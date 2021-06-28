Мурашко назвал ограничения по коронавирусу в России очень мягкими

Действующие в России ограничительные меры по коронавирусу очень мягкие, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Кажется, и объясню почему», – заявил министр в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, не кажутся ли ему ограничения очень мягкими, передает ТАСС.

«Во-первых, есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект. <...> Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем», – сказал глава ведомства.

Он отметил, что в правительстве обсуждали более серьезные ограничительные меры, они уже «начали реализовываться».

Мурашко также озвучил объемы затраченных на противодействие распространению коронавируса средств. «Именно в системе здравоохранения больше триллиона рублей у нас ушло», – сообщил министр.

Также Мурашко заявлял, что в мире пока нет препарата, кардинально влияющего на течение коронавируса, потому нельзя сказать, что коронавирус – это на 100% управляемая инфекция.

Напомним, за последние сутки в России выявили 21 тыс. 650 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания. 27 июня в России было выявлено 20 тыс. 538 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1112.