В США оценили шансы ВСУ в случае войны с Россией Пушков ответил бывшему президенту Эстонии на оскорбление 4 июня 2021, 08:35 Текст: Евгения Шестак

Член Совфеда Алексей Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса после его реакции на высказывание парламентария о проблемах с финансированием украинской армии из-за открытия «Северного потока – 2». «Бывшему президенту Эстонии Ильвесу не понравился мой твит о том, что Украине не нужна армия, потому что она не умеет ею пользоваться. То есть человек вообще не понимает сарказма. За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более что он давно мало кому интересен», – цитирует РИА «Новости» Пушкова. Накануне сенатор предположил, что урезание расходов на вооруженные силы пойдет Киеву на пользу, поскольку это остановит бомбардировки Донбасса. Кроме того, украинские власти откажутся от идеи «вернуть Крым», а также смогут втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. В свою очередь, Ильвес назвал мнение российского парламентария смешным и грубо высказался о Пушкове. Ранее Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку – 2».

Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода-конкурента «Северного потока – 2» 3 июня 2021, 21:03

Фото: John Randeris/AP/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2», сообщается на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet. «12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости». Основанием для такого решения стало то, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь же придется приостановить строительство Baltic Pipe. Замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в свою очередь, заявила, что такой проект «не может не создавать неудобств» из-за своего масштаба. Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году, ранее оговаривалось, что его емкость составит не менее 5 млрд кубометров в год. Президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe 30 апреля нынешнего года, а ввести его в эксплуатацию планируется 1 октября 2022 года. Ранее германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, пока не будет оценено влияние на окружающую среду. Ранее экологи организации Nabu подали иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2». Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за иска экологов организации Nabu, но не исключил, что рассмотрение жалобы приведет к замедлению темпов строительства газопровода. Против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. По словам вице-премьера России Александра Новака, Москва надеется, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено до конца 2021 года, осталось достроить около 100 километров. Погребинский оценил слова Зеленского об угрозе союза России и Белоруссии 1 июня 2021, 10:58

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Появление реального союза России и Белоруссии создает угрозу для элит, которые сегодня узурпировали власть на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление Зеленского об «опасности» в создании Москвой и Минском «настоящего союзного государства». «Если дело закончится тем, что будет создано «настоящее союзное государство», то граница между Украиной и Белоруссией станет фактически границей между Украиной и «государством-агрессором», как у нас называют Россию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что видит «опасность» для Украины в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией. «Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС. «На мой взгляд, это можно рассматривать как угрозу, но не государству, – подчеркнул Погребинский, – а элитам, которые сегодня узурпировали власть в стране. Они опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства, оправдывают откровенных убийц в судах и осуждают людей за политические взгляды». При этом эксперт добавил, что сам Зеленский мало что понимает в военной тактике. Видимо, ему объяснили, что было время, когда Белоруссия и президент страны Александр Лукашенко были дружескими для Украины вплоть до того, что Лукашенко с симпатией по-отечески относился к Зеленскому, напомнил политолог. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев предложил забронировать мощности ГТС Украины на 15 лет 2 июня 2021, 00:56

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что мощности газотранспортной системы страны можно забронировать на 15 лет. Он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не намерена отказываться от украинского транзита газа. Макогон заявил в Facebook, что «лучшим подтверждением намерений является подписано соглашение» и что «украинская ГТС – это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию», около 1 млрд долларов в год. Поддерживать ее «за средства украинских потребителей нецелесообразно» без «долгосрочного транзитного контракта», сказал Макогон. «Мы не можем просто ждать когда «Северный Поток» встанет не ежегодный ремонт или нужно будет на пару недель увеличить поставки в ЕС зимой», – заявил он, указав, что транзитные мощности ГТС «можно свободно забронировать на следующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля». Напомним, Песков указал, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Netflix исправил перевод фильма «Брат 2» под давлением украинцев 2 июня 2021, 14:35 Текст: Елизавета Булкина

Американский стриминговый сервис Netflix заменил перевод слова «бандеровец» в англоязычной версии фильма Алексея Балабанова «Брат 2», которое изначально перевели как «украинский нацистский коллаборационист», сообщила народный депутат из фракции «Голос» Александра Устинова. По сюжету фильма после прилета в США главный герой в аэропорту встречает представителей «украинской мафии». В первоначальном переводе диалог выглядел следующим образом: – Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)

– Mоskovites are not my countryman (Москали мне не земляки)

– Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборационист?). В социальных сетях украинские пользователи возмутились таким переводом, после чего Netflix исправил его, передают Vesti.ua. «Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел «бандеровец» в фильме «Брат», как «Ukrainian Nazi collaborator». Уже через несколько часов текст во всех местах был исправлен ... Теперь там не «nazi», а «banderite», – рассказала Устинова. Для просмотра в Украине фильмы «Брат» и «Брат 2» на Netflix недоступны, их несколько лет назад для трансляции запретило Госкино. Для просмотра в Украине фильмы «Брат» и «Брат 2» на Netflix недоступны, их несколько лет назад для трансляции запретило Госкино. Между тем Netflix оставил некоторые другие неполиткорректные цитаты в переводе фильмов «Брат» и «Брат 2». Зеленский призвал включить в нормандский формат обсуждение Крыма и газа 1 июня 2021, 10:58

Фото: SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. По мнению Зеленского, на базе нормандского формата обсуждать стоит также Крым и строительство «Северного потока – 2». В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский отметил, что в нормандском формате «нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности», и «нормандский формат и его темы» могли бы стать частью новой конструкции, передает «Интерфакс». «Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону «Северного потока – 2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», – сказал украинский президент. По его мнению, что Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма. «Северный поток – 2» на сегодня – это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», – считает Зеленский, передает РИА «Новости». Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня. Эксперт: Зеленский выдвигает заведомо провальные инициативы 1 июня 2021, 19:35

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

«Зеленский вынужден имитировать конструктивные переговоры по мирному урегулированию, поскольку не может признать свой политический дефолт», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Андрей Золотарев, комментируя предложение президента Украины связать вопрос Донбасса с принадлежностью Крыма и достройкой газопровода «Северный поток - 2» «Попытка Зеленского увязать все вопросы и проблемы в один пакет говорит прежде всего о том, что Минский процесс зашел в тупик и скорее всего уже не будет минским», – сказал руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Последние действия в отношении Белоруссии явно свидетельствует о том, что в ее столице стороны уже собираться не будут, и надо искать другую точку сбора: Астану, Кишинев или в связи с наступлением курортного сезона - Анталью. В любом случае, это затянется по времени и позволит говорить о том, что минский процесс мертв», – считает политолог. Он отметил, что Зеленский не может допустить полного «дефолта» политического урегулирования в Донбассе, поскольку это был один из базовых пунктов его программы. «В этой ситуации ему надо предлагать какие-то идеи, пусть даже они изначально не реализуемы. Увязка Крыма с Донбассом – это уже не новость – Зеленский об этом давно говорил. Новеллой является увязка Донбасса с «Северным потоком-2». Понятно, что ничего изменить президент Украины уже не в силах и это предложение в сторону уходящему поезду. Понятно, что ему надо думать, как смикшировать негативные экономические последствия для Украины, поскольку в перспективе это потеря ежегодных 2-3 млрд. долларов и превращение газотранспортной системы в металлолом», – констатировал собеседник. По его мнению, при этом теряется статус газового транзитера, обеспечивавший хоть в какой-то степени поддержку Украины со стороны коллективного Запада. «В такой патовой позиции Зеленскому все равно приходится что- то предлагать, имитируя политическую активность и готовность к переговорам по принципу Эдуарда Бернштейна «цель – ничто, движение – все», – заключил Золотарев. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. Украинский президент посетовал, что в нормандском формате «нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности». «Нормандский формат и его темы» могли бы стать частью новой конструкции, считает Зеленский. Президент Украины выразил опасение, что со вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», Россия «точно отключит» Украину от транзитной транспортировки газа. Если сооружение газопровода будет завершено в 2021 году, он заработает через два-три года, и в Киеве знают, что будет дальше, заявил Зеленский. Он уверен – «все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было». По мнению Зеленского, Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма. «Северный поток – 2» на сегодня – это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», – заяил президент Украины. Напомним, в середине мая Киев предложил провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Зеленский в очередной раз призвал включить в формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны заявило о поставке на Украину оружия под прикрытием учений НАТО 2 июня 2021, 12:20

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он пояснил, что, несмотря на то, что учение должно быть морским, «его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря».



Конашенков заявил, что на Украине будет отрабатываться взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности «при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время», передает РИА «Новости».



«А еще более конкретно, – именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», – добавил представитель российского оборонного ведомства.

«В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», – отметил генерал.



В связи с этим Минобороны России будет «внимательно отслеживать ход подготовки и проведения» учений и «при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России». Напомним, в конце мая корабли Военно-морских сил Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря. Украина пригрозила «Белавиа» санкциями в случае полетов в Крым 2 июня 2021, 15:17 Текст: Ксения Панькова

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев введет санкции в случае полетов самолетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Крым. «Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», – сказала Джапарова в комментарии агентству «Укринформ», передает ТАСС. Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска. Между тем 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний. Украина хочет принять участие в переговорах по «Северному потоку – 2» между ФРГ и США 3 июня 2021, 17:12

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку – 2», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Welt. «Проект «Северный поток – 2» бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», – написал Мельник в Twitter. Он добавил, что соответствующая просьба была передана властям ФРГ в минувший вторник. По словам Мельника, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины» – это обернется катастрофой, в том числе для взаимного доверия. «Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», – отметил посол. Мельник неоднократно делал скандальные заявления в адрес немецких политиков. Так, ранее он заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». На что депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил газете ВЗГЛЯД: «заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии». Также Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии. На Украине назвали катастрофическую ошибку в отношениях с Россией 2 июня 2021, 09:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Отказ Украины от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики страны, заявил во время выступления в парламенте депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. По его словам, Киев умудрился поссориться со всеми соседними государствами, а это не могло не сказаться на экономической ситуации внутри страны. «Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, – это ругаться с соседями», – передает РИА «Новости» слова Рабиновича. Парламентарий также допустил, что украинской экономике дорого обойдется решение поссориться с Белоруссией. «Надо бороться за каждую гривну для своего населения, нужно покупать там, где дешевле, а продавать там, где дороже, надо развивать торговлю со всеми странами. А что делаем мы?», – возмутился депутат Рады. Рабинович считает, что такая внешняя политика ударит по карману простых украинцев. Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что медицинское обслуживание на Украине находится в катастрофическом состоянии, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении. Козак: Украина в 2020 году закупила в России товары и услуги на 6,7 млрд долларов 2 июня 2021, 18:00

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Киев объявил Москву агрессором, однако не отказывается от российской продукции, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, отметив, что Украина в 2020 году закупила в России товары и услуги на 6,7 млрд долларов. «Сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, санкции взаимные, которые ввел еще господин [экс-президент Петр] Порошенко и добавляет господин [президент Владимир] Зеленский. Товарооборот составляет у нас 11 млрд долларов, при этом по экспорту из России только в 2020 году закупается товаров, услуг на 6,7 млрд долларов. Эти доходы получает Россия», – сказал Козак в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что есть и импорт с Украины в Россию, который составляет почти 4 млрд долларов, передает РИА «Новости». Также, как подчеркнул замглавы администрации президента, Украина, которая с 2018 года законом обозначила Россию как агрессора, платит ей деньги. «Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский – все оплачивают продукцию, которая производится в России», – сказал он. Козак добавил, что за счет получаемых с этого доходов Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы и содержит себя, а также оказывает помощь Донбассу: «Мы открыто говорим – за счет этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу». «Если по этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним даже предпринимателям крупным покупать в России эти товары, платить сюда деньги», – добавил он. Кроме того, как подчеркнул Козак, механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает. Поэтому, по его словам, Россия вынуждена была опять в нормандском формате обсуждать этот вопрос. «Постоянно после публикации этого приказа ставился вопрос с представителями Донбасса, нами, ОБСЕ, в трехсторонней контактной группе в нормандском формате, о необходимости усовершенствовать этот механизм, чтобы он реально работал», – сказал замглавы администрации президента. Как считает Козак, Киев не устраивает одно – что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса. «Это основная проблема, которую пытаемся решить и в контактной группе, из-за этого все вопросы стоят… и вопросы перемирия, и реализация этого механизма, который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические. Это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике. Казалось бы, если действовать прагматично, если реально вы хотите мир, это касается и Украины, и «нормандского формата», – пояснил он. Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что агрессивная риторика в адрес оппозиционера Виктора Медведчука со стороны украинских властей вызывает удивление. Он также напомнил о деловых связях близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесменов с Россией. 13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». Пушков: Украине точно не нужна армия 3 июня 2021, 08:51

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия «Северного потока – 2» для Украины. Сенатор выразил мнение, что урезание расходов на армию только пойдет Украине на пользу. «Украине будет лучше без войск. Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Украине точно не нужна армия», – написал Пушков в Twitter. В другой публикации в микроблоге он отметил бессмысленность жалоб Зеленского американцам, для которых более приоритетны отношения с Берлином, нежели с Киевом, который «все равно у США в кармане». Ранее Зеленский заявил, что достроенный российский трубопровод отключит страну от поставок газа. «Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», – сказал президент Украины. Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита газа 1 июня 2021, 17:47 Текст: Елена Мирошниченко

Договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован», – цитирует его РИА «Новости». Также он отметил, что «Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы». По словам Пескова, президент Владимир Путин знает о заявлениях из Вашингтона об отказе от введения санкций против «Северного потока». «Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует», – ответил Песков на вопрос о реакции Путина на сообщения о том, что США отказались от введения санкций против «Северного потока-2». В прошлую субботу компания «Нафтогаз Украины» обратилась к властям с призывом выступить с инициативой по сохранению санкций США против «Северного потока – 2». Власти Украины пообещали бороться с «Северным потоком – 2», пока по газопроводу не пойдет газ. Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов. На Украине на аукционе продали первую тюрьму 3 июня 2021, 18:21

Фото: dilo.net.ua

Текст: Елена Мирошниченко

На Украине в рамках «большой распродажи тюрем» продали имущество колонии, об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. «Сегодня на аукционе продали первый лот – имущество колонии №48 (Хуторовка, 2). Стартовая цена основного объекта – 132 млн 674 тыс. 303 гривны 55 копеек (4,9 млн долларов). Цена продажи по результатам торгов – 377,5 млн гривен (13,8 млн долларов). Рост цены на аукционе – чуть ли не в три раза!» – написал он на своей странице в Facebook. Также Малюстка напомнил, что распределение вырученных средств от продажи тюрем будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в госбюджет, а 70% – на восстановление тюремной инфраструктуры. По его словам, «большая распродажа тюрем» превратится в «большое строительство тюрем». Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает продать 22-25 тюрем. На Украине планируется продажа СИЗО, часть Лукьяновского СИЗО в Киеве намерены переделать в отель. По словам Малюськи, людей из самого старого и крупного корпуса изолятора перевезут в другое СИЗО в Киевской области, а часть камер сделают платными с улучшенными условиями. В ФРГ указали на способность «Северного потока – 2» компенсировать дефицит поставок в Европе 1 июня 2021, 17:32 Текст: Елизавета Булкина

Газопровод «Северный поток – 2» позволит Европе в будущем компенсировать нехватку поставок газа, заявил глава германской нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен в эфире телеканала «Россия-24». «Северный поток – 2» – одно из многих решений компенсации надвигающегося дефицита поставок», – передает его слова РИА «Новости». Мерен добавил, что Европе, чтобы выполнить задачи по защите климата, нужна диверсифицированная, надежная и экономически эффективная газотранспортная инфраструктура. «Чем больше альтернатив будет у Европы, тем выгоднее для Европы», – сказал глава германской компании. Он также указал на важность решения вопросов европейской энергетической политики в самой Европе. «Мы решительно отвергаем любые экстерриториальные санкции», – отметил Мерен. Решение Белого дома не вводить новые санкции против «Северного потока – 2» может стать началом нормализации трансатлантических отношений, полагает Wintershall Dea. Он также выразил надежду, что строительство трубопровода будет завершено и введение его в эксплуатацию произойдет как можно скорее. Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.