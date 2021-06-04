В Госдуме предложили новый налог на недвижимость

В России следует поднять налог для россиян с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади, заявил первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов.

Щапов заявил, что «когда у человека, кроме одной квартиры, есть еще четыре-пять, которые он сдает», можно обсуждать «дополнительную нагрузку при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности», передает Ura.ru.

«Например, 100 и более квадратов на человека – явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество», – предложил он.

Зампред комитета отметил, что для внедрения данной инициативы нужно провести дополнительные расчеты. Депутат также считает, что в стране необходимо повышать нагрузку на богатейших граждан, в частности, ввести более высокие налоги на дорогие автомобили и яхты.

Напомним, с 1 января 2021 года повышен налог на доходы физлиц (НДФЛ) с 13% до 15%, но только для тех граждан, годовой доход которых превышает 5 млн рублей.