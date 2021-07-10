Экс-офицер разведки США заявила о неготовности страны к войне с Россией

Вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней, заявила бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер.

Коффлер заявила изданию The Hill, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что западные страны заведомо понимают свой проигрыш в случае третьей мировой войны: «Уверенность российского лидера проистекает из веры Москвы в то, что она может сражаться и выиграть войну с Вашингтоном на своих условиях».

На ее взгляд, Россия обратила внимание на то, что США делают ставку на использование технологий даже с такими плохо вооруженными противниками, как боевики в Афганистане и Ираке, а потом Кремль якобы выбрал полем сражения киберпространство и космос, передает РИА «Новости».

Она признала беззащитность американских IT-сетей и спутников и не исключила возможности России поразить орбитальную систему обороны США.

Коффлер подчеркнула, на данный момент Черноморский регион остается одним из наиболее вероятных очагов возможной войны между Россией и НАТО, в которую также будут вовлечены США.

Уверенность Владимира Путина в том, что Вашингтон не знает, как противостоять России в случае войны, ставит США в еще более сложную ситуацию, заключила экс-сотрудница разведки.

Ранее британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США.