлечь средства партнеров для модернизации ГТС Украины. Кроме того, по мнению Медведчука, создание трехстороннего газотранспортного консорциума «могло бы стать драйвером «перезагрузки» отношений между Украиной и Россией».
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Однако, отметил политик, в решении важнейшего вопроса сохранения транзита газа высшее руководство Украины «продемонстрировало полный инфантилизм и оторванность от реальности». «Вместо того чтобы поставить на первое место экономические интересы своей страны и учитывать потребности экономик других стран, вовлеченных в кооперацию, взять на вооружение тактику сотрудничества с основным партнером в газовой сфере – Российской Федерацией, украинская власть не оставляла попыток подменить рациональные решения бессмысленно агрессивными заявлениями о «Северном потоке – 2» и сомнительными договоренностями с западными партнерами», – заключил он.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Позже руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для России указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.
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США объявили сроки визита Зеленского в Вашингтон
Американская администрация ожидает визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Сегодня будет публично объявлено о приглашении президенту Зеленскому», – сказала Нуланд в конгрессе, передает РИА «Новости».
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.
«Президент (Джо) Байден с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года», – говорится в заявлении Псаки.
Она отметила, что визит призван подтвердить «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму».
Также Псаки рассказала, что визит Зеленского «подтвердит тесное сотрудничество двух стран в области энергобезопасности и поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях».
До этого пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что встреча президентов Украины и США состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.
Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что Зеленский планирует прояснить позиции США и ФРГ по «Северному потоку – 2» в ходе визита в Вашингтон.
Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию.
В США пообещали подвесить дамоклов меч над «Северным потоком – 2»
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Президент США Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу газопровода «Северный поток – 2», но следующий американский лидер подвесит над ним дамоклов меч, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
«Следующий президент, который вступит в должность 20 января 2025 года, – я верю, он будет республиканцем, – вернет санкции против трубопровода. Это означает, что европейские компании, которые думают, что им сойдет с рук содействие проекту, встретятся с дамокловым мечом, когда Белый дом больше не будет капитулировать перед Россией», – заявил Круз, передает РИА «Новости».
Он сравнил позицию нынешней администрации по «Северному потоку – 2» с решением президента Джимми Картера передать контроль над Панамским каналом. «Если так пойдет и дальше, будет примерно так же, как с Джимми Картером, отдавшим Панамский канал. Через пять десятилетий спустя это остается значительной потерей для внешней политики США, потому что президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать наши интересы», – заявил Круз.
Он пообещал препятствовать назначениям предложенных нынешней администрацией кандидатур в госдеп, пока позиция руководства страны по «Северному потоку – 2» не изменится. Позиция настолько ошибочна, заявил Круз, что должна развернутся на 180 градусов.
Панамский канал в начале прошлого века строило военное министерство США, главным инженером тоже был американец. Президент Картер в 1977 году передал контроль над водной артерией панамскому правительству. Республиканцы тогда критиковали это решение.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
Пушков усомнился в востребованности транзита газа через Украину
Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров.
Как отметил сенатор, Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой, однако в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными, передает РИА «Новости».
«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Пушков.
Сенатор выразил уверенность, что предположение об использовании Россией газа как «политического оружия» преследует чисто геополитические цели США в Европе.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
В Киеве назвали «наипростейший сценарий» спасения ГТС Украины
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После достройки трубопровода «Северный поток – 2» Украине необходимо стать «газовым хабом» Европы, чтобы сохранить стабильность своей газотранспортной системы (ГТС), заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.
Камельчук заявил в эфире телеканала «Наш», что украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества топлива, передает РИА «Новости».
«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, – это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, (поставляя) газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ (сжиженный природный газ) кораблями, например, из Катара», – сказал он.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
При этом депутат не смог ответить на вопрос, что для этого уже сделано. В то же время он считает, что Украине в решении этой проблемы «вообще ничего не мешает».
Ранее в Кремле оценили возможность переговоров об увеличении транзита через ГТС Украины.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Также Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Захарова раскритиковала решение США по санкциям против «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты уже не пытаются найти какие-либо факты, чтобы использовать их в качестве предлога для введения новых санкций против России, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«На сегодняшний момент им (США) даже предлоги [для введения санкций против России] не нужны. Им раньше, может быть, еще какое-то время назад нужно было придумывать предлоги. До этого, наверное, нужны были факты искаженные. <…> Раньше им факты нужны были, а потом ситуация стремительно изменилась: им сейчас не нужны ни факты, ни искаженные факты, ни какие-то триггеры, ни поводы – ничего. Если они посчитают нужным для себя, они будут и дальше коверкать и международное право, двусторонние соглашения, входить-выходить из них», – приводит ТАСС заявление Захаровой по поводу решения Госдепартамента США о сохранении всего комплекса ограничений из-за строительства газопровода «Северный поток – 2» после достигнутых договоренностей с Германией.
По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, подобные действия США направлены не на возвращение былых позиций, того лидирующего места, «которое они себе назначили». «Я думаю, они уже не пытаются его найти. Я думаю, что они пытаются каким-то образом определить свое новое место, потому что история с единым центром управления Вселенной не состоялась», – подчеркнула дипломат.
Вашингтон, как подчеркнула официальный представитель МИД России, проиграл сам себе в борьбе против «Северного потока – 2». «Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта, – отметила она. – Проиграли они сами себе. Это они возвели ставки на такую высоту. Это они заявили в качестве цели блокировку не их проекта. Это они придали этой истории такой медийный уровень».
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для России указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.
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США решили не отказываться от санкций против «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты не намерены отказываться от каких-либо ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Чтобы сказать совершенно ясно: мы не отказываемся ни от каких доступных нам инструментов. В действительности мы добавляем несколько дополнительных в наш арсенал», – приводит ТАСС ответ представителя внешнеполитического ведомства США на вопрос о том, отказывается ли теперь Вашингтон от использования санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».
«Однако факт заключается в том, что к тому времени, когда мы (нынешняя администрация США) пришли к власти, строительство этого трубопровода было завершено на 90%. И мы, опираясь на имеющуюся информацию, и она не вся является публичной, пришли к выводу о том, что санкции не остановили бы сооружение трубопровода», – отметил Прайс.
По его словам, между Вашингтоном и Берлином нет никакой тайной договоренности о том, что США прекратят использование односторонних санкций в отношении участников проекта «Северный поток – 2». «<…> Нет ни открытого, ни подразумеваемого соглашения о том, что мы (власти США) отныне будем следовать каким-то конкретным курсом в плане своих санкций. Мы привержены выполнению [соответствующего американского] закона. Мы продолжим это делать. Ничего из обнародованного вчера (то есть опубликованных в среду деталей договоренностей США и ФРГ) не меняет этого никоим образом. Мы продолжим следовать закону», – подчеркнул американский дипломат.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для России указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.
-
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