Иммунолог объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве

Наблюдающийся в Москве всплеск заболеваемости коронавирусом скоротечен, он объясняется халатным отношением к ношению масок, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Этот рост сиюминутный, временный. Люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками. В метро фактически никто (их не носит)», – пояснил Жемчугов, говоря о повышении числа новых случаев коронавируса в столице, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в Москве до сих пор есть некоторое количество людей без антител к коронавирусу. «Они и заболевают. Главное сейчас – не допустить, чтобы больше стало погибающих, потому что сократились койки. Надо, чтобы всем всего хватало: упорядочить систему госпитализации и лечения, оно должно быть точным и прицельным», – указал специалист.

По его словам, что в приросте новых случаев есть плюс, это быстрее позволяет формировать «иммунную прослойку» в обществе. «Если мы считали, что в начале года в Москве, по словам мэра, было 50-60% людей с антителами, то сейчас, я думаю, уже близится к 90%», – сказал Жемчугов.

В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 10 тыс. 407 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.