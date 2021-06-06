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Байден пригрозил ответить на «наносящие ущерб действия» России
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США не ищут конфликта с Россией, но не будут колебаться с ответом, если Москва «нанесет ущерб» Вашингтону, заявил глава американского государства Джо Байден.
В своей статье для Washington Post он рассказал, что «был откровенен» в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам Байдена, «США не ищут конфликта с Россией» и желают «стабильных и предсказуемых отношений там, где могут работать с Россией, в таких вопросах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями». Президент США отметил, что встретится с Путиным в Женеве «после дискуссий на высоком уровне с друзьями, партнерами и союзниками, которые смотрят на мир в том же ключе», с кем США «возобновили связи и цель».
«Мы едины в ответе на вызовы со стороны России в отношении европейской безопасности, начиная с ее агрессии в отношении Украины. Не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделять от наших интересов», – приводит его слова ТАСС.
По версии Байден, Вашингтон уже «сделал так», что для Москвы «наступили серьезные последствия за поведение, нарушающее суверенитет США, включая вмешательство» в американские «демократические выборы». Как заявил президент США, «Путин знает», что Вашингтон «не будет колебаться с ответом на будущие наносящие ущерб действия». В Женеве Байден намерен «подчеркнуть приверженность США, Европы и думающих в едином ключе демократий» защите «прав и достоинства человека».
Кроме того, Байден заявил, что в Брюсселе на грядущем саммите НАТО намерен подтвердить «непоколебимую приверженность» США положению Устава Североатлантического альянса о коллективной обороне и «обеспечению силы альянса перед лицом любых вызовов, в том числе таких, как кибератаки на важнейшую инфраструктуру».
Байден заявил, что «новые технологии меняют самые основы нашего мира, обнажая уязвимые места в результате кибератак с целью выкупа и создавая угрозы, например, в области систем наблюдения под управлением искусственного интеллекта». В таких условиях «демократические страны мира должны гарантировать», что их «ценности остаются ведущими в использовании и разработке этих инноваций – а не интересы автократов», заявил он, перечисляя задачи, которые должны решить участники предстоящего саммита G7.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с коронавирусом, международную повестку и региональные конфликты.
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США пригрозили «принять меры» в случае «безрассудных» действий России
США ответят на любые действия Москвы, которые сочтут «агрессивными», заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Он заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. Однако, как заявил госсекретарь, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.
Напомним, глава американского государства Джо Байден в статье для Washington Post заявил, что «США не ищут конфликта с Россией», но не станут «колебаться с ответом на будущие наносящие ущерб действия». Президент России Владимир Путин заявлял, что Соединенные Штаты должны научиться уважать интересы России, чтобы отношения двух стран нормализовались.
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Зеленский пожаловался на Байдена
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Действия главы американского государства Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский пожаловался на решение США отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG. В Киеве оказались «очень неприятно удивлены». По словам президента Украины, он «искренне полагал, что, когда дело касалось «Северного потока – 2», США, скажем так, оставались последним оплотом». Зеленский сказал, что «был удивлен несколько раз». Так, «помимо самого решения США вторым сюрпризом безусловно стал тот факт», что Зеленский узнал о нем «из прессы». Он подчеркнул, что «отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми», передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Президент Украины отметил, что решение США «определенно не направлено на поддержку Украины». Он отметил, что в ходе разговора с Байденом получил «прямые сигналы» относительно газопровода. При этом украинский лидер сказал, что все эксперты сходятся в том, что Байден знает Украину «лучше бывших президентом» и разбирается во многих вопросах, передает РИА «Новости».
Зеленский назвал проект газопровода «оружием в руках» России: «Мне до сих пор кажется, что «Северный поток 2», как понимаем это мы и исходя из понимания безопасности не только в Европе, но и в Соединенных Штатах Америки – нашего стратегического партнера – мы рассматриваем его как оружие, настоящее оружие, и я открыто об этом говорю».
Для Киева, как отметил президент Украины, стало «неожиданным», что «пули» для этого оружия решили поставлять США, отказавшись от санкций. Зеленский сказал, что США – это «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». По его словам, он «всегда считал, что Украина отстаивает точно такие же принципы в Европе».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщал о намерении Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский собщил, что представители Байдена не консультировали его по поводу грядущего саммита.
«Считаю такие консультации важными. Я верю, что консультации должны проводиться лицом к лицу, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону», – сказал он. Зеленский «понимает, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика это может не произойти, но выбор остается только за ним».
Зеленский сказал, что «будучи гарантом конституции Украины», готов «защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты». Он выразил готовность встретиться с Байденом и «обсудить все эти детали перед встречей» президента США с российским лидером. Зеленский считает, что его контакт с американским президентом «в той или иной форме» возможен.
«Все эти действия, что мы с вами обсудили, <…> ослабляют уверенность внутри Украины <…> в непоколебимой поддержке», – признал глава украинского государства.
Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
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Американские СМИ: Байден перед переговорами с Путиным не будет встречаться с Зеленским
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Администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина, пишут СМИ.
Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным в Женеве, но решил отказаться от этой идеи, пишет Axios со ссылкой на источники.
По этим данным, от этой идеи решили отказаться, поскольку Зеленский задумал сменить руководство Нафтогаза, этот шаг вызвал обеспокоенность в американской администрации.
Ранее Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Блинкен назвал цель Байдена на встрече с Путиным
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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, для чего глава американского государства Джо Байден хочет встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.
Комментируя нападения хакеров на американские организации, он сообщил, что США «разговаривали с Россией о них». Блинкен отметил, что «этими атаками, похоже, занимаются преступные организации». Он подчеркнул, что «обязанность каждой страны, в том числе России – если есть преступная организация, предпринимающая с ее территории вылазки против кого-либо еще – делать то, что необходимо, чтобы остановить ее, чтобы привлечь ее к ответственности».
Как заявил Блинкен, Байден «встретится с президентом Путиным через неделю, невзирая на эту агрессию, эти атаки». Встреча, по словам главы Госдепа, «необходима для того, чтобы прямо и четко сказать» президенту России, «чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении» США «продолжатся», передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Кроме того, США хотят обсудить возможности совместного укрепления международной безопасности, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Блинкен считает «встречу двух президентов лицом к лицу лучшим способом» обсудить эти вопросы. «Есть вещи, которые мы можем делать вместе, которые будут способствовать укреплению безопасности нашего народа, российского народа, народов всего мира, стратегической стабильности, контроля над вооружениями», – сказал он.
Встреча, по его словам, должна стать «испытанием» предложения о более стабильных отношениях между двумя государствами, которое «важно провести». Хотя после одной встречи трудно судить о возможности улучшить отношения, но появятся «некоторые признаки» этого, сказал глава Госдепа.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Как заявил Блинкен, «если Россия решит продолжить безрассудные и агрессивные действия», США «готовы иметь дело с этим, как уже было». Но Вашингтон готов и к «взаимодействию», если Москва «выберет другой курс».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией
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Путин денонсировал Договор по открытому небу
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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу, который давал право странам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.
«Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
На прошлой неделе Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
27 мая в МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. При этом Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Рогозин: США «жаба душит» покупать российские ракетные двигатели
США «жаба душит», когда они вводят санкции против России и при этом покупают российские ракетные двигатели для своих ракет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
«Мы поставляем по-прежнему двигатели в Соединенные Штаты РД-180 и РД-181 – и они зависят от этого, потому что ничего более прекрасного и, что называется, эффективного, чем российские ракетные двигатели, пока даже Соединенные Штаты создать не могут», – передает его слова РИА «Новости».
«И вот я представляю, как их жаба душит, когда они сами санкции вводят и при этом вынуждены покупать [двигатели]», – добавил Рогозин.
Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. С 1999 года в США было поставлено 122 двигателя, из которых 93 уже использовано.
В апреле последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана США в рамках ранее заключенного контракта.
Зеленский сравнил Байдена с Майклом Джорданом
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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Украинский лидер отметил, что Джордан – его «любимый» игрок в баскетбол. «Оно (решение – прим. ВЗГЛЯД) напоминает мне то, как раньше играл Майкл Джордан... Даже Майкл Джордан очень часто заманивал своего оппонента, иногда демонстрируя притворную слабость или даже признаки болезни. У него было много секретных уловок, чтобы заставить противника расслабиться и навязать ему свою тактику, ложное чувство близости победы», – передает РИА «Новости» слова Зеленского в интервью порталу Axios.
Он подчеркнул, что обычно баскетболист затем менял свою тактику кардинальным образом, в результате чего ему удавалось выиграть в самый последний момент.
«Я верю все же, что Байден – Джордан в политике. Я думаю, что он еще не забросил в сетку свой последний трехочковый бросок, и мне хотелось бы верить, что это все часть его тактики. Если это не так, то будет очень жаль не только мне, но и Соединенным Штатам, в чем я уверен. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличная возможность взять верх над США», – добавил президент Украины.
Ранее Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
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В посольстве США получили письмо о помиловании Ярошенко
Письмо жены и дочери летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), поступило в американское посольство в Москве. В документе женщины попросили президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена помиловать россиянина, рассказала супруга россиянина Виктория Ярошенко.
«Письмо разыскали. Оказывается, в связи с пандемией в посольстве изменился порядок получения писем. Они все письма не принимают. Вместо этого из посольства приезжает курьер, который забирает эти письма. На данный момент наше обращение уже забрали, оно поступило в посольство. Соответствующее уведомление мне пришло», – передает ТАСС слова Ярошенко.
Ранее она сообщала, что это письмо не приняли в американском посольстве в Москве.
Напомним, 7 сентября 2011 года Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Он отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
Рогозин назвал условие отказа России от выхода из проекта МКС
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Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Все в руках американских партнеров. Если санкции в отношении РКЦ «Прогресс» и ЦНИИмаш сохранятся, вопрос выхода России из МКС – проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности», – цитирует Рогозина ТАСС.
Он добавил, что необходимо либо работать вместе, и немедленно снять санкции, либо прекратить работу, в таком случае Россия начнет «разворачивать национальные системы».
Глава госкорпорации добавил, что есть данные о том, что США планируют новые санкции против запусков на российских ракетах.
«У нас есть информация, что в пакете тех санкций, которые рассматриваются правительством США, рассматривается возможность ускорения даты ввода ограничений [на запуски ракет], они могут быть введены и в этом году», – пояснил Рогозин.
Также ранее Рогозин заявил, что несколько российских космических аппаратов пока не могут быть запущены на орбиту из-за санкций на поставки микроэлектроники в Россию.
В посольство США в Москве пробрался неизвестный
На территорию посольства Соединенных Штатов в Москве в воскресенье проник неизвестный, сообщила американская дипмиссия.
«Вчера вечером злоумышленник проник на территорию посольства, он был оперативно задержан сотрудниками службы безопасности и передан российским властям», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».
С какой целью он проникал на территорию посольства, не сообщается.
Песков опроверг нежелание эмира Катара приезжать на ПМЭФ без встречи с Путиным
Сообщения о том, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отказался приезжать на ПМЭФ из-за отсутствия личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, конечно. Вы знаете, что продолжают действовать определенные ограничения в самых разных странах мира, в том числе и у нас. Эти ограничения просто не позволяли провести полноценный рабочий визит руководителя Катара в Российскую Федерацию. Как только условия позволят, этот визит обязательно состоится», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что эмир Катара должен был участвовать в ПМЭФ в режиме видео-конференц-связи (ВКС).
В Киеве анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена
В понедельник состоится телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», – цитирует его агентство РБК-Украина.
По словам Подоляка, прежде всего Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и «в целом по спектру украинско-российских отношений».
Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина.
Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Мать Виктора Бута попросила Путина и Байдена вернуть сына на родину
Раиса Бут, мать российского бизнесмена Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену в преддверии их встречи в Женеве с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.
«Обращаюсь к Вам с мольбой о возвращении сына на Родину. Мне почти 85 лет, и если ему придется быть в тюрьме США еще половину срока, я, скорее всего, его не дождусь... Отправиться в Америку, чтобы навестить сына, я уже не могу по состоянию здоровья», – передает РИА «Новости» текст обращения.
«Прошу Вас как мать, которая ждет сына уже много лет: договоритесь как-нибудь между собой, чтобы мой сын мог вернуться ко мне, пока я жива», – говорится в письме.
Бут также попросила лидеров о христианском милосердии к семьям россиян, находящихся в тюрьмах США и американцев, отбывающих наказание в России.
«Прошу вас, когда вы будете решать вопросы глобального значения, уделите минуту и беде, постигшей нашу семью и другие семьи россиян и американцев, которые сегодня ждут своих сыновей, мужей, отцов, матерей, сестер или жен из американских и российских тюрем», – написала она.
«Пожалуйста, дайте им и нам, их родным, шанс быть вместе, а не на таком огромном расстоянии друг от друга!» – говорится в обращении матери Виктора Бута к президентам России и США.
Ранее в понедельник супруга россиянина Константина Ярошенко Виктория рассказала, что письмо жены и дочери летчика, отбывающего заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), поступило в американское посольство в Москве. В документе женщины попросили президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена помиловать россиянина.
Анонсирована встреча Путина с депутатами Госдумы
Все депутаты Госдумы приглашены на встречу с президентом России Владимиром Путиным 21 июня, сообщил источник в Госдуме.
«Депутатам поступили приглашения на встречу с президентом РФ 21 июня в Кремле в связи с окончанием созыва Госдумы», – сказал источник ТАСС.
Ранее президент встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов.
«Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства.
Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах.
Путин поручил проработать перенос Всероссийской переписи населения на октябрь
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года.
«Правительству Российской Федерации совместно с МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минюстом России, СВР России, ФСБ России, Росгвардией, ФСО России, Росархивом и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года, включая необходимое информирование населения», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения– до 1 июля 2021 года.
Напомним, ранее Путин поддержал предложение «Единой России» перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь.
Изначально всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена из-за коронавируса. В феврале 2021 правительство также поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности.