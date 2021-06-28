В Совфеде предостерегли Запад от вмешательства в российские выборы

Председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что представители Запада пытаются подорвать доверие к выборам в Госдуму восьмого созыва, и предупредил их об ответных мерах.

«Вчера у нашей сенаторской комиссии по защите госсуверенитета был своеобразный день рождения. Ее первое заседание состоялось 27 июня 2017 года, то есть ровно четыре года назад. Тогда даже термин «вмешательство во внутренние дела» не был в текстах российских законов. Теперь уже год статья 79-1 Конституции прямо обязывает Россию бороться именно с вмешательством в наши внутренние дела», – написал Климов в своем канале в Telegram.

Он также отметил, что на фоне грядущих в сентябре выборов в Госдуму восьмого созыва «иностранные оппоненты уже пытаются подорвать доверие» к голосованию. «Их планы нам известны, и ответные меры обязательно последуют, включая меры, предусмотренные российским административным и уголовным законодательством. Поэтому еще раз напоминаю всем нашим оппонентам: российский закон прямо и однозначно запрещает любое иностранное участие в отечественных выборах (за исключением действующих на законных основаниях международных наблюдателей)», – указал Климов.

«Пользуясь случаем, еще раз призываю своих зарубежных соотечественников проявлять осмотрительность, не спешить доверять разнообразным антироссийским центрам и их представителям в государствах вашего постоянного пребывания. Мы знаем, что с участием русскоязычных лиц готовятся провокации у дипмиссий России, знаем о попытках втянуть в противоправные игры наших зарубежных сограждан. Не дайте себя обмануть!» – добавил он.

Ранее Климов предостерег работающих в России иностранных дипломатов от попыток вмешательства в российские выборы.