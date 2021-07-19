Россияне раскритиковали условия проживания в Олимпийской деревне Токио

В номерах российских фехтовальщиков в Олимпийской деревне на Играх в Токио нет горячей воды, а чтобы принять душ, главному тренеру команды Ильгару Мамедову пришлось воспользоваться отверткой.

«Горячей воды нет, провода через все комнаты тянутся, одна розетка и та на противоположной стене. По кроватям уже все задают вопросы. Сегодня побывал в роли сантехника – из лейки в душе вода не шла, пришлось откручивать отверткой, вынимать и чистить фильтр», – передает ТАСС слова тренера.

На вопрос, как у главного тренера сборной России оказалась отвертка в Токио, Мамедов сообщил: «У нас есть все».

«Санузел, как в самолете, такого же размера. Бедные наши спортсмены – им на соревнования надо будет ехать, а они будут очередь занимать, – рассказал Мамедов. – Япония всегда отличалась своим развитием, особенно в технологическом плане. Как минимум два санузла должно быть».

«Когда мы сюда летели, то понимали – многое будет раздражать. Мы просто должны быть с железобетонными нервами, это данность, от нее никуда не деться», – подчеркнул Мамедов.

Между тем генеральный менеджер волейбольной сборной России Сергей Тетюхин заявил, что волейболисты сборной России готовы к любым условиям в Олимпийской деревне и не будут «раздувать» проблемы из-за небольшого дискомфорта.

Ранее была опубликована фотография волейболиста национальной команды Артема Вольвича, который упирался головой в потолок в ванной комнате в Олимпийской деревне.

«Все в порядке, как и везде, – сказал генеральный менеджер волейбольной сборной России Сергей Тетюхин. – Где-то получше, где-то похуже, относительно нормально. Небольшие неудобства есть везде, хотя пятизвездочным отелем там и не пахнет. Все аскетично, скромно».

«Чуть некомфортно, но это не повод раздувать. Я, как человек, который бывал на таких соревнованиях, имею в этом опыт. В столовой есть разные виды еды, мяса. Устриц и омаров нет», – добавил он.

Ранее соревнования по гребле на Олимпиаде оказались под угрозой срыва из-за устриц.