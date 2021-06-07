Правительство объяснило, каких иностранцев привьют от COVID-19 в первую очередь

Российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Правительством прорабатываются поручения президента Российской Федерации, данные в рамках Петербургского международного экономического форума, о вакцинации иностранных граждан от COVID-19. В первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны», – передает сообщение РИА «Новости».

Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса с использованием электронной визы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что стоимость тура для иностранцев, желающих вакцинироваться от коронавируса в России, может начинаться от 1,5 тыс. долларов без учета авиаперелета.