Задержаны подозреваемые в нападении на полицейских в Новосибирской области В СК проверят сообщения о семье в Новосибирской области, где дети от голода ели окурки 4 июня 2021, 21:04 Текст: Елизавета Булкина

Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку в отношении органов опеки по факту возможной халатности после появления в соцсетях видео из дома неблагополучной семьи, в которой дети от голода якобы едят окурки. «Следственным отделом по городу Тогучин СУ СК России по Новосибирской области по информации СМИ о проживании шестерых детей, а также 19-летнего сына-инвалида в антисанитарных условиях, опасной для жизни и здоровья среде, организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении на сайте СК по региону. Следователи отмечают, что по информации СМИ, в деревне Долгово Тогучинского района дети проживают с матерью, которая ведет асоциальный образ жизни и не занимается детьми. Несовершеннолетние часто остаются одни и не посещают школу. При этом в сообщениях говорится, что семья состояла на учете в органах опеки, однако якобы родственники детей обращались за помощью, но реакции не последовало. В социальных сетях распространилось видео из дома, где живут малыши. На кадрах видны грязные кровати, разбросанная и грязная посуда. Говорится также, что от голода дети якобы вынуждены есть окурки. «В ходе проведения проверки установлено, что в настоящий момент пятеро детей помещены в социальные учреждения, один проживает у родственника по собственному желанию, а совершеннолетний – помещен в психоневрологический интернат», – добавили в пресс-службе СК. Между тем в ГУМВД по Новосибирской области заявили, что после публикации видеозаписи была проведена проверка. Было установлено, что видео якобы было снято в 2020 году и сейчас жилищно-бытовые условия «не соответствуют опубликованным на видеозаписи», передает РИА «Новости». Ранее в Брянске суд приговорил к 8 годам лишения свободы опекуншу семилетней девочки, ребенка нашли летом 2020 года в истощенном состоянии.

Ветеран МВД назвал роковую ошибку в действиях новосибирского инспектора ДПС 2 июня 2021, 21:00

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Макарова,

Андрей Самохин

«Было явное неповиновение сотрудникам полиции. Но в действиях инспектора ДПС Гусева мы видим налицо нарушение всех положений порядка применения табельного оружия», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, оценивая инцидент под Новосибирском, когда полицейский Гусев по неосторожности застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева. «В происшествии в Мошково под Новосибирском можно выделить два момента. С одной стороны, видим явное неповиновение граждан требованиям сотрудников полиции, сопровождающееся к тому же грубыми нарушениями общественного порядка. Кроме того, эти лица оказывали сопротивление полиции демонстративно», – отметил генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов. «С другой стороны, сотрудники МВД в период обучения проходят порядок применения спецсредств и порядок задержания, – отметил собеседник. – Сотрудники ДПС из Новосибирска должны были использовать имеющиеся у них средства задержания – наручники, средства регуляции поведения. Первоначально нужно было ограничить подвижность гражданина, чтобы тот не оказывал соответствующего сопротивления. Чтобы грамотно надеть наручники на нарушителя, достаточно двух-трех секунд. Безо всяких электрошокеров, только руками. Сотрудникам ГИБДД по штату не положены к выдаче и резиновые дубинки». Порядок применения полицейскими оружия отличается в каждой стране, отметил Ворожцов. Так, например, в США до инцидента с Джорджем Флойдом у полиции были довольно широкие полномочия – и в результате при сопротивлении убивали от 200 до 1 тыс. человек в год, добавил эксперт. «В России действуют другие нормативы. У нас сотрудникам ГИБДД в случае необходимости разрешено применить оружие для остановки транспортного средства, если другие средства исчерпаны», – пояснил генерал-майор Ворожцов. Инспектор ДПС Гусев мог применять табельное оружие только в том случае, если оценивал ситуацию как представляющую опасность его жизни и здоровью, а также жизни и здоровью окружающих, подчеркнул собеседник. «А теперь самое главное, – указал Ворожцов. – В инструкции по применению оружия есть обязательный пункт о предварительном предупреждении. Потом идет предупредительный выстрел в воздух. И только потом, в случае если приостановить угрозу жизни и здоровью других способов нет, идет выстрел на поражение. В случае инцидента в Мошково мы видим, что каким-то образом в патроннике оказался патрон, и случайно раздался выстрел. Из того, что там происходило, не видно замысла целенаправленного применения оружия. Но в действиях Гусева мы видим налицо нарушение всех положений порядка применения табельного оружия». Серьезно встает вопрос о качестве профессиональной подготовки личного состава, отметил Ворожцов. «Но еще один важный вопрос: каким образом местные этнические группы оказывают психологическое воздействие на сотрудников полиции? – добавил ветеран МВД. – Действия представителей азербайджанской диаспоры явно носили провокативный характер. Эти действия направлены на психологическое подавление сотрудников полиции. Но это, подчеркну, не отменяет нарушения Гусевым служебных инструкций». Действия сотрудника ДПС Гусева, должны быть детально расследованы, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Анатолий Кучерена, глава Общественного совета при МВД. «Почему так случилось, что было применено оружие на поражение – должно быть предметом служебной проверки и проверки следователем, который непосредственно расследует данное уголовное дело, – отметил юрист. – У нас бывают разные ситуации. Надо выслушать самого сотрудника полиции, который применил оружие. Полицейский из поселка Мошково мог реально видеть в действиях преследуемого угрозу своей безопасности и жизни. Обстоятельства могли складываться вне контроля полиции». Особенно важно, говорит Кучерена, что видео, где сотрудник ДПС застрелил Векила Абдуллаева, попало в соцсети и быстро распространилось в азербайджанской общине Новосибирской области. «Следователь, прокурор и адвокат на месте происшествия не были. Население не в курсе обстоятельств дела, негативная реакция азербайджанской общины строится на эмоциях. С целью выяснения и изучения полной картины, должны быть досконально изучены показания непосредственных свидетелей, записи с видеокамер и другие факты», – отметил адвокат. В прошлую среду в поселке Мошково под Новосибирском инспектор ДПС Александр Гусев, при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева за нарушение ПДД, случайно выстрелил молодому в голову во время того, как тот пытался оказать сопротивление. Абдуллаев скончался в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности. После того, как представители азербайджанской общины региона стали угрожать родственникам Гусева, власти региона вывезли родню инспектора ДПС из Мошково. Сотрудник полиции сейчас находится под стражей. На сайте Change.org размещена петиция жителей Новосибирской области к прокурору Новосибирска с просьбой освободить Гусева. В отношении членов азербайджанской диаспоры за давление и угрозу на родственников и близких инспектора ГИБДД, может быть возбуждено уголовное дело, сообщил газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека, адвокат Шота Горгадзе. Полицейские открыли огонь по напавшему на них с ножами в Усолье-Сибирском 3 июня 2021, 21:14 Текст: Вера Басилая

Сотрудники ППС выстрелили в ногу напавшему на них с ножами агрессивному жителю города Усолье- Сибирское. Дебошира обезвредили, и отправили в больницу, уголовное дело отправлено в СК РФ. Инцидент произошел в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. В полицию сообщили о мужчине в неадекватном состоянии, который повредил имущество сожительницы и мог причинить вред ее жизни и здоровью. На место сразу направили экипаж ППС. Правонарушитель встретил полицейских с ножами в руках, на их требования положить оружие на землю, не реагировал. Он кричал, вел себя неадекватно и угрожал полицейским. Агрессивного мужчину не остановил предупредительный выстрел в воздух, в результате он напал на стражей порядка. Сотрудники ППС были вынуждены стрелять по ногам нападавшего, передает «Иркутск сегодня». Дебошира удалось обезвредить, ему сразу вызвали скорую помощь, в больнице ему оказали необходимую помощь. Установлено, что нападавший – 44-летний местный житель ранее судимый за разбои, грабеж, незаконный оборот оружия и наркотиков. Полиция направит материалы дела по случившемуся инциденту в СК РФ, в действиях правонарушителя предусматриваются признаки преступления по части 2 ст. 318 УК РФ. Ранее инспектор ДПС в Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя правил случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. Позже пострадавший 19-летний молодой человек умер в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности.

В Британии заявили о проблеме массового сексуального насилия над девочками со стороны мигрантов 1 июня 2021, 22:16 Текст: Елена Мирошниченко

Газета The Times провела расследование и пришла к выводу, что полиция не в силах защитить тысячи девочек от сексуального насилия, в Британии тысячи детей регулярно пропадают без вести, подвергаясь сексуальному насилию со стороны «азиатских банд». «За последние три года в Великобритании дети, которым грозит жестокое обращение, пропадали без вести более 55 тысяч раз, причем некоторым из них было всего 11 лет», – цитирует газету ИноСМИ. Уточняется, что власти замалчивают проблему. Отмечается, что в основном жертвами становятся несовершеннолетние девушки. Считается, что большинство из них убегают к взрослым насильникам добровольно, потому что те дают им деньги, спиртное и наркотики. Читатели считают, что сложившаяся ситуация является следствием политики «мультикультурализма», по мнению людей, властям наплевать на «белых детей» из неблагополучных районов. Ранее Папа Римский изменил систему наказаний за педофилию и коррупцию. Задержаны подозреваемые в нападении на полицейских в Новосибирской области 4 июня 2021, 19:55

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В Новосибирской области задержали двух подозреваемых в применении насилия в отношении полицейских во время инцидента, при котором инспектор ГИБДД по неосторожности застрелил в мужчину, сообщила пресс-служба СК. «В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении на сайте СК. Инспектор ДПС, застреливший 19-летнего нарушителя, по поручению председателя СК Александра Бастрыкина освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался оказать сопротивление. Пострадавший скончался в реанимации. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского. Девушка пять раз ударила девятилетнего брата ножом в Камчатском крае 2 июня 2021, 04:57 Текст: Антон Антонов

В Петропавловске-Камчатском 16-летняя девушка напала с ножом на девятилетнего брата, сообщает СУ СК по Камчатскому краю. Как сообщается на сайте управления, утром 31 мая брат и сестра «находились без родителей в квартире», девушке «не нравилось поведение брата». В результате «она нанесла ему не менее пяти ударов ножом в область жизненно важных органов». Мальчик госпитализирован, открыто уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. Представитель следственного управления Елена Ильина сообщила, что мама детей уехала с третьим ребенком на конкурс в другой регион, а отец находился на работе. Сейчас пострадавший мальчик находится в стабильном состоянии, передает РИА «Новости». Дети в Барнауле сбросили с балкона бутылку и сломали позвоночник мальчику 3 июня 2021, 14:46 Текст: Елизавета Булкина

В Барнауле с балкона 15-го этажа дети сбросили пятилитровую бутылку с водой и попали в 11-летнего мальчика, ребенок госпитализирован с переломом позвоночника. По данному факту СУ СК по региону проводит проверку. «Следователи провели осмотр места происшествия, проводится предварительная проверка. У мальчика перелом позвоночника. Состояние не вызывает опасений. Он в больнице под контролем врачей», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее в Красногорске ребенку на голову упала бутылка, вылетевшая из выброшенного из окна 23-го этажа пакета с мусором. В Воронежской области трое детей погибли при обрушении плиты недостроенного дома 3 июня 2021, 20:23 Текст: Елена Мирошниченко

В селе Копанище Воронежской области трое детей погибли в результате обрушения плиты частного недостроенного дома. «Под завалами обнаружены тела троих детей, мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет», – рассказал источник в правоохранительных органах ТАСС. Уточняется, что причины обрушения выясняются, проводятся следственные действия. Ранее сообщалось, что автомобиль с детьми столкнулся с «КамАЗом» под Омском, водитель легкового автомобиля погиб, двое детей получили травмы. При взрыве газового баллона под Вологдой пострадали пятеро детей 2 июня 2021, 10:00 Текст: Наталья Ануфриева

Газовый баллон взорвался в дачном доме в Сокольском районе Вологодской области, пострадали пятеро детей, они госпитализированы, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. В дирекции сообщили, что «газовый баллон взорвался в одном из домов в дачном кооперативе в Сокольском районе», пострадавшие госпитализированы в детскую больницу Вологды, «двое или трое – в реанимации», передает ТАСС. Вслед за взрывом газового баллона произошел пожар. В пресс-службе главного управления МЧС по Вологодской области сообщили, что в 21.51 мск во вторник поступил сигнал диспетчеру по охране города Сокол о пожаре в Сокольском районе, в дачном товариществе «Урожайный», около деревни Бильнево. Строение одноэтажное, дощатое, заброшено, несколько лет не эксплуатировалось. О пожаре сообщил работник порта, заметивший на противоположной стороне реки огонь. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что строение охвачено огнем по всей площади, оно выгорело полностью на площади 28 кв. метров. «Позднее в скорую помощь обратилась женщина, она рассказала, что к ней обратились пятеро подростков. Она вызвала им бригаду скорой помощи, подростки госпитализированы в Вологодскую ЦРБ с ожогами различной степени тяжести. Предварительно причиной пожара является неосторожное обращение с огнем», – сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. После инцидента полиция начала проверку. Предварительно установлено, что «в 20.50 1 июня в заброшенном доме в Сокольском районе играла компания детей, обнаружили баллон из-под пропана объемом 50 литров, возможно, развели костер, в результате чего произошло воспламенение баллона». Обстоятельства происшествия устанавливаются. Вместе с тем Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Ранее в Барнауле опрокинулся батут, на котором играли дети, следствие начало проверку. Пострадали два ребенка, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе. Владельца батута задержали. Выплаты в 10 тыс. рублей выделят на 19,5 млн детей школьного возраста 2 июня 2021, 15:23 Текст: Елизавета Булкина

Подача заявлений на выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет начнется с 15 июля. Поддержка будет выделена 19,5 млн детей школьного возраста, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Еще одна мера это единовременная выплата в августе 2021 года 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет с особым порядком выплаты для школьников-инвалидов. (…) Выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года. Прием заявлений планируется начаться с 15 июля 2021 года», – передает ее слова ТАСС. «Общее количество получателей сейчас оценивается в 19,5 миллионов человек», – добавила Голикова. Президент Владимир Путин уточнил, что выплату по 10 тыс. рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пошли в школу с шести лет, передает РИА «Новости». «Татьяна Алексеевна, вот имею ввиду и ваш доклад, и ваши предложения, надо будет там скорректировать некоторые вещи в соответствии с теми предложениями, которые вы сделали в ходе доклада. У меня есть некоторые вопросы... Смотрите, в соответствии с тем проектом указа президента, который ваш покорный слуга должен будет подписать, разработан Минтрудом, дети или семьи, у которых дети идут в школу 1 сентября, в этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шести лет в марте текущего года. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь», – сказал глава государства. «Мы скорректировали эту позицию, Владимир Владимирович», – ответила Голикова. Она рассказала, что проводила совещание по этому поводу.



«Понятно. Хорошо. То есть проект указа придет исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», – сказал Путин. Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях. На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременная выплата на школьников должна быть предоставлена по одному заявлению. За 200 похищенных детей в Нигерии потребовали выкуп в 266 тыс. долларов 2 июня 2021, 02:57 Текст: Антон Антонов

Бандиты в Нигерии потребовали заплатить 110 млн найр (более 266 тыс. долларов) за похищенных из школы-интерната в городе Тегина детей, сообщили СМИ. Похитители направили требования директору школы, тот передах их властям страны. Как рассказал директор, он «был в недоумении, когда похитители заявили», что «сумма в размере 110 миллионов найр должна быть заплачена для гарантии освобождения детей». Бандиты угрожают убить школьников, если не получат выкуп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vanguard. Напомним, из школы-интерната в Нигерии похитили около 200 учеников. В марте боевики напали на колледж в нигерийском штате Кадуна и похитили десятки учениц. В феврале боевики похитили около 300 учениц в нигерийском штате Замфара, однако девочек удалось освободить. Годовалый ребенок разбился при падении с 14-го этажа в Москве 3 июня 2021, 12:52 Текст: Дмитрий Зубарев

В Москве на улице Маршала Захарова из окна дома с 14-го этажа выпал годовалый ребенок, он погиб. Возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности». Тело ребенка в четверг нашли под окнами многоэтажного дома. На нем обнаружили телесные повреждения, характерные для падения с высоты. Как сообщает телеканал «360», по предварительным данным, родители ребенка в момент его падения из окна находились дома в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, трагедия произошла в четверг утром на улице Маршала Захарова (район Орехово-Борисово Северное). «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – добавила Иванова. Максимальная санкция – два года лишения свободы, передает РИА «Новости». Как уточнила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела поставлены прокуратурой Москвы на контроль. Ранее ребенок-лунатик выпал с 12-го этажа в Москве и выжил. Россиян предупредили о возможной потере детских выплат 4 июня 2021, 09:04 Текст: Наталья Ануфриева

Некоторые госпрограммы, направленные на поддержку семей, претерпели изменения, например, изменились условия ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, адресованной малообеспеченным семьям, рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов. Денисов указал, что раньше выплата назначалась по простой схеме – ее получали семьи, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе, рассказал агентству «Прайм». Теперь же учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи (наличие квартиры, дома, земельных участков, нежилых помещений, автомобилей, а также банковских вкладов). Также заработало правило «нулевого дохода». «За пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины», – объяснил Денисов. По его мнению, власти изменили систему распределения выплат, чтобы пособия получали семьи, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке государства. Ранее в «Единой России» предложили новые меры поддержки семей с детьми. Речь, в частности, идет о расширении программы материнского капитала и новых льготах на детей. Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул – регионы должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных. Путин выразил надежду на безупречную реализацию детского туристического кешбэка 2 июня 2021, 14:53 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин рассчитывает на безупречную техническую реализацию программы детского туристического кешбэка. Глава государства на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции, выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко об организации программы детского кешбека, подчеркнул, что это важно для людей, передает ТАСС. «То, что правительство сейчас сделало, это абсолютно очевидно правильный шаг, надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно, так как это удавалось сделать по некоторым позициям в прошлом», – добавил Путин. По словам Чернышенко, для дополнительного финансирования программы детского туристического кешбэка потребуется 4,5 млрд рублей. «По данным Минпросвещения, количество таких путевок, которые были проданы с 1 января по 24 мая этого года до старта самой программы, составило 225 тыс. И дополнительный объем финансовых средств, которые необходимы для этой программы – они подтверждены Минфином – составляют 4,5 млрд рублей», – сказал он. «Что касается основной программы, которая началась 25 мая, статистика следующая: по итогам недели и уже двух дней гражданами приобретено более 48 тыс. путевок на сумму более 1,5 млрд рублей и возврат составил около 670 млн рублей», – уточнил вице-премьер. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что Объем средств, на которые россияне приобрели детские путевки с кешбэком, составил 1,3 млрд рублей за неделю. Россияне приобрели детских путевок с кешбэком на 1,3 млрд рублей 2 июня 2021, 12:05 Текст: Наталья Ануфриева

Объем средств, на которые россияне приобрели детские путевки с кешбэком, составил 1,3 млрд рублей за неделю, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Догузова в интервью программе «Поздняков» на НТВ, что «за неделю 43 тыс. путевок в детские лагеря уже куплено родителями на 1,3 млрд рублей», передает ТАСС. «Мы рассчитываем, что не менее 300 тыс. детей смогут по этой мере поддержки съездить отдохнуть в детском лагере», – добавила она. Отмечается, что уровень спроса на детский туристический кешбэк в 2021 году оказался в 2-2,5 раза выше, чем на стандартный туристический кешбэк годом ранее. «Следующая возможность купить туры с этим основным кешбэком будет на осень этого года начиная с 1 октября и до декабря. Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже этим летом», – добавила Догузова. Она рассказала также, что на программу туристического кешбэка в рамках национального проекта по туризму со следующего года планируется ежегодно выделять по 5 млрд рублей, «у нас он как системная мера поддержки заложен в национальном проекте до 2024 года». Ранее Догузова заявила, что ведомство готово выступить с предложением продлить программу возврата части стоимости путевок в детские лагеря до конца года, если она окажется успешной. После глава правительства Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки подготовить документы для расширения программы детского туристического кешбэка. Бродячие собаки напали на ребенка в Казани 4 июня 2021, 08:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело о халатности и не отвечающих требованиям безопасности услугах возбуждено в Татарстане после нападения бродячих собак на ребенка, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. «Инцидент произошел 3 июня около 18.30 на территории возле озера Лебяжье (в пригороде Казани – прим. ВЗГЛЯД). Известно, что семилетний мальчик с родителями приехал в гости в Казань из другого региона. Они арендовали гостевой домик недалеко от озера Лебяжье. Нападение трех бродячих собак на ребенка произошло возле дома», – передает РИА «Новости» слова Галиева. Мальчика доставили в Детскую республиканскую больницу Татарстана. Галиев добавил, что возбуждено уголовное дело по статьям «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование взято на контроль в прокуратуре. Напомним, в конце апреля следователи возбудили уголовное дело по факту нападения бродячих собак на 11-летнего мальчика в расположенном неподалеку от озера Лебяжье поселке Осиново в Татарстане. Мальчика с множественными укусами доставили в больницу в тяжелом состоянии.