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Софвед: Будем оперативно реагировать на идеи экс-посла Макфола о вмешательстве в дела России
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Комиссия по защите госсуверенитета будет своевременно реагировать на идеи западных политиков по вмешательству во внутренние дела России, заявил член Комиссии, сенатор Александр Вайнберг, комментируя публикацию экс-посла США В России Майкла Макфола в The Washington Post.
«Американские политики различного уровня продолжают озвучивать предложения усилить давление на Россию, в том числе и за счет вмешательства во внутренние дела нашей страны», – приводятся его слова в Telegram-канале Комиссии.
В четверг Макфол опубликовал в The Washington Post статью, в которой в преддверии встречи резидента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена предложил «уже ставший стандартным для Запада набор инструментов: введение санкций против российских компаний и граждан, поиск новых возможностей для распространения антироссийской пропаганды и поддержку отдельных политических сил на территории России».
«По сути Макфол рекомендует администрации Байдена комбинировать различные формы вмешательства в суверенные дела России: пытаться влиять на общественно-политические через санкционное давление, пытаться вмешиваться в российское информационное поле и вмешаться во внутриполитические дела нашей страны через работу с лояльными Западу структурами и активистами», – подчеркнул Вайнберг.
«Показательно, что Макфол говорит о необходимости пересмотра американской пропагандистской стратегии с учетом опыта российского противодействия деструктивной работе Радио Свободная Европа* / Радио Свобода (признана в России СМИ-иноагентом). Для нас это сигнал, что законодательство по защите суверенитета работает. Будем своевременно реагировать и на новые идеи наших оппонентов, создавая необходимые правовые инструменты для пресечения любых попыток вмешательства в наши внутренние дела», – заключил член Комиссии.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Минобороны предупредило о начале новой холодной войны
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Новая холодная война методично распространяется в мире, происходит разделение государств на «своих и чужих», заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.
По его словам, наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности обуславливаются несколькими тенденциями, которые прослеживаются в мире в настоящее время, передает RT.
«Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в «новую холодную войну», разделения государств на «своих» и «чужих», притом что «чужие» однозначно определяются в доктринальных документах как противник», – рассказал Фомин.
Он подчеркнул, что сложившаяся на данный момент система взаимоотношений между странами разрушается, новые виды вооружения и распространение противоборства на космос, а также киберпространство, ведут к изменению принципов ведения войны.
Все это, как отмечает замминистра, будет обсуждаться в рамках Московской конференции по международной безопасности. На мероприятие, в частности, приглашены представители руководства НАТО.
Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в некоторых направлениях отношения России и Запада по напряженности превзошли времена холодной войны. Также глава МИД России Сергей Лавров назвал недопустимым насаждение Западом тоталитаризма в мировых делах.
Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал любой ценой избежать новой холодной войны.
Политолог: В Америке наступают «лихие 90-е»
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«Своим заявлением об угрозе белого расизма Байден указывает на реальную опасность для той части американского общества, которую он представляет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя заявление главы Белого дома о том, что белые расисты стали главной террористической угрозой для США.
«Байден пытается напомнить чернокожему населению, что он сохраняет верность идеям, с которыми он пришел к власти. С другой стороны, он указывает на главную опасность, причем опасность вполне реальную для той части американского общества, которую он представляет», – отметил философ, политолог-американист Борис Межуев.
По его словам, «то, что мы видели в Америке в 2020 году – первый всполох гражданской войны – это своего рода наш 1991 год». «А еще грядет 1993 год, если брать российские аналогии», – отметил собеседник.
«Таким образом в Америке наступают своего рода «лихие 90-е» с постоянным ощущением страха. Люди, победившие в 90-х в нашей стране, потом боялись мести проигравших и прихода коммунистов. Сейчас нечто похожее мы видим в поведении победителей 2020 года. Они тоже боятся мести проигравших, ведь те наполнены самыми радикальными чувствами», – поясняет эксперт.
«Самые яркие противники Байдена – они по-разному себя называют, в том числе сторонниками концепции «White supremacy», – не обязательно в чистом виде расисты. Иногда это люди, защищающие «белую» идентичность. Их очень напугали расовые беспорядки, а в Трампе и Республиканской партии они видят свою защиту, – добавляет американист. – И учитывая их многочисленность, есть основания прогнозировать, что господство Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс будет ликвидировано».
Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что разведка США считает, что террористическая деятельность движения превосходства белой расы сейчас является «самой смертоносной угрозой» для страны.
«Не ИГ*, не «Аль-Каида» (запрещены в России), а движение превосходства белой расы», – сказал он.
Ранее Байден назвал людей, которые 6 января участвовали в нападении на Конгресс США, террористами. По его словам, их «нужно рассматривать как хулиганов, мятежников, белых расистов, антисемитов».
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Байден объяснил цели встречи с Путиным
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Президенту США Джозефу Байдену необходима встреча с Владимиром Путиным, чтобы разобраться в истинных намерениях России, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы», – цитирует ее НТВ. Она также уточнила, что встреча двух лидеров – «это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
МИД заявил о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше
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Правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об «открытой суше», к примеру. По срокам я не могу говорить, когда это произойдет. Есть некоторые другие моменты, которые мы в закрытом режиме доводим до американцев», – сказал он.
При этом Рябков подчеркнул, что эти «некомфортные сигналы» не связаны с предстоящим саммитом России и США, передает РИА «Новости».
Замминистра также заявил, что возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны.
«Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас – отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем», – отметил Рябков, комментируя возможность того, что США могут отложить введение санкций.
Напомним, в апреле глава МИД Сергей Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – заявил министр.
МИД заявил об отказе Швейцарии допускать привитых «Спутником V» журналистов на саммит Россия – США
Швейцария не будет принимать для аккредитации СМИ на саммит Россия – США сертификат о вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщил официальный представитель Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер.
Уточняется, что на саммит будут допускаться журналисты с сертификатами о вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМС) или Швейцарией, передает РИА «Новости».
«Быстрые тесты будут бесплатными. Отдел по предоставлению быстрых тестов будет открыт одновременно с пресс-центром», – добавил Эльтшингер.
Журналистам будет необходимо пройти тест всего один раз, перед получением аккредитации.
Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии в среду объявил об открытии аккредитации журналистов на российско-американский саммит 16 июня в Женеве.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
В России предупредили о попытках США остановить «Северный поток – 2» после завершения строительства
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США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то еще палки в колеса вставить», – передает РИА «Новости» слова Чижова в кулуарах ПМЭФ.
«Мы готовы ко всему. И «Северный поток – 2» сам по себе нужен Европе не меньше, чем нам. Как вы знаете, участниками этого проекта является не только наш Газпром, но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ», – добавил высокопоставленный дипломат.
Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.
Эксперты объяснили решение Москвы денонсировать договор с США об открытой суше
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Россия и США постепенно возвращаются к жестким правилам холодной войны, отсюда – новые ограничительные меры. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя заявление МИД РФ о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше, в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников действует уведомительный порядок.
«Возможно, намерение российского МИДа обязать американских дипломатов согласовывать поездки по России связано с внесением Соединенных Штатов в список недружественных стран. До сих пор статус таких государств и терминология недостаточно прояснены. Однако такое «членство», вероятно, означает наличие разного рода дополнительных специальных ограничений, включая и ограничения деятельности представителей этих стран», – считает политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
По его словам, свободное перемещение по территории РФ – это некая развитая форма уведомления по сравнению с тем, что было во времена холодной войны. «Тогда и советские дипломаты в США, и американские в СССР не могли свободно перемещаться по стране пребывания. Для этого нужно было получить специальное разрешение. И сейчас, по всей видимости, мы возвращаемся к этой практике», – считает собеседник.
«И поскольку по многим параметрам между Россией и США идет подобие холодной войны, мы восстанавливаем прежние нормы взаимодействия. Так, вначале был объявлен запрет на наем россиян на работу в американскую дипмиссию. А денонсация меморандума об открытой суше – это, видимо, следующая мера подобного рода», – добавил эксперт.
По мнению политолога, тем самым посольство недружественного государства рассматривается российской стороной соответствующим образом и вокруг него создаются дополнительные меры контроля. При этом Лукьянов заметил, что «уведомительный принцип означает, что ты лишь должен сообщить о своих намерениях выехать за пределы города базирования, но не обязан спрашивать разрешения».
Что касается анонсированных замглавы МИД Сергеем Рябковым «некомфортных сигналов» для США в преддверии встречи лидеров государств, то эксперт рассматривает это как ответ на слова Джо Байдена о намерении поднять тему прав человека на саммите. «Это такой обмен риторикой на фоне подготовки к саммиту. Я бы не обращал на такие высказывания слишком много внимания», – отметил Лукьянов.
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов придерживается схожей точки зрения. «Есть определенная логика в той дипломатической войне, которая ведется между Москвой и Вашингтоном на протяжении последних нескольких лет. Мы постепенно возвращаемся к жестким правилам советского периода», – полагает политолог.
Кортунов уточнил, что «в те времена работник посольства не мог выезжать за 25-мильную зону своего базирования без видовой идентификации и получения специального разрешения». «Поскольку мы во многом возвращаемся к прежнему формату отношений, то отмена меморандума об открытой суше – естественный шаг по упорядочению перемещения иностранных дипломатов на территории нашей страны», – пояснил он.
Эксперт также заметил, что российский МИД мог попридержать это решение до встречи Владимира Путина и Джо Байдена, но с другой стороны – «переговоры президентов могут изменить динамику российско-американских политических отношений». «Может быть, встреча развяжет узлы, которые завязались в последние годы между нашими странами. Тем более что Байден, в отличие от Трампа, должен лучше понимать специфику дипломатической работы. Поэтому любые ограничения могут быть сняты, если будет соответствующее решение глав государств», – заключил Кортунов.
В среду замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Напомним, в апреле глава МИД Сергей Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – заявил министр.
Ранее Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом он отметил, что это не связано с предстоящим саммитом России и США.
«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы – я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне – для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», – сказал замглавы МИД, передает РИА «Новости».
Напомним, президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки на США
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что на России якобы лежит обязанность обеспечить прекращение кибератак по территории Соединенных Штатов.
«Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, которая была ответственна за эту атаку, и ее главари находились в России и находятся в России. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», – приводит слова Блинкена РИА «Новости».
Кроме того, он выразил мнение, что властям США и частному сектору необходимо укрепить защиту от кибератак. «Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру дали обязательства и затем выполнили эти обязательства – не укрывать преступные сообщества, которые занимаются подобными атаками, а, напротив, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности», – заявил Блинкен в интервью испанской службе CNN.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от 47 компаний по меньшей мере 90 млн долларов. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».
Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.
В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline. Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США.
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В США предупредили о ядерной войне при малейшем столкновении Москвы и Вашингтона
Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится в удачное время, так как Москва и Вашингтон стоят на пороге новой ядерной гонки, пишет The National Interest.
Как считают авторы статьи, поводом для ядерного конфликта между США, Россией и Китаем может стать даже непреднамеренное столкновение между странами. Поэтому Владимиру Путину и Джо Байдену проще договорится о новой сделке по стратегическим ядерным вооружениям, опираясь на предыдущие договоренности, передает РИА «Новости». Однако небольших шагов будет недостаточно, чтобы обратить вспять дестабилизирующие тенденции, которые развернулись за последнюю четверть века.
Как отмечают, в свою очередь, аналитики, Москва, в отличие от Пекина, должна вызывать у Вашингтона большую озабоченность по «ядерному вопросу», так как Китаю еще долго придется наращивать арсенал, чтобы догнать США. При этом Белый дом и Кремль уже доказали способность выполнять взаимные договоренности, поэтому прогнозируемая выгода в случае их успеха будет гораздо больше.
В первую очередь администрация Джо Байдена должна выступить с предложением об ограничении количества ядерного оружия в обеих странах с помощью эффективных проверок, пишет NI. «Россия и США обладают примерно 3500-4500 единицами такого оружия и могут поддерживать примерный в случае договоренности», – добавили авторы материала, подчеркнув, что ежегодные отчеты о проведенных испытаниях и обмен примерными планами по развитию на предстоящее десятилетие помогут предвидеть вектор развития ядерных программ.
Ранее газета ВЗГЛЯД назвала шесть главных разногласий России и США перед встречей Путина и Байдена.
Делегация США отказалась от участия в ПМЭФ
Официальная американская делегация не будет участвовать в Международном экономическом форуме в Петербурге, при этом на площадках будут присутствовать представители посольства для содействия представителям бизнеса, заявили в американской дипмиссии.
«Не будет ни официальной делегации из Вашингтона, ни отдельных высокопоставленных представителей администрации США. Представители посольства будут находиться на площадках форума, но с целью содействия бизнесменам, которые приехали (на ПМЭФ) в независимом качестве», – сказали в дипмиссии, передает РИА «Новости».
В среду Международный экономический форум начал свою работу в Санкт-Петербурге, на площадке со 2 по 5 июня соберутся представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ в нынешнем году.
Власти США задумались о «кибернаступлении» на хакеров в России
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров, сообщили правительственные источники телекомпании NBC.
Телекомпания отмечает, что власти США намерены впредь рассматривать кибератаки с применением вирусов-вымогателей как угрозу национальной безопасности. На фоне этого, по свидетельству источников NBC, Байден может поручить Киберкомандованию ВС США «подготовить наступательные кибероперации против хакеров в России». Как указывает телекомпания, к таким мерам глава Белого дома прибегнет в том случае, если ему не удастся достичь взаимопонимания по вопросу хакерской активности на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, передает ТАСС.
Американское руководство, по сведениям телекомпании, убеждено в том, что кибератаки с применением вирусов-вымогателей стали в последнее время источником серьезного экономического ущерба США. Телекомпания считает, что такой подход оправдан, в частности, в свете кибератак на компанию – оператора трубопровода Colonial Pipeline и мясоперерабатывающую компанию JBS. При этом, как подчеркивает телекомпания, любые кибероперации ВС США против целей, расположенных в России, «грозят ответными мерами».
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки по территории США.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от 47 компаний по меньшей мере 90 млн долларов. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».
Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.
В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline. Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США.
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Эксперт оценил угрозу США начать «наступательные кибероперации» против «российских хакеров»
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«Если США все же осуществят «наступательную операцию», то Россия сможет как предотвратить ее, так и ответить симметрично», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя сообщения о планах президента США поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
«В доктринальных документах США сказано, что в ответ на хакерские атаки они могут применять не только кибероружие, но и военные средства. Однако я слабо верю в то, что американцы в ответ на атаку рискнут нанести удар по территории России с применением обычных вооружений. Вместо этого они могут осуществить атаки на сети общего пользования и на локальные сети российских организаций», – считает член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.
Кроме того, по его словам, американские власти могут объявить некоторых лиц в международный розыск и задержать их на территории других государств. «Известно, что нескольким российским гражданам Минюстом США были предъявлены обвинения в участии в кибератаках», – добавил эксперт.
«При этом точно установить, откуда была осуществлена атака, чрезвычайно сложно. Поэтому такие обвинения основаны на неких предположениях из разряда highly likely. Однако если говорить об атаках на киберструктуру иностранных государств, то они представляют собой так называемые DDоS-атаки – здесь подразумевается перегрузка сети и отказ в обслуживании сервера. Многие российские государственные информационные ресурсы таким атакам уже подвергались», – отметил Мураховский.
По мнению эксперта, проблема заключается в том, что Россия предлагает не рассматривать киберпространство, включая социальные сети, как поле боя. А американцы с таким взглядом не согласны. «Они считают, что надо разграничить оборонительные и наступательные возможности в киберсистемах и тщательно отслеживать вредоносные возможности других государств. Но я считаю, что в киберсети практически невозможно разграничить такие средства и точно определить, является ли очередной сбой в работе сети хакерской атакой», – рассказал Мураховский.
Эксперт предполагает, что если США все же осуществят «наступательную операцию», то Россия сможет как предотвратить ее, так и ответить симметрично. «У нас для этого есть все необходимые технические средства», – пояснил он.
Кроме того, как отметил Мураховский, у России под управлением Генерального штаба ВС РФ есть специально обученные специалисты кибервойск. «Специалистов такого профиля готовят военные институты и гражданские вузы. Россия в этом плане находится на одной из передовых позиций в мире. У нас есть и компетентный персонал, и высокотехнологичные средства, с помощью которых решаются задачи киберпространства», – заключил собеседник.
В пятницу правительственные источники телекомпании NBC сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Как указывает телекомпания, к таким мерам глава Белого дома прибегнет в том случае, если ему не удастся достичь взаимопонимания по вопросу хакерской активности на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.
Американское руководство, по сведениям телекомпании, убеждено в том, что кибератаки с применением вирусов-вымогателей стали в последнее время источником серьезного экономического ущерба США. Телекомпания считает, что такой подход оправдан, в частности, в свете кибератак на компанию – оператора трубопровода Colonial Pipeline и мясоперерабатывающую компанию JBS. При этом, как подчеркивает телекомпания, любые кибероперации ВС США против целей, расположенных в России, «грозят ответными мерами».
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки по территории США.
Напомним, в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране. Хакеры, как сообщалось, могут находиться в России.
В ФБР это нападение «приписали» группе REvil и Sodinokibi. Ведомство сообщило, что «напряженно работает над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», передает РИА «Новости».
На вопрос о том, собираются ли США принимать меры «против России» из-за атаки на JBS, Джо Байден ответил, что Вашингтон «внимательно рассматривает этот вопрос», передает ТАСС. Когда его прямо спросили, считает ли он, что Москва таким образом «испытывает его на прочность», президент США ответил: «Нет», – передает РИА «Новости».
Между тем Блинкен выражал мнение, что на России якобы лежит обязанность обеспечить прекращение кибератак по территории Соединенных Штатов.
«Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, которая была ответственна за эту атаку, и ее главари находились в России и находятся в России. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», – приводит слова Блинкена РИА «Новости».
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Байден обсудит в Женеве с Путиным кибератаки
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Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным на саммите в Женеве тему кибербезопасности в связи с последней хакерской атакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы ожидаем, что это станет одной из тем, которую президент (Байден) будет обсуждать с президентом Владимиром Путиным в ходе предстоящего через две недели саммита», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее в среду Bloomberg сообщил, что в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране. Хакеры, как сообщается, могут находиться в России.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по ситуации с хакерской атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин назвал главную цель встречи с Байденом
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Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений двух стран.
«Мы будем обсуждать вопросы двухсторонних отношений, я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне. Мы это все хорошо знаем», – передает его слова РИА «Новости».
Путин уточнил, что на встрече с Байденом они будут говорить о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения, борьбе с терроризмом, о борьбе с пандемией и вопросах экологического характера.
«У нас нет разногласий с Соединенными Штатами. У них есть только одно разногласие – они хотят сдерживать наше развитие, говорят об этом публично. Все остальное – производная от этой позиции. И ограничения в сфере экономики, и попытки влиять на внутриполитические процессы в нашей стране, опираясь на те силы, которые они считают своими внутри России, в этом вся история», – заявил Путин.
«Я считаю, уверен даже, что это прежде всего происходит под действием внутриполитических процессов. Российско-американские отношения в известной степени стали заложниками внутриполитических процессов в самих Соединенных Штатах. Надеюсь, что это когда-то закончится. Имея в виду, что фундаментальные интересы в сфере хотя бы безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего вира вооружений все-таки важнее, чем текущая внутриполитическая конъюнктура в самих США», – добавил российский лидер.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин на встрече с лидером Байденом готов дать пояснения по любой теме, в том числе по Белоруссии.
При этом Песков заявил, что не стоит испытывать завышенные ожидания от встречи Путина с Байденом. Вместе с тем он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
В Конгрессе США призвали не отказываться от санкций против Nord Stream 2 AG
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Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии направили главе Госдепа Энтони Блинкену послание, в котором призвали не отказываться от санкций против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG.
С таким призывом выступили более 20 республиканцев, которые считают, что газопровод позволит «России дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». Отмена санкций, по их мнению, демонстрирует, что Белый дом «противоречит своему неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода», а интересы Германии ценит выше, чем интересы остальной Европы, передает ТАСС.
Кроме того, утверждается, что «растущая зависимость Европы от российского газа, от которого происходят более высокие выбросы, чем от других источников энергии, противоречит цели о сокращении выбросов». В Конгрессе также считают, что «Северный поток – 2» сделает Украину «более уязвимой перед российской агрессией».
По мнению законодателей, Белый дом должен «объяснить, почему продолжает откладывать введение критически важных санкций, несмотря на то, что строительство газопровода завершено на 95%». Власти США должны «отменить эти решения и использовать данные Конгрессом обязательные полномочия по введению санкций в отношении страховых и занимающихся аттестацией компаний, которые участвуют в проекте», говорится в заявлении конгрессменов.
Конгрессмен Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в Конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против «Северного потока – 2». По его словам, глава американского государства Джо Байден «на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, результат – резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция на глобальной арене», передает РИА «Новости».
Напомним, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что российский газопровод «Северный поток» якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ». Заявление американского министра опроверг российский вице-премьер Александр Новак: «Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США».
Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.
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