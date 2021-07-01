Си Цзиньпин: Любой, кто захочет поработить Китай, разобьет себе голову

Китай никогда не угнетал другие народы и никогда не будут этого делать, а тот, кто попробует поработить КНР, «разобьет себе голову», заявил председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в ходе масштабного торжественного собрания по случаю 100-летия основания Компартии Китая.

Самая многочисленная политическая партия в мире – Коммунистическая партия Китая (КПК) – в четверг с размахом отмечает свое 100-летие, по этому случаю на центральной площади страны Тяньаньмэнь в Пекине прошло масштабное торжественное собрание с участием всего руководства КНР и представителей различных слоев населения.

Собрание началось в 8.00 по местному времени (3.00 мск) на площади Тяньаньмэнь, где специально к празднику установили украшения в виде трех красных арок, на центральной изображен герб КПК, по бокам – даты «1921» и «2021», по периметру площади развеваются 100 красных флагов, передает РИА «Новости».

Руководство страны и 70 тыс. гостей, представляющих все национальности и слои общества Китая, разместились на своих местах, после чего над площадью пролетели истребители и вертолеты, образовав в небе число «100» и «71» (в октябре этого года КНР отметит 72-ю годовщину основания). Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян объявил торжественное собрание открытым, после чего почетный караул вынес на площадь флаг КНР под звуки 100 пушечных залпов, состоялась церемония поднятия флага и прозвучал гимн страны.

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин с трибуны, расположенной на стене Запретного города, обратился к собравшимся. В продолжительной речи китайского лидера слово «народ» прозвучало более 80 раз.

«Сегодня очень важный и торжественный день в истории Коммунистической партии Китая и в истории китайского народа. Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать 100-летие основания КПК вместе со всей партией и многонациональным народом нашей страны, вспомнить славный путь столетней борьбы КПК и взглянуть на светлые перспективы великого возрождения китайской нации», – заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что основа Коммунистической партии Китая — это люди, и ее сила – в народе. «Коммунистическая партия Китая всегда представляла важнейшие интересы самых широких слоев населения, у нее нет каких-то собственных особых интересов, она делит с народом горе и радость, КПК никогда не представляла интересы какой-либо группы лиц или какого-либо привилегированного класса. Любые попытки отделить КПК от китайского народа и противостоять ей обречены на провал, с этим не согласятся более 95 миллионов членов Компартии, с этим не согласится китайский народ, численность которого превышает 1,4 миллиарда человек», – заявил лидер страны.

«Китайский народ – это народ, который отстаивает справедливость и не боится угроз и насилия. Китайская нация – это нация с сильным чувством национальной гордости и уверенности в себе. Китайский народ никогда не притеснял, не угнетал и не порабощал народы других стран, такого не было в прошлом, нет в настоящем и не будет в будущем», – заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что «в то же время китайский народ никогда не позволит внешним силам притеснять, угнетать или поработить себя, а тот, кто захочет это сделать, непременно разобьет себе голову о стальную великую стену, созданную из плоти и крови более чем 1,4 миллиарда китайцев!».

В последние недели в Пекине усилены меры безопасности, введены ограничения на передвижение транспорта, закрыты парки и достопримечательности, перекрыты станции метро, остановлено движение шаттлов из столичных аэропортов в соседние города. Власти Китая по-прежнему придерживаются жестких противоэпидемиологических мер, к примеру, аккредитацию на торжественные мероприятия смогли получить только полностью вакцинированные от COVID-19 журналисты. Была ли вакцинация обязательной для всех гостей, официально не сообщалось, однако это вполне возможно, учитывая, что социальная дистанция в 1 метр при рассадке гостей не соблюдалась и к тому же все были без защитных масок.

Годовщина основания КПК отмечается 1 июля, однако эта дата не является точной и была установлена значительно позже из-за потерянных данных. КПК была основана во время своего первого съезда в 1921 году, который, по официальным документам, проходил 23-31 июля в Шанхае. На протяжении длительного времени точная дата встречи оставалась неизвестной из-за полицейского рейда, во время которого были утеряны многие документы. Лишь в 1950-х годах Советский Союз передал Китаю записи, в которых были сведения о датах проведения первого съезда.

На момент своего основания в 1921 году КПК насчитывала около 50 членов, сейчас эта цифра перевалила за 95 млн. КПК – одна из немногих коммунистических партий в мире, которая смогла сохранить власть в своих руках в XXI веке. По мнению многих аналитиков, КПК сейчас находится на пике своей власти.