Турагент из Красноярска разъяснила слова об обмане ПЦР-теста

Екатерина Семенова, директор турагентства в Красноярске, которое лишили франшизы после ее видео с советами о сокрытии COVID-19 при тестировании для выезда за рубеж, заявила, что ее слова неправильно восприняли.

«Моя история в Instagram – это не призыв к действию для получения недостоверных результатов анализов. Я не врач и скорее неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов, и пошутила их же словами «набрызгайте «Мирамистин» в уши и нос и куда только можно», которые были восприняты кем-то превратно», – написала Семенова в Instagram.

Она отметила, что ее неудачно сформулированная фраза была ошибочно интерпретирована как призыв к искажениям результатов.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что Семенова в Instagram призналась в даче советов туристам о сокрытии COVID-19 при тестировании. Она поясняла, что у ее клиентов был положительный ПЦР-тест, и она объясняла, как сделать второй тест отрицательным. Позже она удалила ролик с советами. После этого туроператор Anex Tour лишил франшизу в Красноярске статуса.