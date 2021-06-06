Байден пригрозил ответить на «наносящие ущерб действия» России

США не ищут конфликта с Россией, но не будут колебаться с ответом, если Москва «нанесет ущерб» Вашингтону, заявил глава американского государства Джо Байден.

В своей статье для Washington Post он рассказал, что «был откровенен» в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам Байдена, «США не ищут конфликта с Россией» и желают «стабильных и предсказуемых отношений там, где могут работать с Россией, в таких вопросах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями». Президент США отметил, что встретится с Путиным в Женеве «после дискуссий на высоком уровне с друзьями, партнерами и союзниками, которые смотрят на мир в том же ключе», с кем США «возобновили связи и цель».

«Мы едины в ответе на вызовы со стороны России в отношении европейской безопасности, начиная с ее агрессии в отношении Украины. Не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделять от наших интересов», – приводит его слова ТАСС.

По версии Байден, Вашингтон уже «сделал так», что для Москвы «наступили серьезные последствия за поведение, нарушающее суверенитет США, включая вмешательство» в американские «демократические выборы». Как заявил президент США, «Путин знает», что Вашингтон «не будет колебаться с ответом на будущие наносящие ущерб действия». В Женеве Байден намерен «подчеркнуть приверженность США, Европы и думающих в едином ключе демократий» защите «прав и достоинства человека».

Кроме того, Байден заявил, что в Брюсселе на грядущем саммите НАТО намерен подтвердить «непоколебимую приверженность» США положению Устава Североатлантического альянса о коллективной обороне и «обеспечению силы альянса перед лицом любых вызовов, в том числе таких, как кибератаки на важнейшую инфраструктуру».

Байден заявил, что «новые технологии меняют самые основы нашего мира, обнажая уязвимые места в результате кибератак с целью выкупа и создавая угрозы, например, в области систем наблюдения под управлением искусственного интеллекта». В таких условиях «демократические страны мира должны гарантировать», что их «ценности остаются ведущими в использовании и разработке этих инноваций – а не интересы автократов», заявил он, перечисляя задачи, которые должны решить участники предстоящего саммита G7.

Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с коронавирусом, международную повестку и региональные конфликты.

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