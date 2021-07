В Твери решили оцифровать редкие книги тверских типографий 19 века СК начал проверку после избиения сына Пьехи 21 июля 2021, 10:15 Текст: Евгения Шестак

Сотрудники лечебного учреждения, куда привезли семилетнего сына певца Стаса Пьехи после избиения соседкой, диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму (ЧМТ) и ушибы, уточнил адвокат Сергей Жорин. По словам адвоката, представляющего интересы семьи артиста, Следственный комитет по Выборгу проводит проверку по факту избиения мальчика, при этом уголовное дело пока не возбуждено, передает ТАСС. «У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и ушибы. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», – сказал он. Ранее супруга футбольного судьи Владислава Безбородова избила семилетнего сына Стаса Пьехи в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Безбородова, заявила, что хотела бы убить бабушку ребенка.

Бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин задержан, ранее прокуратура предъявила ему претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, сообщил источник в правоохранительных органах. «Качкин вчера был задержан», – рассказал он РИА «Новости». Уточняется, что по данным местных СМИ, он задержан по подозрению в преступлении экономического характера. Как рассказал представитель главка, «сотрудниками ГУМВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России по подозрению в совершении противоправного деяния задержан руководитель одного их подразделений территориального отдела МВД России на районном уровне». Он отметил, что на данный момент сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, а руководство ГУМВД назначило служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Ранее стало известно, что глава ГУМВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин снят с должности после задержания начальника ставропольского УГИБДД. Руководителя УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова подозревают в создании группы, получившей за несколько лет взятки на общую сумму в 19 млн рублей. Напомним, Качкин заявил, что из 22 квартир, принадлежащих его семье, в его собственности находятся лишь комната в общежитии и квартира, купленная в ипотеку. Путину показали модель новейшего однодвигательного истребителя 20 июля 2021, 14:32

Президент Владимир Путин во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС) в павильоне «Сухого». Модель истребителя представил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Путина сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент Союза авиастроителей России Борис Алешин, передает ТАСС. Напомним, в мае конструкторское бюро «Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорация «Ростех») начало строить однодвигательный истребитель пятого поколения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. ОАК: На создание российского истребителя Checkmate ушло чуть больше года 20 июля 2021, 20:41

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate был спроектирован на компьютере в рекордно короткие сроки, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на презентации на авиасалоне МАКС-2021, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД. «Проект рекордный еще с точки зрения сроков – проекту всего чуть больше года», – сказал Слюсарь. Он отметил, что добиться этого получилось благодаря «супер компьютерному моделированию цифровым методом и виртуальным испытаниям». По мнению Слюсаря, Checkmate должен заинтересовать Воздушно-космические силы России. «Безусловно, сверхзвуковой беспилотный истребитель, на наш взгляд, вызовет интерес у потенциального заказчика, в том числе нашего родного ВКС», – сказал он. По словам гендиректора ОАК, «самолет полетит в 2023 году». Слюсарь подчеркнул, что «это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется». Статические испытания завершат меньше чем через год. В свою очередь генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил РИА «Новости», что Checkmate сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса «воздух – воздух» и других боеприпасов. «Легкий тактический самолет Checkmate способен нести в малозаметной конфигурации до пяти ракет воздух-воздух различной дальности и другие авиационные средства поражения», – рассказал Чемезов. Он сообщил, что «самолет оборудован совершенной авионикой и самыми вместительными в своем классе внутренними отсеками вооружений». По его словам, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа. «Например, максимальная боевая нагрузка составляет 7400 килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 километров. Это очень высокие показатели для условно «легких» однодвигательных машин», – объяснил Чемезов. Ранее Чемезов на авиасалоне МАКС-2021 рассказал, что новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Он добавил, что «машина отличается тем, что есть возможность максимальное количество полезного груза взять – более 7 тонн она может нести. Это и различные виды вооружения – ракеты, управляемые ракеты, авиабомбы, и стрелковое вооружение – пушка будет установлена». Checkmate будет использовать тот же двигатель, что и Су-57. Стало известно, что первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД писала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. Политолог: Киев не получит немецкие деньги в рамках сделки с США по «Северному потоку – 2» 20 июля 2021, 18:16

Киев не сможет получить немецкие деньги в рамках сделки с США по «Северному потоку – 2», так как в настоящее время Берлин просто не располагает такими суммами, считает немецкий политолог Александр Рар. «Украинцы не будут рады. Как следует из реакции Киева, они ждут денег. Но сейчас другая ситуация, деньги не могут быть подарены Украине просто за противостояние с Россией», – заявил РИА «Новости» политолог. Он также добавил, что «у немецкого государства нет таких денег, речь может идти о призыве к немецким компаниям работать в Украине, однако для этого там должна быть изменена правовая система, в частности положения о частной собственности». «Немцы хотят помочь, но они будут использовать механизмы рыночной экономики. Украинцы должны создать предпосылки для того, чтобы помощь была оказана. Для этого Киев должен сделать домашнее задание в области права, политических реформ. Это долгий путь, и он вызовет непонимание у украинцев, которые считают, что они просто должны получить немецкие деньги», – уверен политолог. Рар считает, что со стороны США меньше «заинтересованность в продаже своего СПГ в Германию и ЕС, в контроле над энергетической политикой ЕС», однако они тоже не хотят «оплачивать развитие Украины». При этом после пандемии коронавируса Европу ждут более или менее острые экономические кризисы, и «они не пощадят Украину, можно представить себе, до какой степени Киев будет нуждаться в деньгах, если уже есть сложности в оплате кредитов». Поэтому, считает политолог, в Вашингтоне хотели бы «прикрепить Украину к российскому «денежному крану» в течение последующего десятилетия» в рамках договора о транзите газа из России в Европу. Он отметил, что США хотели бы, чтобы в Германии «дали твердые гарантии о том, что в случае прекращения газового транзита через Украину в связи с работой «Северного потока – 2» Берлин компенсирует Киеву ущерб». «Теоретически Германия может пообещать, что если такой случай, в который вообще никто не верит, наступит, то Украине будет оказана помощь. Но конкретно Германия не может сейчас просто так передать Украине деньги. Германия может пообещать США включить Украину в европейский энергетический союз, но в данном направлении ЕС ориентируется сегодня не на газ, уголь и нефть, а на возобновляемую энергетику. Это значит, что у Украины нет других возможностей, кроме как пойти по пути возобновляемой энергетики», – добавил Рар. Ранее стало известно, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Источник Reuters заявил, что «все выглядит хорошо». Завершение переговоров ожидается «в ближайшие дни». Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». В частности, Ангела Меркель заявляла, что Германия и Еврокомиссия приложили много усилий для заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину, и стоит надеяться, что он будет обеспечен и по истечении срока действия договора в 2024 году. По ее словам, есть «множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не германской, а европейской стороны и которые можно использовать» в случае прекращения транзита. Кононенко объяснил стремление региональных коррупционеров позолотить свой унитаз 20 июля 2021, 20:33

Провинциальные коррупционеры теряют голову от больших денег, но куда их потратить они не знают, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя обнаружение в доме у задержанного начальника ставропольского ГИБДД позолоченного унитаза. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что в Ставропольском крае полиция задержала почти 40 сотрудников местного ГИБДД, обвиняемых в организации преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения полномочий и т.п. Кроме того, он опубликовал фотографии особняка начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова, в котором роскошный интерьер, покрытые позолотой предметы декора и мебели, а также сантехника, в том числе унитаз. «Люди, которые сидят на «хлебных кассах», теряют голову. Только представьте, пошел человек работать в ГАИ, поднялся до начальника управления, остался тем же самым, каким и был, но при этом он сел на широкие денежные реки. Вот он из них черпает-черпает, денег много, а что с ними делать он не знает. Ну что можно сделать с деньгами в Ставропольском крае? Только покупать золотые унитазы и делать вот такие интерьеры», – говорит Кононенко. Он объясняет, что у людей попросту не хватает фантазии, что делать с такими большими деньгами. Манию тратить миллионы на «замки» Кононенко сравнил с наркоманией, когда после принятия нескольких доз слезть с иглы становится практически невозможно. «Они не понимают цену этих денег, они их не заработали. Им они свалились на голову. В Америке, кстати, если человек выигрывает в лотерею много миллионов долларов, то ему эти деньги сразу не отдают, а выплачивают постепенно в течение многих лет, чтобы человек привык к ним. Если же человеку сразу дать очень много денег, то он кончит плохо», – считает собеседник. Насытиться такими денежными потоками практически невозможно, уверен журналист, поэтому таким людям все время хочется получать все больше и больше. Причем не потому что самому мало, а потому что у других тогда будет больше. «Видимо, нужно заработать столько, чтобы унитаз был еще более золотой или бриллиантовый», – заключил Кононенко. В сентябре 2019 года из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, похитили унитаз из цельного 18-каратного золота. Позже полиции удалось задержать троих подозреваемых в краже сантехнического устройства: двое мужчин и одну женщину в возрасте 34-36 лет. Синоптик рассказал, чего ждать от «обвала холода» в Москве 20 июля 2021, 12:54

К концу текущей недели природа позволит москвичам отдохнуть от изнуряющей жары и существенно снизит температуру в столице, наполняя город летней прохладой, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, комментируя предстоящий «обвал холода» в Москве. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что с 22 июля в Москве существенно похолодает, передает ТАСС. Ощущаться такой спад температуры, по словам метеоролога, будет как «обвал холода». Кроме того, в столице к концу недели изменится качество воздуха и можно будет «дышать полной грудью». «Если мы будем сравнивать те температуры, которые ждут нас во второй половине недели и ушедшей, то похолодание действительно будет существенным: температура опустится градусов на 10-12. Если в те дни мы видели, как столбики термометров преодолевают отметку в +30 градусов, то во второй половине этой недели, а конкретнее в пятницу и субботу, они с трудом преодолеют отметку в +20 градусов», – говорит Леус. Специалист отмечает, что столица уйдет от так называемых тропических ночей, когда температура после заката солнца колебалась в пределах 20 градусов. В предстоящие дни в ночное время похолодает до 10-12 градусов тепла. Таким образом температура окажется на один-два градуса ниже климатической нормы. «Осадков и каких-то сильных ветров не ожидается, я бы сказал, что природа дает нам отдохнуть от аномально жаркой погоды в летней прохладе. Температура спадет не резко, это будет постепенное снижение. Вчера было +29, сегодня – плюс 27, завтра – плюс 26, четверг-пятница – плюс 23, а в субботу и воскресенье ожидается в пределах +21. Не думаю, что такой плавный спад температуры может как-то отразиться на здоровье», – рассказывает синоптик. Собеседник подчеркивает, что ранее температура выше 30 градусов в столице держалась на протяжении 11 дней, поэтому после такой изнуряющей жары наступление прохлады позволит человеческому организму отдохнуть, а также положительно отразится как на растительности, так и на животных. Во вторник синоптики пообещали москвичам теплую погоду днем, от 25 до 27 градусов выше нуля, и прохладную ночь на среду: похолодает до плюс 13 градусов. Сама погода будет облачной с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь. «Единая Россия» призвала подписать соглашение за безопасные выборы 20 июля 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» призывает все политические партии и участников избирательной кампании подписать соглашение за безопасные выборы, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В рамках соглашения предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм для защиты здоровья граждан, говорится в Telegram «Единой России». «Выборы в этом году проходят в необычных условиях. Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить – перевести в онлайн формат или проводить с минимальным количеством участников», – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40. Турчак также призвал кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. «Безусловно, выборы важны, но еще важнее – безопасность наших граждан», – указал он. В свою очередь Проценко призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми. «Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти – это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», – сказал главврач больницы в Коммунарке, который входит в пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации. В то же время Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей. Кучерена прокомментировал задержание руководства УГИБДД Ставрополья 20 июля 2021, 14:56

«Очень многое зависит от руководства того или иного подразделения: рыба гниет с головы», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Анатолий Кучерена, комментируя задержание руководства УГИБДД Ставропольского края и подозрение в коррупции. «Эта ситуация в очередной раз показывает, что в системе МВД не может быть людей, которые уйдут от ответственности в случае наличия доказательств совершения ими преступления. Закон равен для всех граждан», – считает председатель Общественного совета МВД, адвокат Анатолий Кучерена. При этом он отметил, что пока рано говорить о том, чем закончится эта история. «Речь идет о том, что эти 35 человек лишь подозреваются в совершении преступления. Но если дело дойдет до суда, то им будет предъявлено соответствующее обвинение вне зависимости от ранга и положения. Общественный совет при МВД также возьмет эту ситуацию на контроль», – пояснил он. Также адвокат обратил внимание на важность контроля за качеством работы сотрудников полиции на конкретных территориях. «Это ведь очень важно, потому что сегодня нельзя что-то утаить или скрыть от людей. Если закон нарушается в таких масштабах, то это рано или поздно вскроется, – указывает Кучерена. – В нашей стране очень много неравнодушных граждан и тех, у кого обострено чувство справедливости». Он подчеркнул, что такие люди часто сообщают о тех или иных нарушениях в регионе ему, как председателю Общественного совета при МВД, а также министру, ФСБ и в другие ведомства. «И когда такие обращения поступают, к ним относятся со всем вниманием и серьезностью. После этого проводятся оперативные мероприятия, направленные на подтверждение или опровержение поступившей информации», – рассказывает собеседник. При этом Кучерена считает, что случай Ставрополья не следует рассматривать в связке с происходящим в других подразделениях ведомства. «В МВД работает много честных и порядочных людей. Поэтому не стоит этот случай рассматривать как общий для многих регионов страны. Каждая ситуация по-своему уникальна. Кроме того, очень многое зависит от руководителя того или иного подразделения. Если он сам честный и порядочный человек, то и на работе у него порядок. А если нет – рыба, как известно, гниет с головы», – убежден адвокат. «То же самое касается и борьбы с коррупцией. Если руководитель осознает свою персональную ответственность перед гражданами, понимает, что нужно делать для профилактики реализации коррупционных схем, какие организационные мероприятия нужно проводить, то у него в подчинении не будет коррупционеров. Прежде всего должно быть уважение к людям, закону, а также нужно соблюдать дисциплину», – заключил Кучерена. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил , что руководителя управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали по подозрению в коррупции. Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу проводилась при силовой поддержке Росгвардии, заявил Хинштейн в своем Telegram-канале По его словам, была задержана «практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым», всего задержали более 35 сотрудников. Им вменяются организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и прочее. «По сути, на Ставрополье – действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных» номеров и пропуска большегрузов до торговли песком», – указал депутат. Задержание главы УГИБДД подтвердил источник ТАСС. «Сафонова задержали по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. С ним проводятся следственные действия», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что в задержании участвовали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД. Сбившая детей москвичка запретила рассказывать об условиях ее содержания в СИЗО 20 июля 2021, 18:30

Обвиняемая по делу о сбитых детях в Москве Валерия Башкирова запретила правозащитникам рассказывать об условиях ее содержания в женском СИЗО-6, сообщила член ОНК столицы Ольга Дружинина. «Во вторник ее посетили правозащитники, она находится в женском СИЗО-6. Однако Валерия Башкирова не дала членам московской Общественной наблюдательной комиссии согласия на разглашение какой-либо информации об ее условиях содержания в следственном изоляторе», – пояснила Дружинина РИА «Новости». Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября. Сирия отразила ракетные удары Израиля с помощью российских комплексов ПВО 20 июля 2021, 21:25

Семь выпущенных Израилем по Сирии ракет F-16 были уничтожены комплексами «Панцирь-С» и «Бук-М2» сирийских ПВО, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, контр-адмирал Вадим Кулить. «Девятнадцатого июля в период с 23.39 по 23.51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо. Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира провинции Алеппо. Ранее сообщалось, что Израиль предпринял воздушную атаку на город ас-Сафира к югу от Алеппо. Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля. Главу МВД по Ставрополью сняли с должности после задержания начальника ГИБДД 20 июля 2021, 16:46 Текст: Евгения Шестак

Глава ГУМВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин снят с должности после задержания начальника ставропольского УГИБДД, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Министр внутренних дел России генерал полиции России Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника ГУМВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина», – цитирует РИА «Новости» Волк. Отмечается, что решение было принято по результатам спецоперации, проведенной в Ставропольском крае. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что руководителя управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали по подозрению в коррупции. По его словам, преступная группа «наживалась» на «блатных» номерах, пропуске большегрузов и торговле песком. Он также публиковал фотографии из частного дома, где жил Сафонов. Главе ставропольского УГИБДД вменяют получение взяток на 19 млн рублей. Задержание главы УГИБДД подтвердил источник ТАСС. «Сафонова задержали по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. С ним проводятся следственные действия», – сказал собеседник агентства. Стало известно о задержании руководства УГИБДД Ставрополья 20 июля 2021, 13:03

Руководителя управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали, его подозревают в коррупции, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу проводилась при силовой поддержке Росгвардии, заявил Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, была задержана «практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым», всего задержали более 35 сотрудников. Им вменяются организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и прочее. «По сути, на Ставрополье – действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных» номеров и пропуска большегрузов до торговли песком», – указал депутат. Также парламентарий опубликовал фотографии, которые сделаны внутри жилища Сафонова. Задержание главы УГИБДД подтвердил источник ТАСС. «Сафонова задержали по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях. С ним проводятся следственные действия», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что в задержании участвовали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД. Украина испугалась превращения Черного моря во «внутреннее озеро России» 20 июля 2021, 15:54

Украина готовит встречные меры на случай, если Россия захочет превратить Черное море в свое «внутреннее озеро», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Если страны Черного моря (Румыния, Болгария, Турция, Грузия, Абхазия) и члены НАТО плюс Украина, Грузия, и можно найти даже место для Молдавии в этом механизме, не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро, поделит его пополам и начнет полностью властвовать в своей зоне», – цитирует РИА «Новости» Кулебу. Он отметил, что у Украины есть конкретные идеи и предложения по поводу того, что надо сделать для выравнивания ситуации с безопасностью в Черном море. По его словам, Украина обсуждает эти идеи с Грузией, Молдавией, государствами – членами НАТО, которые являются причерноморскими, а именно с Румынией, Болгарией и Турцией. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский посетил Грузию с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с грузинским и молдавским лидерами Саломе Зурабишвили и Майей Санду, а также с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Также Грузия, Молдавия и Украина – страны «Восточного партнерства» Евросоюза – образовали «ассоциированное трио», чтобы совместно двигаться в направлении ЕС. МИД ответил на польский упрек в «неуважении принципов цивилизованного мира» 21 июля 2021, 04:31

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз объяснила Варшаве невозможность немедленной передачи обломков разбившегося в 2010 году самолета президента Польши Леха Качиньского. Как рассказала Захарова в Telegram, замглавы МИД Польши Марчин Пшидач обвинил Россию в «неуважении принципов цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося самолета президента Леха Качиньского. Захарова в ответ указала, что Польше уже не раз объясняли: до завершения в России следствия вещественные доказательства Варшаве передать не могут. Причем следственные действия «проводятся, в том числе, на основании все новых и новых запросов польской стороны». Претензии Варшавы Захарова назвала «несостоятельными», как и «утверждение о бессрочном удержании обломков самолета». Как указала представитель МИД России, «в соответствии с международной практикой расследования авиакатастроф вещественные доказательства, включая обломки воздушного судна, передаются только после завершения следственных действий». Польше это не раз объясняли, заявила Захарова. При этом Москва выражала «готовность обеспечить польским следователям доступ к обломкам борта». Генпрокуратура России просила Варшаву предоставить «копии стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой». Польша пока не ответила. «Это к вопросу о том, кто «не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества», – заявила Захарова. 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли. В августе 2017 года новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва. Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М. Эксперт предположил влияние сделки Германии и США по «Северному потоку – 2» на интересы России 20 июля 2021, 11:42

«США и Германия не могут взять на себя обязательства за действия третьей стороны, не участвующей в данном соглашении», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя анонсирование скорого соглашения между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку – 2». «В соглашении скорее всего пойдет речь о том, что Германия будет более активно инвестировать в энергетику Украины», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, пока все выглядит довольно позитивно для «Северного потока – 2». «Судя по всему, США не добились поставленной цели, которая заключалась в остановке проекта. Поэтому сделка между Берлином и Вашингтоном вряд ли затронет интересы России», – полагает он. Эксперт напомнил, что у американцев было два варианта помешать нормальному функционированию газопровода. «Первый вариант предполагал введение санкций на строительство и эксплуатацию трубопровода. Но это в большей степени било по Европе, что привело бы к ухудшению американо-германских отношений, поэтому Вашингтон отказался от этой затеи», – уточнил Юшков. Второй вариант заключался в создании нового механизма управления «Северным потоком – 2» с неким обременением для него, отметил собеседник. «Соединенные Штаты активно продвигали идею, согласно которой в случае использования Россией газопровода как политического оружия его работа ставилась бы на паузу. Сейчас, согласно европейскому законодательству, такие действия незаконны. Поэтому американцы предлагали внести изменения в законодательство ЕС», – пояснил Юшков. Однако, как отметил эксперт, Германия от подобной инициативы США, видимо, сумела увернуться. «В обмен на полноценную работу газопровода Германия обязуется увеличить объем инвестиций в украинскую энергетическую сферу. Но о каких инвестициях идет речь – пока не очень ясно. Поэтому здесь возникает пространство для маневра. Германия может годами забалтывать Украину или предложить ей кредиты. Но их придется возвращать», – указывает Юшков. «Что касается транзита газа через территорию Украины, то до конца 2024 года Киеву не о чем беспокоиться. Однако существует проблема сохранения схемы так называемого «виртуального реверса» газа. Эта схема позволяет Украине перекупать часть транзитного газа у европейцев», – объяснил эксперт. «Сейчас Киев с помощью виртуального реверса импортирует около 10 млрд куб. м российского газа в год. Если не будет транзита, то не будет и возможности использовать эту схему. Придется качать газ либо напрямую из Европы, что довольно дорого, либо уговаривать европейцев, чтобы они договорились о поставках газа через Украину. Но политически тут возникнут проблемы, потому что нужно будет объяснить собственному населению, почему Киев покупает российский газ не напрямую у Газпрома, а гораздо дороже у европейцев», – рассказал Юшков. По его мнению, в германо-американском соглашении тема транзита российского газа через территорию Украины вряд ли будет упомянута. «США и Германия не могут взять на себя обязательства за действия третьей стороны, не участвующей в данном соглашении», – заключил эксперт. Ранее стало известно, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Источник Reuters заявил, что «все выглядит хорошо». Завершение переговоров ожидается «в ближайшие дни». Другой источник сказал, что США и Германия приближаются к соглашению, которое позволит избежать санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. По словам источников, Вашингтон и Берлин планируют выделять больше средств на поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и энергетической эффективности в стране. Не уточняется, идет ли речь о государственных или частных инвестициях. Госдеп сообщает, что советник ведомства Дерек Шолле 20–21 июля посетит Киев, после чего отправится в Варшаву, он «продолжит дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по широкому спектру вопросов, включая обеспокоенность относительно трубопровода». В Киеве Шолле «встретится с правительственными чиновниками высокого ранга, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами усилий Украины по противодействию российской агрессии». Кроме того, Шолле обсудит с представителями бизнеса на Украине «возможности для общего процветания», передает ТАСС. Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». В частности, Ангела Меркель заявляла, что Германия и Еврокомиссия приложили много усилий для заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину, и стоит надеяться, что он будет обеспечен и по истечении срока действия договора в 2024 году. По ее словам, есть «множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не германской, а европейской стороны и которые можно использовать» в случае прекращения транзита.