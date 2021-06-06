В Белоруссии в озере нашли тело нигерийского футболиста

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7 июня, понедельник | Последнее обновление — 15:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В работе сервисов Mail.ru произошел сбой
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В то время, когда вся мировая пропагандистская машина захлебывалась лаем «Дни режима Асада сочтены», из уст сирийских министров, военачальников, самого президента мы слышали: «Время работает на нас». И оно сработало.
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«Золотой век» свободы передвижения оказался недолгим. Но его преимущества были столь впечатляющими, что их потеря выглядит сейчас весьма трагично.
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Сегодня день рождения одного из величайших русских людей, когда-либо живших. Он дал ответы на «проклятые вопросы» своего времени, да и всей истории в целом. Ответы, которые он завещал и всей, рожденной им, русской литературе, и русскому народу, в дух которого и его победу над временем и «тьмой низких истин», несомненно, верил.
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В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
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1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Белоруссии в озере нашли тело нигерийского футболиста
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Футболиста из Нигерии Кельвин Оденигбо, выступавшего на позиции нападающего в клубе высшей белорусской лиги «Витебск», нашли мертвым в Белоруссии. По предварительным данным, футболист утонул во время купания в озере.
В команде сообщили, что тело 20-летнего футболиста было обнаружено накануне сотрудниками общества спасения на озере «Белое». По предварительным данным, спортсмен утонул во время купания. Правоохранительные органы Белоруссии установят окончательную причину смерти иностранного гражданина при помощи экспертизы, передает «Московский комсомолец».
Оденигбо приехал в клуб «Витебск» только в марте этого года и успел сыграть за команду всего четыре матча в чемпионате Белоруссии.
В конце мая бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб в Египте во время занятия дайвингом.
Кравчук заявил о причастности российских спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair
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К экстренной посадке в Минске самолета Ryanair могли быть причастны спецслужбы России, заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.
«У (президента Белоруссии Александра) Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда (задержанный в аэропорту Роман) Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Там могли быть спецслужбы только российские. Вот тут, я думаю, влияние России было», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом», об этом сообщает РИА «Новости».
Кравчук оценил предложение Лукашенко пригласить следователей самопровозглашенной Луганской народной республики в Минск.
«Думаю, что прислушиваться очень серьезно к Лукашенко сейчас нет необходимости. Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. И поэтому его действия, его предложения, его оценки совершенно какие-то неадекватные. Об Украине и в целом. Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю», – высказался политик.
Напомним, выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова.
Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Белоруссия предложила Украине вернуться к партнерству
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Минск готов сесть за стол переговоров с Киевом, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.
Он заявил о готовности своей страны «вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого», но подчеркнул, что сейчас «мяч на украинской территории». Головченко отметил, что Минск не раз предлагал провести переговоры, как это было раньше – у двух стран уже «случались трения», но они «снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать». Однако сейчас попытки «задействовать имеющиеся механизмы не были восприняты», сказал он.
Головченко уверен, что Белоруссию не в чем упрекнуть, оценивая ее отношения с Украиной, ведь «в нелегкие» для Киева времена Минск «занимал сбалансированную и дружескую позицию по отношению к Украине», не предпринимал «враждебных действий». «Но раз власти Украины занимают такой курс в отношении нашей страны, ее экономических интересов, мы тоже вынуждены отвечать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Премьер указал, что решение о лицензировании импорта отдельных видов товаров с Украины стало ответом на украинские пошлины в отношении белорусского экспорта. Комментируя возможный ответ на закрытие Украиной своего воздушного пространства для белорусской авиакомпании «Белавиа», он ответил: «Скоро узнаете».
Он опроверг заявления СМИ о том, что Минск якобы «из мести» отказался поставлять бензин на Украину: «Это пример того, как правда подменяется ложью. Ведь небольшое снижение поставок топлива на украинский рынок в течение одного месяца – это то, что происходило год от года, десятилетиями из-за того, что Мозырский НПЗ останавливается на плановый ремонт». Головченко заявил, что после завершения ремонта «поставки будут возобновлены». Минск, по его словам, всегда выступал за свободную торговлю с украинской стороной.
Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
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Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС
Европейский союз ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС и доступ в свои аэропорты для всех перевозчиков Белоруссии.
«Совет ЕС принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии и ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС, а также доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Евросоюза.
В ЕС подчеркнули, что решение предусматривает запрет на взлет, посадку на территории Евросоюза, а также на пролет всех самолетов, используемых белорусскими авиаперевозчиками.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Эксперт: «Хитрожопый» Кравчук настойчиво провоцирует Лукашенко
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Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук добивается переноса переговоров из Минска, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Комментируя в Telegram заявление Кравчука об инциденте с самолетом Ryanair, Чеснаков заявил, что «хитрожопый Кравчук настойчиво продолжает провоцировать Лукашенко». По мнению Чеснакова, Кравчук рассчитывает спровоцировать Минск на «шаги, позволяющие украинской стороне обратиться в ОБСЕ с целью переноса в будущем переговоров по Донбассу на другую площадку».
Напомним, Кравчук заявил, что к экстренной посадке в Минске самолета Ryanair якобы могли быть причастны спецслужбы России. Ранее он заявлял, что переговоры по Донбассу должны быть перенесены в одну из нейтральных европейских стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу.
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Протасевича обвинили в организации переправки боевиков в Донбасс
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Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич обеспечивал транзит граждан, которые хотели воевать в Донбассе на стороне Киева, заявил офицер народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
«Через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и «повоевать» на Донбассе на стороне ВСУ. Трансфер из Минска в зону ООС составлял пять тысяч долларов, в стоимость входило семидневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко.
Ранее Протасевич заявил, что не состоял в штате украинского батальона «Азов» и не был в зоне силовой операции в Донбассе.
Во вторник генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с Протасевичем в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича.
Напомним, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Об участии Протасевича в боях заявляли в КГБ Белоруссии.
НАТО обещало защищать союзников от «угроз» со стороны Москвы и Минска
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Сотрудничество России и Белоруссии беспокоит членов НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что «НАТО – оборонительный альянс», и заявил, что не желает «слишком много спекулировать». Столтенберг заверил, что НАТО «бдительно и очень внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии», альянс «готов защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы». В НАТО «серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы». Столтенберг указал, что НАТО сохраняет «двусторонний подход в отношении России: сдерживание и диалог», передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt am Sonntag.
Выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова.
Фанаты освистали сборную Англии по футболу за акцию Black Lives Matter
Болельщики освистали английских футболистов, которые преклонили колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») перед товарищеским матчем со сборной Румынии, сообщают СМИ.
Игра прошла на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро. Когда игроки сборной Англии преклонили колено, часть болельщиков начала аплодировать, часть – улюлюкать и свистеть, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявлял, что команда не будет обращать внимание на негативную реакцию болельщиков. Он предложил недовольным «поставить себя на место молодых игроков». «Как бы они себя чувствовали, если бы их дети оказались в такой ситуации?» – сказал он, добавив, что футболисты «полны решимости вставать на колено во время турнира».
Напомним, часть болельщиков на трибунах освистала вставших на колено игроков сборной Англии перед началом товарищеского матча c Австрией. Кроме того, футбольные болельщики встретили гулом и свистом акцию Black Lives Matter перед началом финального матча Лиги чемпионов, в котором «Челси» со счетом 1:0 одержал победу над командой «Манчестер Сити».
В Чехии приняли Тихановскую как президента Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская принимается сенатом парламента Чехии как глава белорусского государства, заявил спикер сената Милош Выстрчил.
«Выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Белоруссии», – цитирует председателя верхней палаты чешского парламента ТАСС.
В понедельник прошла первая встреча Тихановской с руководителями Сената, в ходе беседы обсуждались вопросы помощи Чехии демократическим силам в Белоруссии.
Тихановская находится в Чехии по приглашению Выстрчила до 10 июня.
Губерниев осудил Слуцкого за шпильку в адрес Канделаки
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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера ФК «Рубин» Леонида Слуцкого, который припомнил ошибку генерального продюсера канала «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Губерниев попросил «передать Леониду Слуцкому, что у нас на телевидении не принято обсуждать коллег», «особенно в прямом эфире» и «на федеральном канале». «Есть этика в нашей профессии! Как тренерская этика внутри цеха есть! Леонид Слуцкий, комментируя футбол, немного поплыл», – приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».
Во время репортажа о матче Россия – Болгария Слуцкий заявил, что Филиппу Киркорову «простительно» перепутать «Фернандеса с Оздоевым», так как он певец. «Вот когда один деятель перепутал Оздоева с Азмуном, это да», – добавил Слуцкий. Видимо, речь шла о том, как в 2019 году Канделаки, поздравляя сборную России, призвала поаплодировать иранцу Сердару Азмуну – позднее она призналась, что перепутала Азмуна с Магомедом Оздоевым.
Напомним, сборная России по футболу победила команду Болгарии со счетом 1:0 в последнем товарищеском матче перед началом Евро-2020. Народный артист России Филипп Киркоров исполнил гимн России перед матчем.
«Белавиа» увеличивает число рейсов в Москву
Белорусская авиакомпания «Белавиа» получила разрешение на выполнение рейсов в Москву в аэропорт Шереметьево, также авиаперевозчик увеличивает количество выполняемых рейсов по трем другим направлениям.
«С 10 июня авиакомпания будет летать в Шереметьево 5 раз в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. (…) С 12 июня авиакомпания начнет летать в Стамбул вместо 10 раз в неделю – 14. Рейсы планируются ежедневно два раза в день», – говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Также «Белавиа» с 15 июня будет выполнять 14 рейсов в неделю – по два рейса в день – в Батуми. Кроме того, с 15 июня планируется увеличение рейсов в Тбилиси до 11 раз в неделю.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.
Белоруссия оценила вероятный ущерб от санкций Запада
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Ущерб от санкций Запада вряд ли превысит 3% ВВП, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.
На основе подсчета всех случаев введения санкций в мире Головченко оценил ущерб от финансовых санкций в 1,7% ВВП, торговых – в 0,7%, а при их одновременном введении – в 2,9% максимум. Головченко сослался на исследования ученых США. Он выразил уверенность, что Белоруссия «эти цифры однозначно перекроет за счет других источников». Однако Минск «не будет сидеть и ждать, пока причинят этот кумулятивный ущерб».
По словам Головченко, чаще всего санкции вводят, добиваясь смены власти в стране или дестабилизации политической системы. «В последние несколько десятков лет таких кейсов было 174. Из них успехи были достигнуты меньше, чем в одной трети случаев», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Головченко подчеркнул, что легитимные санкции должны приниматься в соответствии с нормами международного права на основании Устава ООН. Он заявил, что в санкциях, принимаемых странами Запада против Минска, «логики давно нет».
Напомним, премьер заявил, что его страна подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Головченко также сообщил, что Белоруссия будет отстаивать в суде право компенсации потерь после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.
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БелАЗ договорился о поставке самосвалов в Россию на 260 млн долларов
Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) подписал договоры и соглашения на поставку в Россию 128 самосвалов грузоподъемностью от 55 до 220 тонн на общую сумму более 260 млн долларов, сообщила пресс-служба предприятия.
Как сообщает издание БелТА, данные соглашения были подписаны на выставке угольной и горнорудной промышленности «Уголь России и майнинг», состоявшейся в Новокузнецке в Кемеровской области. В ней приняли участие Белорусский автомобильный завод, Торговый дом «БелАЗ» и официальный дилер компании в регионе Кузбасса – компания «БелАЗ-24».
Отмечается, что достигнутые договоренности стали результатом переговоров с такими компаниями, как АО «Междуречье» (ООО «Холдинг Сибуглемет»), ООО «Участок «Коксовый» (ООО УК «ПМХ»), ООО «Распадская угольная компания» (АО «Распадская-Коксовая»), АО «ГИЛК».
По данным издания, компания «БелАЗ» также подписала соглашение с компанией «ТехноЭКО» о поставках оборудования для оснащения карьерных самосвалов газодизельными двигателями с последующим их сервисным обслуживанием в эксплуатации.
ОАО «БелАЗ» – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Завод расположен в городе Жодино в Минской области. Компании принадлежит 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, продукция поставляется в 80 стран мира.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в Белоруссию современное вооружение, перечень будет составлен вместе с российскими коллегами.
Экс-шефа полиции в Турции осудили на 2170 лет за заговор против футбольного клуба
В Турции бывший начальник полиции Назми Ардич приговорен к 2 тыс. 170 годам тюремного заключения по делу о заговоре против стамбульского футбольного клуба «Фенербахче», сообщают местные СМИ.
Телеканал ESPN сообщил, что в 2011 году занимавший на тот момент пост президента «Фенербахче» Азиз Йылдырым был осужден на шесть лет по обвинению в организации договорных матчей и создании незаконного общества, передает РИА «Новости».
Кроме того, клубу два года было запрещено участвовать в еврокубках.
На суде Йылдырым заявил, что дело было сфабриковано, чтобы подкосить стамбульский клуб, который 19 раз выигрывал чемпионат Турции. В итоге он провел год в тюрьме.
После прокуратура возобновило производство, так как посчитала, что оно было основано на тайном сговоре, к которому имел отношение общественный деятель Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти обвинили в попытке государственного переворота летом 2016 года.
Прокуроры объявили, что дело о договорных матчах против «Фенербахче» было инициировано сторонниками Гюлена, проникшими в судебную систему и полицию, чтобы подставить клуб и убрать с должностей его руководителей.
В пятницу суд приговорил Хидайета Караджу, который был главой медиа-группы Samanyolu, к 1 тыс. 406 годам тюремного заключения по обвинению в подстрекательствах к прослушиванию телефонных разговоров и подделке документов.
Экс-начальник полиции Ардич был приговорен к 2 тыс. 170 годам тюрьмы по обвинению в подделке документов и тайном сговоре против «Фенербахче».
Также были осуждены как минимум 25 обвиняемых по делу.
Нынешний президент «Фенербахче» Али Коч после решения суда заявил, что клуб стал невиновной жертвой заговора, организованного сетью Гюлена. Он пообещал использовать законные способы получения финансовой и моральной компенсации.
Ранее суд Стамбула приговорил известного исламского проповедника Аднана Октара, обвинявшегося по целому ряду статей, к 1075-летнему тюремному заключению.
Минск ответил на критику БелАЭС со стороны ЕС
Ключевые рекомендации, сформулированные по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС, выполнены, дальнейшая работа по их реализации продолжится с вводом в эксплуатацию первого блока станции, заявили в минэнерго Белоруссии.
В пресс-службе ведомства заявили, что «ключевые мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности Белорусской АЭС, выполнены», и «уровень их реализации был положительно оценен экспертами ENSREG (Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности), которые посетили площадку станции в феврале 2021 года», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что белорусские специалисты работают над реализацией остальных пунктов плана, а это преимущественно исследовательская и экспертная работа, которая требует большего внимания и времени и рассчитана до конца 2025 года.
«Как и многие другие европейские государства, Белоруссия реализует ее поэтапно. С вводом первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию эта работа продолжится. И здесь нет противоречий, ведь самая важная часть мероприятий уже реализована», – отмечается в сообщении.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия сожалеет о решении Белоруссии начать коммерческую эксплуатацию БелАЭС якобы без учета всех рекомендаций по безопасности, содержащихся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года.
Симсон подчеркнула, что все рекомендации этой оценки должны быть выполнены Минском без промедления.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности построить вторую АЭС.
Напомним, 13 января на 100% мощности вывели первый энергоблок Белорусской АЭС. Опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС началась 22 декабря 2020 года. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.
В Белоруссии заявили о подготовке комплекса ответных мер на санкции ЕС
Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
«Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения. Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов», – цитирует ТАСС Головченко.
По его словам, Запад из-за санкций может лишиться белорусского рынка, в который страны ЕС инвестировали миллиарды долларов. Он подчеркнул, что Минск готов переключиться на российские и азиатские технологии с европейских и американских, а также прибегнуть к специальным защитным мерам по отношению к западным товарам народного потребления в качестве ответа на введенные против него санкции, передает РИА «Новости».
Головченко также сообщил, что Белоруссия будет отстаивать в суде право компенсации потерь после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.
Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза также обсудили введение новых экономических санкций против Белоруссии сразу в нескольких областях.
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