Британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США

Читатели Daily Mail не согласились с выводами Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за Москвы и Пекина, а также заявили, что Россия буквально «умрет от смеха», когда американская армия «предстанет на линии фронта в юбках».

По мнению большинства пользователей, в сложившейся ситуации виновата новая администрация Белого Дома, а не Китай и Россия, передает РИА «Новости».

«У нас сейчас слабейшая администрация в истории!», – считает levis502.

Некоторые комментаторы отметили, что, пока КНР и Россия беспокоятся о своей защите, американская армия занимается другим.

«Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха», – написал один из них.

«В сумасшедшем клоунском мире, где мы живем, Китай и Россия вполне обойдутся без серьезного оружия. Они могут просто обратиться к нашим солдатам «неправильным» местоимением – и этого вполне хватит, чтобы вывести их из строя», –пояснил второй.

Читатель под ником YassieMan напомнил, что при республиканце Дональде Трампе США не воевали несколько лет, а «демократы войну обожают».

Пользователь под ником Man from Kent призвал не вестись «на промывание мозгов»: «Кого мы считаем «врагами»? Я поработал по всему миру с большинством национальностей – в том числе с русскими, китайцами и иранцами. Все дружелюбные и приветливые».

Ранее Министерство обороны США опубликовало документ, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея якобы продолжают наращивать ядерные вооружения, тогда как Америка уже более десяти лет ведет переговоры об их сокращении. Также в Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой».