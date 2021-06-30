Германию и Францию обвинили в «удушении» Украины

Германия, Франция и Италия «смотрят на Россию» и коллективно «душат» Украину, заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.

«Совместное удушение Украины устраивает всех (за счет квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупках и прочей ереси). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться», – пишет эксперт в статье для портала «Главред».

В частности, он счел отказ Германии от поставок оружия на Украину свидетельством того, что Берлин «в одной упряжке» с Москвой. Загородний обратил внимание на слова германского посла на Украине, которая объяснила такую позицию ФРГ Великой Отечественной войной.

«То есть до [20]14 года России спокойно себе продавали и ничего их не мучило. Венгрии сейчас поставляют оружие на 1,2 млдр евро тоже не сильно мучаются <...> Ну, я уже молчу о том, что Германия почему то не имеет такой чувствительности в вопросе поставок оружия Израилю», – отметил автор материала.

Он также призвал Украину в таких условиях поставить в приоритет собственные национальные интересы. «Наш национальный интерес должен быть в приоритете. Как он в приоритете у ЕС и русских. Мы не 100 долларов, чтобы всем нравиться», – заключил Загородний.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина нежизнеспособна экономически и в будущем может разделиться на четыре части как Югославия.