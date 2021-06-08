Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов заболел COVID-19

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Европе зафиксирована нехватка газа

8 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
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Российский СПГ угрожает американцам в Азии

Россия грозит захватить 20% мирового рынка СПГ Александр Рюмин/ТАСС
США, Австралия и Катар ждут неприятные новости. Россия строит амбициозные планы по завоеванию основного рынка сбыта для их сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие пятнадцать лет наша страна намерена в 4,5 раза увеличить объемы производства СПГ и захватить пятую часть мирового рынка. Сможет ли Россия выстрелить в новом для себя амплуа?  Подробности...
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Россия получила новый инструмент влияния в Арктике

Северный флот защитит новую российскую морскую дорогу в Азию Валерий Мельников/РИА Новости
Таяние льдов делает Арктику экономически привлекательной: это упростит добычу углеводородов на шельфах, а морской путь из Азии в Европу через Арктику станет вдвое короче и дешевле, чем через Суэцкий канал. Именно поэтому к региону приковано пристальное внимание и НАТО, и Китая. Россия недавно возглавила Арктический совет. Какие преимущества можно из этого извлечь? Подробности...
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России срочно нужны военно-транспортные самолеты

Обновление Ил-76 – единственная реальная надежда российской Военно-транспортной авиации Александр Лавренко/РИА Новости
Будущее российской военно-транспортной авиации (ВТА) впервые за долгое время обсуждалось на самом высоком уровне. В каком состоянии ВТА ВКС РФ находится сегодня, почему это крайне важный вопрос для безопасности нашей страны и какие военно-транспортные самолеты нужны России для ее текущих задач? Подробности...
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Чехия ввязалась в опасный эксперимент с Тихановской

По мнению Чехии, Тихановская теперь официально представляет государство Белоруссию senat.cz
Светлана Тихановская продолжает свой визит в Чехию и должна во вторник встретиться с высшими должностными лицами страны. Прага официально называет Тихановскую не кем-нибудь, а избранным президентом Белоруссии. Последствия этой политической акции могут оказаться совсем иными, чем представляют себе чешские руководители. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Поговорим о геймченджерах и слетаем в будущее

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Хотите, попробуем представить будущее со Starship? Если вам оно не понравится – вы можете просто молча идти и представлять себе свое будущее с холдем покером и прелестницами. Итак, на дворе 2025 год. Подробности...
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Где МХАТ и где Бузова

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В случае с Даней Милохиным – Сбер пошел к его аудитории. В случае с Бузовой – ее аудитория пошла во МХАТ. Это не просто принципиальная разница, это в некотором смысле революция – не опускаться до уровня, скажем так, некачественной аудитории, а пытаться поднять ее на свой уровень. Подробности...
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Консерватор – это тот, кто отказывается сходить с ума

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Консерватор отдает себе отчет в том, что люди склонны массово сходить с ума – причем чем ужаснее их состояние, тем непоколебимее их уверенность в то, что они-то добры, мудры и открыли, наконец, рецепт тысячелетнего счастья. Подробности...
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Байден унизил Зеленского

Кто такой Рон Десантис

Ключи от Киева в руках у Батьки

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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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Пандам в пекинском зоопарке устроили райскую жизнь

К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
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В День защиты детей в московском парке Горького прошел фестиваль «Большая перемена»

1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов заболел COVID-19

    8 июня 2021, 13:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов сообщил, что заболел коронавирусом, из симптомов у него наблюдается только температура.

    «Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте. Хроника – вымысел «достоверного источника» (привет пламенный). Больница – правда: заехал ради КТ. Легкие чистые, все в порядке, небольшой след еле заметен. Спасибо всем за добрые пожелания и заботу», – написал телеведущий в своем Instagram.

    Ранее работавшая в BBC Newcastle радиоведущая Лиза Шоу умерла вскоре после вакцинации препаратом компании AstraZeneca в возрасте 44 лет.


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    Выяснилось, как власти России узнали об угрозе коронавируса
       6 июня 2021, 15:02
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Российские власти узнали об опасности надвигающейся пандемии коронавируса от главы Сбербанка Германа Грефа, который пообщался с китайскими партнерами, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Он отметил, что хорошо помнит этот день, было около 10 часов утра воскресенья, тогда ему позвонил Греф, который до этого пообщался с китайскими товарищами, передает «Regnum»

    «Звонит Герман Греф и говорит: «Тут полный кирдык, мы сейчас общались с китайцами, там просто катастрофа. У них валится производство, этот вирус всех косит. Нужно срочно закрывать страну, иначе будет поздно». Поговорили, и он трубку повесил. Ладно, звоню вице-премьеру Татьяне Голиковой, выяснилось, что Греф уже и ей позвонил. Говорю: «Тань, создаем штаб, нужно собираться и оперативно принимать решения», – сказал Белоусов.

    Также он добавил, что российские власти не получали никакой внятной информации от китайских коллег. По его словам, было лишь видно, что китайцы полностью блокируют город Ухань и его окрестности. 

    «Информацией китайцы не очень-то делились. Они сами не очень понимали, что у них там происходит. Мы только видим, что они изолировали Ухань, а что за занавесом – мы не знаем», – отметил вице-премьер.

    Кроме того, Белоусов рассказал, что закрытие границы было единственным возможным вариантом действий в сложившейся ситуации, хотя это и несло значительные издержки.

    Напомним, вспышку коронавируса впервые зафиксировали в конце 2019 года в китайском Ухане. А 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию. 

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу».

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    Актер российских сериалов Артем Анчуков умер от COVID
       6 июня 2021, 13:16
    Фото: «Команда», кинокомпания Триикс Медиа
    Текст: Ксения Панькова

    Актер Артем Анчуков, известный по ролям в известных сериалах, скончался от коронавируса в 39 лет, сообщила певица Татьяна Буланова.

    «Сегодня утром Артема не стало», – написала Буланова в своем Instagram, добавив, что причиной смерти стал коронавирус.

    Артем Анчуков родился в 1981 году, снимался в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Легенда об Ольге», «В час беды», «Молодежка» и многих других российских сериалах. Также он записал с Булановой две песни – «Разные судьбы» и «Мосты».

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    Кабмин введет упрощенный вариант въезда в страну для трудовых мигрантов
       7 июня 2021, 16:15
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Правительство России рассматривает введение упрощенного въезда для трудовых мигрантов, чтобы избежать подрыва экономики страны, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию», – сказал Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость» на RTVI, передает РИА «Новости».

    Как отметил вице-премьер, отсутствие трудовых мигрантов – основная проблема в строительной отрасли России на сегодняшний день. «Очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем», – подчеркнул он.

    Хуснуллин подчеркнул, что отсутствие рабочих мигрантов на стройках России в период пандемии коронавируса «еще как ударило» по отрасли.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вопрос о вакцинации от коронавируса мигрантов и иностранных студентов правительство России будет решать в ближайшее время.

    Напомним, в начале мая президент Владимир Путин заявил, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. В марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда.

    Глава набсовета Фонда ЖКХ Сергей Степашин заявил, что на российские стройки в ближайшее время могут приехать около 300 тыс. мигрантов.

    Между тем директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. Вице-премьер заявил, что инициатива ФСИН по привлечению заключенных к работе на стройках сейчас прорабатывается.

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    Экс-глава минздрава Бразилии возмутился количеством ввезенного в страну «Спутника V»

    8 июня 2021, 08:39

    Текст: Наталья Ануфриева

    Бывший министр здравоохранения Бразилии, федеральный депутат Александр Падилья выразил сожаление в связи с тем, что Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило для импорта в страну недостаточное количество российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Падилья указал, что одобрение вакцины «Спутник V» приблизит Бразилию к целям по вакцинации населения, однако подчеркнул, что число доз «недостаточное», передает РИА «Новости».

    Он считает, что правительство Бразилии при затягивании с одобрением российской вакцины допустило «изначальную ошибку». По мнению экс-министра, администрации Жаира Болсонару стоило выбрать более инициативный подход в получении документации, которая подтверждает безопасность вакцины.

    «Бразилии предложили эту вакцину в августе прошлого года, правительство могло бы создать комитет по обмену информацией, чтобы прояснить любые сомнения – этого не произошло», – заявил бывший министр.

    Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса.

    Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса.

    20 мая в Бразилии выпустили первую партию «Спутника V». В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата национальным регулятором.

    В начале июня Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V».

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    Ученые назвали разницу между течением коронавируса у женщин и мужчин

    6 июня 2021, 18:00

    Текст: Елена Мирошниченко

    Мужчин чаще госпитализируют из-за коронавируса, также смертность от этого заболевания у них выше из-за сопутствующих заболеваний, к такому выводу пришли ученые, пишет Le Monde.

    Исследователи утверждают, что мужчины чаще страдают от диабета или хронических сердечно-сосудистых заболеваний, или болезней дыхательной системы, это увеличивает риски тяжелого течения коронавируса, пишет Рен ТВ

    Также ученые установили, что у перенесших болезнь в легкой форме пациенток через шесть месяцев после инфекции была более эффективная иммунная защита, чем у мужчин.

    «Известно, что женщины, как правило, вырабатывают более надежный гуморальный и клеточный ответ, чем мужчины, независимо от того, сталкиваются ли они с другими инфекционными заболеваниями или вакцинацией. Побочная сторона этой более широкой реактивности заключается в том, что женщины чаще подвержены аутоиммунным заболеваниям», – рассказали ученые. Также эксперты предполагают, что разное течение болезни может быть связано с тем, что у женщин две X-хромосомы, в которой сосредоточены многие гены иммунитета, а у мужчин – только одна.

    Ранее американский ученый предсказал появление COVID-26 и COVID-32.

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    Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов из-за COVID-19

    6 июня 2021, 07:57

    Текст: Антон Антонов

    Все страны мира должны потребовать от Китая выплатить не менее 10 трлн долларов из-за распространения коронавируса, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

    На съезде республиканцев Северной Каролины он сказал, что государствам нужно «объединиться и выставить Китаю счет». Эти средства должны «компенсировать те убытки», которые Китай, по мнению Трампа, «причинил». Он уточнил, что 10 трлн долларов – это «нижний порог, и ущерб намного больше». Кроме того, бывший президент США предложил, чтобы все страны отказались от своих долговых обязательств перед Китаем, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

    Напомним, Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Сейчас версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании.

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    Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов

    7 июня 2021, 16:30

    Текст: Ксения Панькова

    Жителей Москвы, которые с 1 августа 2020 года вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали почти на 17 млн рублей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по столице.

    «Управление Роспотребнадзора по г. Москве продолжает осуществлять контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)», – говорится в сообщении.

    Как напомнили в Роспотребнадзоре, после прилета в Россию граждане должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). По данным ведомства, с 1 августа 2020 года гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не занесшим результаты тестирования на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 6438 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 3622 протокола по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа.

    «Протоколы об административных правонарушениях в отношении 2873 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1343 гражданам присуждены штрафы на сумму 16 млн. 974 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», – добавляется в сообщении.

    С 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к приезжающим из-за рубежа россиянам. Россияне, прибывающие из-за рубежа, должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток.

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    Вакцинация «Спутником V» начинается в Словакии
       7 июня 2021, 02:27
    Фото: Patricio Murphy/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В понедельник в Словакии начнут вакцинацию от коронавируса с использованием российской вакцины «Спутник V», сообщил минздрав страны.

    Вакцинация будет проводиться «поэтапно». В понедельник прививки «начнут делать в Братиславском (Западная Словакия) и Жилинском краях (север республики), во вторник подключится Нитрянский край (Западная Словакия), в четверг – Тренчанский (запад страны) и Банскобыстрицкий край (Центральная Словакия)». В субботу и воскресенье «Спутник V» начнут использовать «в остальных краях Словакии – Трнавском (Западная Словакия), Прешовском и Кошицком (восток республики)», передает ТАСС.

    В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины.

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    Учителям в Испании по ошибке ввели шесть доз вакцины Pfizer

    7 июня 2021, 14:00

    Текст: Алексей Дегтярев

    В испанской школе восьми педагогам по ошибке ввели сразу шесть доз вакцины Pfizer от коронавируса, сообщили местные СМИ.

    Преподавателей школы в муниципалитете Хельвес в провинции Севилья, в автономном сообществе Андалусия, вакцинировали в пятницу, каждому из них по ошибке ввели содержимое всей ампулы вакцины Pfizer, рассчитанной на шесть доз, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Efe.

    Один из преподавателей Висенте Асенсио отметил, что ни у кого из учителей сильных симптомов не проявилось, в понедельник все вышли на работу.

    Ранее схожие случаи происходили в Германии и Италии.

    Сейчас в Андалусии полностью вакцинированы 30% населения старше 16 лет, одну дозу получили почти 50%.

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    Китай дал оценку обвинениям в создании коронавируса
       8 июня 2021, 01:57
    Фото: Xue Yuge/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Утверждения о появлении нового коронавируса в лаборатории Китая ничем не отличаются от прозвучавших около 20 лет назад заявлений о том, что Ирак якобы обладает оружием массового уничтожения (ОМУ), заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

    «Происхождение COVID-19 является научным вопросом и должно коллективно изучаться учеными всего мира, а не политизироваться. Любые выводы должны быть сделаны в соответствии с процедурами ВОЗ и на основе научно обоснованных методов», – приводит слова дипломата ТАСС.

    По его словам, «кампания политизации изучения происхождения [коронавируса] и дискредитации Китая ничем не отличается от лжи о наличии у Ирака оружия массового уничтожений».

    В минувшее воскресенье 45-й президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. После этого в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

    В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.

    Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.

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    Черногория разрешила российским туристам приезжать без ПЦР-тестов

    6 июня 2021, 13:28

    Текст: Елена Мирошниченко

    Россияне могут посетить Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус, виза им также не требуется, заявил министр экономического развития Черногории Яков Милатович на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд», – цитирует его ТАСС.

    Также он добавил, что Черногория надеется на восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время. «Полеты были отменены в марте прошлого года и так и не восстановлены. Но учитывая такие факты, как прекрасная эпидемическая ситуация в стране, которая на данном этапе, возможно, одна из лучших в Юго-Восточной Европе в сравнении с такими странами, как Кипр, Греция, Турция и Хорватия, сейчас великолепный момент для того, чтобы возобновить рейсы», – поделился министр.

    Милатович обратил внимание на внимание на стабилизацию эпидемической обстановки в Черногории, по его словам, по всей стране только 600 активных случаев, что составляет 0,1% населения. Министр рассказал, что правительство предприняло ряд мер в связи с наступлением туристического сезона.

    Также он рассказал, что Черногория в ближайшие дни ожидает поставки около 40 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Ранее Турция упростила правила въезда для туристов из России, позволив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста. В Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года. 

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    Названа стоимость вакцинного тура в Россию для иностранцев

    7 июня 2021, 12:01

    Текст: Алексей Дегтярев

    Стоимость тура для иностранцев, желающих вакцинироваться от коронавируса в России, может начинаться от 1,5 тыс. долларов без учета авиаперелета, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

    «1,5-2,5 тыс. долларов при нахождении 21 день в России без авиаперелета», – пояснил Игнатьев ТАСС.

    Он добавил, что туры для вакцинации в России могут быть интересны жителям Азии, Африки и Латинской Америки, в Европе на текущий момент уже вакцинирован большой процент населения.

    Как отметил Игнатьев, есть и второй вариант туров для иностранцев. «Второй вариант – две поездки, каждая сроком на три дня. Стоимость, включающая проживание, трансферы, консультации и вакцинацию – от 700 долларов без учета перелета», – добавил он, передает РИА «Новости».

    По его словам, туроператоры были готовы организовать вакцинные туры еще в начале года, такие запросы регулярно поступали в туристические компании со всего мира. «Продукт уже готов, но нужно решить вопросы визовой поддержки и легального въезда для иностранцев, желающих получить российскую вакцину», – пояснил он.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.

    Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса с использованием электронной визы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России.

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    В России выявили 9,1 тыс. новых случаев коронавируса
       6 июня 2021, 11:38
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    За минувшие сутки в России выявили 9163 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9163 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2936, Санкт-Петербурге – 861, Московской области – 773.

    Всего в стране выявлено 5 126 437 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 736 446 человек, из них 7369 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксирован 351 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 123 787 человек.

    Накануне, 5 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9145. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 18.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    В АТОР оценили численность желающих привиться в России иностранцев

    8 июня 2021, 00:33

    Текст: Антон Никитин

    Для вакцинации российским препаратом против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Россию готовы приехать несколько тысяч иностранцев, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-1».

    «Количество желающих получить вакцину, речь преимущественно идет все-таки о «Спутнике V», достаточно большое. Нам сложно пока говорить о том, что это миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран», – приводит слова Ломидзе ТАСС.

    В прошлую пятницу президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. В МИД рассказали о получении запросов от иностранцев, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

    Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса с использованием электронной визы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России. В Российском союзе туриндустрии назвали стоимость вакцинного тура в Россию для иностранцев. В правительстве объяснили, каких иностранцев привьют в первую очередь.

    Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.

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    ВОЗ предупредила о рисках для непривитых при резкой отмене ограничений

    7 июня 2021, 19:59

    Текст: Елизавета Булкина

    Поспешное снятие ограничений в связи с коронавирусом может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых штаммов инфекции, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «При возросшей глобальной передаче вариантов [коронавируса], которые вызывают обеспокоенность, включая вариант «Дельта», слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался», – передает его слова РИА «Новости».

    Гебрейесус отметил, что вирус может распространяться из-за неравномерного распределения вакцин от COVID-19. Также увеличивается вероятность появления варианта коронавируса, который снижает эффективность вакцин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу».

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