Большинство россиян не захотели, чтобы дети выбрали их профессию

Две трети россиян не хотят, чтобы их дети выбрали ту же профессию, что и у них; чаще всего желают передать трудовую деятельность по наследству врачи, программисты и системные администраторы, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Почти две трети россиян (63%) не хотят, чтобы их дети выбрали ту же профессию, что и у них, среди респондентов с ежемесячной заплатой менее 30 тыс. рублей такую позицию занимают практически три четверти респондентов (72%),

Остановиться при выборе трудовой деятельности на той же профессии своим детям желают 11% россиян, среди сограждан с ежемесячной зарплатой от 80 тыс. рублей такой выбор для своего ребенка желает почти каждый пятый (19%), показывает опрос.

В ходе исследования выяснилось, что российские мужчины в полтора раза чаще, чем женщины хотят, чтобы дети пошли по их профессиональному пути – 13% и 9% респондентов соответственно, передает «Интерфакс».

Отмечается, что чаще всего своих детей видеть на своем профессиональном поле желают врачи (41%), программисты (40%) и системные администраторы (38%).

По данным опроса, каждый пятый опрошенный (22%) не знает, стоит ли рекомендовать детям выбрать свою профессию или нет.

Опрос был проведен 7 апреля – 21 июня 2021 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих детей и постоянную работу, в 495 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Ранее, согласно опросу, госслужба стала наиболее желаемым местом будущей работы для молодежи в возрасте 18-22 лет.