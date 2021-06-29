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29 июня, вторник | Последнее обновление — 08:34 | vz.ru
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Британии объяснили потерю документов об эсминце Defender
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Замглавы минобороны Великобритании Джереми Куин признал, что потеря документов с планами прохода эсминца Defender ВМС Соединенного Королевства через российские воды в Черном море является ошибкой, допущенной «конкретным человеком».
«Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека», – заявил чиновник.
По его словам, сотрудник, потерявший документы, впоследствии сам в этом признался, передает РИА «Новости».
При этом Куин указал, что на части бумаг был гриф «секретно», и предназначались они только для сотрудников секретной службы. «Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом», – заверил замминистра.
Ранее Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные «испугались».
В США восхитились креативностью советского авиаконструктора
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Самым креативным решением проблемы увеличения дальности полета истребителей стал советский авиапроект «Звено», заявил военный историк Себастьян Роблин.
В National Interest он рассказал о проекте, разработанным советским инженером Владимиром Вахмистровым в 1930–1940 годы. Роблин указал на оригинальность идеи запускать истребители с крыльев бомбардировщиков в ходе полета. Это позволяло истребителям взлетать с более тяжелым вооружением. Кроме того. они могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков, передает РИА «Новости».
Роблин подчеркнул, что данный проект «был первым, в котором один самолет стыковался с другим» – американцы и британцы «испытывали стыковку самолетов-«паразитов» с дирижаблями». Отмечается, что советский авиапроект появился за несколько лет до изобретения дорогостоящей, как заявил Роблин, дозаправки в воздухе.
По его мнению, «громоздкая конструкция» Вахмистрова не только могла летать, но и за короткую боевую карьеру в первые годы Великой Отечественной войны продемонстрировала «удивительную эффективность».
«Звено» – авиационный проект, разрабатывавшийся в СССР и основывавшийся на использовании самолета-носителя, несущего от одного до пяти истребителей для увеличения их радиуса действия. Созданный по этому проекту комплекс «Звено-СПБ» (составной пикирующий бомбардировщик) принял участие в первом периоде Великой Отечественной войны.
Захарова: Зачем нужны «русские хакеры», если есть британские остановки?
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Фрагменты найденных на остановке секретных документов в Британии демонстрируют, как Лондон пытается прикрыть собственное вранье, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?» – пошутила Захарова в своем Telegam-канале.
Ранее британские СМИ сообщили, что на автобусной остановке в Кенте были обнаружены секретные документы министерства обороны страны. В них якобы идет речь о возможной реакции России на проход эсминца Defender и британских планах по Афганистану после окончания миссии НАТО.
В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
На остановке в Кенте нашли секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма
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На автобусной остановке в Кенте были обнаружены секретные документы министерства обороны Великобритании, в которых обсуждалась возможная реакция России на проход эсминца Defender и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО, сообщает Би-би-си.
В документах отмечается, что британская сторона предусматривала возможность, что Россия может отреагировать агрессивно на проход эсминца Defender. При этом в документах рассматривался также альтернативный маршрут для прохода эсминца, но тогда Россия могла бы решить, что Великобритания «испугалась», приводит сообщение РИА «Новости».
Кроме того, в документах обсуждалась политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Китая и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО «Решительная поддержка».
В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Стало известно об успешном пуске новейшей МБР с Плесецка
Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) разработки Московского института теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) прошел с Первого Государственного испытательного космодрома Минобороны, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ», – сказал источник ТАСС.
Официальные комментарии МИТ не поступали.
МИТ является разработчиком МБР «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сообщалось, что предприятие в рамках модернизации стратегического вооружения приступило к разработке перспективной МБР «Кедр» шахтного и мобильного базирования, опытно-конструкторская работа начнется на рубеже 2023-2024 годов.
В США признали провал проекта польского танка-невидимки
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Создававшийся в Польше для противодействия России танк-невидимка PL-01, похоже не увидит свет, к таким выводам пришел американский военный эксперт Питер Сичиу (Peter Suciu).
Проект Pl-01 был представлен еще в сентябре 2013 года, его разработкой занималась компания Obrum, он основан на шведском легком танке CV90120-T, указал Сичиу в статье для портала 19FortyFive.
Он также имел сходство с российским проектом Т-14 «Армата», командир, механик-водитель, и наводчик находились в отдельной капсуле, а управление башней проводилось беспилотно.
Танк полагалось оснащать 120-мм пушкой под стандарты НАТО, она должна была уметь запускать и противотанковые управляемые ракеты. Также на машину планировалось установить 7,62-мм пулемет или пулемет калибром 12,7 мм.
«Невидимость» машины планировалось осуществить при помощи стелс-технологии, делающей танк неразличимым для стандартных тепловых датчиков. Также его намеревались покрывать материалами, поглощающими радиоволны.
Автор материала отметил, что в последние годы об этом проекте нет никаких новостей. «Возможно, технология стелс была настолько хороша, что просто исчезла полностью», – заключил он.
Напомним, в октябре 2014 года занимавший тогда пост министра обороны Польши Томаш Семоняк заявлял о готовности поставлять Киеву танки PL-01, при этом на тот момент существовал лишь ходовой макет танка.
МиГ-31 отработали пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Средиземноморье
Экипажи истребителей МиГ-31К в ходе учений в восточной части Средиземного моря отработали применение новейших гиперзвуковых ракет из состава комплекса «Кинжал», сообщили в Минобороны.
«В рамках совместного учения экипажи самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», и дальний бомбардировщики Ту-22М3 совершили очередные учебные полеты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства в морской зоне», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.
При этом «в ходе учений истребители МиГ-31К выполнили электронные пуски ракет по условному противнику», сообщили в Минобороны. По данным министерства, учебные полеты самолетов МиГ-31К и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершались в сопровождении российских истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.
По данным военного ведомства, в ходе учебно-тренировочных полетов проводится апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе в условиях высоких температур. Также отрабатываются длительные полеты над водной поверхностью.
Напомним, 25 июня в восточной части Средиземного моря начались совместные учения ВКС и ВМФ России. В тот же день носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе учений в Средиземноморье уничтожили условного противника. Кроме того, ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи британского авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth).
Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений
Новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов.
«Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», – сказал Путин, передает ТАСС.
В то же время он сообщил, что в этом году приема в Кремле, который традиционно проходил в прошлые годы, не будет из-за пандемии коронавируса. «По традиции наша встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Правда, в условиях эпидемии коронавируса, к сожалению, в этот раз придется обойтись без приема. Но тем не менее в Георгиевском зале, зале русской воинской славы, мы чествуем сегодня лучших из лучших», – сказал Путин.
Он отметил, что учащиеся вузов, академий Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб прошли достойную профессиональную школу, блестяще завершили учебу. «И, уверен, готовы решать самые ответственные задачи, которые подчинены главной цели – обеспечению безопасности России, защите мирной жизни, прав и свобод наших граждан», – обратился президент к выпускникам, передает РИА «Новости».
Также Путин выразил уверенность, что все выпускники военных вузов будут действовать на благо Родины. «Уверен, все вы, каждый на своем посту, будете действительно профессионально, решительно и твердо действовать в интересах Родины. Так, как вас учили ваши наставники, преподаватели и командиры», – сказал он.
Он поблагодарил всех, кто передавал выпускникам опыт, знание, традиции офицерского братства. «Поздравляю вас с завершением учебы. Желаю успехов в службе в интересах народа России и нашей великой Родины», – сказал Путин.
Москва призвала Лондон сделать выбор между диалогом и провокациями
Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал британскую провокацию у берегов Крыма.
Он отметил, что «в последнее время» с Лондоном «немного пошел политический диалог», причем случилось это «по инициативе британцев», Москва «надеялась развивать как-то» этот диалог. Однако «такие вещи», как заход эсминца в территориальные воды России – «это сбой», сказал Келин в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
Он сообщил, что собирается провести «встречи с людьми достаточно ответственными, которые отвечают за внешнюю политику, вопросы безопасности» в Великобритании. Он «надеется прояснить это дело вместе с ними и четко достаточно сказать – либо политический диалог, либо провокации», передает ТАСС.
Напомним, британский эсминец «Дефендер» нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.
Минобороны заявило о слежении британского авианосца за российскими учениями
Истребитель пятого поколения F-35 с авианосца Великобритании «Королева Елизавета» вел наблюдение за маневрами российских кораблей и самолетов в Средиземном море, следует из видеоматериалов, распространенных к очередному эпизоду учений Минобороны.
Корабли и подлодки постоянного оперативного соединения ВМФ России в регионе, самолеты-носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и противолодочные самолеты проводят учения в восточной части Средиземного моря с 25 июня, передает РИА «Новости».
В видеоролике, снятом с борта участвующего в маневрах фрегата «Адмирал Макаров», сначала показан круговой облет российской группы кораблей истребителем пятого поколения F-35. Затем демонстрируется пролет над фрегатом пары российских тяжелых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в сопровождении истребителя Су-35. В их направлении чуть позже и на меньшей высоте проходит также истребитель F-35.
Группа F-35 из состава военно-воздушных сил США и Великобритании в этом районе моря присутствует на борту британского авианосца «Королева Елизавета». Отсюда истребители выполняют, в частности, боевые вылеты для ударов по террористам «Исламского государства*».
По данным международной системы оповещений для авиаперсонала NOTAM, британская авианосная группа с флагманом «Королева Елизавета» находится в Средиземном море южнее Кипра, в непосредственной близости от района российских учений. Авианосец Великобритании должен нести там боевое дежурство до 30 июня, указывается в оповещениях.
Посол России в Лондоне заявил об опасности военного столкновения в ходе инцидента с Defender
Действия британской стороны в ходе инцидента с эсминцем Defender в Черном море могли привести к военному столкновению, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
«Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая действительно может довести нас до серьезного военного инцидента, что, собственно, признал начальник генерального штаба Великобритании буквально вчера вечером», – заявил Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Посол пояснил, что у него нет данных о том, что решение по британскому кораблю принимал лично премьер Британии Борис Джонсон.
«Вопрос о том, были ли вовлечены в принятие решения премьер-министр и другие высшие лица правительства, я пока не имею точных сведений на этот счет. Не знаю, не очень понимаю, честно говоря, механизм принятия решений, особенно в военно-морской сфере. Я бы с этим не торопился», – сказал дипломат.
Он призвал не заострять на этом внимание, но отметил, что, если все действительно обстоит именно так, то «это очень серьезно».
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что, действия Британии можно охарактеризовать не просто как дестабилизирующие, но как провокативные.
«Поведение британцев, британского эсминца в Черном море не оставляет им шанса каким-то образом выкрутиться. После этого примера нужно чаще использовать в оценке их поведения слово «провокация», «намеренная провокация». Тогда очень много встает на свои места», – сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Посол Келин добавил, что отношения Москвы и Лондона опустились до самого нижнего уровня.
«Конечно, в период холодной войны отношения были значительно хуже. Но сейчас можно квалифицировать, что... это то нулевое дно, от которого предстоит отталкиваться», – указал дипломат.
В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Американский ракетный эсминец зашел в Черное море
В субботу в Черное море зашел американский ракетный эсминец Ross, он примет участие в многонациональных военных учениях Sea Breeze – 2021, сообщил Шестой флот ВМС США.
«Ross присоединится к 31 кораблю во время морской части учений. Сценарий предполагает объединение вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проведения различных военных дисциплин на море, суше и в воздухе, включая боевые действия на суше, против кораблей и ПВО, а также налаживание навыков обезвреживания боеприпасов», – цитирует сообщение ТАСС.
Американское посольство в США сообщало, что в маневрах будут принимать 32 страны, 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.
В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Румыния призвала к расширению присутствия США для «сдерживания» России
Румыния выступает за увеличение численности войск США и коалиции для «сдерживания» России в регионе Черного моря, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
«На нашей территории есть структуры НАТО, некоторые подразделения командования и управления, проводятся (двусторонние и многосторонние) военные учения, но нам нужно больше присутствия союзников, включая присутствие США на местности», – заявил Ауреску в интервью американскому изданию Washington Examiner во время масштабных учений НАТО Defender Europe.
Ауреску отметил, что многонациональная бригада НАТО расквартирована в румынском городе Крайова, но пока только Польша «присутствует на местах». «Нам нужно больше союзников на постоянной ротации, я имею в виду этот термин «устойчивая и постоянная ротация»... Многое было сделано в вопросе присутствия союзников на суше, на море и в воздухе. Я думаю, что нам нужно больше (военных - ред.), чтобы эффективно сдерживать Россию в регионе», – добавил глава МИД Румынии.
Румынский министр обороны Николае Чукэ, в свою очередь, выразил надежду, что существует возможность «развернуть как можно больше американских войск» в стране. «Мы очень поддерживаем ротационное присутствие войск США в нашей стране. Мы обсудили (этот вопрос) с командованием США в Европе, министром обороны США, надеюсь, что мы как можно скорее проведем двусторонние обсуждения с новым (американским) министром обороны для выяснения деталей», – сказал Чукэ.
Тем временем в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. Aegis представляет для России серьезную угрозу – эта система может использоваться для запуска не только противоракет ПРО, но и крылатых ракет, способных достать до Урала.
США собирали биоматериалы для изучения выносливости российских военных
Вашингтон собирал у россиян биоматериалы, которые позволяют понять, почему российские солдаты выносливее американских, рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Выступая в Российском национальном центре хирургии имени Петровского, Ковальчук напомнил, что несколько лет назад США в рамках отдельной программы собирали в России образцы синовиальной (суставной) жидкости россиян.
«А она очень важна для обеспечения выносливости. Наш солдат считается более выносливым, чем у них», – сказал Ковальчук, передает РИА «Новости».
В 2017 году президент Владимир Путин задался вопросом, для чего граждане иностранных государств собирают биологический материал россиян. Позже в ВВС США объяснили, зачем американским военным понадобился биоматериал россиян. В МИД России указали, что объяснения американского министерства обороны причин сбора биоматериала россиян сомнительны и надуманны.
Третья «Варшавянка» для ТОФ вышла на ходовые испытания
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Магадан» вышла на ходовые испытания в Балтийском море, сообщили в Минобороны.
«Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний», – приводит текст сообщения Минобороны ТАСС.
По информации ведомства, заводские ходовые испытания подлодки продлятся 20 дней.
Напомним, третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге в конце марта. В феврале гендиректор «Адмиралтейских верфей» назвал сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ.
Володин об инциденте с Defender: провокации против ядерной державы угрожают миру
Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Хорошо, что инцидент завершился без трагических последствий. Кроме позора тех, кто планировал эту операцию. А последствия могли быть страшными. Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом», – написал Володин в своем Telegram-канале.
В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
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