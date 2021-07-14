Путин и Керри обсудили перспективы природоохранного сотрудничества в Арктике Песков заявил о необходимости диалога между Россией и США по вопросам климата Источники в делегации в ШОС заявили о попытках США изолировать Россию 14 июля 2021, 13:23 Текст: Алина Назарова

Продвигаемая США стратегия Индо-Тихоокеанского региона открыто провозглашает задачи сдерживания Китая, изоляции России и направлена на размывание роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). С таким заявлением, по словам источников, российская сторона выступила на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. По словам источников, было заявлено, что формирование полицентричного мироустройства при ключевой роли ООН и на прочной основе международного права сталкивается сегодня с усиливающимся стремлением США и их союзников «с позиции силы попытаться сохранить свое доминирующее влияние». В частности, такую линию делегаты из России прослеживают в так называемых коалициях единомышленников «с искусственным составом участников», в идее проведения «саммита за демократию», которому явно противопоставляется Организация Объединенных Наций» и в общем продвижении Вашингтоном стратегии так называемого свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона «в американской интерпретации». Российская сторона убеждена, что эта стратегия открыто провозглашает задачи сдерживания Китая, изолирует Россию и в действительности направлена на размывание роли АСЕАН, а также «десятилетиями создававшихся вокруг этой ассоциации инклюзивных, основанных на консенсусе структур на Азиатско-Тихоокеанском пространстве», передает ТАСС. Кроме того, источники отметили, что Россия в заявлении по итогам российско-американского саммита в Женеве стремилась записать констатацию недопустимости не только ядерной войны между двумя странами, но и любой войны. По их словам, на заседании было заявлено, что договоренности президентов России и США 16 июня о недопустимости развязывания ядерной войны и запуске комплексного диалога по стратегической стабильности и будущему контролю над вооружениями являются достаточно позитивным шагом. Согласно источникам, российская делегация сообщила, что РФ хотела «в этом заявлении записать констатацию недопустимости не только ядерной войны» с США, «но и любой войны, учитывая риски ее перерастания в ядерный конфликт между Россией и Соединенными Штатами», но стороны «пока остановились на том, что недопустима именно ядерная война». Ранее сообщалось, что российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся через неделю.

Посол заявил о способности России обойтись без особых услуг и помощи США 13 июля 2021, 04:29

Фото: Посольство России в США/Facebook

Текст: Антон Антонов

Россия не нуждается в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требует уважения, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института международных исследований в Монтерее в рамках ежегодного летнего симпозиума института по тематике России, сообщается в Facebook посольства. Антонов отметил, что встреча президентов России и США в Женеве прошла в «спокойной, деловой и в целом конструктивной атмосфере». Владимир Путин и Джо Байден «согласились с необходимостью вести дело к сближению позиций». При этом Россия «не питает никаких иллюзий о кардинальных прорывах», так как «накопилось слишком много взаимных претензий». Однако «возможности для позитивной динамики есть», сказал посол. По его словам, «важнейшей договоренностью саммита, зафиксированной в совместном заявлении по стратстабильности, стало решение начать комплексный двусторонний диалог». Данное решение, а также продление СНВ-3 Антонов назвал шагами США «в направлении здравого смысла». Москва делает «все возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооруженного конфликта». Россия считает, что «цель стратдиалога» – выработка нового «уравнения безопасности» с учетом всех значимых факторов, которое будет затрагивать «все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи». Другой «приоритетной темой», по мнению посла, является кибербезопасность. При этом Антонов со ссылкой на американские источники отметил, что «большинство кибернападений в мире происходит с электронных адресов на территории США». Посол подчеркнул, что вопрос кибербезопасности является «общей проблемой, которую надо решать». Россия предложила конкретные действия по восстановлению механизмов взаимодействия. Антонов указал и на «еще один важный результат последних дней – координацию усилий двух стран по выправлению ситуации в Сирии». В частности, была «принята резолюция СБ ООН по сложному вопросу о трансграничных поставках гуманитарной помощи». Посол заявил, что «опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют сотрудничества». Однако для Москвы «неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки». «Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться», – сказал он, призвав «в нынешней турбулентной глобальной обстановке» научиться «сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев». 9 июля президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова заявила о краже дипломатом США стрелочного указателя на ж/д станции 12 июля 2021, 14:31

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Один из сотрудников американского посольства в России весной похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поездов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Курьезный», как писали раньше в газетах, случай произошел на железнодорожной станции Осташков Тверской области. Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета», – написала Захарова в Telegram. Она добавила, что в тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки. Официальный представитель МИД сравнила ситуацию с рассказом Антона Чехова «Злоумышленник». «Вопрос. Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа «Злоумышленник» Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно», – сыронизировала она. При этом Захарова указала, что американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов опасности. «Осташковский узел – довольно оживленный участок пути. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия. В этом как раз сотрудники посольства полностью повторяют логику чеховского героя. Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты», – добавила представитель МИД. «Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!» – разъяснял следователь из чеховского рассказа мужику с железнодорожными гайками. Сложно было вообразить, что сотруднику иностранной дипмиссии так же разъяснять надо. Кстати, рассказ Чехова «Злоумышленник» на английский переведен», – подытожила Захарова. Стало известно об опасениях США из-за возможного создания в России ИИ 12 июля 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Пентагон обеспокоен возможным использованием Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта, пишет в статье для The National Interest обозреватель Крис Осборн. Автор ссылается на заявление генерал-лейтенанта Майкла Гроена, по мнению которого, в случае создания Россией «военного ИИ» США и их союзники не смогут дать эквивалентный ответ. Он объяснил это тем, что управляемое искусственным интеллектом оружие не будет руководствоваться этическими или гуманитарными соображениями для начала атаки, тогда как в США, не обладающих такой системой, решение об атаке будут принимать люди. «Это поставит американскую армию в невыгодное положение», – отметил Гроен, передает РИА «Новости». В связи с этим генерал-лейтенант считает необходимым создавать и использовать высокоэффективное оружие с поддержкой ИИ в соответствии с существующими этическими нормами. В настоящее время в министерстве обороны США рассматривают возможность создания систем искусственного интеллекта, которые способны использовать нелетальное или оружие оборонительного типа против приближающихся противокорабельных ракет, минометов и дронов. Это, по мнению военного, поможет внести этические принципы в применение оружия на основе искусственного интеллекта. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над вооружениями, касающийся новых разрушительных технологий – гиперзвуковых вооружений или искусственного интеллекта, или автономных систем. Захарова показала, как у Керри измерили температуру в Москве 12 июля 2021, 18:48

Фото: Мария Захарова/Telegram

Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео, на котором видно, как у спецпосланника президента США по климату Джона Керри перед началом переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым измерили температуру. «Лавров принимает Керри. Температуру проверили. Переговоры начались», – написала Захарова в своем Telegram-канале, а также прикрепила видео, на котором видно, как Керри входит в Дом приемов МИД РФ, здороваясь с Лавровым и протягивая ему руку. После этого глава МИД России пожал Керри руку в ответ и жестом показал Керри, что необходимо измерить температуру тела. Ранее глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с Керри заявил, что Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с Вашингтоном по климатическим вопросам, а визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри поможет развитию двусторонних отношений. Меркель обвинили в оскорблении Байдена из-за «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 07:25

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Решение канцлера Германии Ангелы Меркель не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2», было оскорбительным для американской стороны, заявил обозреватель Bloomberg Андреас Клют. Как полагает автор материала, во время предстоящего визита Меркель в США стороны попытаются «продемонстрировать трансатлантическую гармонию». Вместе с тем, по мнению Клюта, «американцы будут скрывать глубочайшее разочарование, а немцы – гнетущее беспокойство», передает ТАСС. В материале отмечается, что Меркель «дважды проявила пренебрежение к Байдену». «Первая обида была нанесена в декабре, за недели до того, как Байден был приведен к присяге, когда она перешла к следующему этапу договоренностей между Китаем и ЕС по инвестициям, даже не проконсультировавшись с помощниками Байдена. Вместо того, чтобы помочь Вашингтону в сдерживании Пекина, Меркель хочет, чтобы у Европы имелись варианты действий», – полагает Клют. «Вторым и более серьезным оскорблением стал ее отказ даже незначительно уступить поддержанным обеими американскими партиями требованиям относительно вызывающего споры газопровода, который строят из России в Германию», – говорится в статье. Клют полагает, что нежелание Меркель отказаться от проекта «станет обузой» для ее преемника на посту канцлера ФРГ, а также приведет к «отчуждению между США и европейскими партнерами». Автор считает, что вопросы, касающиеся «Северного потока – 2», будут омрачать отношения между США и Германией в течение многих лет. Напомним, в конце июня заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток - 2» стал «оружием принуждения» в руках России. Лавров: Визит Керри поможет развитию отношений России и США 12 июля 2021, 17:45 Текст: Алина Назарова

Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с Вашингтоном по климатическим вопросам, а визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри поможет развитию двусторонних отношений, заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с Керри. Как отмечает РИА «Новости» в Telegram, Лавров начал переговоры с Керри со слов «Дорогой Джон». «Россия придает большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата, будет и далее сотрудничать по климатическим вопросам на международных площадках, в первую очередь, с участниками Рамочной конвенции ООН по изменению климата», – сказал Лавров. По его словам, в соответствии с Парижским соглашением Россия будет вносить вклад в поиск коллективных решений возникающих в сфере изменения климата проблем, исходя из национальных условий и задач социально-экономического развития. «И в этом контексте, в этой работе рассчитываем на тесное взаимодействие с Соединенными Штатами, особенно в переговорном процессе участников Рамочной конвенции с целью обеспечить успешное проведение их встречи в Глазго осенью нынешнего года», – добавил Лавров. Министр также заявил, что визит Керри в Москву будет способствовать развитию двусторонних отношений и снятию напряженности. «Считаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженностей и налаживания профессиональной предметной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели», – сказал Лавров. По его словам, такой подход полностью соответствует духу Женевского саммита президентов двух государств. «Мы готовы всемерно его укреплять на основе равноправного взаимовыгодного диалога, который нацелен на поиск баланса интересов», – добавил глава МИД. В свою очередь Керри выразил надежду, что сотрудничество России и США в сфере климата положит начало новым инициативам в этой области. Двадцать шестая сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в рамках саммита в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. В Сети обвинили США в «абсолютном цинизме» после критики в адрес России 12 июля 2021, 10:21 Текст: Алина Назарова

Читатели Fox News обвинили Вашингтон в «абсолютном цинизме» после того, как бывший глава Госдепа Майк Помпео потребовал прекратить кибератаки, которые якобы совершает Россия против инфраструктурных объектов США. Так некоторые пользователи напомнили, что сами США – одни из самых главных киберпреступников в мире. «Мне кажется, что Соединенным Штатам придется упасть еще ниже, прежде чем они окончательно осознают свое положение», – написал Wonderhorse, передает РИА «Новости». Другие сошлись во мнении, что американские власти видят угрозу не там, где надо. «Страна, за которой необходимо пристально следить, – это Китай. Он уже раскинул свои щупальца по всей южной части Тихого океана, в Африке и обеих Америках», – заявил читатель под ником Canadianlovesusa. Однако главным виновником комментаторы признали президента США Джо Байдена. «Нам необходим настоящий дипломат, который сможет как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряженности», – отметил Harvey Stockdale, добавив, что Владимир Путин, в отличии от американского коллеги, ставит интересы своего народа на первое место. Ранее Майк Помпео заявил, что президент России «видит слабость» в позиции Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По мнению Помпео, Вашингтону следует пригрозить Москве «серьезными последствиями» в случае нападения хакеров на американские объекты. При этом экс-секретарь Госдепа уверен, что за кибератаками стоит якобы именно российская сторона. На прошлой неделе Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в сфере кибербезопасности взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности. В США объявят о дополнительных шагах противодействия кибератакам 13 июля 2021, 22:15 Текст: Дарья Григоренко

Администрация Соединенных Штатов собирается объявить о дополнительных шагах, направленных на противодействие кибератакам с использованием вирусов-вымогателей, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Позднее на текущей неделе мы намерены объявить о новых шагах в отношении программ-вымогателей, а на следующей неделе сообщим о дальнейших мерах, которые мы принимаем для повышения нашей устойчивости в киберпространстве здесь, в Соединенных Штатах», – сказал Салливан, чье выступление транслировалось в YouTube-аккаунте Комиссии нацбезопасности по искусственному интеллекту США, передает РИА «Новости». Ранее Майк Помпео заявил, что президент России «видит слабость» в позиции Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По мнению Помпео, Вашингтону следует пригрозить Москве «серьезными последствиями» в случае нападения хакеров на американские объекты. При этом экс-секретарь Госдепа уверен, что за кибератаками стоит якобы именно российская сторона. На прошлой неделе Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. США обвинили Россию в укрывательстве киберпреступников 14 июля 2021, 00:58

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы послали России ясный сигнал об ответственности стран, укрывающих киберпреступников. По его словам, США примут меры, если этого не сделает Россия. «В ходе нашего взаимодействия с Россией наш сигнал [был] ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они (Россия) этого не сделают, мы сделаем», – приводит слова Блинкена ТАСС. Госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты наращивают свои дипломатические средства для противодействия транснациональной киберпреступности. «Мы работаем над объединением союзников, чтобы коллективно реагировать на злонамеренную деятельность других в киберсфере. Это имело место после взлома компании SolarWinds», – заявил Блинкен. По словам госсекретаря США, 22 страны поддержали версию Вашингтона о якобы причастности к атаке России. «Это важно, поскольку, когда мы говорим единым голосом, мы более эффективно сдерживаем будущие нападения», – считает Блинкен. Накануне в администрации Джо Байдена пообещали объявить о дополнительных шагах по противодействию кибератакам с использованием вирусов-вымогателей. В прошлую субботу президент США Джо Байден анонсировал переговоры с Россией по кибербезопасности. Напомним, на прошлой неделе президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Буш-младший раскритиковал позицию Германии по «Северному потоку – 2» 14 июля 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Бывший президент США Джордж Буш раскритиковал строительство «Северного потока – 2» и позицию правительства Германии по проекту. «Я думаю, что это ошибка. Чем больше страна, которая не является открытой демократией, экономической хваткой держит демократию, тем она в большей степени ставит (ее) в очень сложное стратегическое положение», – заявил Буш, добавив, что реализация проекта осложняет ситуацию на Украине. В то же время Буш выразил понимание, что канцлер Ангела Меркель проводит отличную от США политику в отношении России. Он отметил, что каждая страна «должна найти собственный путь» касательно внешнеполитического курса, передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle. Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». В то же время заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. МИД предлагал посольству США снять иммунитет с укравшего ж/д указатель дипломата 13 июля 2021, 09:25 Текст: Алина Назарова

МИД направил посольству США ноту о снятии иммунитета с дипломата, укравшего железнодорожный указатель, но дипмиссия предпочла «вернуть» его в США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Либо снимать нужно было иммунитет, потому что такой запрос был, нота дипломатическая от МИД России была им направлена. Потому что был запрос правоохранительных органов наших. Они имеют право снять этот иммунитет, соответственно, передать его местному суду. Они сделали по-другому, тоже это в дипломатической практике не новость, так регулярно поступают. Они его отправили просто домой», – заявила Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live». Захарова в понедельник сообщила, что сотрудник посольства США похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, подвергнув тем самым жизнь пассажиров потенциальной угрозе. После этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла. Песков не раскрыл поручения Путина по итогам разговора с Байденом 12 июля 2021, 13:22 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин по итогам телефонного разговора 9 июля с лидером США Джо Байденом дал поручения, но их содержание не раскрывается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Президент после каждого международного разговора дает поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер», – ответил представитель Кремля на вопрос, дал ли Путин поручения после разговора с Байденом, в том числе по теме кибербезопасности. Песков при этом не уточнил, какие были даны поручения по итогам беседы с Байденом, передает ТАСС. В то же время он отметил, что президенты России и США в ходе телефонного разговора «отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже собственно начал работать». Песков также уточнил, что вопрос хакерских атак обсуждался в ходе разговора Путина и Байдена. «Здесь есть нюансы. Первое – это, как это уже и сообщалось, действительно вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, как утверждают наши американские собеседники, осуществляется с территории России, действительно обсуждался в ходе телефонного разговора», – сказал он. Он также добавил, что информации о передаче США данных о хакерских атаках пока нет. «Пока такой детальной информации никакой не передавалось, но тем не менее два президента – они отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже начал работать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, передавала ли американская сторона России какие-то документы или подбор данных по хакерским атакам. При этом, по словам Пескова, тема цен на нефть не обсуждалась в разговоре Путина и Байдена. Напомним, 9 июля президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Керри встретился с советником президента России по климату 13 июля 2021, 14:02 Текст: Алина Назарова

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во вторник провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов. При этом Керри не стал комментировать итоги, передает РИА «Новости». Визит Джона Керри в Москву проходит с 12 по 15 июля. Накануне он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. США обвинили российского основателя Momentus Space во введении в заблуждение инвесторов 14 июля 2021, 08:23 Текст: Алина Назарова

Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила космический стартап Momentus Space и его основателя россиянина Михаила Кокорича в введении в заблуждение инвесторов относительно имеющихся у нее технологий, а также неверном информировании властей США о рисках для американской национальной безопасности. «Кокорич и Momentus ... неоднократно говорили инвесторам, что они «успешно испытали» реактивные технологии в космосе, хотя на самом деле в ходе единственного проведенного компанией испытания в космосе не удалось достичь основных задач или продемонстрировать рентабельность технологии», – говорится в заявлении SEC, передает ТАСС. Кроме того, согласно этим утверждениям, «Momentus и Кокорич также неверно интерпретировали то, насколько проблемы с точки зрения обеспечения национальной безопасности, связанные с Кокоричем, мешают Momentus получать необходимые правительственные лицензии, жизненно важные для деятельности компании». Как поясняет в свою очередь портал The Verge, «власти США были обеспокоены тем, что технологии Momentus могут оказаться в руках иностранных противников, в результате чего началось длительное расследование, ... поскольку Кокорич является россиянином». SEC предъявил Momentus обвинения на фоне намеченного на август слияния компании с фирмой Stable Road Acquisition Company, которое позволило бы стартапу выйти на биржу, минуя процедуру IPO. Momentus и Stable Road вместе с еще одной компанией-спонсором в ответ согласились выплатить штраф в размере более чем 8 млн долларов, «не признав и не опровергнув» обвинения SEC. Кокорич, однако, не стал этого делать, и американский финансовый регулятор подал на него иск в суд столичного округа Колумбия. Momentus объявила в октябре 2020 года, что намерена выйти на биржу за счет сделки по слиянию со Stable Road в размере 1,2 млрд долларов. Позднее сумма сделки была снижена до 700 млн. Россия решила обсудить с США последствия вывода войск из Афганистана 13 июля 2021, 12:06 Текст: Наталья Ануфриева

Москва и Вашингтон находятся в контакте по вопросу возможных последствий вывода американских войск из Афганистана, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Рябков отметил, что «ситуация неоднозначная», и он считает, что «в силу комплекса политических, геополитических и внутриполитических причин США все же будут двигаться в направлении свертывания своего военного присутствия в Афганистане», а последствия этого «многоплановы, мы обсуждаем все это с американцами», передает ТАСС. «Наши спецпредставители по Афганистану находятся в очень плотном контакте и взаимодействии, также как и руководители эту тему периодически обсуждают, я имею в виду министра иностранных дел (России) и госсекретаря (США)», – добавил он. Рябков подчеркнул, что перемещение войск США из Афганистана в соседние страны неприемлемо для России, Москва предостерегает Вашингтон от подобных шагов, передает РИА «Новости». По словам дипломата, перемещение американских войск в соседние с Афганистаном страны «изменило бы многое» в отношениях Москвы с Вашингтоном. Отмечается, что Россия обсуждает этот вопрос со своими центральноазиатскими союзниками и с другими региональными странами. Ранее глава МИД Сергей Лавров указал, что американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. Спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии, в Таджикистану предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами (движение «Талибан»; запрещено в России) Афганистане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, пойдет ли на это страна – участница ОДКБ.