Путин назвал две самые актуальные проблемы экономики России Путин ответил на критику Дерипаски Центробанка 4 июня 2021, 17:52 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ответил на критику Олега Дерипаски в адрес Центробанка. Ведущий Станислав Натанзон попросил прокомментировать сообщения про Центробанк «блогера», бизнесмена Олега Дерипаски, которые он публикует в своем Telegram-канале. Ведущий сессии зачитал выдержки из сообщений бизнесмена: Дерипаска писал, что ЦБ «зажимает деньги для бизнеса», «ставки слишком высокие, развиваться невозможно». «Естественно, те, кто берет деньги, хочет взять деньги подешевле, а кто дает, особенно это касается Центробанка, должен следить за макроэкономическими показателями», – приводит РИА «Новости» ответ Путина. Президент отметил, что Центробанк и так держал достаточно низкую для России ставку на протяжении длительного времени. «Он вынужден реагировать на то, что происходит в экономике в целом, в том числе сжимая ликвидность. Олег Владимирович Дерипаска это знает, он опытный бизнесмен и достаточно успешный», – сказал президент, добавив, что в балансе интересов находится истина. «Ну вот, а говорят, что у нас власти не замечают комментарии блогеров», – подвел итог Натанзон. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Путин объявил о прокладке первой нитки «Северного потока – 2» 4 июня 2021, 14:46

Фото: РБК/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – сказал Путин. Президент сообщил также, что компания «Газпром» уже готова к заполнению трубопровода газом. «Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку – 2», – добавил российский лидер. Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». 30 апреля президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Напомним, против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Россия могла бы прокачивать через Украину в пять раз больше газа 4 июня 2021, 16:44

Фото: РБК/Youtube

Текст: Дарья Григоренко

Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ. По его словам, в течение ближайших пяти лет Россия будет прокачивать до 40 млрд кубических метров. «В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до 200... Вот мы в Европу поставляли газ в 2018 году, мы поставили свыше 200 млрд кубических метров. Ну, если были бы нормальные отношения... значительную часть прокачивали через Украину. Но проблемы же создаются. И начались проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики», – добавил президент России, передает РИА «Новости». Также президент отметил, что Украина сейчас получает от России за транзит 1,5 млрд долларов, а могла бы получать три, четыре, пять миллиардов. «Сами своими руками все сломали», – уточнил он. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Собянин сравнил строительство Москвы с коммунизмом 3 июня 2021, 20:01 Текст: Вера Басилая

Как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви – это такая вершина всей идеологии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Честно говоря, я тоже приверженец того, что определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей, или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили», – приводит РИА «Новости» слова мэра Москвы. По его словам, формируется другая парадигма города: «это уже не город каких-то отдельных услуг, а какой-то общей эмоции, это город, который мы любим или не любим». «Когда власть говорит, что «мы занимаемся любовью» в том смысле, что мы создаем город любви – это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви», – заявил Собянин. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. Путин назвал главную цель встречи с Байденом 4 июня 2021, 16:55

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений двух стран. «Мы будем обсуждать вопросы двухсторонних отношений, я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений. Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне. Мы это все хорошо знаем», – передает его слова РИА «Новости». Путин уточнил, что на встрече с Байденом они будут говорить о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения, борьбе с терроризмом, о борьбе с пандемией и вопросах экологического характера. «У нас нет разногласий с Соединенными Штатами. У них есть только одно разногласие – они хотят сдерживать наше развитие, говорят об этом публично. Все остальное – производная от этой позиции. И ограничения в сфере экономики, и попытки влиять на внутриполитические процессы в нашей стране, опираясь на те силы, которые они считают своими внутри России, в этом вся история», – заявил Путин. «Я считаю, уверен даже, что это прежде всего происходит под действием внутриполитических процессов. Российско-американские отношения в известной степени стали заложниками внутриполитических процессов в самих Соединенных Штатах. Надеюсь, что это когда-то закончится. Имея в виду, что фундаментальные интересы в сфере хотя бы безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего вира вооружений все-таки важнее, чем текущая внутриполитическая конъюнктура в самих США», – добавил российский лидер. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин на встрече с лидером Байденом готов дать пояснения по любой теме, в том числе по Белоруссии. При этом Песков заявил, что не стоит испытывать завышенные ожидания от встречи Путина с Байденом. Вместе с тем он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Цена акций Газпрома обновила максимум на словах Путина о «Северном потоке – 2» 4 июня 2021, 15:03 Текст: Алина Назарова

Акции Газпрома перешли к росту и обновили максимум стоимости с июля 2008 года на словах президента Владимира Путина о завершении строительства первой нитки «Северного потока – 2». Акции Газпрома к 14.51 мск дорожают на 0,54% – до 273,57 рубля, а минутами ранее они поднимались в цене на 0,92% – до 274,59 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,22%, передает РИА «Новости». Путин на ПМЭФ сообщил, что «линейная» работа в рамках «Северного потока – 2», включая морскую часть, закончена, и Газпром готов к заполнению газом труб. До выступления президента РФ акции газового гиганта дешевели на 0,26%. В июле 2008 года бумаги компании максимально дорожали до 279,68 рубля. Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в России 4 июня 2021, 14:58

Фото: РБК/Youtube

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин предложил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7%. «Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей, поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года», – сказал Путин. Он уточнил, что будут внесены некоторые изменения в программу льготной ипотеки: ставку поднимут до 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов – 3 млн рублей. Президент отметил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан. Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Путин также заявил, что максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн. «Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – отметил глава государства. Напомним, программа ипотеки с господдержкой была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли в пандемию. Она должна завершиться 1 июля нынешнего года. До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что правительство совместно с Банком России до 1 июля примет решение по льготной ипотеке под 6,5%, учитывая ситуацию в каждом отдельном регионе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что льготная ставка по ипотеке должна устанавливаться в зависимости от среднедушевого дохода по региону. Путин назвал газ для «Северного потока – 2» самым чистым в мире 4 июня 2021, 16:07

Фото: ANATOLY MALTSEV/ЕРА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

С энергетической точки зрения газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток – 2», является лучшим и самым чистым в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом американский газ, по словам Путина, добывается варварским способом, а цена на него выше. «Газ-то дороже там, понимаете. Мало того, что он добывается таким, прямо скажем, варварским способом, но он дороже на 25%. Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Хочу подчеркнуть – это чисто экономический коммерческий проект. Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров – этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в ФРГ по количеству километров короче, хочу, чтоб еще раз услышали, чем через европейские страны, Украину, Словакию, Австрию и так далее. Он короче и дешевле», – заявил он. «Северный поток – 2» исключает политические риски, экономически целесообразнее, отметил Путин. Он уточнил, что Газпром готов к поставкам по трубопроводу, сроки будут зависеть от немецкого регулятора. «В течение, там, полутора–двух месяцев, двух, наверное, скорее всего, будет закончена, надеюсь, и вторая нитка на 27,5 млн», – добавил Путин. Также Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет их объемы превысят 50 млрд кубометров. Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Путин назвал две самые актуальные проблемы экономики России 4 июня 2021, 17:50

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

Петербургский экономический форум стал признаком выхода экономики из кризиса, поскольку это первое с начала пандемии крупное мероприятие с участием бизнеса. Об этом заявил в своей речи на ПМЭФ Владимир Путин. При этом он отметил, что есть проблемы в экономике, которые стране еще предстоит решить. Рассказал президент и об очередных мерах по поддержке государством граждан и бизнеса. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – констатировал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Примерно в течение двух месяцев, скорее всего, будет закончена и вторая нитка газопровода, высказал предположение Путин. Глава государства также подчеркнул, что Газпром уже готов к заполнению газом этого трубопровода, который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. Добавим, что в четверг вице-премьер Александр Новак сообщил: Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Против строительства газопровода активно выступают страны-транзитеры – Польша и Украина, а также США, продвигающие поставки в страны Евросоюза своего сжиженного природного газа (СПГ). Американский газ добывается варварским способом, а цена на него выше на 25%, отметил Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2021. «Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – обратился российский лидер к участникам международного форума. Путин подчеркнул: СП-2 представляет собой чисто экономический, коммерческий проект, который исключает политические риски, и экономически целесообразнее, чем транзит через Украину, Словакию и Австрию. Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет объемы поставок превысят 50 млрд кубометров, добавил Путин. При этом, отметил российский лидер, Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. Обращаясь к участникам международного экономического форума, Путин констатировал: кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Но, несмотря на всю глубину прошлогоднего спада, «уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни». В текущем году ожидается необычно большой рост глобального ВВП, самый масштабный с 1970-х годов, прогнозирует российский лидер. Глава государства напомнил, что эксперты говорят о росте мирового валового внутреннего продукта на 6%. Признаком выхода экономики из кризиса Путин назвал первое с начала пандемии крупное мероприятие с участием бизнеса – ПМЭФ, который принимает Россия. При этом президент напомнил о проблемах, которые вызывает продолжающаяся пандемия. Сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу», указал российский лидер. Путин констатировал, что прививку от COVID-19 сделали только около 10% населения мира. «До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», – добавил российский лидер. Президент поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо объединять усилия перед общими, определяющими будущее вызовами, «которые не зависят от конъюнктуры рынков, от политических споров и раскладов, но в решающей степени определяют будущее всей нашей цивилизации». В частности, наша страна В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо объединять усилия перед общими, определяющими будущее вызовами, «которые не зависят от конъюнктуры рынков, от политических споров и раскладов, но в решающей степени определяют будущее всей нашей цивилизации». В частности, наша страна разработает план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе – такое поручение Путин дал правительству. Оценивая влияние коронавирусного кризиса на Россию, президент отметил: и экономика, и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. При этом Путин обозначил две наиболее актуальные проблемы. «Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая – инфляция», – констатировал президент. «Да, здесь есть проблемы, – указал глава государства. – И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали». У каждого российского региона есть экономический потенциал, и каждый из них должен разработать исчерпывающий механизм для обеспечения деятельности инвесторов, дал указание президент. «Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству», – добавил Путин. Он указал: правительству следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица пока еще высока». «При этом подчеркну – нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона», – отметил глава государства. Кроме того, президент предложил еще одну важную меру поддержки граждан – продление программы льготной ипотеки. Ее пролонгируют еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7% и с единой предельной суммой кредита для всех регионов – 3 млн рублей. Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн. «Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – сообщил Путин. «Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей», – отметил президент. Он напомнил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан. Путин также объявил о мерах поддержки бизнеса, в частности для предприятий сферы общественного питания. «Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, по объему выручки. Это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост бизнеса и вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного дробления компаний. Показательный пример – сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл – отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому», – сказал глава государства. «Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек. Посмотрим (...) какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компании», – уточнил президент. В Кабмине заявили о восстановлении рынка труда в России 3 июня 2021, 19:44 Текст: Вера Басилая

Рынок труда в России будет полностью восстановлен до докризисных показателей до конца текущего года, в 12 регионах пока еще остаются сложности, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме. «Мы видим, что мы идем более высокими темпами, чем мы планировали изначально. В 20 субъектах России рынок труда уже восстановился полностью. То есть мы уже вышли на уровень, который был в 2019 году. Порядка в 32 субъектах рынок труда колеблется в диапазоне 98-99% от параметров 2019 года, поэтому в 52 регионах ситуация достаточно стабильная», – цитирует ТАСС Котякова. Он добавил, что в 12 регионах пока еще остаются сложности, а в 21 регионе восстановление идет по прогнозу. «Но для каждого субъекта сформованы региональные программы восстановления рынка труда, мы сейчас с ними работаем и понимаем, что по этим 12 проблемным территориям нам предстоит программу скорректировать – добавить инструментов», – отметил министр. «Достижение показателя – задача, которую поставил президент – допандемических значений на рынке труда мы до конца 2021 года выполним», – подчеркнул Котяков. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить рынок труда, отметив, что в 17 российских регионах показатели уже вернулись к докоронавирусным значениям. Напомним, Президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию призвал скорее восстановить рынок труда. Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена 4 июня 2021, 10:14 Текст: Евгения Шестак

Не стоит испытывать завышенных ожиданий от встречи российского лидера Владимира Путина с главой США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом. По мнению Пескова, эта встреча является «очень и очень важной». Однако, как считает представитель Кремля, «впадать в какие-то завышенные ожидания [от саммита] было бы неверно», передает ТАСС. «Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», – заметил он. При этом представитель Кремля уточнил, что начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, это очень положительный шаг, передает РИА «Новости». Также Песков добавил, что Путин является сторонником вывода отношений России и США из нынешнего сложного состояния, однако это возможно при уважении интересов друг друга, без этого ничего не удастся. «И какие-то попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога», – подытожил он. Кроме того, Песков добавил, что Путин и Байден на встрече поднимут те темы, которые считают первоочередными для своей страны. По его словам, потенциал разногласий России и США велик, есть конфликтные моменты в отношениях. Ранее сообщалось, что Байден намерен обсудить с Путиным на саммите в Женеве тему кибербезопасности в связи с последней хакерской атакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летним юбилеем 3 июня 2021, 21:52 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летием, сообщает пресс-служба Кремля. «В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летним юбилеем», – говорится в сообщении на сайте Кремля.



Президент России особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений и его высокий авторитет в России. Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление тесных и дружественных связей. Ранее Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 45-летия установления дипломатических отношений, а также дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества. Эксперт призвал IT-отрасль к диалогу с властью в сфере оборота больших данных 3 июня 2021, 21:41 Текст: Елизавета Булкина

Представителям IT-отрасли следует тщательнее подходить к диалогу с государством по обороту больших данных и уделять больше внимания саморегулированию, заявил директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на сессии клуба «Валдай» «Право на частную жизнь в мире Big Data» на Петербургском международном экономическом форуме. «В любом случае, хочется обратить внимание на то, как интеллигентно пока еще государство относится к регулированию [в сфере больших данных]. Прозвучало предложение – а почему бы государству в свои руки не взять выработку правил и потом принудить всех их выполнять. Ответ прозвучал такой, что «мы занимаемся этим, но пока делаем это в полном диалоге с отраслью, на разных площадках, но в любом случае с учетом мнений отрасли». И я считаю, что это основополагающий принцип для работы в этой связи, потому что те, у кого сегодня и цифровой суверенитет и свои собственных технологии, тот в будущем будет великой державой», – сказал он в ходе обсуждения, видео которого опубликовано на сайте ПМЭФ. Государство, отметил Плуготаренко, четко понимает, что бизнесу необходимы большие массивы данных для работы. «Данные – это новая нефть экономики или хотя бы цифровой экономики», – пояснил он. «Другое дело, что местами действительно получается, что отрасль себя немножко не оправдала, наверно, те ожидания, которые на нее возлагались, и то самое пресловутое саморегулирование, исполнение правил, оно не всегда работает. И здесь, наверно, нужно немножко себя признать провинившимися и пойти на диалог. Я считаю, что это достаточно правильный шаг, который мог бы быть сделан игроками, многими он уже делается», – заявил директор РАЭК. Ранее эксперты призвали создать равные условия для всех участников цифрового рынка в России. Лекции и видео-интервью студии общества «Знание» на ПМЭФ набрали 18 млн просмотров 3 июня 2021, 20:52 Интерактивная студия Российского общества «Знание» стала одной из самых популярных площадок Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), видео эфира студии за два дня работы на Форуме набрали уже 18 миллионов просмотров. Интерес аудитории получили видео лекций и экскурсий, посвященных знаковым местам и событиям в истории Санкт-Петербурга, которые общество «Знание» организовало в преддверии ПМЭФ-21. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение газеты ВЗГЛЯД. В эфире студии прошла премьера эксклюзивной лекции театрального режиссера Андрея Могучего «Город как театральная сцена», съемки которой прошли в Петропавловской крепости. Школьники, присоединившиеся к экскурсии вживую, вместе с режиссером погрузились в загадочную атмосферу города, а участники ПМЭФ и зрители студии смогли пережить эти эмоции вместе с ними. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел для школьников экскурсию «Лахта-центр – новая доминанта Петербурга», в рамках которой рассказал об особенностях работы газового гиганта и ответил на вопросы школьников. В свою очередь директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара и ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина Семен Михайловский провели лекцию «Санкт-Петербург – архитектурный архипелаг», рассказав об особенностях архитектурного расцвета города в разные эпохи. Экскурсионную программу дня на ПМЭФ завершила прогулка по Петергофу и его фонтанам в компании Елены Кальницкой, генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф». В течение дня со зрителями, оставившими для спикеров вопросы на сайте студии, общались ключевые фигуры сфер бизнеса, науки и государственного управления. Навык «учись учиться» считает в жизни ключевым и президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф. «Вы можете обучить себя сами. Но очень здорово, когда у тебя есть хороший учитель», – сказал он, высоко оценив такие просветительские инициативы общества «Знание». Ярослав Кузьминов, ректор НИУ «Высшая школа экономики» напомнил, что многие преподаватели его вуза читают свои лекции широкой публике и приглашают туда всех желающих. «Задача ученого – рассказывать сложные вещи интересно. Я очень обрадовался идее обновления общества «Знание». «Вышка» всегда была университетом, открытым городу. С вашей помощью мы станем университетом, открытым всей стране», – сказал он. Для реализации этой задачи Российское общество «Знание» и НИУ «ВШЭ» подписали на полях ПМЭФ соглашение о сотрудничестве. Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что нужно повышать роль науки в общественном мнении – так, чтобы в ходе соцопросов люди легко могли бы назвать имена российских ученых и знали об их достижениях. Крупные корпорации, добавил Сергеев, прекрасно понимают, как важно вкладывать средства в научные программы: «Чем глубже ты возьмешь фундаментальные знания, тем больше добавленная стоимость твоей продукции. И эта глобальная обратная связь действует для всей экономики». Генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров подтвердил: для РЖД как одного из крупнейших работодателей страны очень значима работа корпоративного университета, сотрудничество с обществом «Знание» и приток новых сотрудников, готовых участвовать в разработке технологических решений. «Ключевой элемент – это знания и компетенции. Мы открыты, готовы делиться ими и с удовольствием впитываем все новое», – сказал он. Ранее сообщалось, что более 70 млн просмотров в интернете набрали лекции, которые были прочитаны в рамках марафона «Новое знание». Постпред России при ЕС сравнил односторонние санкции с пандемией 3 июня 2021, 19:17 Текст: Елизавета Булкина

Практика введения односторонних санкций сравнима с масштабами пандемии, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов на сессии клуба «Валдай» на тему «Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Действительно, ЕС стал одним из активных игроков на этом санкционном поле. Боюсь, что у нас уже не эпидемия санкций, а пандемия. Назову цифру, о которой мало кто знает. ЕС ввел санкции против 32 стран, причем в их числе не только Россия и Китай, но и кандидаты на вступление в союз – Турция, Босния и Герцеговина, Черногория», – передает его слова ТАСС. Чижов отметил, что традиционная формула ЕС заключалась в том, что санкции – последнее средство воздействия. «К сожалению, сейчас это далеко не так, зачастую санкции являются первым инструментом, с которым ЕС подходит к тем или иным проблемам», – подчеркнул дипломат. Он также указал, что термин «санкции» является условным в данном случае, так как санкционный инструмент находится в руках только одной структуры – Совбеза ООН. «Все остальное – это односторонние незаконные реструктивные меры. Сейчас придумывают термин «умные санкции», но все санкции глупые, так как они ударяют по людям, а эффективность их минимальна. При всем уважении к СБ ООН, даже его санкции не всегда работают», – подчеркнул Чижов. Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела России и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия. Кремль заявил об отсутствии определенности по встрече Путина с Зеленским 4 июня 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Определенности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он напомнил, что украинские коллеги из офиса администрации президента говорили, что Зеленский хочет обсудить Крым. «Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым, как некая проблема для Украины, обсуждению не подлежит», – подчеркнул он. По словам Пескова, можно обсуждать Крым с точки зрения туристического потенциала, здравницу можно обсуждать, приграничное сотрудничество. «Но в том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит», – сказал пресс-секретарь президента России. По словам Пескова, подвижек по организации нормандского саммита пока нет. Однако все стороны согласны, что необходимо продолжать работу и что встречи должны происходить, добавил он. «Есть понимание, что должны встречаться и министры иностранных дел, тем более об этом говорили главы государств, и должен пройти и саммит. Но перед этим должна быть проделана домашняя работа», – заявил представитель Кремля. Он пояснил, что есть целый набор предыдущих договоренностей, и должно возникнуть понимание о продвижении в их реализации. «Пока с этим проблемы. Работа продолжается, но очень-очень вязко. И конечно, фоном неблагоприятным для всей продолжающейся работы, наверное, идет такой весьма нетщательно скрываемый настрой Украины на какую-то подмену на что-то минских договоренностей», – заключил Песков. Ранее Зеленский призвал включить в нормандский формат обсуждение Крыма и газа.