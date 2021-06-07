Украинский вуз лишил Лукашенко звания доктора наук

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7 июня, понедельник | Последнее обновление — 18:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Столтенберг заявил о контактах с Москвой для созыва встречи Совета Россия – НАТО
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«Золотой век» свободы передвижения оказался недолгим. Но его преимущества были столь впечатляющими, что их потеря выглядит сейчас весьма трагично.
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К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
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1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Украинский вуз лишил Лукашенко звания доктора наук
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишился звания почетного доктора наук, выданного ему Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.
«Сегодня принято такое решение», – сообщили в университете РИА «Новости».
Лукашенко стал первым из 107 докторов наук, который лишился звания, выданного этим вузом.
Вопрос о лишении этого звания в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске поднимал ректор университета Владимир Бугров.
Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза также обсудили введение новых экономических санкций против Белоруссии сразу в нескольких областях.
Кравчук заявил о причастности российских спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair
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К экстренной посадке в Минске самолета Ryanair могли быть причастны спецслужбы России, заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.
«У (президента Белоруссии Александра) Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда (задержанный в аэропорту Роман) Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Там могли быть спецслужбы только российские. Вот тут, я думаю, влияние России было», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом», об этом сообщает РИА «Новости».
Кравчук оценил предложение Лукашенко пригласить следователей самопровозглашенной Луганской народной республики в Минск.
«Думаю, что прислушиваться очень серьезно к Лукашенко сейчас нет необходимости. Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. И поэтому его действия, его предложения, его оценки совершенно какие-то неадекватные. Об Украине и в целом. Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю», – высказался политик.
Напомним, выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова.
Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Белоруссия предложила Украине вернуться к партнерству
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Минск готов сесть за стол переговоров с Киевом, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.
Он заявил о готовности своей страны «вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого», но подчеркнул, что сейчас «мяч на украинской территории». Головченко отметил, что Минск не раз предлагал провести переговоры, как это было раньше – у двух стран уже «случались трения», но они «снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать». Однако сейчас попытки «задействовать имеющиеся механизмы не были восприняты», сказал он.
Головченко уверен, что Белоруссию не в чем упрекнуть, оценивая ее отношения с Украиной, ведь «в нелегкие» для Киева времена Минск «занимал сбалансированную и дружескую позицию по отношению к Украине», не предпринимал «враждебных действий». «Но раз власти Украины занимают такой курс в отношении нашей страны, ее экономических интересов, мы тоже вынуждены отвечать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Премьер указал, что решение о лицензировании импорта отдельных видов товаров с Украины стало ответом на украинские пошлины в отношении белорусского экспорта. Комментируя возможный ответ на закрытие Украиной своего воздушного пространства для белорусской авиакомпании «Белавиа», он ответил: «Скоро узнаете».
Он опроверг заявления СМИ о том, что Минск якобы «из мести» отказался поставлять бензин на Украину: «Это пример того, как правда подменяется ложью. Ведь небольшое снижение поставок топлива на украинский рынок в течение одного месяца – это то, что происходило год от года, десятилетиями из-за того, что Мозырский НПЗ останавливается на плановый ремонт». Головченко заявил, что после завершения ремонта «поставки будут возобновлены». Минск, по его словам, всегда выступал за свободную торговлю с украинской стороной.
Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
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В Чехии приняли Тихановскую как президента Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская принимается сенатом парламента Чехии как глава белорусского государства, заявил спикер сената Милош Выстрчил.
«Выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Белоруссии», – цитирует председателя верхней палаты чешского парламента ТАСС.
В понедельник прошла первая встреча Тихановской с руководителями Сената, в ходе беседы обсуждались вопросы помощи Чехии демократическим силам в Белоруссии.
Тихановская находится в Чехии по приглашению Выстрчила до 10 июня.
Эксперт: «Хитрожопый» Кравчук настойчиво провоцирует Лукашенко
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Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук добивается переноса переговоров из Минска, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Комментируя в Telegram заявление Кравчука об инциденте с самолетом Ryanair, Чеснаков заявил, что «хитрожопый Кравчук настойчиво продолжает провоцировать Лукашенко». По мнению Чеснакова, Кравчук рассчитывает спровоцировать Минск на «шаги, позволяющие украинской стороне обратиться в ОБСЕ с целью переноса в будущем переговоров по Донбассу на другую площадку».
Напомним, Кравчук заявил, что к экстренной посадке в Минске самолета Ryanair якобы могли быть причастны спецслужбы России. Ранее он заявлял, что переговоры по Донбассу должны быть перенесены в одну из нейтральных европейских стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу.
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НАТО обещало защищать союзников от «угроз» со стороны Москвы и Минска
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Сотрудничество России и Белоруссии беспокоит членов НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что «НАТО – оборонительный альянс», и заявил, что не желает «слишком много спекулировать». Столтенберг заверил, что НАТО «бдительно и очень внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии», альянс «готов защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы». В НАТО «серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы». Столтенберг указал, что НАТО сохраняет «двусторонний подход в отношении России: сдерживание и диалог», передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt am Sonntag.
Выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова.
Белоруссия оценила вероятный ущерб от санкций Запада
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Ущерб от санкций Запада вряд ли превысит 3% ВВП, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.
На основе подсчета всех случаев введения санкций в мире Головченко оценил ущерб от финансовых санкций в 1,7% ВВП, торговых – в 0,7%, а при их одновременном введении – в 2,9% максимум. Головченко сослался на исследования ученых США. Он выразил уверенность, что Белоруссия «эти цифры однозначно перекроет за счет других источников». Однако Минск «не будет сидеть и ждать, пока причинят этот кумулятивный ущерб».
По словам Головченко, чаще всего санкции вводят, добиваясь смены власти в стране или дестабилизации политической системы. «В последние несколько десятков лет таких кейсов было 174. Из них успехи были достигнуты меньше, чем в одной трети случаев», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Головченко подчеркнул, что легитимные санкции должны приниматься в соответствии с нормами международного права на основании Устава ООН. Он заявил, что в санкциях, принимаемых странами Запада против Минска, «логики давно нет».
Напомним, премьер заявил, что его страна подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Головченко также сообщил, что Белоруссия будет отстаивать в суде право компенсации потерь после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.
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БелАЗ договорился о поставке самосвалов в Россию на 260 млн долларов
Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) подписал договоры и соглашения на поставку в Россию 128 самосвалов грузоподъемностью от 55 до 220 тонн на общую сумму более 260 млн долларов, сообщила пресс-служба предприятия.
Как сообщает издание БелТА, данные соглашения были подписаны на выставке угольной и горнорудной промышленности «Уголь России и майнинг», состоявшейся в Новокузнецке в Кемеровской области. В ней приняли участие Белорусский автомобильный завод, Торговый дом «БелАЗ» и официальный дилер компании в регионе Кузбасса – компания «БелАЗ-24».
Отмечается, что достигнутые договоренности стали результатом переговоров с такими компаниями, как АО «Междуречье» (ООО «Холдинг Сибуглемет»), ООО «Участок «Коксовый» (ООО УК «ПМХ»), ООО «Распадская угольная компания» (АО «Распадская-Коксовая»), АО «ГИЛК».
По данным издания, компания «БелАЗ» также подписала соглашение с компанией «ТехноЭКО» о поставках оборудования для оснащения карьерных самосвалов газодизельными двигателями с последующим их сервисным обслуживанием в эксплуатации.
ОАО «БелАЗ» – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Завод расположен в городе Жодино в Минской области. Компании принадлежит 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, продукция поставляется в 80 стран мира.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в Белоруссию современное вооружение, перечень будет составлен вместе с российскими коллегами.
В Белоруссии заявили о подготовке комплекса ответных мер на санкции ЕС
Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
«Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения. Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов», – цитирует ТАСС Головченко.
По его словам, Запад из-за санкций может лишиться белорусского рынка, в который страны ЕС инвестировали миллиарды долларов. Он подчеркнул, что Минск готов переключиться на российские и азиатские технологии с европейских и американских, а также прибегнуть к специальным защитным мерам по отношению к западным товарам народного потребления в качестве ответа на введенные против него санкции, передает РИА «Новости».
Головченко также сообщил, что Белоруссия будет отстаивать в суде право компенсации потерь после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.
Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза также обсудили введение новых экономических санкций против Белоруссии сразу в нескольких областях.
В Кремле прокомментировали заявление главы «Уралхима» о финансировании Nexta
Российского бизнесмена, главу «Уралхима» Дмитрия Мазепина ни в чем не обвиняли, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, говоря о словах белорусского оппозиционера Романа Протасевича про финансирование оппозиции.
«Мазепина же никто не обвинял ни в чем. Собственно, фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть. Вот действительно, связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения к этому не имеет и иметь не может. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, но мы не знаем, о ком, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее Мазепин заявил, что не занимался финансированием белорусского Telegram-канала Nexta. Протасевич до этого сделал заявление, что основанный им канал получал финансирование в том числе из российских источников.
Лукашенко поручил заняться законом «О чрезвычайном положении»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Совету министров республики подготовить изменение законов «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Власти Белоруссии также приняли решение повысить роль Совета безопасности республики в сфере защиты независимости и территориальной целостности страны.
«Совет безопасности Республики Беларусь постановляет повысить роль Совета безопасности Республики Беларусь в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и терроризму», – приводит ТАСС текст постановления, подписанного Лукашенко.
В постановлении также указано, что Совету министров Белоруссии необходимо в течение месяца подготовить в сотрудничестве с заинтересованными государственными органами и внести на рассмотрение президента страны проект закона, предусматривающий изменение законов Белоруссии «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Подчеркивается, что целью этого действия является создание «дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности» с учетом декрета от 9 мая 2021 года № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя», которым предусматривается передача президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства.
В документе также одобряется проект положения о Совете безопасности. Государственному секретарю Совбеза республики поручено внести проект закона в установленном порядке на утверждение президенту Белоруссии.
Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.
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Авиавласти Белоруссии назвали санкции ЕС «рейдерским захватом»
Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский расценил введенные Европой санкции в авиационной сфере как рейдерский захват бизнеса и рынка.
«Идет процесс удушения. Эти санкции, скажем прямо, это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании («Белавиа» – прим. ВЗГЛЯД), которая вообще не участвовала в этих событиях. И те меры в отношении «Белаэронавигации» (предприятие по аэронавигационному обслуживанию – прим. ВЗГЛЯД)… Что, диспетчер не должен был отреагировать по закону? Что, специалисты авиабезопасности не должны были отреагировать?» – сказал Сикорский в эфире телеканала ОНТ, передает РИА «Новости».
По его словам, «вопреки всем международным документам, на основании фактически фейковой новости про перехват самолета принимаются такие невзвешенные, непрофессиональные, не соответствующие международным требованиям решения». Он сообщил, что сейчас белорусские авиационные власти пытаются работать с международными организациями, чтобы «развенчать фейки», передает ТАСС.
Ранее генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании без результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.
Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС.
Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
В Белоруссии в озере нашли тело нигерийского футболиста
Футболиста из Нигерии Кельвин Оденигбо, выступавшего на позиции нападающего в клубе высшей белорусской лиги «Витебск», нашли мертвым в Белоруссии. По предварительным данным, футболист утонул во время купания в озере.
В команде сообщили, что тело 20-летнего футболиста было обнаружено накануне сотрудниками общества спасения на озере «Белое». По предварительным данным, спортсмен утонул во время купания. Правоохранительные органы Белоруссии установят окончательную причину смерти иностранного гражданина при помощи экспертизы, передает «Московский комсомолец».
Оденигбо приехал в клуб «Витебск» только в марте этого года и успел сыграть за команду всего четыре матча в чемпионате Белоруссии.
В конце мая бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб в Египте во время занятия дайвингом.
Греция закрыла воздушное пространство для самолетов Белоруссии
Управление гражданской авиации Греции объявило о запрете до 5 июля на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством страны, греческим авиакомпаниям дано указание избегать полетов в РПИ (Район полетной информации) Минска.
«Управление гражданской авиации объявляет пассажирам авиационную директиву, согласно которой предусматривается запрет на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством Греции и посадку в аэропортах Греции. Греческим авиакомпаниям дано указание избегать полетов в район полетной информации (FIR) Минска (Белоруссия)», – говорится в документе, передает ТАСС.
Отмечается, что ограничение действует до 5 июля 2021 года и следует за решением Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве ЕС или приземляться в его аэропортах. «В то же время авиакомпаниям Евросоюза рекомендуется избегать воздушного пространства Белоруссии», – сообщили в Управлении гражданской авиации.
По его данным, в качестве исключения данное извещение «не применяется в случае вынужденной посадки или вынужденного транзита по воздуху, а также в случае, если посадка, взлет или транзит по воздуху необходимы в гуманитарных целях».
Ранее гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании без результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский расценил введенные Европой санкции в авиационной сфере как рейдерский захват бизнеса и рынка.
Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
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Сербия отказалась закрывать воздушное пространство для Белоруссии
Сербия не закроет свое воздушное пространство для Белоруссии, так как не является членом Евросоюза, сообщил председатель парламента Сербии Ивица Дачич.
«Не думаю. Насколько я знаю, Сербия не принимала такого решения, потому что мы не являемся членом Европейского союза», – передает РИА «Новости» ответ Дачича на вопрос, закроет ли Сербия свое небо для белорусских авиаперевозчиков после того, как такое решение принял Брюссель в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.
Напомним, гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании без результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский расценил введенные Европой санкции в авиационной сфере как рейдерский захват бизнеса и рынка.
Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
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Мазепин отверг причастность к белорусскому Telegram-каналу Nexta
Российский бизнесмен, владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин заявил, что не занимался финансированием белорусского Telegram-канала Nexta.
«Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим», в которых есть название Урал, но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал», – цитирует Мазепина ТАСС.
Мазепин, говоря о словах основателя Nexta Романа Протасевича о том, что тот получал финансирование в том числе из российских источников, заявил, что «кому-то захотелось развить историю про российскую причастность к событиям в Белоруссии», передает РИА «Новости».
«Я хорошо понимаю, кто такой Роман Протасевич – молодой человек, которому 26 лет, который успел послужить в нацистском «Азове» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) на Донбассе, который работал на западные спецслужбы и сам признает, что получал зарплату, который организовал штабы белорусской оппозиции с одной стороны», – сказал Мазепин.
«С другого стороны, ему грозит высшая мера наказания. Также хорошо понимаю авторов данной политической мелодрамы, которые хотели бы показать западный план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб с одной стороны, с другой – в очередной раз показать российский след. Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про «вагнеровцев» и теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию проекта Nexta», – добавил Мазепин.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. Позже послы ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.
При этом был задержан находившийся на борту автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.
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