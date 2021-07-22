Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бабушку

Супруга футбольного судьи Владислава Безбородова, избившая семилетнего сына Стаса Пьехи в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом, заявила, что хотела бы убить бабушку ребенка.

Об инциденте сообщила в Instagram экс-супруга Пьехи, мать ребенка Наталья Горчакова. По ее словам, она с семьей приехала на летний отдых в поселок Рощино под Петербургом. «Несколько дней назад в поселок заселилась семья известного человека – судьи Владислава Безбородова … с тремя детьми. Мирная атмосфера исчезла. ... До их заезда в поселке крики матом не раздавались. Никто не орал на нянь своих детей так, что те, тоже с криками, уходили. Их ушла. Слышали это все», – рассказала Горчакова.

«Петя (сын Пьехи) задружился с их средним ребенком, но оказался «не того разлива», и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причем ту часть, что не сдувается. … И супруга судьи Безбородова, взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему их которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю», – рассказала мать ребенка.

По ее словам, на крики мальчика прибежала его бабушка – мать Горчаковой. «Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить. … К счастью, с нами был мой брат Андрей. Он оттащил разбушевавшуюся женщину. Не тронул пальцем, хотя я видела, как в нем кипит кровь», – добавила Горчакова.

При этом она опубликовала видео, на котором Безбородова призналась, что «бабушку вообще надо было грохнуть». Она также заявила, что «не ударила» ребенка, «а схватила рукой и швырнула его на пол». Помимо этого, жена Безбородова заявила, что ее дети «неприкосновенны» и за них она «ударит кого угодно».

В настоящее время сын Пьехи госпитализирован. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и многочисленные травмы, в числе которых ушиб левого бедра и левой грудной клетки.

Сам Стас Пьеха также рассказал подробности инцидента. «Соседи приходили, какой-то конфликт был, и сына моего кинули, ударили об землю головой. За него заступилась бабушка, моя теща. На нее вот женщина набросилась с кулаками. Она закрывалась, но через руки попало по голове несколько раз», – сообщил Пьеха Пятому каналу.

По словам артиста, к таким жутким последствиям привела безобидная дружба между его ребенком и сыном соседки, которая категорически не нравилась женщине. «Мне рассказали, что там была некая дружба между ребенком этой женщины, которая нападала, и моим сыном. В какой-то момент он зашел за ним, она его жестко выгнала из дома, после чего он обиделся, взял карандаш и проткнул бассейн надувной. После она пришла разбираться. … Она схватила его за руку, он метра два пролетел и ударился головой. … Мальчик сейчас второй день обследуется. Смотрят, какие у него повреждения. У него есть тошнота и головокружение, есть ушиб», – пояснил певец.

Семья пострадавшего ребенка уже обратилась за юридической помощью. Адвокат потерпевшей стороны Сергей Жорин сообщил, что женщине, которая избила семилетнего мальчика, с большой долей вероятности может грозить лишение свободы. По его словам, видеозапись инцидента, сделанная очевидцами, сейчас передана в правоохранительные органы. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень вреда, нанесенного здоровью ребенка.

«Мы надеемся, что будет возбуждено уголовное дело по данному факту. Статья зависит от степени вреда здоровью, которую, в свою очередь, установит судебно-медицинская экспертиза. В зависимости от вреда здоровью будет квалифицировано это преступление и в соответствии с диспозицией, которую предусматривает закон, будет, вероятно, и назначено наказание. Учитывая, что потерпевшему ребенку семь лет, я считаю, что наказание, связанное с лишением свободы, очень и очень вероятно», – заявил Жорин.

Адвокат добавил, что многое будет зависеть и от позиции, которую займет подозреваемая или обвиняемая. «Примечательно то, что женщина, не стесняясь, подтвердила на видео, что напала на ребенка, схватила его за руку, кинула на землю, а бабушку, со слов этой женщины, вообще следовало бы убить», – указал правозащитник.