При чистке коллектора под Красноярском погибли двое рабочих

Двое рабочих погибли, еще двое пострадали, отравившись парами метана при очистных работах на коллекторе города Бородино Красноярского края, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в ходе очистных работ в иловой насосной коллектора, расположенного по улице Набережная в Бородино.

«Пострадали четверо сотрудников ООО «Эко-Восток», женщина и мужчина погибли, еще двое мужчин в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение. Предварительно установлено, что причиной произошедшего явилось отравление работников в результате превышения допустимой концентрации метана в коллекторе», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух и более людей, максимальная санкция – пять лет лишения свободы. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Ранее в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к водоканалу Таганрога). По предварительным данным, случился выброс метана. В результате ЧП погибли 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пострадавшие от выброса метана во время ремонта очистных сооружений под Таганрогом не имели необходимых средств защиты.