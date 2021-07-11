Минск спросил Литву о присяге ее экс-президента Третьему рейху

Нужно спросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса, присягал ли он на верность Третьему рейху в годы Великой Отечественной войны, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

Белоруссия ждет реакции Вильнюса на запрос о допросе экс-президента Литвы в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения. Швед сообщил, что «есть список карательных батальонов СС, в том числе литовских, это около тысячи человек, среди них фигурирует известная фамилия Адамкус».

Как рассказал генпрокурор, Литве было «направлено поручение об оказании правовой помощи». Он подчеркнул, что есть «соответствующий договор, в рамках которого литовские коллеги приняли на себя обязательство такие поручения выполнять». «Оно достаточно большое, в нем сформулировано очень много вопросов гражданину Адамкусу», – приводит слова генпрокурора ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь–1».

Швед сказал, что белорусская сторона, в частности, хочет узнать, присягал ли Адамкус на верность фашистскому рейху, вступал ли добровольно в ряды карательного литовского батальона СС и каков был характер взаимоотношений с Минским мясником.

Напомним, генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии.