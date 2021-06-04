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Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев в России
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.
«Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин, такой запрос довольно высок», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, широкое распространение получила практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены и руководители крупных компаний, специально посещают Россию для вакцинации от коронавируса.
«В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», – сказал президент.
Ранее специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках. Причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.
Названы заказчики информационной кампании против «Спутника V»
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Заказчиками информационной кампании против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются представители так называемой Большой фармы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его мнению, в этом процессе задействованы антироссийские круги. Еще до регистрации препарата, подчеркнул глава РФПИ, началась кампания по подрыву доверия к открытию российских ученых. Первые обвинения в адрес России, сделанные в сентября 2020 года, основывались на том, что технологию вакцины якобы украли, передает РБК.
Глава фонда отметил, что раньше многие фармкомпании платили штрафы в миллионы долларов за недобросовестную конкуренцию и «нелегальный маркетинг», пытаясь уничтожить конкурентов на рынке.
«Мы видим атаки на «Спутник V» в первую очередь в англосаксонской прессе – это некий спрут, сочетающий интересы ряда компаний «Большой фармы» и ряда политических игроков, которые настроены против России», – пояснил Дмитриев, добавив, что целью таких кампаний служит в том числе снижение темпов вакцинации в стране.
К представителям «Большой фармы» относятся 30 компаний, штаб-квартиры которых преимущественно расположены в странах Запада. В их числе Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, которые также выпустили свои вакцины от коронавируса.
Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным
Президент России Владимир Путин проведет в 2021 году традиционную прямую линию с гражданами, подготовка к ней уже идет, сообщил в кулуарах ПМЭФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Будет, [подготовка] идет», – цитирует его ТАСС. На вопрос о том, когда именно пройдет прямая линия, Песков ответил, что «в этом году».
В 2020 году президент не проводил отдельно традиционную прямую линию, ее элементы были частью большой пресс-конференции Путина в декабре.
Ранее Песков рассказал об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
Путин объявил о прокладке первой нитки «Северного потока – 2»
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Прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.
«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – сказал Путин.
Президент сообщил также, что компания «Газпром» уже готова к заполнению трубопровода газом.
«Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку – 2», – добавил российский лидер.
Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2».
30 апреля президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года.
Напомним, против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года.
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Попова назвала самые опасные штаммы коронавируса в России
В России выявлено более тысячи случае коронавируса, которые вызывают опасения, среди них 70% – это британский штамм, 24% – индийский и 6% – южноафриканский, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме.
«На сегодняшний день мы выделили более 1 тыс. изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, – это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас. Выглядят таким образом: 70% – это британский, 24% – индийский и 6% – южноафриканский штамм из 1 068 изолятов», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее вице-президент Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора заявил, что в Бразилии быстро распространяется новая разновидность коронавируса, происхождение которой пока не установлено.
Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что информации о повышенной опасности новой разновидности коронавируса, обнаруженной в Сан-Паулу, нет.
Случаи заражения «черной плесенью» зафиксировали в Мексике
Первый случай заражения мукормикозом, известным как «черная плесень», выявили в Мексике у мужчины, переболевшего коронавирусом.
«Черную плесень» выявили 34-летнего Грегорио Авенданьо, проживающего в штате Мехико. Мукормикоз у него диагностировали после того, как он перенес COVID-19, передает РИА «Новости».
Мужчине срочно нужна операция, рассказал его брат. Родственники пациента говорят, что есть опасность заражения мозга.
Авенданьо страдает диабетом. Коронавирус у него выявили 10 мая, но он отказался от госпитализации и переболел дома. После теста на COVID, показавшего отрицательный результат, он решил, что выздоровел, и вышел на работу.
Однако уже 26 мая его состояние ухудшилось. Он совсем перестал есть, а спустя три дня его госпитализировали с параличом лицевого нерва.
Дальше состояние пациента ухудшилось: к началу июня мужчина перестал говорить. Его готовят к операции по удалению левого глаза.
Ранее стало известно, что «черную плесень» зафиксировали в Ираке. В мае число случаев заболевания в Индии приблизилось к 9 тыс. Академик РАН объяснил опасность «черной плесени» при лечении COVID-19.
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Белоруссия зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»
Российская вакцина «Спутник Лайт» официально зарегистрирована в Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского минздрава.
«На основании решения комиссии по лекарственным средствам министерства здравоохранения 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины «Спутник Лайт», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минздрава.
Представленные в материалах досье документы включают достаточную информацию, позволяющую оценить показатели безопасности, эффективности и качества препарата, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, «Спутник лайт» – первый компонент «Спутника V», который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от ковида. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса.
Эффективность «Спутника V», по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.
Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V». Также была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии.
Кроме того, стало известно, что в Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса.
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт».
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Не стоит испытывать завышенных ожиданий от встречи российского лидера Владимира Путина с главой США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом.
По мнению Пескова, эта встреча является «очень и очень важной». Однако, как считает представитель Кремля, «впадать в какие-то завышенные ожидания [от саммита] было бы неверно», передает ТАСС.
«Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», – заметил он.
При этом представитель Кремля уточнил, что начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, это очень положительный шаг, передает РИА «Новости».
Также Песков добавил, что Путин является сторонником вывода отношений России и США из нынешнего сложного состояния, однако это возможно при уважении интересов друг друга, без этого ничего не удастся.
«И какие-то попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога», – подытожил он.
Кроме того, Песков добавил, что Путин и Байден на встрече поднимут те темы, которые считают первоочередными для своей страны. По его словам, потенциал разногласий России и США велик, есть конфликтные моменты в отношениях.
Ранее сообщалось, что Байден намерен обсудить с Путиным на саммите в Женеве тему кибербезопасности в связи с последней хакерской атакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летним юбилеем», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент России особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений и его высокий авторитет в России. Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление тесных и дружественных связей.
Ранее Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 45-летия установления дипломатических отношений, а также дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества.
РФПИ: EMA не выявило критических замечаний по вакцине «Спутник V»
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования российский вакцины от коронавируса «Спутник V» не выявило критических замечаний, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Мы отмечаем очень профессиональную работу технических специалистов EMA. Мы хотели бы отделить работу технической части EMA, которая пока не выявила существенных критических замечаний, и ряд политических высказываний, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против «Спутника V», – цитирует РИА «Новости» Дмитриева.
По его словам, время регистрации зависит от EMA. Агентство не получило критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной, добавил Дмитриев.
Ранее министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло заявил, что EMA может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца июня.
Регистрация российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он назвал аморальным такое поведение в условиях пандемии.
Россия поставила Индии крупную партию медикаментов
Министерство иностранных дел России сообщило о поставке Индии крупной партии медикаментов в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
«В рамках выполнения ранее принятого руководством Российской Федерации решения об оказании Республике Индии гуманитарного содействия в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 3 июня осуществлена очередная поставка в Нью-Дели крупной партии медикаментов, включающей противовирусные лекарственные препараты, общим весом более 10 тонн», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в Индии превысило 28,4 млн человек, более 337 тыс. человек умерли.
Напомним, 14 мая индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd выпустила в оборот первую партию импортируемой из России вакцины «Спутник V». В тот же день в Кремле сообщили о постоянном контакте с Индией по коронавирусу.
7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID-19 к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. Вторую партию «Спутника V» Индия получила 16 мая.
По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.
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Кремль заявил об отсутствии определенности по встрече Путина с Зеленским
Определенности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Он напомнил, что украинские коллеги из офиса администрации президента говорили, что Зеленский хочет обсудить Крым. «Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым, как некая проблема для Украины, обсуждению не подлежит», – подчеркнул он.
По словам Пескова, можно обсуждать Крым с точки зрения туристического потенциала, здравницу можно обсуждать, приграничное сотрудничество. «Но в том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит», – сказал пресс-секретарь президента России.
По словам Пескова, подвижек по организации нормандского саммита пока нет.
Однако все стороны согласны, что необходимо продолжать работу и что встречи должны происходить, добавил он. «Есть понимание, что должны встречаться и министры иностранных дел, тем более об этом говорили главы государств, и должен пройти и саммит. Но перед этим должна быть проделана домашняя работа», – заявил представитель Кремля.
Он пояснил, что есть целый набор предыдущих договоренностей, и должно возникнуть понимание о продвижении в их реализации. «Пока с этим проблемы. Работа продолжается, но очень-очень вязко. И конечно, фоном неблагоприятным для всей продолжающейся работы, наверное, идет такой весьма нетщательно скрываемый настрой Украины на какую-то подмену на что-то минских договоренностей», – заключил Песков.
Ранее Зеленский призвал включить в нормандский формат обсуждение Крыма и газа.
В Сербии назвали блестящими результаты исследования «Спутника V»
Исследование российской вакцины «Спутник V», проведенное среди 100 тыс. граждан Сербии, показало блестящий результат, эффективность составила 97,6%, заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.
«Мы сделали исследование среди 100 тыс. граждан Сербии, которые получили вакцину «Спутник V», и действительно получился блестящий результат, не было ни одного смертельного случая», – цитирует РИА «Новости» Поповича.
По его словам, эффективность вакцины «Спутник V» достигла 97,6%. «Это, я бы сказал, лучший результат, который мы имеем в Сербии», – добавил министр. Также Попович уточнил, что в стране сейчас применяются в общей сложности четыре разных вакцины, включая российскую.
Ранее Попович сообщал, на территории Сербии начинается производство российского препарата «Спутник V».
Напомним, что Центр имени Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины «Спутник V», произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», и одобрил производство препарата в этом сербском учреждении.
Глава OMV захотел видеть Россию энергетическим партнером Европы еще 50 лет
Россия может быть надежным энергетическим партнером Европы еще в течение 50 лет, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле.
Зеле заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что он хотел бы «обсудить энергетическое партнерство между Россией и Европой» на встрече президента Владимира Путина с иностранным бизнесом, передает ТАСС.
Он добавил, что Россия и Европа являются энергетическими партнерами на протяжении уже 50 лет, и с учетом изменения рынка необходимо обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества, чтобы продолжить партнерство в этой сфере.
«Я бы хотел обсудить с ним (с Путиным) будущее энергетического партнерства, потому что рынок меняется, и я думаю, что наши партнеры в России также должны меняться, чтобы быть надежным партнером еще на следующие 50 лет», – сказал Зеле.
Ранее стало известно, что Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ и встретится с иностранным бизнесом.
В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8947 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8947 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2817, Санкт-Петербурге – 834, Московской области – 766.
Всего в стране выявлено 5 108 129 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 720 512 человек, из них 8530 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 377 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 123 037 человек.
Накануне, 3 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8933. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 14.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Кремле заявили о возвращении Путина к работе в офлайн-режиме
Президент России Владимир Путин уже вернулся к работе в офлайн-режиме, но не полностью, так как пандемия коронавируса еще не ушла, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, когда Путин вернется в офлайн-режим, что президент «уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью», передает РИА «Новости».
«Все-таки пандемия еще не ушла, поэтому это такое плавное возвращение в прежний режим – насколько возможно стопроцентное возвращение в прежний режим. Вы видите, что мы вроде в офлайне, но все равно мы соблюдаем какие-то ограничения, в масках все», – сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что президент также соблюдает необходимые в этих условиях ограничения.
Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта. Позже он рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.
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