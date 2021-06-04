Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.

«Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин, такой запрос довольно высок», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, широкое распространение получила практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены и руководители крупных компаний, специально посещают Россию для вакцинации от коронавируса.

«В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», – сказал президент.

Ранее специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках. Причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.